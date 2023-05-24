Takarítás a lótartás során

A rendszeres takarítás a lótartás során hozzájárul a gazdaságban lévő összes ló jólétéhez és egészségéhez. Minél tisztább az istálló, a karám, a felszerelésraktár és az udvar minden más területe, annál kisebb a valószínűsége annak, hogy élőhelyül szolgálnak vírusok, baktériumok és élősködők számára. A lóboxok és a takarmánytárolók megfelelő higiéniája szintén fontos szerepet játszik a kórokozók átvitelének megelőzésében.

Takarítás a lótartásban

Fókuszban az állategészségügy

A lótartás fontos feladatai közé tartozik a ménesbirtok tisztítása és fertőtlenítése, beleértve az istállókat is. Ez elpusztítja a kórokozókat, megelőzi a betegségeket és javítja a lovak általános közérzetét. A lószállítók rendszeres tisztítása szintén hozzájárul az állatok egészségéhez. A lovak szállítása során a tisztaság és a higiénia ugyanis biztosítja a kórokozók átvitelének megelőzését.

A kórokozók a takarmányon keresztül is eljuthatnak a lovakhoz. A higiénikus takarmányozás a sikeres lótartás alapja. A takarmány és a takarmánytárolás tisztasága gondoskodik arról, hogy az állatok egészségét ne veszélyeztessék rágcsálók, egyéb kártevők, penészgombák vagy mikotoxinok. Ezért a silókból rendszeresen el kell távolítani a port és a szennyeződéseket.

A ménesbirtok körül

A lótartó gazdaságokban gyakran használnak mezőgazdasági gépeket és eszközöket, például traktorokat. Mivel ezek a gazdaság számára beruházást jelentenek, a rendszeres tisztítás annál is inkább fontos, mivel ez hozzájárul funkcionalitásuk és értékük megőrzéséhez. Ez segít elkerülni a meghibásodások és javítások költségeit, és lehetővé teszi, hogy a gépek szükség esetén készen álljanak.

Ezenkívül az istállókon vagy raktárépületeken gyakran helyeznek el fotovoltaikus, azaz napelemes rendszereket. Ha már beruházott egy magasnyomású tisztítóba a gazdaságban végzett tisztítási munkákhoz, akkor a megfelelő tartozékokkal a fotovoltaikus rendszereket is hatékonyan tisztíthatja. Ha nem tisztítják meg őket rendszeresen az időjárás és a légszennyezés által hagyott nyomoktól, az elektromos áram termelése akár 30 százalékkal is csökkenhet.

Takarítási feladatok a lótartás során

A lóistálló tisztítása
Állatszállító járművek tisztítása
Raktártakarítás a mezőgazdaságban
Silótisztítás
Mezőgazdasági gépek és munkagépek tisztítása
Napelemek és fotovoltaikus panelek tisztítása

Az Ön felhasználási céljaihoz megfelelő termékek

A helyes istállóhigiénia hozzájárul a gazdaságban lévő összes ló jólétéhez. Az istállók rendszeres tisztítása tehát elengedhetetlen.

Meleg vizes magasnyomású mosók
Hideg vizes magasnyomású mosók
Száraz-nedves porszívók
Felülős seprő-szívógépek
Gyalogvezetésű seprőgépek
Felülettisztítók

Az állatszállító pótkocsikat rendszeresen kell tisztítani és fertőtleníteni a kórokozók terjedésének megakadályozása érdekében.

Meleg vizes magasnyomású mosók
Hideg vizes magasnyomású mosók
Telepített magasnyomású mosók
Habosító tartályos szórószár

A silók magasnyomású mosókkal és száraz-nedves porszívókkal történő alapos és rendszeres tisztítása megakadályozza, hogy kórokozók kerüljenek a takarmányba.

Meleg vizes magasnyomású mosók
Hideg vizes magasnyomású mosók
Telepített magasnyomású mosók
Száraz-nedves porszívók
Szennyezettvíz-szivattyú

A tiszta raktárak gondoskodnak arról, hogy az állatállomány egészségét ne veszélyeztessék olyan kórokozók, mint a penész vagy a mikotoxinok.

Meleg vizes magasnyomású mosók
Hideg vizes magasnyomású mosók
Telepített magasnyomású mosók
Száraz-nedves porszívók
Gyalogvezetésű seprőgépek
Felülős seprő-szívógépek

A kiváló minőségű mezőgazdasági gépek és eszközök értékének és működőképességének megőrzéséhez alapos tisztításra van szükség.

Meleg vizes magasnyomású mosók
Hideg vizes magasnyomású mosók
Hordozható magasnyomású mosók
Telepített magasnyomású mosók
Habosító tartályos szórószár
Száraz-nedves porszívók

A hatékony energiafelhasználás és a lehető leghatékonyabb villamosenergia-termelés érdekében javasolt a napelemes és fotovoltaikus rendszerek rendszeres tisztítása.

Meleg vizes magasnyomású mosók
Hideg vizes magasnyomású mosók
Tárcsakefék
Hengerkefék
Teleszkópos szórószárak
Háti hordozó
Vízlágyító berendezések

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