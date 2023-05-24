Higiénia a szarvasmarhatartásban – a biobiztonságtól a gazdasági hatékonyságig

A tisztaság a tejtermelés és a szarvasmarhatartás során biztosítja az állatok jólétét és növeli a jövedelmezőséget. Ahhoz, hogy a tehenek egész életükön át jó teljesítményt érjenek el, a környezetnek már a borjú születésétől kezdve higiénikusnak kell lennie. A higiénia különösen fontos a tejelő szarvasmarhák tisztaságra kényes fejőhelyén is, mivel itt válik el az állattartás az élelmiszertermeléstől.

Emellett a magas szintű higiénia fenntartása az istállókban csökkenti az egészségügyi kockázatokat és a gyógyszerköltségeket is. Ez különösen igaz az erősen fertőző száj- és körömfájás megelőzése és leküzdése során. Az istállóban és a gazdaság területén a tisztaság központi szerepet játszik a betegség távol tartásában. A professzionális tisztítóberendezések és rutinok segítenek megszakítani a fertőzési láncokat és csökkenteni a betegség kitörésének valószínűségét.

A takarítást azonban nem szabad csak az istállóra és a borjúketrecekre korlátozni. Az állatszállító járművek és a silók tisztasága is fontos szerepet játszik az állatok egészségének biztosításában. A holisztikus szemlélet és a higiénia következetes ellenőrzése a szarvasmarhatartás és a tejtermelés minden területén segíthet elkerülni a teljesítménycsökkenést és az állatok egészségi problémáit.