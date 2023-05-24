Takarítás a halgazdaságban
A halak, garnélarákok vagy homárok szaporítómedencéiben és tartályaiban, valamint a hizlaló- és nevelőmedencékben nagyon fontos a tisztítás és a fertőtlenítés a megfelelő higiénia elérése érdekében. Ez nemcsak az akvakultúrát védi, de a halgazdasági üzemek üzleti eredményességét is biztosítja. A tisztaság és a hatékonyság eléréséhez különösen fontos a magasnyomású tisztítás.
Halgazdálkodás és akvakultúra – ezek a kifejezések a halak és rákfélék ellenőrzött tenyésztését jelentik. Igen nagy a jelentősége az élelmiszertermelésnek, azaz a halak, rákfélék és hasonlók tenyésztésének. Azonban a vegyipari, gyógyszeripari és élelmiszeripari célú algatenyésztés is az akvakultúra egyik jelentős ága.
A halak és rákfélék keltetésére és tenyésztésére szolgáló különféle létesítmények feladataikban különböznek. A keltetőben történik a keltetés és a nevelés. Ezután a halakat recirkulációs akvakultúra-medencékbe helyezik, ahol további hizlalás és növesztés céljából tartják őket. Egy dolog azonban minden létesítményben közös: az akvárium tisztítása és fertőtlenítése elengedhetetlen. Az eljárást mindig a tisztítandó létesítményhez kell igazítani. Ez megakadályozza a kórokozók behurcolását és védi a vízi ökoszisztémát, végső soron biztosítva a halgazdaságok üzleti sikerét.
Haltenyésztés – a keltetőben rendkívüli tisztítási intézkedésekre van szükség.
Az ikrától az ivadékig történő keltetés a tenyésztési folyamat legérzékenyebb szakasza. Ezért az akvakultúra ezen ága különösen gondos, intenzív tisztítást igényel. Az egyenletes vízminőség és hőmérséklet szintén kritikus, ezért a legtöbb európai létesítmény általában zárt térben található. A melegebb területeken, például Ázsiában, a keltető létesítmények a szabadban vannak, általában tetővel, amely árnyékolja a tartályokat, mivel az intenzív napsugárzás szintén szennyezheti a vizet. Legyen szó beltérről vagy kültérről, egy dolog biztos: a tartályok, edények, szűrőrendszerek és csövek tisztításakor a beépített magasnyomású tisztítórendszerek és a mobil magasnyomású mosók a legmegfelelőbb tisztítóeszközök.
Haltenyésztés – a keltetőtartályok gyakori tisztítása
A beépített hideg- vagy melegvizes magasnyomású rendszereket egyszerre több felhasználó is működtetheti. Az egyedi konfigurálhatóság és a tartozékok széles választéka lehetővé teszi, hogy a készülékeket kifejezetten a felhasználó igényeihez igazítsák. A nevelőmedencék takarítása igen gyakran, néhány hetente szükséges, mivel a hizlalómedencék viszonylag kicsik. Viszont a teljes takarítás összességében valamivel kevesebb erőforrást igényel, mivel a halak rövid tartózkodási ideje miatt kevesebb szennyeződés és törmelék tud felhalmozódni a medencékben.
Tipp – tisztítsa a hordozható berendezéseket magasnyomású mosóval:
A keltetőben lévő hordozható felszerelések, például a lapátok, seprűk, vödrök vagy dézsák szintén kezelhetők magasnyomású mosóval, majd szükség esetén fertőtleníthetők.
Meleg vizes magasnyomású mosó
A meleg vizes magasnyomású mosók akár 155°C-os vízhőmérséklettel is működnek. A magas hőmérsékletnek köszönhetően nem is feltétlenül szükséges tisztítószerek hozzáadása. Hiszen a forró víz nemcsak a lerakódásokat oldja fel, de jelentősen csökkenti a kórokozók számát is.
Hideg vizes magasnyomású mosó
Ha azonban hideg vizes magasnyomású mosóval dolgozik, a szennyeződés típusától és mértékétől függően javasolt megfelelő tisztítószert használni.
A meleg vizes magasnyomású mosók előnyei
Tisztítás forró vízzel: a magasnyomású mosók ugyanazon a nyomáson még jobban tisztítanak. A jobb eredmények és a gyorsabb tisztítási és szárítási idő mellett a meleg vizes magasnyomású mosók mérhető csírátlanító hatással is rendelkeznek. A gőzfokozat alkalmazásával még a kényes felületek is kíméletesen tisztíthatók, akár 155°C-os hőmérsékleten is. A gépek lehetővé teszik továbbá a nyomás, a szükséges idő és a felhasznált tisztítószer mennyiségének csökkentését. Ez azt jelenti, hogy a meleg vízzel történő tisztítás számos előnyt és számos lehetőséget kínál a tisztítási folyamat optimalizálására.
