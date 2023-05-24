Mezőgazdasági tartozékok tisztítása
A mezőgazdasági gépeket és eszközöket folyamatos használatra tervezték, miközben folyamatosan ki vannak téve az időjárás, valamint a munkakörnyezetben lévő szennyeződés és por hatásainak. A szántók, talajművelő gépek, műtrágyaszórók és hasonló gépek rendszeres tisztítása nagyban hozzájárul működésük és értékük megőrzéséhez. A fertőzési láncot segít megszakítani a munkaeszközök szántóföldi használat utáni tisztítása, ezzel megakadályozva a kártevők egyik szántóföldről a másikra való átjutását.
Eke és szántógép tisztítása a szántóföldön
Talajművelő gépek, műtrágyaszórók, burgonyatermesztésben alkalmazott berendezések: a gazdaságokban sokféle berendezésre van szükség. A tisztítási eljárások gyakran hasonlóak, mégis vannak különbségek, amelyeket figyelembe kell venni a kívánt cél elérése érdekében.
A funkció és érték megőrzése
A talajművelő eszközök, mint például a szántógépek, a földforgatók vagy marógépek nehéz, robusztus gépek, amelyek hatalmas mennyiségű talajjal és szennyeződéssel érintkeznek. Rendszeres tisztításra van szükség a makacs szennyeződések okozta kár elkerülésének érdekében.
Ezen felül a szennyeződések alatt rejtőző károkat korai szakaszban fel lehet fedezni és könnyen kijavítani. A karbantartási és szervizköltségek így jelentősen csökkennek. Végül, de nem utolsósorban a szántóföldek közötti közlekedés során nem kerülhet túl sok szennyeződés az útra, hogy ne veszélyeztesse a többi közlekedőt.
Technika és módszer
A munkaművelet befejezése után érdemes egy olyan benőtt területet keressenek, ahol a terület elhagyása előtt egy közbenső tisztítás elvégezhető. Ha ez nem lehetséges, a munkagépeket naponta egyszer be kell vinni az udvarra, hogy megtisztítsák a szennyeződésektől.
A terepen végzett tisztítási munkákhoz a tisztítószer nélküli, hideg vizes magasnyomású mosók váltak be. Mivel fontos az infrastruktúrától való függetlenség, erre a célra alkalmasak az akkumulátoros magasnyomású mosók vagy az üzemanyaggal működő modellek. Az akkumulátoros készülék a károsanyag- kibocsátás elkerülésével a fenntarthatóbb megoldás. Ezenkívül a felhasználónak szüksége van egy víztartályra, mint például az elülső hidraulikával felszerelt traktorok vízhordója, vagy helyszíni vízellátásra.
A talajművelő eszközök nagy mennyiségű szennyeződésének eltávolítására magas nyomás és 20-30 centiméteres munkatávolság szükséges. Mivel a szántók, ekék és egyéb eszközök nagyon robusztusak, nincsenek olyan érzékeny területek, amelyek különleges figyelmet igényelnének.
Szántóföldi permetezőgépek, burgonya termesztésben használt berendezések és műtrágyaszórók tisztítása a szántóföldön
A szántóföldi tisztítás még fontosabb az olyan talajművelő gépek esetében, mint a permetezőgépek, műtrágyaszórók, burgonyabetakarító gépek vagy burgonyaültető gépek. Ezeket a munkagépeket funkciójukban és értékükben is fenn kell tartani, ami különösen a műtrágyaszóró esetében központi jelentőségű, mivel az agresszív ásványi műtrágyák gyorsan korrózióhoz vezethetnek.
A felszín alatti vizek védelme, fertőzési láncok megtörése
Ezenkívül más kézzelfogható okai is vannak annak, hogy minden egyes használat után tisztítson meg minden tartozékot: A szántóföldi permetezőgépek esetében országonként eltérő jogi követelmények vannak érvényben, amelyek Európában a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelméről szóló 2006/118/EK irányelvére épülnek. A cél annak megakadályozása, hogy a növényvédő szerek túl magas koncentrációja bizonyos pontokon a szennyvízrendszerbe vagy akár a talajvízbe kerüljön, és ott problémákat okozzon.
