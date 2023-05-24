klórprofám eltávolítása a burgonyatárolóban
A burgonyacsíra-gátló klórprofám (CIPC) alkalmazása Európában már nem engedélyezett. Ettől függetlenül, a burgonyaraktárakat minden tárolás előtt alaposan meg kell tisztítani - a felső és alsó csatornáktól kezdve a tárolóberendezéseken át a gépekig. A CIPC-határértékek betartásához a seprés önmagában nem elegendő, rendszeres, alapos és szisztematikus tisztításra van szükség.
A klórprofám használatának felfüggesztése - minden szermaradék eltávolítása
2019 őszén az EU Bizottsága úgy döntött, hogy nem újítja meg a csírázásgátló klórprofám csírázásgátló engedélyét. A PVC (burgonya értéklánc) azt javasolja, hogy a terméket ne használják tovább. Az értékesítési határidő 2020. január 31. volt, a felhasználhatósági határidő 2020. október 8-án lejárt. A maradékok ezen a napon kerülnek ártalmatlanításra. 22 növényvédő szer érintett:
Neo-Stop Starter, Neonet Start, Gro-Stop Ready, Polder Hot Fog, MitoFOG HN, Polder basic, Kartoffel-Keimstop, Polder Dust, Neo-Stop L300, NeoNet 300 HN, Polder Ultra 600, MitoFog 600, Gro-Stop Electro, Gro-Stop Basis, Cipc 300 EC, Keimstop 300 EC, Gro-Stop 1% DP, Kartoffelschutz Tixit Neu, Neo-Stop, Neonet Dust, Neo-Stop L500 und Gro-Stop Fog.
A klórprofám helyes eltávolítása: száraz és nedves tisztítás a burgonyatárolóban
A klórprofám szakszerű eltávolítása óriási feladat: ahhoz, hogy ne lépjük túl a maximális szermaradványszintet, és hogy a burgonyaraktárban ne legyen klórprofám, minden érintett területet meg kell tisztítani a már nem engedélyezett csírázásgátlótól. Ellenkező esetben fennáll a forgalmazási tilalom és így a termés megsemmisítésének veszélye. Ennek érdekében ajánlott a száraz és nedves tisztítás kombinációja.
Nedves/száraz porszívó
Egy megfelelő porszívó hosszabbítótömlővel biztosítja, a falakról és egyéb felületekről a CIPC-részecskéket tartalmazó por felkavarodás nélküli eltávolítását. Makacs szennyeződések esetén mechanikus segédeszközök, például kefék vagy kaparók segítenek.
A porszívó szűrőjének rendszeres tisztítása, és esetenkénti cseréje szükséges. A munka megkönnyítése érdekében az automatikus szűrőtisztítással rendelkező modellek ajánlottak. Az összegyűjtött szennyeződéseket az erre a célra szolgáló gyűjtőzsákokban lehet kidobni.
Seprőgép
A padlót seprőgéppel, vagy nagyméretű, padlótisztító fejjel ellátott porszívóval hatékonyan lehet kezelni.
A tisztítandó terület méretétől függően, kis területekre kézzel vezetett seprőgépek, nagyobb területekre pedig felülős seprőgépek alkalmazhatók.
Meleg vizes magasnyomású mosó
Nedves tisztításhoz legalább 70°C vízhőmérsékletű meleg vizes magasnyomású mosót érdemes használni. A nyomást úgy kell beállítani, hogy a szennyezett anyagot ne permetezze túlságosan, és ne képződjön túl sok aeroszol.
Az erősen szennyezett vagy nehezen hozzáférhető területek, például a nyomáskamrák, ventilátorok vagy páraelszívók hatékonyan megtisztíthatók a maradványoktól a forró vizes magasnyomású tisztítóból vagy gőztisztítóból származó gőzzel.
Felülettisztító
Padlók esetében a felületi porszívók és a magasnyomású mosók kombinációja gyorsan jó eredményt hoz, és a szennyezett vizet azonnal felszívják. Az európai vízvédelmi irányelv szerint növényvédőszer-maradékok nem kerülhetnek a szennyvízhálózatba, ezért a szükséges a szennyvíz összegyűjtése és ártalmatlanítása.
Nehéz örökség: a csírázásgátló szer több évig kimutatható
A jelenlegi ismeretek szerint azokban az épületekben, ahol a CIPC-et használták, elegendő hatóanyag van jelen ahhoz, hogy évekkel később is megfertőzze a tárolt árukat. A maximális szermaradványszint a jövőben tovább csökken, ezért csak akkor érhető el, ha a következő években a betakarított termény tárolása előtt átfogó tisztítási intézkedéseket hajtanak végre. A szermaradványok csökkentését segíti a tárolóhelyiségek folyamatos szellőztetése, amíg üresek, valamint a mobil tárolóeszközök kültéri tárolása is. Vegyszerek használata nem tanácsos, mert legrosszabb esetben a klórprofám eltávolítása helyett mérgező anyagcseretermékekre bomolhat.
Lépésről-lépésre történő eljárás, világos dokumentáció: a klórprofám hatékony eltávolításának módja
A megfelelő tisztítási technikák mellett a szisztematikus eljárások és a nyomon követhető dokumentáció is nagy fontossággal bírnak. Így ellenőrzés során bizonyítható, hogy minden előírás teljesült - ez különösen fontos a vevő számára, például a burgonyafeldolgozásban. A tisztítási intézkedések dokumentálásának írásban és képekben kell történnie, a tisztítás helyével, idejével és típusával együtt.
- Általános szabály, hogy a munkát felülről lefelé kell végezni, a felszíni csatornától és mennyezettől kezdve a falakon és berendezéseken keresztül a padlóig, valamint a föld alatti csatornáig.
- A felhasználóknak minden tisztítási művelet során egyéni védőfelszerelést (PPE) kell viselniük.
- Fontos, hogy a berendezésből ne hagyjon figyelmen kívül olyan fontos alkatrészeket, mint például szállítószalagokat, ládatöltőket, ventilátorokat vagy légcsatornákat.
- A mobil tárolóeszközöket ki kell vinni a szabadba, és ott kell megtisztítani. Az időjárási hatások is hozzájárulnak a CIPC-szennyezés csökkentéséhez.
- A szállítójárműveket is meg kell tisztítani az esetleges maradványoktól nagynyomású mosó forró vizével.
- Minden használat végén minden tisztítóeszközt meg kell tisztítani magasnyomású mosóval.
Tipp – Klórprofám eltávolítása ellenőrző listával a jobb átláthatóságért:
A takarítási munkák hitelt érdemlő bizonyítására alkalmas egy fényképes dokumentációt is tartalmazó ellenőrző lista. Ennek tartalmaznia kell az összes olyan létesítményt, amelyen dolgozni kell. Ez lényegében a következőket foglalja magában: Nyomáskamra, szellőztetési technológia, szellőzőtorony, felső és padló alatti csatornák, falak, épületrészek, padlók, mennyezet, dobozok, pótkocsik, átvevő berendezések, szállítószalagok, rakodóberendezések, hűtés, ventilátorok, keringető ventilátorok vagy mobil falként használt fagerendák.
A berendezés cseréjének esetén célszerű a teljes raktárat előzetesen kitakarítani, hogy a maradványok ne kerüljenek át az új berendezésre.