PERMETEZŐK SZAKSZERŰ TISZTÍTÁSA
Legyen szó csalánlevesről és réz-szulfátról az ökológiai gazdálkodásban, vagy vegyi anyagokról a hagyományos gazdálkodásban: a növényvédelem felelősségteljesen alkalmazva a terméshozam biztosítását, valamint a kártevők, gombák és kórokozók elleni célzott küzdelmet szolgálja. A növényvédő permetezőgép (más néven szántóföldi permetezőgép) két használat között történő tisztításakor azonban feltétlenül ügyelni kell arra, hogy ne kerüljön pontszerűen a szennyvízhálózatba, és a maradékok megfelelően eltávolításra kerüljenek.
Növényvédő permetezőgép tisztítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően
A növényvédő szerek ellentmondásos viták tárgyát képezik, amelyek során figyelembe kell venni, hogy mely növényvédő szereket milyen mennyiségben, milyen növényvédelmi eszközökkel juttatják ki a szántóföldre. Általában kis dózisokról van szó, amelyeket megfelelően nagy területeken oszlatnak szét. A modern gépek segítségével tovább csökkenthető a kijuttatás: A kombájnok a szántóföldi munka során terméstérképeket készítenek, amelyek tájékoztatást adnak a szükséges műtrágyamennyiségről. A gépek kialakításától függően a növényvédő szerek akár kártevő növényenként szelektíven is kijuttathatók.
A szántóföldi permetezőgép külső tisztításakor az adott szer maradványait leöblítik, és így újra hígítják. Erre a munkára egyértelmű jogi követelmények vonatkoznak, amelyek országonként eltérőek, Európában a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelméről szóló 2006/118/EK irányelven alapul. Míg Németországban a tisztítást a szántóföldön kell elvégezni, addig Svájcban mosóállomás telepítését és használatát írják elő. Franciaországban ezzel szemben regionálisan eltérő előírások vannak érvényben. A cél az, hogy megakadályozzák, hogy bizonyos pontokon túl magas koncentrációk kerüljenek a csatornahálózatba vagy akár a talajvízbe, és ott problémákat okozzanak.
Növényvédő permetezőgép tisztítása a szántóföldön
Míg a növényvédő permetezőgép belső tisztítása automatikusan történik, a külső tisztítást a gazdálkodónak vagy a vállalkozónak magának kell elvégeznie. A permetezés befejezése után keresni kell egy benőtt területet, ahol a szántóföld elhagyása előtt a növényvédő permetezőgép tisztítása megtörténhet. Ez biztosítja, hogy a következő szántóföldre, vagy a gazdaságba vezető úton a növényvédő szer maradványai ne csöpögjenek le és ne kerüljenek pontszerű kibocsátásként a szennyvízhálózatba. Ha a szántóföldön történő tisztítás nem lehetséges, a szántóföldi permetezőgépet legalább naponta egyszer meg kell tisztítani.
A tisztítószer nélküli, hideg vizes magasnyomású mosók a tisztítási munkákhoz beváltak. Mivel fontos az infrastruktúrától való függetlenség, erre a célra alkalmasak az akkumulátoros magasnyomású mosók vagy az üzemanyaggal működő modellek. Az akkumulátoros készülék a károsanyag- kibocsátás elkerülésével a fenntarthatóbb megoldás. Ezenkívül a felhasználónak szüksége van egy víztartályra, mint például az elülső hidraulikával felszerelt traktorok vízhordója, vagy helyszíni vízellátásra.
A jó eredmény elérése és a növényvédő szer maradványainak eltávolítása érdekében a növényvédő permetezőt felülről lefelé alaposan át kell mosni. A különösen szennyezett területeket, mint például a töltődob vagy a permetezőgép gémje körüli területet az összetett szerkezetek miatt hosszabb ideig, nagyobb figyelemmel és különböző irányokból kell tisztítani. A vontatott szántóföldi permetezőgép kerekeiről sem szabad megfeledkezni. Az érzékeny elektronika, a hidraulika és az érzékelők területén csökkentse a víznyomást, és dolgozzon nagyobb távolságból. Az erősen hígított növényvédő szeres szennyvíz a zöldterületre szivároghat.
