KERTÉSZET ÉS ÜVEGHÁZ TISZTÍTÁSA: EZT SZÜKSÉGES FIGYELEMBE VENNI
Az üvegházak típusa, mérete és elhelyezkedése eltérő. Az üvegházak tisztításával járó feladatok is ugyanilyen változatosak: A padlótól az üvegtetőkön át a mobil berendezésekig minden területen a legnagyobb gondosságra van szükség, hogy megakadályozzuk a csírák és kórokozók terjedését - ugyanakkor a lehető legjobb életkörülményeket teremtsük a növények számára.
Világos, meleg és mindig van elég tápanyag: Az üvegház kényelmes otthont biztosít a virágoknak, zöldségnövényeknek, gyümölcscserjéknek és évelőknek. Ahhoz, hogy a fény, a hőmérséklet és a levegőellátás tényezői állandóak maradjanak a (fiatal) növények számára, megfelelő intézkedésekre van szükség - ezek közé tartozik az üvegház alapos tisztítása és fertőtlenítése. Mert nemcsak a növények érzik jól magukat ebben a környezetben, a csírák és kártevők is szeretik a meleget és a magas páratartalmat.
Alaptisztítás az üvegházban: a feladatok széles skálájával való megbirkózás
Az üvegházak számos méretben és különböző helyen léteznek: a házikertben lévő kis üvegháztól a nagy üvegházakig, az uborka vagy paradicsom termesztéséhez alkalmazott nagy üvegházakig a kertészetekben és a szántóföldeken. A termelés típusa és így a takarítási feladatok is függenek az üvegház helyétől, valamint a termesztett növényektől. Egyes üvegházakban virágföld képezi az alapot, másokban úgynevezett ültető közegeket használnak. Európában a zöldségtermesztésre szolgáló üvegházak elsősorban Németországban, Spanyolországban és Hollandiában találhatók. Ezekben a növényházakban különösen nagy tisztítási intenzitásra van szükség, hogy a meleg, párás üvegházi klímában a betegségek és kártevők elleni védekezés érdekében a növényvédelmi intézkedések minimálisra csökkenthetők vagy teljesen elhagyhatók legyenek.
Az üvegház kiürítése a közelgő alaptakarításhoz
A csírák és kórokozók hatékony eltávolítása érdekében évente átlagosan 1-2 alkalommal szükséges az üvegházak belterének alapos alaposan takarítása. Ehhez el kell távolítani az összes növényt, edényt, ültetőállványt és egyéb berendezést az üvegházból. Gyakran a takarítás szakaszosan történik, és az egyes területek kiürítése is ennek megfelelően folyik.
Üvegház belső tisztítása: ablakok, ültetőállványok és ellátórendszerek
Az üvegház nagyrészt üveg-, polikarbonát- vagy dupla falú lemezekből álló műanyaglapokból készül. A szántóföldek fóliaalagútjaihoz átlátszó műanyag fóliákat használnak. Egy közös van bennük: a fényt és a hőt beengedik, de az UV-sugárzást távol tartják a növényektől. Az üvegház méretétől függően az ablakok belső tisztításához egy magasnyomású mosó és egy homlokzattisztító készlet kombinációja ajánlott. Ez egy teleszkópos rúdból (7-14 m hosszú) és egy keféből áll. A szennyeződés mértékétől függően akár egy magasnyomású hengerkefe is használható (magasnyomású mosó használata szükséges). Az üvegház tisztítására normál csapvíz is használható, de az ozmózisvíz (szűrt csapvíz, amely gyakorlatilag nem tartalmaz szennyezőanyagokat) is alkalmas. A normál csapnyomás elegendő a kefe használatához.
Az ültetőállványokon, a növények vízzel és tápanyaggal való ellátásához használt csővezetékeken, valamint a betakarító kocsik sínrendszerén lévő szennyeződéseket is kényelmesen el lehet távolítani hideg vizes vagy forró vizes magasnyomású mosóval.
