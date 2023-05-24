Baromfitenyésztés: mit fontos szem előtt tartani a higiénia terén?
A baromfitenyésztésben a tisztítás és a fertőtlenítés fontos eleme a baromfi védelmének az olyan betegségekkel szemben, mint a madárinfluenza. Ezért az ólat és a környező területeket alaposan és hatékonyan kell megtisztítani. Ez a biológiai biztonság része, és hozzájárul az állatok jólétéhez és egészségéhez.
Átfogó higiénia a baromfitenyésztésben
A kereskedelmi célú baromfitenyésztésben az átfogó higiénia nagy jelentőséggel bír mind az állatok jóléte, mind a gazdaság jövedelmezősége szempontjából. A higiénia egyik alapvető szempontja a tisztítás. Itt fontos, hogy ismerjük és alkalmazzuk a leghatékonyabb módszereket. A baromfitenyésztésben ez magában foglalja a megfelelő gyakoriságú vagy alkalmankénti takarítási rutinokat, a professzionális megoldásokat és - az üzleti szempontól is fontos - a hatékony berendezéseket.
Baromfitenyésztés: védelem a betegségek ellen
A baromfitenyésztésben az istálló rendszeres tisztítása csökkenti a vírusok, gombák, baktériumok és paraziták fertőzési kockázatát, és az állatok immunrendszerét sem terheli feleslegesen. A takarítás és fertőtlenítés azonban nem csak az istállót érinti. Az előcsarnokokat, télikerteket, burkolt kifutókat, bejáratokat és berendezéseket szintén be kell vonni a tisztítási ciklusba. Ugyanilyen fontos az istálló körüli helyiségek tisztítása, mert a tiszta gazdaság jelentősen csökkenti a baromfitenyésztés általános fertőzésveszélyét. Ha a gazdaságban nincs megfelelő higiénia, a szennyeződés és a por teljesítménycsökkenést és egészségügyi problémákat okoz.
Ezenkívül a silók rendszeres ellenőrzése és tisztítása biztosítja a gazdasági veszteségek elkerülését, valamint azt, hogy az állatok egészségét ne veszélyeztessék rágcsálók, más kártevők vagy a penész. Az állatok szállítójárművei szintén lényeges részét képezik a láncnak – ezért azokat rendszeresen tisztítani és fertőtleníteni kell a kórokozók átvitelének megelőzése érdekében.