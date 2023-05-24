Baromfitenyésztés: védelem a betegségek ellen

A baromfitenyésztésben az istálló rendszeres tisztítása csökkenti a vírusok, gombák, baktériumok és paraziták fertőzési kockázatát, és az állatok immunrendszerét sem terheli feleslegesen. A takarítás és fertőtlenítés azonban nem csak az istállót érinti. Az előcsarnokokat, télikerteket, burkolt kifutókat, bejáratokat és berendezéseket szintén be kell vonni a tisztítási ciklusba. Ugyanilyen fontos az istálló körüli helyiségek tisztítása, mert a tiszta gazdaság jelentősen csökkenti a baromfitenyésztés általános fertőzésveszélyét. Ha a gazdaságban nincs megfelelő higiénia, a szennyeződés és a por teljesítménycsökkenést és egészségügyi problémákat okoz.

Ezenkívül a silók rendszeres ellenőrzése és tisztítása biztosítja a gazdasági veszteségek elkerülését, valamint azt, hogy az állatok egészségét ne veszélyeztessék rágcsálók, más kártevők vagy a penész. Az állatok szállítójárművei szintén lényeges részét képezik a láncnak – ezért azokat rendszeresen tisztítani és fertőtleníteni kell a kórokozók átvitelének megelőzése érdekében.