Takarítás a lótartás során
A rendszeres takarítás a lótartás során hozzájárul a gazdaságban lévő összes ló jólétéhez és egészségéhez. Minél tisztább az istálló, a karám, a felszerelésraktár és az udvar minden más területe, annál kisebb a valószínűsége annak, hogy élőhelyül szolgálnak vírusok, baktériumok és élősködők számára. A lóboxok és a takarmánytárolók megfelelő higiéniája szintén fontos szerepet játszik a kórokozók átvitelének megelőzésében.
Fókuszban az állategészségügy
A lótartás fontos feladatai közé tartozik a ménesbirtok tisztítása és fertőtlenítése, beleértve az istállókat is. Ez elpusztítja a kórokozókat, megelőzi a betegségeket és javítja a lovak általános közérzetét. A lószállítók rendszeres tisztítása szintén hozzájárul az állatok egészségéhez. A lovak szállítása során a tisztaság és a higiénia ugyanis biztosítja a kórokozók átvitelének megelőzését.
A kórokozók a takarmányon keresztül is eljuthatnak a lovakhoz. A higiénikus takarmányozás a sikeres lótartás alapja. A takarmány és a takarmánytárolás tisztasága gondoskodik arról, hogy az állatok egészségét ne veszélyeztessék rágcsálók, egyéb kártevők, penészgombák vagy mikotoxinok. Ezért a silókból rendszeresen el kell távolítani a port és a szennyeződéseket.
A ménesbirtok körül
A lótartó gazdaságokban gyakran használnak mezőgazdasági gépeket és eszközöket, például traktorokat. Mivel ezek a gazdaság számára beruházást jelentenek, a rendszeres tisztítás annál is inkább fontos, mivel ez hozzájárul funkcionalitásuk és értékük megőrzéséhez. Ez segít elkerülni a meghibásodások és javítások költségeit, és lehetővé teszi, hogy a gépek szükség esetén készen álljanak.
Ezenkívül az istállókon vagy raktárépületeken gyakran helyeznek el fotovoltaikus, azaz napelemes rendszereket. Ha már beruházott egy magasnyomású tisztítóba a gazdaságban végzett tisztítási munkákhoz, akkor a megfelelő tartozékokkal a fotovoltaikus rendszereket is hatékonyan tisztíthatja. Ha nem tisztítják meg őket rendszeresen az időjárás és a légszennyezés által hagyott nyomoktól, az elektromos áram termelése akár 30 százalékkal is csökkenhet.