TEJTERMELÉS ÉS SZARVASMARHATARTÁS: A TEHÉNISTÁLLÓ TISZTÍTÁSA ÉS FERTŐTLENÍTÉSE
Professzionális tisztítóberendezésekkel, megfelelő tisztítószerekkel és a megfelelő megközelítéssel higiénikus eredmények érhetők el a szarvasmarhatartásban és a tejgazdaságokban – anélkül, hogy az időigény és a munkaerőköltségek az egekbe szöknének.
Az állatok egészségvédelme és jólétének biztosítása, valamint a nyereség növelése. Ezek az istállótakarítás céljai a tejtermelés és a szarvasmarhatartás során. A fejőállások és ellető karámok higiéniáján kívül fontos a tehénistálló hatékony tisztítása is, azaz azé a területé, ahol az állatok életük nagy részét töltik. Ebbe beleértendőek a karámok és a szabadtéri területek is, növésben lévő és kifejlett állatok esetében egyaránt.
Miért olyan fontos a tehénistálló takarítása tejtermelés és a szarvasmarhatartás során?
A hatékony tehénistálló-takarítás csökkenti a baktériumok számát és a betegségek kockázatát. Ez nemcsak az állatok jóléte, de a gazdaság profitja szempontjából is kulcsfontosságú. Hiszen az egészséges állatok jobb hozamot produkálnak. Ráadásul kevesebb állatorvosi látogatásra és gyógyszerre lesz szükségük.
Mikor van itt az ideje a tehénistálló takarításának?
A tehénistálló takarításának egyes lépéseit naponta többször is el kell végezni, másokat csak szükség szerint, vagy amikor alkalom adódik rá.
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Naponta kétszer, etetés előtt meg kell tisztítani az etetőberendezéseket.
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A járdákat naponta fel kell söpörni.
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Ha a teheneket szalmán tartjuk – ahogy néhány kevésbé korszerű istállóban és gyakran a szabadban –, akkor rendszeresen ki kell trágyázni.
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A szarvasmarhatartás és a tejtermelés során a tehénistálló alapos tisztítására (mélytisztításra) általában akkor kerül sor, amikor az állatokat áthelyezik egyik karámból a másikba:
A teheneket két- és nyolchetes koruk között csoportosan, karámokban tartják. Ezeknek a karámoknak a mérete a helyszükséglettől függ, amit viszont a csoportban lévő állatok életkora határoz meg.
Amikor a legidősebb csoport elhagyja a karámot, és az ő karámjuk megüresedik, a többi csoport a soron következő legnagyobb karámba költözik. Ez az átköltöztetés lehetőséget ad a karámok kitakarítására.
Az átköltöztetések között a karámot szükség szerint teljesen vagy részben is ki lehet takarítani, például javítások elvégzése céljából. Ehhez azonban a karámnak teljesen üresnek kell lennie.
A tehénistálló higiéniáját szolgáló berendezések és takarítóeszközök
A szarvasmarhatartás és tejtermelés során még ma is használnak seprűt és lapátot a tehénistálló takarítására. Ha egy seprőgép és egy magasnyomású mosó is rendelkezésre áll, akkor a gazdaság teljes mértékben fel van készítve minden takarítási feladatra.
Magasnyomású mosó – hideg vagy meleg vízzel
A magasnyomású mosók jelentősen növelik a tehénistálló takarításának hatékonyságát, ezáltal csökkentik a munkaerőköltségeket. A legtöbb gazdaság mobil magasnyomású mosót használ az istállókban és egy telepített magasnyomású mosóberendezést a fejőtérben.
Leghatékonyabbak a meleg vizes magasnyomású mosók. Ez annak köszönhető, hogy a meleg víznek nagy a szennyeződésoldó ereje, hatékonyan távolítja el a baktériumokat, és lerövidíti mind a tisztítási, mind a szárítási időt.
