Nedves/száraz porszívó

Egy megfelelő porszívó hosszabbítótömlővel biztosítja, a falakról és egyéb felületekről a CIPC-részecskéket tartalmazó por felkavarodás nélküli eltávolítását. Makacs szennyeződések esetén mechanikus segédeszközök, például kefék vagy kaparók segítenek.

A porszívó szűrőjének rendszeres tisztítása, és esetenkénti cseréje szükséges. A munka megkönnyítése érdekében az automatikus szűrőtisztítással rendelkező modellek ajánlottak. Az összegyűjtött szennyeződéseket az erre a célra szolgáló gyűjtőzsákokban lehet kidobni.