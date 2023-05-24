Istállóhigiénia: mire kell odafigyelni a lóistállóban
A ménesbirtok-tulajdonosok tudják, milyen fontos a lóistálló rendszeres takarítása. A megfelelő lóistálló-higiénia és a higiénikus körülmények a gazdaság egész területén ugyanis hozzájárulnak a gazdaság összes lovának jólétéhez és egészségéhez. A lóistálló fertőtlenítése szintén része a megfelelő higiéniának. Megelőzi a betegségeket. Érdemes figyelembe venni, hogy különféle tisztítási ciklusok léteznek. Megfelelő tisztítóberendezésekkel pedig a hatékonyság is jelentősen növelhető.
Miért fontos a higiénia a lóistállóban
Ha a ménesbirtokon csak egyetlen állat is megbetegszik, az egész állomány gyorsan megfertőződhet. Az a tulajdonos, aki már tapasztalt ilyesmit, tudja, mennyire fontos az egész telep tisztítása és fertőtlenítése, beleértve a lóistállót is.
Bár ezeket a feladatokat általában a lovak gazdái vagy a személyzet végzi, a gazdaság tulajdonosainak is tudniuk kell, hogy mit kell tenni. Elvégre ők felelősek azért, hogy a farm tiszta legyen, és a lovak egészséges körülmények között éljenek. Az ő munkájuk többek között annak áttekintése, hogy ki mikor és milyen feladatokat végez.
Mert a megfelelő higiénia a lóistállóban hozzájárul az állatok egészségéhez és a lovak jólétéhez. Minél tisztább az istálló, a karám, a felszerelésraktár és az udvar minden más területe, annál kisebb a valószínűsége annak, hogy élőhelyül szolgálnak vírusok, baktériumok és élősködők számára. Ennek eredményeként a kórokozók lassabban terjednek, és az állatok ritkábban betegszenek meg.
A lóistálló rendszeres takarításának (vagy takaríttatásának) előnyei:
- A kórokozók életfeltételeinek elpusztítása
- A betegségek előfordulásának csökkentése
- A betegségek kisebb mértékű terjedése
- A lovak közérzetének és egészségének javítása
A megfelelő lóistálló-higiénia eléréséhez nem kell az utolsó szalmaszálig kitakarítani a lóistállót. A legfontosabb a szálastakarmány, az alom és az ürülék rendszeres eltávolítása. Ezekre ugyanis atkák, penészspórák vagy más kórokozók és csírák tapadhatnak.
Ha az almot és a trágyát túl sokáig tárolják nedves környezetben, az rothadásnak indul. Ennek során szúrós szagú és mérgező ammóniagáz keletkezik. A túl sok porhoz hasonlóan az ammónia is irritálja a lovak légzőszerveit és nyálkahártyáját. Az állatok kémiai égési sérüléseket szenvedhetnek a légutakban és a nyelőcsőben, vagy krónikus köhögésük alakulhat ki, ami tartósan károsítja a tüdejüket.
Ha az ammónia vizelettel vagy az itatóvályú vizével érintkezik, szalmiákszesz keletkezik belőle. Ez az erős lúg megtámadhatja a ló pataszaruját és bőrét. A rendszeres lóistálló-takarítás és a friss levegő biztosítása ellensúlyozza az ammónia képződését. A kiegyensúlyozott szellőztetés gondoskodik a lóistálló hűvös és száraz levegőjéről. Emellett némi légmozgással is jár, ez biztosítja, hogy a legkisebb részecskék és a por is kikerüljön az istállóból.
Az istállóhigiénia része a lovak féregtelenítése is. Értelemszerűen minden állat számára egységes féregtelenítési rendszert kell bevezetni. Hogy a stratégiai vagy a szelektív féregtelenítési koncepciónak van-e több értelme, azt állatorvossal kell megbeszélni.
A megfelelő lóhigiénia védelmet nyújt ezen betegségek ellen
A megfelelő gazdaság- és istállóhigiénia megelőzi többek között a következő betegségeket és járványokat:
- Herpesz
- Mirigykór
- Influenza
- Gombás betegségek
- Afrikai lópestis
- Nyugat-nílusi láz
- Veszettség
- Borna-betegség
- Leptoszpirózis
Ha egy ló afrikai lópestisben, nyugat-nílusi vírusban vagy veszettségben betegszik meg, az európai állattartóknak az uniós állat-egészségügyi jogszabályoknak megfelelően ezt jelenteniük kell. Hogy mely állatbetegségekre vonatkozik még Európában bejelentési kötelezettség, az az (EU) 2018/1882 végrehajtási rendeletben olvasható.