Egyedi tisztítási lehetőségek a különböző padlókhoz üvegházakban
Az üvegházak padlója a termesztés helyétől és a termesztett növényektől függően változik. Európában a tisztán virágokkal foglalkozó üvegházak esetében gyakran választanak burkolt, strukturált betonpadlót. Zöldségtermesztéshez vagy ültetőközeget használnak - ebben az esetben a padló szintén betonalapú -, vagy földpadlót. A közepes méretű, texturált betonpadlóval rendelkező üvegházakban a takarításhoz megfelelő méretű seprőgép vagy seprő- szívógép ajánlott. Seprőgépek esetében a tisztítás szárazon, seprőhengerrel történik. A seprő- szívógépek esetében a takarítás során keletkező port egy szívó ventilátor felszedi és megszűri - ezért hasznos üvegházakban a takarítás ezen módja. Nagyon szennyezett padló esetén kiegészítő felülettisztítót (forgó kefékkel ellátott magasnyomású mosóhoz való tartozékot) lehet használni. Ugyanez vonatkozik a földpadlós vagy közvetlenül a szántóföldön elhelyezkedő üvegházakra is - itt a burkolt utak is kezelhetők seprő- szívógéppel vagy felülettisztítóval. Magasnyomású mosó esetén az üvegházakban általában a mobil egységekre esik a választás, mivel különböző helyeken van rájuk szükség, így itt is előnyös a rugalmas használat. A telepített egységeket nagyon nagy üvegházakban alkalmazzák, és általában több sugárcsővel működtetik egyszerre a különböző elszívási pontokon. Az, hogy a magasnyomású tisztításhoz hideg- vagy melegvizes egységet használnak-e, egyéni preferenciáktól függ. A melegvizes készülékeknél a vízsugarat 155 °C-ra melegítik fel - ez nemcsak a lerakódásokat, hanem a csíraszámot is jelentősen csökkenti, így a tisztítószerek általában elhagyhatók. Ha viszont hideg vizes magasnyomású mosóval dolgozik, a szennyeződés mértékétől függően célszerű megfelelő tisztítószert is alkalmazni. Egy üvegház esetében a biológiai szerek jó választásnak bizonyulnak, mivel a területek később újra érintkeznek a növényekkel.
A súroló- szívógép használata kevésbé elterjedt, amely olyan nagyon nagy üvegházak tisztítására alkalmas, ahol sima, kemény padlót fektettek le. Ezek a burkolatok lehetővé teszik az olyan logisztikai berendezések használatát, mint az emelőtargoncák, raklapos kocsik, villás targoncák vagy tolókocsik. Mivel a raklapok stabilitása megnő a sima padlón, ez nagyobb rakodási magasságot is lehetővé tesz.
A meleg vizes magasnyomású mosó előnyei
Forró vízzel a magasnyomású mosók állandó nyomás mellett még hatékonyabban tisztítanak. A jobb eredmények és a gyorsabb tisztítási és szárítási idő mellett a forró vizes magasnyomású mosók használatával a csíraszám mérhető csökkenése is elérhető. A gőzfokozat segítségével az érzékeny felületek akár 155 °C-on is kíméletesen tisztíthatók. A készülékek emellett lehetővé teszik a munkanyomás, a szükséges idő és a felhasználandó tisztítószerek mennyiségének csökkentését. A forró vízzel történő tisztítás tehát számos előnyt és számos lehetőséget kínál a tisztítási folyamat optimalizálására.
Fertőtlenítés az üvegházban a biológiailag tiszta környezet érdekében
A potenciális kórokozók, mint például a pókhálós atkák vagy a kései és barna rothadás biztos kiküszöbölése érdekében azonban az üvegház belsejét minden alaptakarítás után fertőtleníteni kell. Kisebb üvegházakban ez ökológiai úton, például ecettel vagy citromsavval is elvégezhető. A nagy üvegházakban a kártevők elleni védekezés érdekében azonban általában kémiai fertőtlenítést végeznek - gyakran a gázosítás módszerével. Európában erre általában hidrogén-peroxidot használnak, amely hidrogén és oxigén vegyülete, és fertőtlenítő, antibakteriális, valamint szagtalanító tulajdonságokkal rendelkezik. A füstöléses módszer előnye, hogy a fertőtlenítő cseppek az üvegház padlójában, a legkisebb repedésekben és résekben is megtelepednek, így a nehezen hozzáférhető helyeket is fertőtlenít. Ha az üvegház mérete alkalmassá teszi a súroló-szívógép használatát, a fertőtlenítőszer a permetezéses fertőtlenítéshez szükséges szerelékkészlet segítségével ezen felül is kijuttatható.
