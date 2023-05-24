Szőlőültetvények gondozása és takarítása
Ősszel a borászok egy egész év munkáját takarítják be, ezért létfontosságú a szőlőültetvények védelme és gondozása a teljes vegetációs időszak alatt, valamint a különleges termények szakszerű szüretelése. A termés érzékenysége és a fajtatisztaság fontossága miatt a szezon során a gépek tisztítása, valamint a borászati berendezések tisztítása a szüret és a szőlőfeldolgozás idején az elvégzendő munka lényeges részét képezi.
Szőlőültetvények művelése – különleges fajták gondozása
A klasszikus szántóföldi és kertészeti kultúrákhoz képest a szőlőtermesztés speciális növényfajtákkal foglalkozik. Mivel a borszőlő különösen érzékeny, a tőkék gondozása és a megfelelő termesztési feltételek megteremtése elengedhetetlen a jó terméshez.
Szőlőültetvények művelése – különleges fajták gondozása
A vegetációs időszakban a gyomirtás alapvető fontosságú. A permetezőgépek úgy juttatják ki a biológiai vagy kémiai növényvédő szereket, hogy azok az egész területet beterítsék. Emiatt szermaradványok gyűlhetnek fel az egész berendezésen, valamint az esetlegesen használt keskeny nyomtávú traktoron, ami még szükségesebbé teszi a tisztítást és a szőlőültetvények ápolását. Ilyenkor a gépek értékének megőrzése az elsődleges szempont a részben maró anyagok jelenléte miatt, valamint annak megakadályozása, hogy a mosóvízzel esetlegesen magas koncentrációk kerüljenek a szennyvízhálózatba vagy a környező területre. Fontos továbbá a kártevők átterjedésének megakadályozása egyik szőlőültetvényről a másikra.
Ha a permetezőgépet és a traktort közvetlenül a szőlőültetvényen tisztítják, általában hideg vizes magasnyomású mosót használnak. Mivel fontos az infrastruktúrától való függetlenség, erre a célra az akkumulátoros magasnyomású mosók vagy az üzemanyaggal működő modellek alkalmasak. Az akkumulátoros készülék a fenntarthatóbb megoldás, mivel elkerülhető vele a károsanyag-kibocsátás. A fentiek mellett a felhasználónak szüksége van a helyszínen vízellátásra is. A jó eredmény elérése és a növényvédőszer-maradványok eltávolítása érdekében a gépeket alaposan át kell mosni felülről lefelé. A növényvédőszert tartalmazó, erősen hígított szennyvíz már elszivároghat a tisztításhoz használt, növényzettel borított területre.
Tipp – viseljen személyi védőfelszerelést:
Fontos, hogy a kezelők személyi védőfelszerelést viseljenek, amikor növényvédő szerekkel dolgoznak vagy az azokkal érintkező berendezéseket tisztítják. Egy gumiköpeny, egy védőszemüveg és egy kesztyű a minimális követelmény.
Szőlőültetvények gondozása – mezőgazdasági gépek tisztítása
Ha a gépek tisztítását a gazdaságban végzik, pontosan be kell tartani a mosóhely kialakítására vonatkozó helyi előírásokat. A mosóállomáson történő munkavégzés során a felhasználó többféle tisztítási technológiát használhat: hordozható hideg vizes magasnyomású mosó éppúgy használható, mint egy telepített, melegvíz-ellátást is biztosító magasnyomású rendszer. A forró vízzel gyorsabban lehet jó eredményt elérni, és lerövidül a szárítási idő.
Tipp – használja helyesen a tisztítószereket:
A mosóállomáson emellett lehetőség van biológiailag lebomló tisztítószer habosító tartályos szórószárral történő felvitelére is. A tisztítóhab jobban megtapad, meghosszabbítja a hatóidőt és ezáltal növeli a tisztítási teljesítményt, ami ismét csak lerövidíti a takarítás időtartamát.
Tisztítás a szüret során a szőlészetben: fajtatisztaság szőlőfajtánként és termőhelyenként.
A bortermelők és/vagy a szövetkezetek a szüreti tervben határozzák meg, hogy a szőlőfajtákat és a termőhelyeket milyen sorrendben szüretelik. Ebben szerepet játszik az időjárás, valamint az eltérő érési idők, hiszen minél tovább hagyjuk a szőlőt a tőkén, annál nagyobb a termés károsodásának, megbetegedésének vagy kártevőinek kockázata.
A szükséges homogenitás biztosítása és az esetlegesen előforduló szennyeződések átvitelének elkerülése érdekében az egyes területek között minden szüretelő eszközt gondosan le kell öblíteni és meg kell tisztítani magasnyomású mosóval. Ez a helyi viszonyoktól függően végezhető a szőlőültetvényen vagy a borászatban is végzik. Ilyen eszközök lehetnek a szőlőkombájnok, a szállítójárművek, a kézi szüreteléshez használt puttonyok vagy dézsák, valamint a bogyózó- vagy rázógépek.
