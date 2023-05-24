Monitorok, okostelefonok és táblagépek

A digitalizált mezőgazdaságban a monitorok vagy okostelefonok/tabletek képernyőinek tisztításakor - mind a vezetőfülkében, mind a gazdaságban lévő vezérlőhelyiségekben - gondosságra van szükség a karcolások és sérülések elkerülése érdekében. Egy száraz, tiszta mikroszálas kendő tökéletes erre a célra, és a közbenső tisztításokra is tökéletesen alkalmas. A makacs foltok eltávolíthatók egy nedves, langyos vízbe áztatott mikroszálas kendővel - a kendő azonban nem lehet túl vizes, hogy a nedvesség ne tudjon behatolni az elektronikába. Ha a foltok ilyen módon nem távolíthatók el, tisztítószer használata javasolt. Ez azonban nem tartalmazhat acetont, alkoholt, benzolt, súrolószert, hígítót és különféle savakat. A tisztítószert azonban nem szabad közvetlenül a felületre permetezni, hanem nedves ruhára kell felvinni, és azzal érdemes áttörölni a monitort.