Kellékek a keltetőben történő magasnyomású tisztításhoz: vödör, habosító tartályos szórószár és csőtisztító készlet
A keltetőben célszerű lehet egy habosító tisztítórendszer használata. Ez a kiegészítő berendezés megkönnyíti a tisztítási folyamatot. A hab segít láthatóvá tenni, hogy mely területeket tisztították már meg. A hab ráadásul hosszabb ideig megtapad a felületeken, és felvihető egy habosító tartályos szórószárral, ami ideális a nehezen hozzáférhető területeken. A habot ezután felülről le kell öblíteni tiszta vízzel.
A csövek tisztításához saját vízmeghajtású csőtisztító készlet használata javasolt. A tisztítókészlet úgy irányítja a vízsugarat a csőbe, hogy az tisztít, és ezzel párhuzamosan előrefelé mozgatja a tömlőt, kiöblítve hátrafelé a szennyeződéseket. A tömlőt és a fúvókát a csővezeték belső átmérőjének megfelelően kell kiválasztani.
Hideg vagy meleg vizes magasnyomású tisztítás? Ez a szennyeződés típusától függ!
A fenntarthatóság és a környezetvédelem nemcsak a magánszemélyek, de a vállalkozások számára is egyre fontosabbá válik. A locsolócsővel szemben a magasnyomású mosó használata akár 80 százalékos víz- és energiamegtakarítást eredményez, ami segít csökkenteni a széndioxid-kibocsátást. A hideg- vagy melegvizes készülék közötti választásnál számos tényezőt kell figyelembe venni, például az eltávolítandó szennyeződés típusát.
Rövid áttekintés a berendezések halgazdaságban történő használatának előnyeiről:
Ipari hideg vizes magasnyomású mosó
Alacsonyabb beszerzési költségek
Ipari meleg vizes magasnyomású mosó
Rövidebb tisztítási idő
Ipari hideg vizes magasnyomású mosó
Nincs vízmelegítésre fordítandó energiaköltség
Ipari meleg vizes magasnyomású mosó
Csíraszámcsökkentő hatás
Ipari hideg vizes magasnyomású mosó
Kevesebb alkatrész és kompaktabb kialakítás
Ipari meleg vizes magasnyomású mosó
Rövidebb száradási idő és az érzékeny felületek megóvása az alacsonyabb nyomásnak köszönhetően
Ipari hideg vizes magasnyomású mosó
Olcsó karbantartás
Ipari meleg vizes magasnyomású mosó
Csökkentett tisztítószer-felhasználás
Ipari hideg vizes magasnyomású mosó
Szennyeződések, például por, föld, moha megbízható eltávolítása
Ipari meleg vizes magasnyomású mosó
Makacs szennyeződések, például olaj, zsír, faggyú megbízható eltávolítása
Tipp:
A padló tisztításához egy kisebb száraz-nedves porszívó vagy súroló-szívógép ajánlott. Ezen felül hasznos lehet egy gőztisztító a polcok takarításához.
Nevelés és hizlalás recirkulációs akvakultúra-rendszerekben: hatékony tisztítás magasnyomással
A beltéri recirkulációs rendszereket, az úgynevezett RAS (recirkulációs akvakultúra-rendszereket) az előzőleg keltetőtartályokban kikelt halak és rákok növesztésére és hizlalására használják. A kialakítás és a kapcsolódó tisztítási feladatok meglehetősen hasonlóak: vannak tartályok, szűrőrendszerek, csövek és hordozható berendezések, például szállítóládák, etetővödrök és szelektáló csövek.
A telepített magasnyomású mosóberendezéseket elsősorban a tenyésztő állomásokon használják, mivel a RAS-okban általában több a hely, ami lehetővé teszi a telepített egységek kényelmes használatát. A modellek működtethetők hideg vagy meleg vízzel és egyszerre több felhasználó által is. Az egyedi konfigurálhatóságnak és a tartozékok széles választékának köszönhetően a berendezések rendkívül jól alkalmazkodnak a felhasználó igényeihez.
A telepített berendezések további előnye: a felszerelés, például a szórópisztolyok és a habfúvókák mindig ugyanazon a helyen maradnak. Így a piszkos kerekek vagy tömlők nem jelentenek akkora fertőzésveszélyt, mint a mobil készülékeknél. Emellett ezekkel időt is spórolhat, mivel a hordozható eszközöket alaposan meg kell tisztítani. A központi ellátóegységet általában a higiéniailag érzékeny területen kívül helyezik el, és a telephelyet csöveken keresztül látja el magasnyomással. Ez lehetővé teszi a szerviz- vagy karbantartási munkálatok anélkül történő elvégzését, hogy be kelljen menni a nevelőtartályoknak helyet adó helyiségekbe.
