Mezőgazdasági gépek és munkagépek tisztítása
A mezőgazdasági gépek és munkagépek gyakran a legnagyobb beruházást jelentik egy mezőgazdasági vállalkozásban. Ez még fontosabbá teszi a rendszeres tisztítást, mivel az segít megőrizni a traktorok, kultivátorok és más hasonló gépek működését és értékét. Így elkerülhetők a meghibásodások és javítások, és javul a gépek és eszközök állapota.
Kézzelfogható indokok a tisztaságra
A takarítás soha nem hoz bevételt a mezőgazdaságban, különösen főszezonban nem. Mindazonáltal nyomós indokai vannak a mezőgazdasági gépek és eszközök rendszeres tisztításának.
A mezőgazdasági gépek és eszközök funkcionalitásának és értékének megőrzése az alapos tisztítás révén
A mezőgazdasági gépeket és eszközöket folyamatos használatra tervezték, és állandóan ki vannak téve olyan környezeti hatásoknak, mint a zord időjárás, a szennyeződés és a por. Ezért van szükség rendszeres tisztításra ahhoz, hogy a mélyen beivódott szennyeződések ne károsítsák a berendezéseket. Ráadásul a szennyeződések alatt esetleg megbújó sérülések idejekorán észrevehetők, majd kijavíthatók. Így jelentősen csökkenthetők a karbantartási és szervizelési költségek.
Szakítsa meg a fertőzési láncot, és védje meg a talajvizet
A mezőgazdasági gépek és eszközök letakarítása a szántóföldi használat után megszakíthatja a fertőzési láncot, így a kártevők nem jutnak át egyik szántóföldről a másikra. Az állatszállító járműveket is rendszeresen tisztítani és fertőtleníteni kell, hogy megakadályozzák a kórokozók átvitelét egyik állatról a másikra. A speciális mezőgazdasági munkagépek, például permetezőgépek esetében további törvényi előírásokat kell betartani a felszín alatti vizek védelme érdekében.
Munkabiztonság és a munkavállalók védelme
Egy traktor vagy kombájn fülkéjének rendszeres belső tisztítása a munkahelyi egészségvédelem szempontjából is fontos. A finom por- és szennyeződésrészecskék eltávolítása javítja a munkavállalók által beszívott levegő minőségét, és megelőzi az elektromos és hidraulikus rendszerek károsodását. A tiszta ablakok emellett jobb munkaminőséget és hatékonyabb működést biztosítanak.