A meleg vizes magasnyomású mosók előnyei
Tisztítás forró vízzel: a magasnyomású mosók ugyanazon a nyomáson még jobban tisztítanak. A jobb eredmények és a gyorsabb tisztítási és szárítási idő mellett a meleg vizes magasnyomású mosók mérhető csírátlanító hatással is rendelkeznek. A gőzfokozat alkalmazásával még a kényes felületek is kíméletesen tisztíthatók, akár 155°C-os hőmérsékleten is. A gépek lehetővé teszik továbbá a nyomás, a szükséges idő és a felhasznált tisztítószer mennyiségének csökkentését. Ez azt jelenti, hogy a meleg vízzel történő tisztítás számos előnyt és számos lehetőséget kínál a tisztítási folyamat optimalizálására.
Tisztító- és áztatószerek
A lúgos oldatok alkalmasabbak a tehénistállók tisztítására a tejtermelés és a szarvasmarhatartás területén. Ennek oka, hogy hatékonyan oldják az ürüléket, a fehérjét és a zsírt. Különösen hideg vizes magasnyomású mosóval történő tisztítás esetén javítják jelentősen a munkaidőt a megfelelő tisztítószerek.
Ezen kívül kaphatók olyan áztatószerek is, amelyek kifejezetten arra szolgálnak, hogy a magasnyomású mosóval történő tisztítás előtt fellazítsák a rászáradt szennyeződéseket – például az ólakban vagy azok válaszfalain lerakódott székletmaradványokat. Az áztatás csökkenti a tisztítási időt és a vízfogyasztást.
A tisztítószereket az optimális tisztítási eredmény elérése érdekében praktikusan a használt berendezéshez kell igazítani.
Seprőgépek
A modern gazdaságokban seprőgépek is hozzájárulhatnak a tehénistálló gyors és alapos kitakarításához, beleértve a szabadtéri területeket is. A seprőgépek kevesebb port vernek fel, mint a seprűk, és rövidebb idő alatt nagyobb területet takarítanak ki, ráadásul kevésbé veszik igénybe a dolgozót. Az oldalsó seprővel ellátott, gyalogvezetésű seprőgép még hatékonyabb, mivel ez a gép a sarkokat is fel tudja seperni.
Száraz-nedves porszívók
A szarvasmarhatartás és a tejtermelés iparágában a tehénistálló higiéniájának hasznos kiegészítői a száraz-nedves porszívók. Eltávolítják a port és a szennyeződéseket a seprűvel nehezen elérhető felületekről. További előnyük, hogy nem verik fel a port, ami kíméli a tüdőt.
Hogyan takarítsunk ki egy istállót?
Napi feladatok
Minden etetés előtt el kell távolítani az esetleges ételmaradványokat, mert ezek megromolhatnak (különösen melegben), ráadásul a legyek is megtelepedhetnek rajtuk. Itt a seprőgépek támogathatják és felgyorsíthatják a seprűvel történő kézi takarítást. Ha az állatok az etetőasztalra ürítettek, lapátot és seprűt kell használni.
Ételmaradék és ürülék az itatókban is felhalmozódhat. Ezért ezeket minden etetéskor ellenőrizni kell, és ha szükséges, leöblíteni és megtisztítani az itatóból származó vízzel.
A legyek lehetséges szaporodási helyeinek eltávolítása érdekében a trágyát rendszeresen el kell távolítani egy lapáttal.
A járdákat seprűvel vagy seprőgéppel kell lesöpörni.
Kültéren az etetés után a földet seprűvel vagy seprőgéppel kell megtisztítani azokon a helyeken, ahol a takarmány kiosztásra került.
Mélytisztítás szükség esetén
Minden egyes mélytisztításnál, beleértve a boxok (karámok) tisztítását is, az állatoknak el kell hagyniuk a területet – különösen a szarvasmarháknak –, különben a munka túl veszélyes lenne a személyzet számára. Ez a külső karámokra is vonatkozik.
