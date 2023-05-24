A beltéri recirkulációs rendszereket, az úgynevezett RAS (recirkulációs akvakultúra-rendszereket) az előzőleg keltetőtartályokban kikelt halak és rákok növesztésére és hizlalására használják. A kialakítás és a kapcsolódó tisztítási feladatok meglehetősen hasonlóak: vannak tartályok, szűrőrendszerek, csövek és hordozható berendezések, például szállítóládák, etetővödrök és szelektáló csövek.

A telepített magasnyomású mosóberendezéseket elsősorban a tenyésztő állomásokon használják, mivel a RAS-okban általában több a hely, ami lehetővé teszi a telepített egységek kényelmes használatát. A modellek működtethetők hideg vagy meleg vízzel és egyszerre több felhasználó által is. Az egyedi konfigurálhatóságnak és a tartozékok széles választékának köszönhetően a berendezések rendkívül jól alkalmazkodnak a felhasználó igényeihez.

A telepített berendezések további előnye: a felszerelés, például a szórópisztolyok és a habfúvókák mindig ugyanazon a helyen maradnak. Így a piszkos kerekek vagy tömlők nem jelentenek akkora fertőzésveszélyt, mint a mobil készülékeknél. Emellett ezekkel időt is spórolhat, mivel a hordozható eszközöket alaposan meg kell tisztítani. A központi ellátóegységet általában a higiéniailag érzékeny területen kívül helyezik el, és a telephelyet csöveken keresztül látja el magasnyomással. Ez lehetővé teszi a szerviz- vagy karbantartási munkálatok anélkül történő elvégzését, hogy be kelljen menni a nevelőtartályoknak helyet adó helyiségekbe.