A lóistálló takarítása és fertőtlenítése – a tisztítási ciklus
A lóistálló takarítása napi, heti és éves takarítási feladatokra bontható. A szennyeződés mértékétől függően a tulajdonosoknak vagy az istálló személyzetének fertőtlenítenie is kell a lóistállót. Fontos, hogy egyértelmű döntés és kommunikáció legyen arról, hogy mely feladatokat végzi a gazdaság tulajdonosa és alkalmazottai, és melyeket a lótulajdonosok. Hogy a birtok tulajdonosa mindent nyomon tudjon követni, célszerű a napi, a heti és az éves feladatokat dokumentálni.
Napi feladatok
A kifutókat és a lóistállókat naponta ki kell trágyázni. Ebbe beletartozik a lóürülék és a nedves alom vasvillával és talicskával történő eltávolítása – a nyitott istállóban és a karámokban is. A járdákat és a lovaglópályát is naponta meg kell tisztítani az ürüléktől és a vizelettől.
Tipp – cseréljen talicskát:
A lóistálló trágyázásához másik talicskát kell használni, mint a széna beadásához. Ezzel biztosítható, hogy a friss takarmányba ne kerüljenek baktériumok.
A trágyázáson kívül a lóistálló napi takarítása kiterjed a következőkre is:
- az itatók ellenőrzése,
- a vályúk ellenőrzése,
- a kifutók ellenőrzése,
- új alom elterítése,
- esetleg: istállómatrac újbóli megszórása.
Ha a ló vályújában, itatójában vagy etetőrácsában rászáradt takarmánymaradványok vannak, azokat el kell távolítani. A tisztításhoz meleg víz és egy szivacs vagy kefe használható. Erős szennyeződés esetén száraz-nedves porszívó is bevethető. Ez vonatkozik a nyitott istállóban és a karámban lévő etető- és itatóberendezésekre is.
Az itatókat és a vályúkat fertőtleníteni kell, ha azokban elhullott állatot találnak. Ez meggátolja a baktériumok terjedését. A trágya eltávolítása után az istálló padlóját újból be kell almozni szalmával, szalmapellettel, forgáccsal vagy fűrészporral. Az istállómatracokat is naponta újra be kell szórni. Az új alom megakadályozza a káros ammónia képződését, és a lovaknak így nem kell a saját trágyájukban állniuk.
Heti feladatok
A napi teendők mellett vannak olyan takarítási feladatok, amelyeket az istállótulajdonosoknak körülbelül hetente egyszer kell elvégeztetniük. Ezek közé tartozik
- a vályú tisztítása és fertőtlenítése,
- az itatók tisztítása és fertőtlenítése,
- a boxok és folyosók felsöprése.
A seprésre azért van szükség, hogy a lóistálló rendszeresen megtisztuljon a portól. Ez az alapvető istállóhigiéniát szolgálja. Hogy seprűvel való sepréskor ne szálljon fel további por, érdemes előbb feláztatni a boxok és a folyosók padlóját.
A gyorsabb és hatékonyabb takarítás érdekében célszerű seprű helyett seprő-szívógépet használni. A gép szívófunkciója nem veri fel szennyeződéseket – így a padló nedvesítésére nem lesz szükség. Ennek eredményeképpen a lóistálló gyorsabban kitakarítható, és a dolgozókat is kevésbé terheli meg.
Kisebb gazdaságokba általában elegendő egy kézi irányítású seprő-szívógép. Nagyobb birtokok számára viszont jó választás lehet egy felülős seprőgép, amely lehetővé teszi a nagy területek gyorsabb megtisztítását. Mind a kézi, mind a felülős seprőgép felszerelhető oldalkefével, ami rendkívül jól tisztítja a szegélyeket is.
A lóistálló tisztítása után ellenőrizze, hogy a padló durva és egyenetlen felületein nem maradt-e nedvesség. Ha igen, ezeken a helyeken gyorsan beindulhat az új baktériumok szaporodása. A maradék takarítóvíz hatékonyan eltávolítható például egy száraz-nedves porszívóval. A visszamaradt nedvesség ezután magától felszárad. Ebben a megfelelő szellőzés is segít.