A szarvasmarhatartás és a tejtermelés során az istálló mélytisztítását – a hizlaló állattartás kivételével – általában nem az egész karám kiürítésével, hanem karámonként végzik, miközben a többi boxban még vannak állatok.
Az óvatosság és a megfontoltság a legfontosabb. Ha nem szeretne nagy felfordulást, legjobb, ha a magasnyomású mosót nem közvetlenül a tehénistállóban helyezi el. Célszerűbb hosszú magasnyomású tömlővel dolgozni. Ez minimálisra csökkenti a zajterhelést a tehénistállóban.
Javasolt egy automatikus visszacsévélővel ellátott, automata tömlődobra szerelt magasnyomású tömlő használata. Ez csökkenti a botlás veszélyét. A nagyobb padlófelületek tisztításához felülettisztító ajánlott. Ez csökkenti a fröcskölés mértékét, ami kevesebb kellemetlenséget okoz az állatoknak.
Feladatok rendje a tehénistálló mélytisztítása során
1. Falak és korlátok seprése
A por táptalajt teremt a baktériumok és gombák számára, és nemcsak az istállóban lévő állatok, de az emberek légzőszervi megbetegedéseihez is vezethet. Ezért először a falakon és a mennyezeten lévő pókhálókat és port kell lesöpörni, zárt istállók esetében pedig az ablakokat és az ablaknyílásokat is.
2. A karámok alapos tisztítása
Ha a karámok kiürültek, első lépés minden olyan durva törmelék eltávolítása seprűvel és lapáttal, ami nincs beletaposva a padló réseibe
Az almos tehénistállókban trágyázást is kell végezni. Ennek leghatékonyabb eszköze a mezőgazdasági traktor.
3. A tehénistálló feláztatása
Most alaposan nedvesítse be a szennyeződést, szükség esetén a falakat is. Erre alkalmas lehet egy magasnyomású mosó. A vízhez adható áztatószer, amely feloldja a megszáradt ürüléket, és csökkenti a tisztítási időt, valamint a vízfogyasztást.
A szennyeződésnek a lehető legtöbb vizet fel kell szívnia. Nem javasolt túl nagy nyomással adagolni a vizet, és ne is vigyünk fel egyszerre túl sokat. Ha így teszünk, a nagy cseppek lefolynak a szennyeződésről ahelyett, hogy átitatnák azt. Szükség esetén a folyamatot addig kell ismételni, amíg a szennyeződés át nem ázik.
4. Tisztítás a magasnyomású mosóval
Ezt követi a válaszfalak, a falak és a padló alapos tisztítása magasnyomású mosóval. A lúgos tisztítószereket háti permetezővel vagy habosító tartályos szórószárral lehet felvinni. A habosító tartályos szórószár előnye, hogy könnyen csatlakoztatható a magasnyomású mosó szórószárához. Emellett különösen sűrű, tapadó habot biztosít, amely erőteljes tisztítóhatással bír. A habot végül le kell öblíteni.
A víz a rácsokon keresztül lefolyik. Rácspadlóval nem rendelkező istállókban érdemes automata felszívással működő felülettisztítót használni, ami összegyűjti a szennyezett vizet, és szabályozott módon elvezeti azt. Ezt az eszközt a magasnyomású mosóhoz kell csatlakoztatni.
Érzékeny alkatrészek tisztításához célszerű csökkenteni a magasnyomású mosó nyomását. Ez úgy tehető meg legkönnyebben, ha a pisztoly rendelkezik nyomásbeállítással. A nagyon érzékeny alkatrészeket nedves ruhával kell tisztítani.
A tisztítás akkor fejeződik be, amikor a padló, a falak és a korlátok felülete ismét tiszta, és a lefolyó víz már tisztán távozik.
5. Fertőtlenítsen, ha szükséges
A borjúnevelőből csoportos elhelyezésbe frissen érkezett fiatal borjak karámjait a magasnyomású mosóval történő tisztítás után fertőtleníteni kell. Ehhez a karámoknak teljesen száraznak kell lenniük.
