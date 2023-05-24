Gyümölcs- és zöldségtermesztés: Legjobb termesztési körülmények

Nem számít, hogyan termesztik a növényeket - a zöldség- és gyümölcstermesztés központi feladata a növények számára a lehető legjobb életkörülmények megteremtése. Ezt a növényházakban a padlók és az üvegtetők alapos tisztításától, egészen a szántóföldi talajműveléshez használt gépekig érhetjük el.

Az üvegházakban megfelelő intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a gyümölcs- és zöldségtermesztésben a (fiatal) növények számára a fény, a hőmérséklet és a levegőellátás tényezői állandóak maradjanak. Ez magában foglalja az alapos tisztítást és fertőtlenítést is. Mert nem csak a növények érzik otthon magukat az üvegházi környezetben, a baktériumok és egyéb kártevők is szeretik a meleget és a magas páratartalmat. A szántóföldeken a munkaeszközök, mint például a burgonya betakarító gépek és ásógépek tisztításával a fertőzési láncok megszakíthatók, így az olyan kártevők, mint például a drótféreg, nem jutnak át egyik szántóföldről a másikra.