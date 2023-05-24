Szőlőültetvények művelése – különleges fajták gondozása

A vegetációs időszakban a gyomirtás alapvető fontosságú. A permetezőgépek úgy juttatják ki a biológiai vagy kémiai növényvédő szereket, hogy azok az egész területet beterítsék. Emiatt szermaradványok gyűlhetnek fel az egész berendezésen, valamint az esetlegesen használt keskeny nyomtávú traktoron, ami még szükségesebbé teszi a tisztítást és a szőlőültetvények ápolását. Ilyenkor a gépek értékének megőrzése az elsődleges szempont a részben maró anyagok jelenléte miatt, valamint annak megakadályozása, hogy a mosóvízzel esetlegesen magas koncentrációk kerüljenek a szennyvízhálózatba vagy a környező területre. Fontos továbbá a kártevők átterjedésének megakadályozása egyik szőlőültetvényről a másikra.

Ha a permetezőgépet és a traktort közvetlenül a szőlőültetvényen tisztítják, általában hideg vizes magasnyomású mosót használnak. Mivel fontos az infrastruktúrától való függetlenség, erre a célra az akkumulátoros magasnyomású mosók vagy az üzemanyaggal működő modellek alkalmasak. Az akkumulátoros készülék a fenntarthatóbb megoldás, mivel elkerülhető vele a károsanyag-kibocsátás. A fentiek mellett a felhasználónak szüksége van a helyszínen vízellátásra is. A jó eredmény elérése és a növényvédőszer-maradványok eltávolítása érdekében a gépeket alaposan át kell mosni felülről lefelé. A növényvédőszert tartalmazó, erősen hígított szennyvíz már elszivároghat a tisztításhoz használt, növényzettel borított területre.