Speciális tisztítási követelmények: borjúnevelő és elkülönítő karámok, valamint borjúigluk és fejőállások.
A szarvasmarhatartás és a tejgazdálkodás egyes területei különleges figyelmet igényelnek a tisztítás során az emberi és az állati egészség lehető legteljesebb védelme érdekében.
Ilyen területek az ellető- és az elkülönítő karámok a beteg állatok számára. Ezeknek a lehető legsterilebbnek kell lenniük, mielőtt egy ellő tehén vagy egy beteg állat belép oda. Az érzékeny borjak magas biobiztonsági elvárásokat támasztanak. Ezért a seprűvel történő általános takarítás után a borjúnevelő karámokat célszerű megtisztítani meleg vizes magasnyomású mosóval. Bizonyos körülmények között az állattartás ezen formájánál a fertőtlenítőszerek használata is ajánlott.
A borjúigluk tisztítása
A higiénia a tejtermelésben és marhatenyésztésben a biobiztonság alapvető eleme. A megfelelő tisztítási folyamatok fontos szerepet játszanak a borjak születésénél és tartásánál - az ellető karámoktól a borjúiglukon át a borjúkarámokig.
A szarvasmarhatartás és a tejgazdálkodás takarítási munkálatai során a fejőhely is különös figyelmet igényel. Ez azért van, mert ezen a helyen az emberi élelmiszerbiztonság előírásait is be kell tartani.
Fejőállomások tisztítása
Az Ön tehénállománya valószínűleg minden nap áthalad a fejőcsarnokon. Rengeteg szennyeződés marad utánuk – trágya, fehérje- és zsírmaradványok, valamint tejmaradványok, vízkő és vizeletlerakódások. A fejőcsarnok rendszeres tisztítása ezért elengedhetetlen. A megfelelő tisztítóberendezés kulcsfontosságú a tejraktár és a tejtartály tisztaságánál is, hogy a teljes termelési láncban biztosítani lehessen a szükséges higiéniai feltételeket.
Ne felejtse el kitakarítani a tehénistálló környékét!
A tehénistálló környéke is befolyásolja a biobiztonságot. Ezért rendszeresen fel kell söpörni az istálló környékét, a járdákat, az udvar területét és különösen a silók és takarmánytárolók előtti területet, hogy a rágcsálók és más betegségterjesztők ne találjanak ott táplálékot.
A takarmánykocsikat minden etetés után teljesen ki kell üríteni, hogy megelőzzük a penészképződést és a legyek megtelepedését. Ezenkívül a takarmánykocsikat néhány hetente meg kell tisztítani magasnyomású mosóval.
A legelőn elhelyezett vizes hordókat és etetővályúkat szintén tisztán kell tartani. Erre a célra használható egy akkumulátoros magasnyomású mosó.
Ha a berendezéseket és gépeket több különböző istállóban használják, azokat is meg kell tisztítani a keresztszennyeződések elkerülése érdekében. Az olyan egyszerű eszközöket, mint a seprű és a lapát, a legjobb egyetlen istálló területén tartani. A gazdaságban használt silókat és gépeket is rendszeresen tisztítani kell. A tehénistálló takarítása a tejtermelésben és a szarvasmarhatartásban a külső területek és berendezések tisztításával fejeződik be.
Mezőgazdasági gépek tisztítása
Az értékmegőrzés fontos kérdés a mezőgazdasági gépekre fordított komoly beruházások esetében. A traktor, a műtrágyaszóró vagy az aratógép üzemkész állapota is központi jelentőségű, hiszen ezeknek zökkenőmentesen kell működniük az évszakok és a jogszabályok által diktált rövid időablakokban. A munkavállalók védelme és a munkabiztonság ugyanilyen fontos. Aki szakszerűen tisztítja és karbantartja a mezőgazdasági gépeket, az gondoskodik arról, hogy azok hosszú ideig használatban maradjanak, és csökkenjenek a meghibásodások és javítások költségei.