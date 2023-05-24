Digitalizáció a mezőgazdaságban: a high-tech termékek megfelelő tisztítása
A digitalizáció a mezőgazdaságban - különösen a nagygazdaságokban - úgy meghonosodott, mint alig néhány más ágazatban. Ez vonatkozik az állattenyésztésre éppúgy, mint a szántóföldi gazdálkodásra, ahol a robotika, érzékelőtechnológia és hasonlók használatának alig vannak határai. Az úgynevezett digitális gazdálkodás technológiája drága és érzékeny, ami még fontosabbá teszi a megfelelő tisztítást.
Széles alkalmazási kör: Digitalizáció a mezőgazdaságban
Az állattenyésztés területén ma már számos technikai rendszer támogatja a gazdálkodót a munkájában - minél nagyobb a gazdaság, annál fontosabbá válik a saját gazdálkodás digitalizálása a siker érdekében. A kínálat az automatizált takarmányozási és fejőrobotoktól kezdve az állatok aktivitásának, egészségi állapotának és ciklusának nyomon követéséig terjed. Az okostelefonon keresztül a gazdálkodó valós időben értesítést kap, ha az értékek nem stimmelnek, és probléma merül fel egy állattal.
A digitalizáció és a fenntarthatóság lehetőségei a mezőgazdaságban
A csúcstechnológia és a digitalizáció nyújtotta lehetőségeket azonban a szántóföldi növénytermesztésben is széles körben használják, többek között a fenntarthatóbb gazdálkodás érdekében. Az önvezető, műhold vezérelt gépek és a szántóföldi robotok ma már a mindennapi digitális gazdálkodás részét képezik, és megkönnyítik a munkát. A kombájnok a szántóföldi munka során hozamtérképeket készítenek, amelyek információt nyújtanak a szükséges műtrágyázás mennyiségéről. Gyakran drónok helyettesítik a helikoptereket, különösen a szőlőtermesztésben, hogy korai szakaszban észleljék a növények állapotát és az esetleges kártevőfertőzést. A gép kialakításától függően a növényvédelem akár szelektíven is alkalmazható minden egyes kártevővel fertőzött növényre.
Tisztaság az érzékeny technológiához
Egy dolog világos: a digitalizált mezőgazdaság sokszor nagyobb pontosságot eredményez, de magas szintű tisztaságot és higiéniát is igényel. Minden gépnek és rendszernek 100 százalékosan működnie kell, hogy elkerülhető legyen az állásidő. Emellett a nagy beruházások folyamatos értékmegőrzést igényelnek – azért is, hogy szükség esetén nyereségesen lehessen értékesíteni a régi berendezéseket.
A beruházások védelme: külső tisztítás – de csak óvatosan
Minél fejlettebb a digitalizáció, minél kifinomultabbak a digitális gazdálkodásban alkalmazott gépek és rendszerek, annál több érzékeny területet kell figyelembe venni a tisztítás során. Mindazonáltal minden durva, makacs szennyeződést hatékonyan kell eltávolítani. Ezért óvatosan kell eljárni annak érdekében, hogy a tisztítással ne okozzunk kárt.
A magasnyomású tisztítók helyes használata
A nagynyomású tisztító minden gazdaságban a szokásos tisztítóberendezés része. Nagy szerepet játszik a traktorok és más munkagépek tisztításában, mivel a nagy vízhozam és a megfelelő nyomás révén hatékonyan távolítja el a durva, tapadó szennyeződéseket. Hidraulika vagy elektronika körüli tisztítás esetén azonban a megnövelt munkatávolsággal a vízmennyiséget, a tisztítási teljesítményt és a nyomást jelentősen csökkenteni kell. Szintén hasznos, ha forró vizes nagynyomású tisztítót használunk, mivel a forró víz gyorsabban fellazítja a szennyeződéseket, és így kevesebb nyomásra van szükség. A megfelelő tisztítószerek segíthetnek a kívánt eredmény gyors és kíméletes elérésében.
