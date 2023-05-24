Technika és módszer

A munkaművelet befejezése után érdemes egy olyan benőtt területet keressenek, ahol a terület elhagyása előtt egy közbenső tisztítás elvégezhető. Ha ez nem lehetséges, a munkagépeket naponta egyszer be kell vinni az udvarra, hogy megtisztítsák a szennyeződésektől.

A terepen végzett tisztítási munkákhoz a tisztítószer nélküli, hideg vizes magasnyomású mosók váltak be. Mivel fontos az infrastruktúrától való függetlenség, erre a célra alkalmasak az akkumulátoros magasnyomású mosók vagy az üzemanyaggal működő modellek. Az akkumulátoros készülék a károsanyag- kibocsátás elkerülésével a fenntarthatóbb megoldás. Ezenkívül a felhasználónak szüksége van egy víztartályra, mint például az elülső hidraulikával felszerelt traktorok vízhordója, vagy helyszíni vízellátásra.

A talajművelő eszközök nagy mennyiségű szennyeződésének eltávolítására magas nyomás és 20-30 centiméteres munkatávolság szükséges. Mivel a szántók, ekék és egyéb eszközök nagyon robusztusak, nincsenek olyan érzékeny területek, amelyek különleges figyelmet igényelnének.