Az üvegház karbantartó takarítása: Rendszeres padlósöprés
Természetesen a mindennapi szennyeződések, például a por, a levelek vagy a homokszemek is felhalmozódnak az üvegház padlóján. Ezek eltávolítására az üvegházban a rendszeres karbantartó takarítás részeként a különösen kanyargós szakaszokon - azaz ahol túl szűk a hely a gépek számára - a seprő-szívógépek mellett seprű használata is ajánlott. A kézi seprés azonban általában több port ver fel, mint a seprő-szívógépek. A tiszta padló a munkavédelmet is szolgálja az üvegházban.
Az olyan szerszámok, mint a seprűk, lapátok, vödrök stb. szintén rendszeres tisztítást igényelnek - erre ideális egy rongy vagy - erősebb szennyeződés esetén - egy magasnyomású mosó.
A legjobb fényviszonyokért: alapos külső tisztítás
Anövények megfelelő fényellátásának érdekében szükséges az üvegházak műanyag vagy üveglapjainak rendszeresen, külső tiszttítása, és a szennyeződések eltávolítása. Különösen azokban az üvegházakban, ahol olyan zöldségeket termesztenek, mint a paradicsom, a paprika vagy a padlizsán, a fény meghatározó tényező a növények növekedése szempontjából. Itt évente többször is ajánlott a külső tisztítás. Más üvegházakban, például a virágok esetében a tisztítást általában évente egyszer - a belsővel egy időben - végzik. Az üvegházak külső tisztítására magasnyomású mosó ajánlott, vagy a belsőhöz hasonlóan homlokzattisztító szett kombináció. A szennyeződés mértékétől függően megfelelő tisztítószer használható. Ennek környezetbarátnak kell lennie, és nem szabad károsítania a talajt vagy a talajvizet. Erre a célra alkalmasak az olyan gyenge savak, mint az ecetsav vagy a citromsav.
Egyes országokban, mint például Hollandiában, az is bevett gyakorlat, hogy az üvegházak külső burkolatát - a jobb klímaviszonyok szabályozása érdekében - krétával vonják be. Ha ugyanis túl erős a napsugárzás, akkor túl meleg lesz belül - ami árthat a növényeknek. Az árnyékolószereknek krómmentesnek kell lenniük, hogy ne szennyezzék a talajt és a talajvizet. Egy másik lehetőség az árnyékoló rendszerek telepítése.
Kertészetek egyéb területeinek takarítása
Amikor a vásárlók belépnek egy üzletbe, gyakran az első benyomás számít: aki belép egy kertészetbe, jól akarja érezni magát. Ebbe beletartozik a tiszta megjelenés is. Ennek biztosítása, valamint a növények és a dolgozók számára biztonságos környezet megteremtése érdekében az üvegházakkal rendelkező kertészetekben (napi) takarítási feladatok merülnek fel. A parkolóhelyek területén és az eladótér bejáratánál a tisztaság gyorsan és kényelmesen biztosítható egy seprőgéppel. A bejárati ajtó területén érdemes egy szennyeződéselnyelő szőnyeget vagy rácsot elhelyezni. elhelyezni. Ez máris távol tartja a durva részecskéket, például a köveket, homokot vagy sarat az üzlethelyiség padlójától.
