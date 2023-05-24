Fókuszban az állategészségügy

A lótartás fontos feladatai közé tartozik a ménesbirtok tisztítása és fertőtlenítése, beleértve az istállókat is. Ez elpusztítja a kórokozókat, megelőzi a betegségeket és javítja a lovak általános közérzetét. A lószállítók rendszeres tisztítása szintén hozzájárul az állatok egészségéhez. A lovak szállítása során a tisztaság és a higiénia ugyanis biztosítja a kórokozók átvitelének megelőzését.

A kórokozók a takarmányon keresztül is eljuthatnak a lovakhoz. A higiénikus takarmányozás a sikeres lótartás alapja. A takarmány és a takarmánytárolás tisztasága gondoskodik arról, hogy az állatok egészségét ne veszélyeztessék rágcsálók, egyéb kártevők, penészgombák vagy mikotoxinok. Ezért a silókból rendszeresen el kell távolítani a port és a szennyeződéseket.