Takarítás az halgazdaságban: padlótisztítás seprőgéppel, száraz-nedves porszívóval vagy súroló-szívógéppel
A kisebb súroló-szívógépek vagy a száraz-nedves porszívók megfelelőek a beltéri padlók tisztítására. Ezek a padlók Európában általában burkoltak, és gyakran készülnek betonból vagy esztrichből. Az amerikai kontinensen található létesítményekben a padlót gyakran kavics vagy zúzott kő borítja, Ázsiában pedig tömörített földből is állhat. A seprőgép használata kényelmes és hatékony tisztítási lehetőség az épület körüli terület takarítására.
Az élőhelyek tisztítása a halgazdaságban: fertőtlenítés a keltetőkben
Jelenleg a halak körében nem terjednek halálos kimenetelű, járványok formájában jelentkező betegségek. Az újonnan megjelenő betegségek, mint például a lazacoknál a tengeri tetvek, akadályozzák a halak növekedését, de nem halálosak az állományra nézve. Nagyobb mértékű elhullás általában a vízben bekövetkező változások, például szennyeződések vagy műszaki hibák következtében történik. A rákfélék, például a garnélarákok esetében ismertek halálos kimenetelű járványok, de ezek eredetét még nem kutatták részletesen. Európában és Észak-Amerikában az alapos tisztítás és az úgynevezett fekete-fehér rendszer – azaz a területek szigorú térbeli és vizuális elkülönítése – segít megelőzni a kórokozók bejutását a keltetőbe. A dolgozóknak cipőt és ruhát is kell cserélniük, amikor az irodából a műveleti területre mennek.
A halgazdaság helyiségeit takarítás után rendszeresen fertőtleníteni kell. A fertőtlenítés olyan kémiai és fizikai folyamat, amely elpusztítja a mikroorganizmusokat, és számukat olyan szintre csökkenti, ami már nem káros az egészségre. Az akváriumoknak és medencéknek tiszta felületeikkel csíramentes életkezdést kell biztosítaniuk a halaknak új környezetükben. A fertőtlenítés tiszta és száraz felületeket igényel. Ha a felületek még nedvesek, a fertőtlenítőszerek felhígulnak, és nem hatnak megfelelően. Ha vízre, például tócsára kerülnek, egyáltalán nem fognak hatni. Csak néhány olyan szer van, amely lehetővé teszi a "nedves a nedvesen" fertőtlenítést. A tartályok és medencék tisztítása és fertőtlenítése után azok előkészíthetők az újratöltésre. Ezután kezdődhet elölről az ikrától az ivadékig tartó ciklus, azután pedig a szigorú higiéniai intézkedések mellett történő nevelés és hizlalás.
Halgazdálkodási kitérő 1: mobil magasnyomású mosók kültéri recirkulációs rendszerekhez
Keringtető akvakultúra-rendszerek léteznek kültéren is, és szabályozott vízáramlású tavakból vagy medencékből állnak. A tartályokból álló RAS-rendszerekkel ellentétben a tavakból vagy medencékből álló rendszerek folyamatos vízáramlást igényelnek, nagy vízmennyiséggel. Az ilyen létesítményekben főként mobil magasnyomású tisztítókat használnak a takarításhoz. Helyhez kötött magasnyomású mosók telepítése a helyszíni adottságok miatt általában nem lehetséges. A tisztítási követelményektől függően további eszközök, például felülettisztító, speciális szórószárak és fúvókák vagy habosító szórószárak használata is célszerű lehet. A szűrőberendezések szintén magasnyomású berendezéssel tisztíthatók. A padló állapotától függően seprőgépek és porszívók vagy súroló-szívógépek is hasznosak lehetnek.
Halgazdálkodási kitérő 2: hálós ketrecek tisztítása a nyílt vízben
Hálós ketrecek, amelyeket jellemzően szilárdan rögzítenek a fenékhez, és úszó platformokból és hálókból állnak, elsősorban a tengerben találhatók, de lényegében telepíthetők sós, édes- és brakkvízbe is. A hálós ketrecek élőhelyül szolgálnak a halaknak, amíg azok el nem érik a kifejlett méretüket. Függetlenül attól, hogy műanyagból vagy fémből készültek, a hálók rendszeres tisztítást igényelnek a különféle lerakódások, köztük kórokozók és csírák miatt. A tengeri iparágban különböző módszerek léteznek e nagyméretű hálók tisztítására. Ki lehet vinni őket a partra vagy egy platóra, és le lehet takarítani mobil vagy telepített magasnyomású tisztítórendszerrel, vagy meg lehet őket tisztítani nagy mosógépekben. Ezenkívül léteznek olyan tisztítási megoldások is, amelyekkel a nagyméretű hálókat forgó tisztítókorongok segítségével meg lehet tisztítani a helyszínen, a víz alatt is.