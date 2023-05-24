Egyedi tisztítási lehetőségek a különböző padlókhoz üvegházakban

Az üvegházak padlója a termesztés helyétől és a termesztett növényektől függően változik. Európában a tisztán virágokkal foglalkozó üvegházak esetében gyakran választanak burkolt, strukturált betonpadlót. Zöldségtermesztéshez vagy ültetőközeget használnak - ebben az esetben a padló szintén betonalapú -, vagy földpadlót. A közepes méretű, texturált betonpadlóval rendelkező üvegházakban a takarításhoz megfelelő méretű seprőgép vagy seprő- szívógép ajánlott. Seprőgépek esetében a tisztítás szárazon, seprőhengerrel történik. A seprő- szívógépek esetében a takarítás során keletkező port egy szívó ventilátor felszedi és megszűri - ezért hasznos üvegházakban a takarítás ezen módja. Nagyon szennyezett padló esetén kiegészítő felülettisztítót (forgó kefékkel ellátott magasnyomású mosóhoz való tartozékot) lehet használni. Ugyanez vonatkozik a földpadlós vagy közvetlenül a szántóföldön elhelyezkedő üvegházakra is - itt a burkolt utak is kezelhetők seprő- szívógéppel vagy felülettisztítóval. Magasnyomású mosó esetén az üvegházakban általában a mobil egységekre esik a választás, mivel különböző helyeken van rájuk szükség, így itt is előnyös a rugalmas használat. A telepített egységeket nagyon nagy üvegházakban alkalmazzák, és általában több sugárcsővel működtetik egyszerre a különböző elszívási pontokon. Az, hogy a magasnyomású tisztításhoz hideg- vagy melegvizes egységet használnak-e, egyéni preferenciáktól függ. A melegvizes készülékeknél a vízsugarat 155 °C-ra melegítik fel - ez nemcsak a lerakódásokat, hanem a csíraszámot is jelentősen csökkenti, így a tisztítószerek általában elhagyhatók. Ha viszont hideg vizes magasnyomású mosóval dolgozik, a szennyeződés mértékétől függően célszerű megfelelő tisztítószert is alkalmazni. Egy üvegház esetében a biológiai szerek jó választásnak bizonyulnak, mivel a területek később újra érintkeznek a növényekkel.

A súroló- szívógép használata kevésbé elterjedt, amely olyan nagyon nagy üvegházak tisztítására alkalmas, ahol sima, kemény padlót fektettek le. Ezek a burkolatok lehetővé teszik az olyan logisztikai berendezések használatát, mint az emelőtargoncák, raklapos kocsik, villás targoncák vagy tolókocsik. Mivel a raklapok stabilitása megnő a sima padlón, ez nagyobb rakodási magasságot is lehetővé tesz.