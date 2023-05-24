Gyümölcs- és zöldségtermesztés: magas minőség az átfogó higiénia révén
A por és a szennyeződés mindenütt jelen van a zöldség- és gyümölcstermesztésben, a betakarítástól a szállításon és a tároláson át az értékesítésig. A finom részecskék következetes eltávolítása minden termelési lépésben segít a dolgozók egészségének védelmében és a betakarított termékek magas minőségének megőrzésében.
Gyümölcs- és zöldségtermesztés: Legjobb termesztési körülmények
Nem számít, hogyan termesztik a növényeket - a zöldség- és gyümölcstermesztés központi feladata a növények számára a lehető legjobb életkörülmények megteremtése. Ezt a növényházakban a padlók és az üvegtetők alapos tisztításától, egészen a szántóföldi talajműveléshez használt gépekig érhetjük el.
Az üvegházakban megfelelő intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a gyümölcs- és zöldségtermesztésben a (fiatal) növények számára a fény, a hőmérséklet és a levegőellátás tényezői állandóak maradjanak. Ez magában foglalja az alapos tisztítást és fertőtlenítést is. Mert nem csak a növények érzik otthon magukat az üvegházi környezetben, a baktériumok és egyéb kártevők is szeretik a meleget és a magas páratartalmat. A szántóföldeken a munkaeszközök, mint például a burgonya betakarító gépek és ásógépek tisztításával a fertőzési láncok megszakíthatók, így az olyan kártevők, mint például a drótféreg, nem jutnak át egyik szántóföldről a másikra.
Higiénia a gyümölcs- és zöldségtermesztésben: a betakarítástól a fogyasztóig
A betakarítás után a gyümölcsök és zöldségek a raktározási és logisztikai területre kerülnek. Itt az árut méret és minőség szerint osztályozzák, majd kosarakba, szállító ládákba vagy raklapokra csomagolják. Itt is nagy jelentősége van az alapos tisztításnak, hogy megelőzzük a kártevők és kórokozók befészkelését, és ezáltal a tárolt áru értékének csökkenését. A gazdasági károk, valamint a higiéniai és egészségügyi kockázatok elkerülése érdekében ezért hatékony és nagy teljesítményű tisztítási technológiára van szükség.
A zöldség- és gyümölcstermesztésben használt vegyi anyagok, például a burgonya csírázását gátló klórprofám használata egyes országokban szabályozott, vagy már nem is engedélyezett. A szermaradványok kiküszöbölése vagy a határértékek betartása érdekében szükség van minden kritikus terület alapos és szisztematikus tisztítására, a felső és alsó, padló alatti csatornáktól a tároló berendezésekig és gépekig.
Ha saját termékeit a gazdaság területén értékesíti, a vásárlók elégedettsége szempontjából az egész gazdaság megjelenése döntő fontosságú. A jó első benyomás érdekében fontos a gazdaság és a zöldterületek rendszeresen karbantartása. Amikor a vásárlók az eladótérben tartózkodnak, a tiszta környezet elengedhetetlen a jólétükhöz.