A szennyeződés mértékétől függően a lóistálló heti takarítása során a következőket is szükséges lehet elvégezni:
- lótakarók mosása,
- nyeregalátétek mosása,
- fáslik mosása.
Éves feladatok
Évenként legalább egyszer kötelező a teljes lóistálló kitakarítása. A takarítás ideális esetben egy meleg tavaszi vagy nyári napon történik. Ennek oka, hogy ilyenkor a lovaknak legalább 24-48 órán keresztül a szabadban kell tartózkodniuk.
Boxok és karámok takarítása a lovak számára
Ürítse ki teljesen a boxokat és a karámokat. Ezután alaposan tisztítsa és fertőtlenítse őket az istállómatracokkal együtt egy magasnyomású mosó segítségével.
A box tisztítása és fertőtlenítése mindig elengedhetetlen egy ló kiköltözése után. Hiszen amikor új ló költözik a boxba, annak tisztának kell lennie az állat jóléte érdekében. Ha az új ló beköltözéséig több hét telik el, a tisztítást és a fertőtlenítést újra el kell végezni.
Az istálló évenkénti takarítása azért fontos, mert ilyenkor az istálló falait és válaszfalait is lemossuk, eltávolítva ezzel a falakban esetlegesen megbújó élősködőket.
Lóistálló takarítása: egyéb éves feladatok
Az éves takarítás során a boxok és a karám mellett a ménesbirtok összes többi helyiségét és területét is meg kell tisztítani:
Lovaglócsarnok:
- Pókhálók eltávolítása
- Deszkák lesöprése
- Tükrök megtisztítása
Tipp – a megfelelő takarítóeszközök:
A pókhálók gyorsan és hatékonyan eltávolíthatók egy hosszabbítócsővel ellátott száraz-nedves porszívóval. A tükrökhöz ideális az ablakporszívó vagy egy hengerkefe. Ez utóbbi csatlakoztatható tömlőhöz vagy magasnyomású mosóhoz is.
Kifutó és karám:
- Kövek eltávolítása
- Szükség esetén a mérgező növények eltávolítása
- Kerítések ellenőrzése és szükség esetén javítása
Raktár és felszereléstároló:
- Söprés és rendrakás
- Rudak, állványok és egyéb eszközök ellenőrzése
- Téli takarók és nyergek tisztítása és fertőtlenítése
- Tisztítóeszközök és ápolószeres ládák megtisztítása
Takarmányraktár:
- Lejárt szavatosságú takarmányok megsemmisítése
- Takarmánytárolók ürítése és kimosása
- Alapos takarítás seprűvel vagy seprőgéppel
A lovardát a gyomoktól is meg kell szabadítani. A tiszta megjelenés érdekében a korlátokat, akadályokat és egyéb elemeket is érdemes újrafesteni.
Tipp – rendszeresen ellenőrizze a kút vizét:
Ha a lovak kútvizet isznak, azt évente egyszer hivatalosan be kell vizsgáltatni. Így garantálható, hogy nem tartalmaz szalmonellát, E. coli baktériumot vagy más kórokozókat.
A lóistállók évenkénti takarításának és fertőtlenítésének részletes lépései
A lóistálló éves nagytakarítását megfelelő védőruházatban kell elvégezni. Emellett érdemes egy előre meghatározott eljárásrendet tartani. Ezzel megelőzhető, hogy a takarítási munkálatokat kétszer kelljen elvégezni, és biztosított a lóistálló alapos tisztítása.
A tisztításhoz és fertőtlenítéshez szükséges ruházat
A lóistálló tisztítása során megfelelő ruházatot kell viselni. A takarítás során a következő védőruházat használata célszerű:
- strapabíró öltözet a por és a szennyeződések elleni védelemhez
- gumicsizma
- védőkesztyű
- védőszemüveg
- légzésvédő
- fülvédő (a magasnyomású mosó működtetéséhez)
A tisztítás során a ruházat felett viseljen vízhatlan, teljes testet takaró védőöltözetet, kapucnival. A gumicsizma, a légzésvédő, a védőszemüveg és a védőkesztyű nem engedheti át a fertőtlenítőszert.
A lóistálló takarítási folyamata
A lóistálló hatékony takarításához és fertőtlenítéséhez a következő eljárás végrehajtása javasolt:
1. A lovak kivezetése az istállóból
Ahhoz, hogy a lovak tulajdonosa vagy az istálló személyzete kitakaríthassa a lóistállót, először minden lovat ki kell vinni a karámba. Győződjön meg arról, hogy elegendő hely van az összes állat számára.
