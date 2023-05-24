Mikor van itt az ideje, hogy megtisztítsuk a bortartály vagy a fahordó belsejét?

A borkészítés során a borokat többször kell dekantálni, szűrni és egyéb eljárásoknak alávetni. A tartály belsejét minden egyes palacktöltés vagy fajtaváltás előtt a lehető leggyorsabban meg kell tisztítani és fel kell készíteni az új tartalomra. Ezt követően célszerű ellenőrizni a hordót, hogy nem maradtak-e benne tartós szagok vagy maradványok.

A frissen kiürített boroshordó tisztításához általában egy, de legfeljebb két tisztítási ciklus javasolt. Ez a tisztítás néhány perc alatt elvégezhető például egy magasnyomású készülékkel kombinált hordótisztítóval.

A hordókat a pincéből ki lehet vinni a szabadba, és a tisztítást el lehet végezni az udvaron. A nagy boroshordókat vagy tartályokat, amelyeket nem olyan könnyű szállítani, megfelelő eszközökkel közvetlenül a pincében is meg lehet tisztítani.