Fontos, hogy a felhasználó viselje a növényvédő szerek kezeléséhez és a permetezőgép tisztításához szükséges egyéni védőfelszerelést (PPE). Ez magában foglalja legalább a gumiköpenyt, a védőszemüveget és a hosszú kesztyűt.
1. tipp – Ne használjon friss vízellátást a permetezőgép külső részének tisztításához:
A modern növényvédő permetezőgépek frissvíz-ellátással rendelkeznek, amelyet a növényvédő permetezőgép nyomószűrőjének automatikus belső tisztítására használnak. Ezt a vizet nem szabad külső tisztításra használni.
2. tipp – A növényvédő permetezőgép tisztításakor tisztítsa meg a traktort is:
Ha a permetezőgépet traktor vontatja, a traktor különösen szennyezett részei egyidejűleg tisztíthatók.
Permetezőgép tisztítása a gazdaságban
Ha a szántóföldi permetezőgép tisztítása a gazdaságban történik, a mosóhely kialakítására pontos előírások vonatkoznak. A padlólapnak folyadékot nem eresztőnek kell lennie, és a szennyezett vizet egy erre a célra kijelölt, szűrővel és visszatartó eszközzel ellátott lefolyón keresztül kell elvezetni. Fontos, hogy a szűrőrendszert meghatározott időközönként tisztítani kell. Erre a célra nagynyomású tisztító és nedves/száraz porszívó használható. A gépekből származó növényvédő szerekből, olajból, zsírból és festékből áll eltávolított szennyeződést megfelelően kell ártalmatlanítani.
A mosóhelyen a szennyezett víz összegyűjtésének másik változata a csöpögtetőmedence. Ebben az esetben a víz elpárolog, a maradékokat pedig egy hordozóanyagon élő baktériumok bontják le. A fennmaradó maradékot rendszeresen el kell távolítani, ami nagynyomású tisztítóval is elvégezhető. Mivel a csepegtető medencék tisztítása egymást követően történik, az egyik medence tisztításakor keletkező szennyezett víz a következő medencében összegyűjthető.
A permetezőgépek tisztításához a mosóhelyen a tisztítási technológia tekintetében nagyobb rugalmasság áll rendelkezésre, mint a szántóföldön: egy mobil, hideg vizes nagynyomású mosó éppúgy használható, mint egy helyhez kötött, melegvíz-ellátást is magában foglaló nagynyomású rendszer. A forró vízzel gyorsabban lehet jó eredményeket elérni, és lerövidül a szárítási idő. Ezenkívül a mosás helyszínén lehetőség van biológiailag lebomló tisztítószer csészehabos lándzsával történő alkalmazására - a tisztítóhab jobban tapad, meghosszabbítja az expozíciós időt és így növeli a tisztítási teljesítményt, ami ismét lerövidíti a tisztítási munka időtartamát.
Tartozékok tisztítása
Műtrágyaszórók, talajművelő gépek, vetőgépek - a modern gazdaságokban sokféle berendezésre van szükség. Gyakran a tisztítási eljárások nagyjából hasonlóak, mégis vannak különbségek, amelyeket figyelembe kell venni a károsodás vagy a kórokozók terjedésének elkerülése érdekében.
Eszközök tisztítása
A mezőgazdasági gépeket és eszközöket folyamatos használatra tervezték, és folyamatosan ki vannak téve az időjárás, valamint a munkakörnyezetben lévő szennyeződés és por hatásainak. A rendszeres tisztítás nagyban hozzájárul működésük és értékük megőrzéséhez. Ugyanakkor a munkagépek szántóföldi használat utáni tisztítása megszakíthatja a fertőzési láncokat, így a kártevők nem kerülnek át egyik szántóföldről a másikra.