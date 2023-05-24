Átfogó higiéniai intézkedések a tejtermelés és szarvasmarhatartás során

A higiénia a biobiztonság alapvető eleme a tejtermelésben és a szarvasmarhatartásban. Fontos szerepet játszanak továbbá a megfelelő tisztítási műveletek istállóban az érzékeny borjak születésénél, majd nevelésük során, a takarmányellátási láncban, valamint a fejőházban. Ismerje meg a legfontosabb tudnivalókat és azt, hogy melyik tisztítási technika a legmegfelelőbb az egyes esetekre.

Kärcher: Tisztítás a tej- és szarvasmarha-higiénia elérése érdekében a gazdaságban

Higiénia a szarvasmarhatartásban – a biobiztonságtól a gazdasági hatékonyságig

A tisztaság a tejtermelés és a szarvasmarhatartás során biztosítja az állatok jólétét és növeli a jövedelmezőséget. Ahhoz, hogy a tehenek egész életükön át jó teljesítményt érjenek el, a környezetnek már a borjú születésétől kezdve higiénikusnak kell lennie. A higiénia különösen fontos a tejelő szarvasmarhák tisztaságra kényes fejőhelyén is, mivel itt válik el az állattartás az élelmiszertermeléstől.

Emellett a magas szintű higiénia fenntartása az istállókban csökkenti az egészségügyi kockázatokat és a gyógyszerköltségeket is. Ez különösen igaz az erősen fertőző száj- és körömfájás megelőzése és leküzdése során. Az istállóban és a gazdaság területén a tisztaság központi szerepet játszik a betegség távol tartásában. A professzionális tisztítóberendezések és rutinok segítenek megszakítani a fertőzési láncokat és csökkenteni a betegség kitörésének valószínűségét.
A takarítást azonban nem szabad csak az istállóra és a borjúketrecekre korlátozni. Az állatszállító járművek és a silók tisztasága is fontos szerepet játszik az állatok egészségének biztosításában. A holisztikus szemlélet és a higiénia következetes ellenőrzése a szarvasmarhatartás és a tejtermelés minden területén segíthet elkerülni a teljesítménycsökkenést és az állatok egészségi problémáit.

Takarítási feladatok a tejtermelés és szarvasmarhatartás során

Kärcher: Tehénistálló takarítás tehén- és szarvasmarhatartásban
Borjútartó takarítása
A borjúigluk tisztítása Kärcher magasnyomású mosóval
A ragadós száj- és körömfájás megelőzése tisztítással
Állatszállító járművek tisztítása
Silótisztítás
Mezőgazdasági gépek és munkagépek tisztítása
Raktártakarítás a mezőgazdaságban
Biogázüzem takarítása
Napelemek és fotovoltaikus panelek tisztítása
Digitalizált mezőgazdaság

Az Ön felhasználási céljaihoz megfelelő termékek

Professzionális takarítóberendezések, termékek, valamint hatékony tisztítási eljárások segítik az istállók tisztán tartását a tejtermelés és a szarvasmarhatartás során.

Meleg vizes magasnyomású mosók
Hideg vizes magasnyomású mosók
Telepített magasnyomású mosók
Száraz-nedves porszívók
Felülős seprő-szívógépek
Gyalogvezetésű seprőgépek

A fejőcsarnok rendszeres tisztítása alapvető fontosságú a szükséges higiéniai feltételek fenntartásához a teljes termelési láncban.

Meleg vizes magasnyomású mosók
Hideg vizes magasnyomású mosók
Habosító tartályos szórószárak
Száraz-nedves porszívók

 

Az érzékeny borjak születése és tartása során végzett megfelelő tisztítási folyamatok fontos szerepet játszanak a tejtermelés és a szarvasmarhatartás során.

Meleg vizes magasnyomású mosók
Habosító tartályos szórószárak
Száraz-nedves porszívók
Gyalogvezetésű seprőgépek

Az állatszállító pótkocsikat rendszeresen kell tisztítani és fertőtleníteni a kórokozók terjedésének megakadályozása érdekében.

Meleg vizes magasnyomású mosók
Hideg vizes magasnyomású mosók
Telepített magasnyomású mosók
Habosító tartályos szórószárak

A silók magasnyomású mosókkal és száraz-nedves porszívókkal történő alapos és rendszeres tisztítása megakadályozza, hogy kórokozók kerüljenek a takarmányba.

Meleg vizes magasnyomású mosók
Hideg vizes magasnyomású mosók
Telepített magasnyomású mosók
Száraz-nedves porszívók

A kiváló minőségű mezőgazdasági gépek és eszközök értékének és működőképességének megőrzéséhez alapos tisztításra van szükség.

Meleg vizes magasnyomású mosók
Hideg vizes magasnyomású mosók
Hordozható hidegvizes magasnyomású mosók
Telepített magasnyomású mosók
Habosító tartályos szórószárak
Száraz-nedves porszívók

A tiszta raktárak gondoskodnak arról, hogy az állatállomány egészségét ne veszélyeztessék olyan kórokozók, mint a penész vagy a mikotoxinok.

Meleg vizes magasnyomású mosók
Hideg vizes magasnyomású mosók
Telepített magasnyomású mosók
Száraz-nedves porszívók
Gyalogvezetésű seprőgépek
Felülős seprő-szívógépek

A hatékony energiafelhasználás és a lehető leghatékonyabb villamosenergia-termelés érdekében javasolt a napelemes és fotovoltaikus rendszerek rendszeres tisztítása.

Meleg vizes magasnyomású mosók
Hideg vizes magasnyomású mosók
Tárcsakefék
Hengerkefék
Teleszkópos szórószárak
Háti hordozó
Vízlágyító berendezés

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