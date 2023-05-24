Rozsdamentes acéltartályok és boroshordók tisztítása
A szőlőtermesztés a maga eltérő termelési fázisaival az egyik legösszetettebb kihívás a mezőgazdaságban. Minden egyes fázis különböző higiéniai intézkedéseket igényel. Csak alapos tisztítással lehet megelőzni a borok szennyeződését és ezáltal a végtermék minőségének romlását – ez különösen igaz a hordókra és a tartályokra, amelyekben a bor tárolása és érlelése történik.
Maradványok eltávolítása boroshordókból és tartályokból
A szőlőtermesztés fontos lépése az erjesztési és érlelési szakasz. Az erjesztés és az érlelés lehetővé teszi azoknak a szőlőben keletkezett aromáknak az érvényesülését, amelyek a borok egyedi ízét adják. Ezért a lehető legfontosabb, hogy ne zavarják meg kórokozók a kényes erjedési és érlelődési folyamatot. Ezért elengedhetetlen azoknak a fahordóknak és rozsdamentes acél vagy betontartályoknak az alapos tisztítása, amelyekben a szőlőt tárolják.
Mit kell kitisztítani a boroshordókból és a rozsdamentes acéltartályokból?
A borászat tipikus szennyeződései többnyire szerves maradványok, szervetlen lerakódások, sók, szénhidrátok, tanninok és színezékek, illetve mikrobiális szennyeződések. A maradványok típusa, mennyisége és kora, valamint a tisztítandó felület jellege mellett a tisztítási módszer is szerepet játszik a kívánt tisztítási eredmény elérésében.
A szőlőmaradványok, az erjedési hab vagy a borkő hatékony eltávolításához a megfelelő tisztítóberendezés a legfontosabb. A hordókba és tartályokba való bemászás nem tanácsos és kerülendő.
Mikor van itt az ideje, hogy megtisztítsuk a bortartály vagy a fahordó belsejét?
A borkészítés során a borokat többször kell dekantálni, szűrni és egyéb eljárásoknak alávetni. A tartály belsejét minden egyes palacktöltés vagy fajtaváltás előtt a lehető leggyorsabban meg kell tisztítani és fel kell készíteni az új tartalomra. Ezt követően célszerű ellenőrizni a hordót, hogy nem maradtak-e benne tartós szagok vagy maradványok.
A frissen kiürített boroshordó tisztításához általában egy, de legfeljebb két tisztítási ciklus javasolt. Ez a tisztítás néhány perc alatt elvégezhető például egy magasnyomású készülékkel kombinált hordótisztítóval.
A hordókat a pincéből ki lehet vinni a szabadba, és a tisztítást el lehet végezni az udvaron. A nagy boroshordókat vagy tartályokat, amelyeket nem olyan könnyű szállítani, megfelelő eszközökkel közvetlenül a pincében is meg lehet tisztítani.
Tölgyfa boroshordók tisztítása
A fahordók belsejének különleges tisztítási szempontjai
Egyes borok tölgyfahordókban, úgynevezett barrique hordókban erjednek és érlelődnek. A bor stílusát és ízét a fa származásán kívül a hordó mérete és kora is befolyásolja.
Egyes borok nagyobb, 300 vagy 500 literes, úgynevezett „tonneau” tölgyfahordókban (ászokhordókban) is érlelhetők. Ezek a hordók vastagabb fafalakkal rendelkeznek, és sok évig használhatók. A kisebb hordók gyorsabban elhasználódnak, de ha kíméletesen tisztítják őket, általában 3-4 alkalommal is használhatók.
Legfőképpen a fahordók szerves alkotórészeit kell gondosan megtisztítani, mert a bor úgy szívja magába nemkívánatos dolgokat, mint a bőr. A hordósterilitás és a körültekintő munkavégzés eleve minimalizálja a mikroorganizmusok mennyiségét a kész borban, így az nem válik ihatatlanná.
Fahordók tisztítása: kézzel vagy gépi úton?
A tölgyfahordók tisztítására hagyományosan hordókefét használnak. A belső falakat kézzel súrolják, vagy szárazon, vagy mosószódával. Ezt követően a hordót a következő újratöltés előtt még egyszer alaposan át kell öblíteni meleg és hideg friss vízzel.
