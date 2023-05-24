Mezőgazdasági gépek és munkagépek tisztítása

A mezőgazdasági gépek és munkagépek gyakran a legnagyobb beruházást jelentik egy mezőgazdasági vállalkozásban. Ez még fontosabbá teszi a rendszeres tisztítást, mivel az segít megőrizni a traktorok, kultivátorok és más hasonló gépek működését és értékét. Így elkerülhetők a meghibásodások és javítások, és javul a gépek és eszközök állapota.

Mezőgazdasági gépek és eszközök tisztítása

Kézzelfogható indokok a tisztaságra

A takarítás soha nem hoz bevételt a mezőgazdaságban, különösen főszezonban nem. Mindazonáltal nyomós indokai vannak a mezőgazdasági gépek és eszközök rendszeres tisztításának.

A mezőgazdasági gépek és eszközök funkcionalitásának és értékének megőrzése az alapos tisztítás révén

A mezőgazdasági gépeket és eszközöket folyamatos használatra tervezték, és állandóan ki vannak téve olyan környezeti hatásoknak, mint a zord időjárás, a szennyeződés és a por. Ezért van szükség rendszeres tisztításra ahhoz, hogy a mélyen beivódott szennyeződések ne károsítsák a berendezéseket. Ráadásul a szennyeződések alatt esetleg megbújó sérülések idejekorán észrevehetők, majd kijavíthatók. Így jelentősen csökkenthetők a karbantartási és szervizelési költségek.

Szakítsa meg a fertőzési láncot, és védje meg a talajvizet

A mezőgazdasági gépek és eszközök letakarítása a szántóföldi használat után megszakíthatja a fertőzési láncot, így a kártevők nem jutnak át egyik szántóföldről a másikra. Az állatszállító járműveket is rendszeresen tisztítani és fertőtleníteni kell, hogy megakadályozzák a kórokozók átvitelét egyik állatról a másikra. A speciális mezőgazdasági munkagépek, például permetezőgépek esetében további törvényi előírásokat kell betartani a felszín alatti vizek védelme érdekében.

Munkabiztonság és a munkavállalók védelme

Egy traktor vagy kombájn fülkéjének rendszeres belső tisztítása a munkahelyi egészségvédelem szempontjából is fontos. A finom por- és szennyeződésrészecskék eltávolítása javítja a munkavállalók által beszívott levegő minőségét, és megelőzi az elektromos és hidraulikus rendszerek károsodását. A tiszta ablakok emellett jobb munkaminőséget és hatékonyabb működést biztosítanak.

Mezőgazdasági gépek és munkagépek tisztítási feladatai

Cleaning pathways and yards

Mezőgazdasági gépek tisztítása

Farm store cleaning

Munkagépek tisztítása

Szántóföldi permetező külső tisztítása

Szántóföldi permetező külső tisztítása

Állatszállító járművek tisztítása

Állatszállító járművek tisztítása

Digitalizáció a mezőgazdaságban

Digitalizáció a mezőgazdaságban

Az Ön felhasználási céljaihoz megfelelő termékek

A munkagépek rendszeres tisztítása nagyban hozzájárul a karbantartásukhoz, mind működőképességük, mind értékük szempontjából. Ezzel egyidejűleg megszítható a fertőzési lánc, így a kártevők nem kerülnek át egyik területről a másikra.

Az állatszállító teherautókat rendszeresen kell tisztítani és fertőtleníteni a kórokozók átvitelének megakadályozása érdekében.

A szántóföldi permetezőgép megfelelő tisztítása egyaránt védi a talajvizet és a termést.

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