Átfogó higiéniai intézkedések a tejtermelés és szarvasmarhatartás során
A higiénia a biobiztonság alapvető eleme a tejtermelésben és a szarvasmarhatartásban. Fontos szerepet játszanak továbbá a megfelelő tisztítási műveletek istállóban az érzékeny borjak születésénél, majd nevelésük során, a takarmányellátási láncban, valamint a fejőházban. Ismerje meg a legfontosabb tudnivalókat és azt, hogy melyik tisztítási technika a legmegfelelőbb az egyes esetekre.
Higiénia a szarvasmarhatartásban – a biobiztonságtól a gazdasági hatékonyságig
A tisztaság a tejtermelés és a szarvasmarhatartás során biztosítja az állatok jólétét és növeli a jövedelmezőséget. Ahhoz, hogy a tehenek egész életükön át jó teljesítményt érjenek el, a környezetnek már a borjú születésétől kezdve higiénikusnak kell lennie. A higiénia különösen fontos a tejelő szarvasmarhák tisztaságra kényes fejőhelyén is, mivel itt válik el az állattartás az élelmiszertermeléstől.
Emellett a magas szintű higiénia fenntartása az istállókban csökkenti az egészségügyi kockázatokat és a gyógyszerköltségeket is. Ez különösen igaz az erősen fertőző száj- és körömfájás megelőzése és leküzdése során. Az istállóban és a gazdaság területén a tisztaság központi szerepet játszik a betegség távol tartásában. A professzionális tisztítóberendezések és rutinok segítenek megszakítani a fertőzési láncokat és csökkenteni a betegség kitörésének valószínűségét.
A takarítást azonban nem szabad csak az istállóra és a borjúketrecekre korlátozni. Az állatszállító járművek és a silók tisztasága is fontos szerepet játszik az állatok egészségének biztosításában. A holisztikus szemlélet és a higiénia következetes ellenőrzése a szarvasmarhatartás és a tejtermelés minden területén segíthet elkerülni a teljesítménycsökkenést és az állatok egészségi problémáit.