1. tipp – tisztítószereket csak a végső tisztítás során használjon:
A szőlőszürethez használt eszközök tisztításakor nem használunk tisztítószert. Ezzel megelőzhető a termés szennyeződése. A szüret befejezése utána legutolsó tisztításhoz használhatók a tisztítószerek.
2. tipp – megfelelő nyomás és munkatávolság:
A gépek, edények és borászati berendezések tisztítása egy erre a célra kialakított tisztítóhelyen nem számít érzékeny területnek, így használható a szokásos nyomás és munkatávolság.
Tisztítás a feldolgozás során – tisztaság a végtermékig vezető úton
A bogyózás után a fehérborszőlő közvetlenül a présbe kerül; a vörösborszőlőt a cefrében hagyják, hogy a festékanyag a héjból a lébe kerülhessen. Az erre a célra használt dézsákat vagy tartályokat minden egyes kiürítés után meg kell tisztítani magasnyomású mosóval, hogy a festékanyag teljesen eltűnjön, és ne ártson a későbbi szőlőtermésnek.
A prést közvetlenül a préselés után kell megtisztítani magasnyomású mosóval, mosószer nélkül, hogy a szennyeződések ne tudjanak megtapadni. A mérettől és a kialakítástól függően előfordulhat, hogy ezen folyamat során egyes alkatrészeket szét kell szerelni, fel kell nyitni vagy ki kell húzni.
Tipp – csúszásgátlás:
Távolítsa el a ragadós szőlőlevet a padlóról egy magasnyomású mosóval vagy kompakt súroló-szívógéppel, hogy megelőzze az elcsúszást és a kórokozók elszaporodását. Ezt naponta el kell végezni.
Tárolás a szőlészetben és a borászatban – tartályok és borospincék
A borszőlőprés általában a tárolótartályok felett helyezkedik el, így a préselés után a szőlőlé a gravitáció hatására kerül a tartályokba. Ugyanezt az elvet követve a használt tömlőket vagy csővezetékeket egyszerűen át lehet öblíteni vízzel a maradékok eltávolításához.
Az érlelési folyamat során pincészetenként eltérő időbeosztás szerint történik tartálycsere. Amikor az erjedés megkezdődik, élesztőt adnak a keverékhez, a szőlő héja biztosítja a tanninokat, és a fahordóban való tárolás is hozzáad a bor saját ízéhez. A bor tartályokban vagy hordókban érlelődik. Az erjesztés, a finomítás, valamint az élesztő és a törmelék eltávolítása után a borok palackozás előtti köztes tárolása tárolótartályokban történik.
A borospincében a tartályok és a hordók belső tisztítása minden ürítés után automatikus rendszerrel vagy magasnyomású mosóval történik. A tartályok kívülről teleszkópos homlokzattisztító kefékkel tisztíthatók, amelyek a magasnyomású mosók tartozékai. A padlók tisztítására különösen alkalmasak a felülettisztítóval felszerelt magasnyomású mosók és súroló-szívógépek.
Rozsdamentes acél tartály és boroshordó tisztítása
A szőlőtermesztés a maga eltérő termelési fázisaival az egyik legösszetettebb kihívás a mezőgazdaságban. Minden egyes fázis különböző higiéniai intézkedéseket igényel. Csak alapos és maradványmentes tisztítással lehet megelőzni a borok szennyeződését és ezáltal a végtermék minőségének romlását. Különös figyelmet kell fordítani a hordókra és a tartályokra, amelyekben a bor tárolása és érlelése történik.
Úton az élvezet felé: palackozósor, logisztika és társaik
Amikor a bor fogyasztásra kész, a palackozósorokon kerül palackozásra. Az üzemek automatikus rendszerei tisztítószerekkel és öblítési folyamatokkal távolítják el a gyártósorok visszamaradt szennyeződéseit. A külső részeket azonban kézzel kell tisztítani, például csőtörés vagy palacktörés esetén. Ebben az esetben a tisztításhoz magasnyomású mosók használhatók. Érzékeny szenzorok vagy elektronika esetén azonban csökkentett nyomással, kevesebb vízzel és nagyobb távolságról kell dolgozni. A padlón lévő szennyeződések gyorsan és hatékonyan eltávolíthatók egy súroló-szívógéppel.
A logisztika, azaz a raktározás és a szállítás területén seprőgépek és száraz-nedves porszívók segítenek a polcok és a padlók tisztán tartásában. Az eladótérben a tisztaság a higiéniai szempontok mellett reprezentatív szerepet is játszik, ezért fontos a megfelelő takarítási intézkedéseket végrehajtása.