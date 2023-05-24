Miért fontos a higiénia a lóistállóban

Ha a ménesbirtokon csak egyetlen állat is megbetegszik, az egész állomány gyorsan megfertőződhet. Az a tulajdonos, aki már tapasztalt ilyesmit, tudja, mennyire fontos az egész telep tisztítása és fertőtlenítése, beleértve a lóistállót is.

Bár ezeket a feladatokat általában a lovak gazdái vagy a személyzet végzi, a gazdaság tulajdonosainak is tudniuk kell, hogy mit kell tenni. Elvégre ők felelősek azért, hogy a farm tiszta legyen, és a lovak egészséges körülmények között éljenek. Az ő munkájuk többek között annak áttekintése, hogy ki mikor és milyen feladatokat végez.

Mert a megfelelő higiénia a lóistállóban hozzájárul az állatok egészségéhez és a lovak jólétéhez. Minél tisztább az istálló, a karám, a felszerelésraktár és az udvar minden más területe, annál kisebb a valószínűsége annak, hogy élőhelyül szolgálnak vírusok, baktériumok és élősködők számára. Ennek eredményeként a kórokozók lassabban terjednek, és az állatok ritkábban betegszenek meg.