Ahol különös gondossággal kell eljárni
A digitális gazdálkodás érzékeny területei közé tartoznak a traktorok elektronikus dobozai vagy az ISOBUS-interfészek, amelyek lehetővé teszik az adatátvitelt a vontatott gép és a traktor között. Egy nagynyomású bálázó például az érzékelők által rögzített betakarítási mennyiség alapján állítja be a sebességet - ez fontos támogatás a gazdálkodó számára, ezért a károkat mindenképpen el kell kerülni.
1. tipp - Érzékeny részek:
A sérülések elkerülése érdekében nem javasolt használni a forgó fúvókát az érzékeny alkatrészek közelében.
2. tipp - Laza szennyeződések eltávolítása:
A szennyeződés lassítása és az érzékeny alkatrészek védelme érdekében egy nagy teljesítményű nedves/száraz porszívót érdemes alkalmazni a laza szennyeződések rendszeres takarításához - így ritkábban van szükség nedves tisztításra.
Digitalizáció a munkahelyen: A kabin tisztításának fontossága
Legyen szó kombájnról vagy traktorról, a fülke tisztítását gyakran elhanyagolják, különösen a forgalmas szezonban. Ennek ellenére számos előny érhető el rendszeres belső tisztítással, amelyek egyaránt hasznosak az ember és a technológia számára is. Mindenesetre a fülke terében lévő apró szennyeződéseket rendszeresen és alaposan kell eltávolítani porszívóval. Így elkerülhetők az elektromosság, az elektronika és a hidraulika károsodásai, valamint a por, a szennyeződés és a nedvesség okozta költséges javítások.
Monitorok, okostelefonok és táblagépek
A digitalizált mezőgazdaságban a monitorok vagy okostelefonok/tabletek képernyőinek tisztításakor - mind a vezetőfülkében, mind a gazdaságban lévő vezérlőhelyiségekben - gondosságra van szükség a karcolások és sérülések elkerülése érdekében. Egy száraz, tiszta mikroszálas kendő tökéletes erre a célra, és a közbenső tisztításokra is tökéletesen alkalmas. A makacs foltok eltávolíthatók egy nedves, langyos vízbe áztatott mikroszálas kendővel - a kendő azonban nem lehet túl vizes, hogy a nedvesség ne tudjon behatolni az elektronikába. Ha a foltok ilyen módon nem távolíthatók el, tisztítószer használata javasolt. Ez azonban nem tartalmazhat acetont, alkoholt, benzolt, súrolószert, hígítót és különféle savakat. A tisztítószert azonban nem szabad közvetlenül a felületre permetezni, hanem nedves ruhára kell felvinni, és azzal érdemes áttörölni a monitort.
Tipp 1 - 16-szoros hajtogatás:
A 16-szoros hajtogatás bizonyítottan hatékony a szennyeződések eltávolításában és továbbvitelének megakadályozásában az épület takarítás során. A mikroszálas kendőt 3-szor félbehajtjuk (1-szer lefelé és 2-szer oldalra), így összesen 16 oldalt kapunk. Egy vödörben meghatározott mennyiségű összehajtogatott kendőt áztatunk be előre meghatározott mennyiségű mosószerrel. Ennek segítségével minden egyes új felület letörléséhez a törlőkendő egy - egy friss oldalát használjuk. Miután minden oldalát igénybe vettük, cseréljük ki a kendőt, és használjunk újat.
Tipp 2 - Szívókefe:
Különösen érzékeny felületek esetén a porszívó különösen puha sörtékkel ellátott szívókefével szerelhető fel. Ez a tartozék a billentyűzetről is segít eltávolítani a port - a szívóteljesítményt eközben csökkenteni kell.
Tipp 3 - Nehezen hozzáférhető helyek:
A szellőzőnyílások, mikrofonok vagy töltőaljzatok is megtisztíthatók óvatosan a portól egy finom kefe vagy fogkefe segítségével.