A burgonya betakarító és ásógépek esetében a cél az, hogy megakadályozzák a kártevők, például a drótférgek egyik szántóföldről a másikra szállítását, ezzel megszakítva a fertőzési láncokat.
Technika és módszer
A talajművelő gépekhez hasonlóan a szántóföld elhagyása előtt keressen egy benőtt területet, ahol a köztes tisztítás hideg vizes, magasnyomású, tisztítószer nélküli tisztítóval elvégezhető. Az üzemanyaggal működő modellek éppúgy alkalmazhatók, mint az akkumulátorral működő berendezések, amelyek a károsanyag-kibocsátás elkerülése miatt fenntarthatóbb megoldásnak számítanak. Ezenkívül szükséges a vízellátást biztosítása.
A jó eredmény, valamint a növényvédő szerek és műtrágyák maradványainak, és egyéb szennyeződések eltávolítása érdekében a munkagépek tisztítása egy meghatározott minta szerint történik. Először is alaposan át kell mosni őket felülről lefelé. A különösen szennyezett területeket hosszabb ideig és nagyobb odafigyeléssel kell tisztítani, és összetett szerkezetek esetén különböző irányokból kell dolgozni.
Fontos: Ne feledkezzen meg a kerekekről vagy a traktor koszos részeiről sem. A szennyvíz beszivároghat a növényzettel borított területre.
1. Tipp – gyors, körültekintő takarítás:
A műtrágyaszóró megfelelő tisztításához fontos használat után az agresszív ásványi műtrágya maradványok mielőbbi eltávolítása. Óvatosan kell bánni az olyan érzékeny alkatrészekkel, mint a mérőszámláló vagy a beépített érzékelők - ezért csökkenteni kell a nyomást és növelni a távolságot.
2. Tipp – Szántóföldi permetező tisztítása:
A szántóföldi permetező elektronikával, hidraulikával és érzékelőkkel rendelkezik, ahol szintén kisebb víznyomással és nagyobb távolságból kell dolgozni. A felhasználóknak a növényvédő szerek kezeléséhez előírt egyéni védőfelszerelést (PPE) kell viselniük.
Eszközök tisztítása az udvaron
A gazdaságban az olyan munkaeszközök, mint az ekék és talajművelő gépek tisztítására mosóállomást használnak. Mivel a tisztítás során a növényvédő szereket, műtrágyamaradványokat, olajat, zsírt és festéket le kell mosni, a mosóhely kialakítására pontos előírások vonatkoznak. A padlóburkolatnak vízzárónak kell lennie, és a szennyezett vizet csak egy előre meghatározott, szűrővel és visszatartó berendezéssel ellátott lefolyón keresztül szabad elvezetni.
Több technológia a mosóhelyen történő gyorsabb munkavégzésért
A munkagépek mosóhelyen történő tisztításához nagyobb rugalmasságot biztosítanak a különböző tisztítási technológiák: mobil hideg vizes magasnyomású tisztítóberendezés éppúgy használható, mint helyhez kötött magasnyomású mosó, vagy melegvíz-ellátású rendszer. A forró vízzel gyorsabban lehet jó eredményt elérni, és lerövidül a szárítási idő.
Ezenkívül a mosóhelyen lehetőség van biológiailag lebomló tisztítószer habfúvókával való alkalmazására. Mivel a tisztítóhab jobban megtapad, mint a normál tisztítószer, az expozíciós idő meghosszabbodik. Az így elért nagyobb tisztítási teljesítmény még inkább lerövidíti a tisztítási munka időtartamát.
A szűrőrendszer és a csepegtetőmedence karbantartása
Fontos a szűrőrendszer megadott időközönkénti tisztítása a mosóállomáson. Erre a célra egy magasnyomású tisztító és egy nedves/száraz porszívó alkalmas. Az eltávolított szennyeződéseket megfelelően kell ártalmatlanítani. A szennyezett víz összegyűjtésének másik változata a csöpögtető medence. Ebben a víz elpárolog, a maradékot pedig egy hordozóanyagon élő baktériumok bontják le. A megmaradt maradékot rendszeresen el kell távolítani, ami magasnyomású tisztítóval is elvégezhető. Mivel a csepegtető medencéket tisztítása egymás után történik, az egyik medence tisztításakor keletkező szennyezett víz a következőben összegyűjthető.