Kézi berendezések és gépek az üvegházak és kertészetek napi takarításához
Az eladótérben naponta lerakódik a por, a morzsák és egyebek. A kis víztócsák szintén gyakoriak egy kertészetben. A padlófelület nagyságától függően az ilyen típusú szennyeződések esetén egy seprőgép vagy egy nedves-száraz porszívó használata ajánlott; a nagyon nagy kertészetekben a súroló-szívógép használata is hasznos lehet, ha a padlóviszonyok megfelelőek.
Egy kertészetben az eladópult mögötti területet a virágok és zöld növények kötözése és csomagolása során keletkező zöldhulladék, apró papírhulladékok vagy műanyagmaradványok jellemzik. Ezeket kényelmesen el lehet távolítani seprűvel és lapáttal, vagy opcionálisan egy praktikus nedves-száraz porszívóval. Maga az eladópult egy ronggyal tisztán és szárazon tartható.
Az eladótér tisztítása: tisztaság és higiénia
Egészséges táplálkozás, egészséges élet - egyre több embernek fontos, hogy mi kerül a tányérjára. Legyen szó akár egy vacsoráról, amelyhez a termelői boltban frissen vásárolt termékeket használnak fel, vagy egy gyors déli harapnivalóról a kioszkból - egy dolog elengedhetetlen: az ételnek higiéniailag kifogástalannak kell lennie. Ennek alapja a tisztaság és higiénia az eladótérben. Az alapos takarítás ezért elengedhetetlen.
A logisztikai terület takarítása: raktár, polcok, csomagológépek
Különösen a nagy kertészetek rendelkeznek raktározási és logisztikai területtel. Itt a termesztéstől függően a vágott virágokat válogatják és csomagolják, vagy a zöldségeket osztályozzák méret és minőség szerint, majd kosarakba vagy raklapokra csomagolják.
Padló és polcok
A raktárak padlóján a por és papírmaradványok mellett gyakran találhatók fóliamaradványok, csomagolószalagok vagy raklapokról származó faforgácsok. Ezt a durva szennyeződést először manuálisan kell eltávolítani, különben fennáll a veszélye, hogy a használatban lévő gépek eltömődnek, vagy az anyag beakad a seprőhengerbe. Ez a lépés seprűvel vagy szemétszedő csipesszel végezhető. Ezt követően a raktár- és logisztikai területek méretétől függően ajánlott nedves-száraz porszívóval, seprő (szívó) géppel vagy súroló-szívógéppel dolgozni. A nedves-száraz porszívó a polcokhoz és a raktárhelyiségekhez is használható.
Szállító kocsi
A görgős, platós vagy raklapos kocsik, mint szállítóeszközök esetében ajánlott a rendszeres magas nyomású forró vagy hideg vizes tisztítás - a szennyeződés mértékétől függően, szükség esetén megfelelő tisztítószer hozzáadásával.
Csomagológépek
Különösen a termékolvasók környéke és a csomagológépek rozsdamentes acél alkatrészei érzékenyek, és igényelnek rendszeres tisztítást. Ez történhet hagyományos módon, vizes tömlővel, de magasnyomású mosóval vagy gőzvákuummal is. A választás a gép méretétől, de a tisztítási intervallumtól is függ.
Az üvegház tehát csak akkor lehet tartósan kényelmes otthona a virágoknak, zöldségnövényeknek, gyümölcscserjéknek és társaiknak, ha az üvegház minden területét rendszeresen és alaposan kitakarítják (és fertőtlenítik). Csak így tudnak a növények megfelelően fejlődni és a kívánt termést hozni.
Raktár takarítás
A vizuális tisztaság mindenképpen előny egy anyagraktárban. Ez egyaránt vonatkozik a nagyon kis raktárhelyiségekre, például egy műhelyben, és a nagyon nagy raktárakra. Minden esetben fontos szempont a munkavédelem és a tárolt anyagok védelme. A padlónak mindenekelőtt tisztának és biztonságosan járhatónak kell lennie, hogy a nem megfelelő tisztaság miatt ne álljon fenn balesetveszély. Ez pedig hatékonyan elvégezhető az egyedileg konfigurálható seprő- (szívó-) és súrológépekkel.