A fejőterület: rendkívül érzékeny és magas műszaki színvonalú
Az istállótisztítás műveletének gyakran nagymértékben digitalizált, nagyon érzékeny része például a fejőrobotokkal ellátott fejőterület. Ez képezi a határt az állattenyésztés és az élelmiszeripar között. Mivel minden tejelő tehén – akár beteg, akár egészséges – naponta többször is áthalad ezen a ponton, a higiénia nagy jelentőséggel bír. Az állatok szennyeződést hoznak magukkal, ürítenek, ezért ez a terület általában nagy mértékben szennyezett. A baktériumok állatról állatra történő átvitelének megakadályozása érdekében a fejési területet minden fejési idő után magasnyomású tisztítóval kell takarítani. A digitalizált mezőgazdaság technológiájának védelme érdekében forró vizet, tisztítószereket és mosókeféket tanácsos használni az érzékeny területeken, hogy ezáltal a víz erejét és nyomását kivonjuk a játékból, ezzel elkerülve a károkat.
Tipp 1 - Az ablaküvegek sem maradhatnak ki:
A fejőrobot melletti vezérlőterem ablaküvegeit és az érzékelők védelmére rögzített plexi felületeket sem szabad elfelejteni a takarítás során.
Tipp 2 - Kameratisztítás kézzel történjen:
A fejőgépet a robotkar és a kamera vezérli. Igaz, hogy ott egy automatikus tisztítóprogram van használatban. Ennek ellenére érdemes a kamerát és a védőüveglapot kézzel, mikroszálas kendővel tisztítani, hogy elkerüljük a hibaüzenetek miatti meghibásodásokat. A mezőgazdaságban a digitalizáció megváltoztatja a takarítási szokásokat is.
Teljesen automatizált, rendkívül érzékeny: baromfi és sertés takarmányozási rendszerei
A higiénia fontossága az állatok takarmányozásában legalább olyan fontos, mint a fejési területen. Ugyanakkor a digitalizált mezőgazdaságban sok érzékeny technológia van, különösen a takarmányozási rendszerekben, ezért a helyes tisztítás központi szerepet játszik.
Száraz takarmány és poreltávolítás
A por a legnagyobb probléma a digitális gazdálkodásban, ha száraz takarmányról van szó. Mindenhol felhalmozódik, megköti a nedvességet, és így megbéníthatja az egész elektronikát. Ez ellen egyrészt egy nagy teljesítményű nedves/száraz porszívó segíthet, másrészt a felületeket kézzel is meg lehet szabadítani a finom részecskéktől. Erre a célra egy ragasztóval átitatott mikroszálas kendő alkalmas, amely megbízhatóan felszívja a port, és nem hagy maradványokat.
Tipp - A nagy mennyiségű por eltávolítása:
Nagy mennyiségű por esetén nagy teljesítményű szűrőt kell beszerelni a nedves/száraz porszívóba. A gyertyaszűrő például óriási mértékben növeli a szűrőfelületet és a teljesítményt.
Nedves adagolás és nagynyomású tisztítás
A nedves etetéshez nagynyomású tisztítót tanácsos használni, csakúgy, mint a gépek külső részének vagy a fejési területek tisztításához. Az egyes alkatrészek, mint például a keverőtartályok vagy a takarmánycsiga, megfelelő nyomással könnyen takaríthatók. A vezérlőrendszer és a digitális gazdálkodás egyéb érzékeny elemei körül a tisztítást csak kis nyomással vagy teljesen kézzel kell végezni.
Tipp – Szenzorok rendszeres takarítása:
A digitálisan vezérelt szellőztető rendszerrel rendelkező istállókban az érzékelők általában a beszívott levegő területén, az elszívó légcsatornákon és a létesítményben lévő burkolati rekeszekben találhatók. Ahhoz, hogy az érzékelők helyesen határozzák meg a hőmérsékletet, a páratartalmat és más értékeket, rendszeresen tisztítani kell őket - kis nyomással és nagyobb munkatávolsággal.