A hatékonyabb tisztítás érdekében hordótisztító is használható. Egy ilyen permetező készülék különösen hatékonyan tisztítja 225-600 literes tölgyfahordók belsejét egy nagynyomású tisztítóberendezéssel kombinálva.
A hordótisztító egy tömlőn keresztül csatlakozik a nagynyomású készülékhez. Használhatók hideg vagy meleg vizes magasnyomású mosók is.
A meleg vizes készülékek előnye többek között a sterilizáló hatás és rövid száradási és tisztítási idő. Különösen a makacs szennyeződések, például a borkőlerakódások eltávolításakor a meleg vizes készülékek sokkal könnyebbé és gyorsabbá teszik a tisztítást. Ebben az esetben nincs szükség tisztítószerek használatára.
A meleg vizes magasnyomású mosók előnyei
Tisztítás forró vízzel: a magasnyomású mosók ugyanazon a nyomáson még jobban tisztítanak. A jobb eredmények és a gyorsabb tisztítási és szárítási idő mellett a meleg vizes magasnyomású mosók mérhető csírátlanító hatással is rendelkeznek. A gőzfokozat alkalmazásával még a kényes felületek is kíméletesen tisztíthatók, akár 155°C-os hőmérsékleten is. A gépek lehetővé teszik továbbá a nyomás, a szükséges idő és a felhasznált tisztítószer mennyiségének csökkentését. Ez azt jelenti, hogy a meleg vízzel történő tisztítás számos előnyt és számos lehetőséget kínál a tisztítási folyamat optimalizálására.
A hordótisztító fejét be kell vezetni a hordó belsejébe az akonanyíláson át. A tisztítófej merítési mélysége a hordó méretétől függően változtatható. A tartócsövön található gumikúp lezárja a nyílást. A tisztítást a legjobb tiszta vízzel végezni – ez nemcsak a környezetet, de a faanyagot is kíméli. Maga a tisztítófej és rajta lévő fúvókák is forognak. A nagynyomású sugár így minden pontot elér, és alaposan megtisztítja a boroshordót. Ezzel egyidejűleg a tisztító alsó végére szerelt szívócső a szívófunkciónak köszönhetően folyamatosan szívja vissza a vizet.
Ha a készülék rendelkezik szívó üzemmóddal, akkor a minimális vízmaradványok is teljesen felszívhatóak a hordó aljáról. A tisztítás után csak egy mozdulatra van szükség ahhoz, hogy az átkapcsoló kar a nagynyomású tisztításról szívó üzemmódra kapcsoljon, így a hordó vagy a tartály hamarosan ismét használatra kész lesz.
A boroshordó-tisztítás magasnyomással rendkívül hatékony. A hordótisztító használata még hideg vízzel is eleget tesz a higiéniai követelményeknek.
Tipp – ne feledkezzen meg a szivattyúkról, tömlőkről és társaikról sem:
A borospincék átfogó higiéniája nem csak a boroshordók tisztítására terjed ki. A szivattyúkat, tömlőket, berendezéseket, szűrőket és szerelvényeket is aprólékosan meg kell tisztítani.
Rozsdamentes acéltartályok tisztítása
Sok borász rozsdamentes acéltartályt használ a bor erjesztésére és tárolására. Nagy előnyük a klasszikus fahordókkal szemben, hogy a rozsdamentes acél lég- és vízzáró, így nem jut oxigén a borba. Ez azt jelenti, hogy a bor természetes íze nem változik meg, mint például fahordók használatakor. További előny, hogy a rozsdamentes acéltartályokat sokkal könnyebb tisztítani. A borkő például könnyebben eltávolítható ezekből a tartályokból.
E tulajdonságaik miatt a rozsdamentes acéltartályokat egyre gyakrabban használják a borászatokban. Méretük miatt azonban gyakran nehéz őket szállítani, ezért célszerű közvetlenül a pincében tisztítani őket. Ebben az esetben használhatók mobil magasnyomású mosók, önmagukban vagy akár belső tisztítófejekkel kombinálva.
Rozsdamentes acéltartály tisztítása magasnyomású mosóval vagy gőzzel
A tartály hatékony tisztítása és a makacs szennyeződések, például a borkő eltávolítása magasnyomású mosóval végezhető el. Kisebb tartályok sarkainak tisztítására vagy szűk helyeken végzett munka esetén használjon rövid szórószárat.
