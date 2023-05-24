Feladatok rendje a tehénistálló mélytisztítása során

1. Falak és korlátok seprése

A por táptalajt teremt a baktériumok és gombák számára, és nemcsak az istállóban lévő állatok, de az emberek légzőszervi megbetegedéseihez is vezethet. Ezért először a falakon és a mennyezeten lévő pókhálókat és port kell lesöpörni, zárt istállók esetében pedig az ablakokat és az ablaknyílásokat is.



2. A karámok alapos tisztítása

Ha a karámok kiürültek, első lépés minden olyan durva törmelék eltávolítása seprűvel és lapáttal, ami nincs beletaposva a padló réseibe

Az almos tehénistállókban trágyázást is kell végezni. Ennek leghatékonyabb eszköze a mezőgazdasági traktor.



3. A tehénistálló feláztatása

Most alaposan nedvesítse be a szennyeződést, szükség esetén a falakat is. Erre alkalmas lehet egy magasnyomású mosó. A vízhez adható áztatószer, amely feloldja a megszáradt ürüléket, és csökkenti a tisztítási időt, valamint a vízfogyasztást.

A szennyeződésnek a lehető legtöbb vizet fel kell szívnia. Nem javasolt túl nagy nyomással adagolni a vizet, és ne is vigyünk fel egyszerre túl sokat. Ha így teszünk, a nagy cseppek lefolynak a szennyeződésről ahelyett, hogy átitatnák azt. Szükség esetén a folyamatot addig kell ismételni, amíg a szennyeződés át nem ázik.



4. Tisztítás a magasnyomású mosóval

Ezt követi a válaszfalak, a falak és a padló alapos tisztítása magasnyomású mosóval. A lúgos tisztítószereket háti permetezővel vagy habosító tartályos szórószárral lehet felvinni. A habosító tartályos szórószár előnye, hogy könnyen csatlakoztatható a magasnyomású mosó szórószárához. Emellett különösen sűrű, tapadó habot biztosít, amely erőteljes tisztítóhatással bír. A habot végül le kell öblíteni.

A víz a rácsokon keresztül lefolyik. Rácspadlóval nem rendelkező istállókban érdemes automata felszívással működő felülettisztítót használni, ami összegyűjti a szennyezett vizet, és szabályozott módon elvezeti azt. Ezt az eszközt a magasnyomású mosóhoz kell csatlakoztatni.

Érzékeny alkatrészek tisztításához célszerű csökkenteni a magasnyomású mosó nyomását. Ez úgy tehető meg legkönnyebben, ha a pisztoly rendelkezik nyomásbeállítással. A nagyon érzékeny alkatrészeket nedves ruhával kell tisztítani.

A tisztítás akkor fejeződik be, amikor a padló, a falak és a korlátok felülete ismét tiszta, és a lefolyó víz már tisztán távozik.



5. Fertőtlenítsen, ha szükséges

A borjúnevelőből csoportos elhelyezésbe frissen érkezett fiatal borjak karámjait a magasnyomású mosóval történő tisztítás után fertőtleníteni kell. Ehhez a karámoknak teljesen száraznak kell lenniük.