2. Trágyázás és seprés
Miután az állatokat kivezették az istállóból, először távolítsa el az ürüléket és a nedves almot vasvillával és talicskával, csakúgy, mint a napi takarítás során.
3. A vályúk tisztítása
Itt az ideje a vályúk és itatók megtisztításának. Itt száraz-nedves porszívót tanácsos használni, különösen nagy gazdaságokban.
A száraz-nedves porszívóval könnyen felszívhatók a takarmánymaradványok a vályúból, legyen szó akár folyadékról, akár szilárd anyagról. Ezután alaposan felsöpörheti a boxokat és a közlekedőket egy seprőgéppel.
4. Nedves tisztítás
A lóistálló hatékony tisztítása: a magasnyomású mosó segítségével a lóistállók, kifutók és közlekedők gyorsan és egyszerűen tisztíthatók.
A lóistálló tisztítása hideg- és melegvizes magasnyomású mosóval egyaránt elvégezhető. A forró víz előnye, hogy gyorsabban oldja fel a szennyeződéseket. Emellett csökkenti az istálló csíraszennyezettségét is.
Fontos, hogy mind a padlót, mind az istálló válaszfalait alaposan tisztítsa meg a magasnyomású mosóval. A lovak vályúit és itatóit is tanácsos kicsapatni. A padló tisztításához használjon felülettisztítót. Ez meggátolja, hogy a szennyeződések visszacsapódjanak a már tiszta falakra és elválasztókra.
Használjon tisztítószereket az erős szennyeződések eltávolításához. A lúgos tisztítószerek vagy a habos tisztítók különösen hatékonyak. Ezek feloldják a vízben nem oldódó szennyeződéseket, és eltávolítják az ürülék és a takarmány fehérje- és zsírtartalmú maradványait.
Tipp: a gumi istállómatracokat is évente meg kell tisztítani. Mindkét oldalukat alaposan csapassa le magasnyomású mosóval.
A meleg vizes magasnyomású mosók előnyei
Tisztítás forró vízzel: a magasnyomású mosók ugyanazon a nyomáson még jobban tisztítanak. A jobb eredmények és a gyorsabb tisztítási és szárítási idő mellett a meleg vizes magasnyomású mosók mérhető csírátlanító hatással is rendelkeznek. A gőzfokozat alkalmazásával még a kényes felületek is kíméletesen tisztíthatók, akár 155°C-os hőmérsékleten is. A gépek lehetővé teszik továbbá a nyomás, a szükséges idő és a felhasznált tisztítószer mennyiségének csökkentését. Ez azt jelenti, hogy a meleg vízzel történő tisztítás számos előnyt és számos lehetőséget kínál a tisztítási folyamat optimalizálására.
5. Fertőtlenítse a lóistállót, és ha szükséges, meszelje ki.
Miután a nedves tisztítás befejeződött, és a padló, az istállófalak, a vályúk és az itatók megszáradtak, jöhet a következő lépés: az istálló fertőtlenítése. Ennek során viselje a fent leírt védőruházatot.
Emellett ügyeljen arra, hogy a lovakra ártalmatlan fertőtlenítőszert használjon – ilyen biológiailag lebomló fertőtlenítőszereket szaküzletekben lehet kapni.
A fertőtlenítőszert a gyártó utasításai szerint vigye fel a magasnyomású mosó segítségével az istálló bármely pontjára: a padlóra, az elválasztó falakra, a vályúkra, az itatókra – és a közlekedőket is fertőtleníteni kell.
Fontos az egész lóistálló fertőtlenítése:
- a legtávolabbi sarokig,
- az istállómatracok mindkét oldalán,
- a szerszámokat, például vasvillát, seprűt és talicskát is beleértve.
Miután a lóistálló minden felületét fertőtlenítette, alaposan öblítse le vízzel. A vakolt falakat szükség esetén célszerű meszelni is. Ez szintén fertőtlenítő hatású.
6. Szárítás
Az istállónak teljesen száraznak kell lennie, mielőtt a lovak visszatérhetnek az istállóba. Ha például a vályúkban felgyülemlett a tisztítóvíz, akkor ezt száraz-nedves porszívóval el kell távolítani. A száradás felgyorsítása érdekében gondoskodjon az istállók szellőztetéséről. A száradási idő a levegő hőmérsékletétől és a páratartalomtól függ. Erre körülbelül egy-két napot hagyjon.