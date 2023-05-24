A mezőgazdasági gépek és eszközök funkcionalitásának és értékének megőrzése az alapos tisztítás révén

A mezőgazdasági gépeket és eszközöket folyamatos használatra tervezték, és állandóan ki vannak téve olyan környezeti hatásoknak, mint a zord időjárás, a szennyeződés és a por. Ezért van szükség rendszeres tisztításra ahhoz, hogy a mélyen beivódott szennyeződések ne károsítsák a berendezéseket. Ráadásul a szennyeződések alatt esetleg megbújó sérülések idejekorán észrevehetők, majd kijavíthatók. Így jelentősen csökkenthetők a karbantartási és szervizelési költségek.