A fahordókkal ellentétben a rozsdamentes acéltartályok tisztításához használhatók tisztítószerek is. A szerves maradványok feloldására a lúgos tisztítószerek alkalmasak, melyek töménységét a szennyeződés mértékéhez igazíthatjuk. A megfelelő tisztítószerek felvihetők például egy magasnyomású mosóhoz csatlakoztatott habosító tartályos szórószárral. A tisztítóhab olyan stabil, hogy tartósan megtapad a felületeken, így hosszú ideig képes hatni. A megfelelő hatóidő után a habot leöblítjük vízzel.
Lépésről lépésre:
1. Előöblítés: öblítse át a tartályt vízzel.
2. Tisztítás lúgos szerekkel: vigyen fel (lúgos) tisztítószert, és hagyja, hogy az reakcióba lépjen a felülettel.
3. Köztes öblítés: a víz összegyűjthető és felhasználható más tartályok előöblítésére/előáztatására.
4. Semlegesítés: tisztítsa meg a tartályt savas tisztítószerrel, hogy teljesen eltávolítsa a lúgos bevonatot.
5. Öblítés: alaposan öblítse ki a tartályt tiszta vízzel.
A gőzzel történő tisztítás különösen hatékony és higiénikus is. Itt hasznát vehetjük a gőzfokozattal rendelkező meleg vizes magasnyomású mosóknak vagy az ipari gőztisztítóknak. A gőzöléssel, majd a hideg vízzel történő öblítéssel a makacs szennyeződések könnyen eltávolíthatók, a kórokozók pedig elpusztulnak.
A bortartályok tisztítása akkor lesz sikeres, ha nem láthatók rajtuk maradványok. Különös figyelmet kell fordítani a sarkokra és a hegesztett illesztésekre – itt ugyanis megbújhatnak szennyeződések. A zsíros felület általában azt jelzi, hogy lúgmaradványok maradtak a felületen. Ezeket feltétlenül el kell távolítani, mivel befolyásolják a bor ízét.
Nagyméretű rozsdamentes acéltartályok még hatékonyabb tisztítása magasnyomású mosókkal és belső tisztítófejekkel
A belső tisztítófej használata különösen nagyobb tartályok esetén célszerű, illetve akkor, ha sok tartályt kell tisztítani. Ez egy magasnyomású mosóhoz csatlakoztatva, felülről kerül a tartályba. A fej a kibocsátott folyadéksugár meghajtásával forog, így a sugár minden sarkot elér.
A tisztítás személyre szabható a felhasználásnak és a tartály méretének megfelelően. Így nagy vagy különösen szennyezett tartályokhoz választható lassabb forgási sebesség és finom szóráskép. Kisebb vagy kevésbé szennyezett tartályok tisztítására gyorsabb forgás és durvább szóráskép használatos.
A helyes eljárás mellett a tisztítás eredményét befolyásolja még a megfelelő tisztítószer és a megfelelő töménység megválasztása, valamint a megfelelő mechanika, időtartam és a hőmérséklet.
Tartály vagy boroshordó külső tisztítása
A boroshordók és tartályok külső tisztítására általában szintén magasnyomású mosókat használnak. A teleszkópos rúdrendszerek segítséget nyújthatnak a magas tartályokhoz. Megfelelő tisztítószerekkel kombinálva ezzel biztosíthatjuk, hogy ne kerüljenek szennyeződések a tartályba vagy a hordóba kívülről.
A felesleges víz és a tisztítószer-maradványok a padlóban lévő csatornán keresztül távoznak. A vízelvezető rendszer biztosítja a víz szabályozott elvezetését a borospincében végzett hordó- és tartálytisztítás során. Ha ilyen rendszer nem áll rendelkezésre, a víz száraz-nedves porszívó segítségével felszívható.
Tipp – fordítson figyelmet a megfelelő munkaruházatra:
A tisztítószerekkel végzett munka során szükséges az előírás szerinti személyi védőfelszerelést viselni. A védőszemüveg és a sav- és lúgállóálló lábbeli mellett célszerű védőkesztyűt is felvenni.