Míg a növényvédő permetezőgép belső tisztítása automatikusan történik, a külső tisztítást a gazdálkodónak vagy a vállalkozónak magának kell elvégeznie. A permetezés befejezése után keresni kell egy benőtt területet, ahol a szántóföld elhagyása előtt a növényvédő permetezőgép tisztítása megtörténhet. Ez biztosítja, hogy a következő szántóföldre, vagy a gazdaságba vezető úton a növényvédő szer maradványai ne csöpögjenek le és ne kerüljenek pontszerű kibocsátásként a szennyvízhálózatba. Ha a szántóföldön történő tisztítás nem lehetséges, a szántóföldi permetezőgépet legalább naponta egyszer meg kell tisztítani.