A baromfiól takarítása
A baromfitartó gazdaságok üzemeltetői tudják: a baromfiólt rendszeresen kell takarítani. Ez azért van, mert az istálló takarítása a biológiai biztonság része, és hozzájárul az állatok jólétéhez és egészségéhez. Ez egyaránt vonatkozik a nevelőgazdaságokra, keltetőkre, tojótyúktartó gazdaságokra és baromfihizlaló gazdaságokra. Az alábbiakban ismertetjük, miért fontos a takarítás és a baromfiól fertőtlenítése, mely segédeszközök hasznosak, és hogyan védheti meg egy hatékony eljárás a baromfit, például a csirkéket, pulykákat, kacsákat és libákat a fertőző betegségektől.
Csirke és más baromfiólak tisztítása: ezért fontos
Az állatjólét és a gazdaság jövedelmezősége szempontjából egyaránt fontos: a tyúkól és más baromfi ólak rendszeres tisztítása. Ez csökkenti a vírusok, gombák, baktériumok és paraziták által okozott fertőzésveszélyt, és nem terheli szükségtelenül az állatok immunrendszerét. A baromfiól jó higiéniája – a baromfi vakcinázásával együtt – csökkenti a szalmonellafertőzés kockázatát. Ez veszélyes az állatokra és az emberekre egyaránt. Emellett a csirkéket, pulykákat és más baromfit elsősorban e betegségek ellen kell védeni:
Madárinfluenza
Egyelőre nem léteznek alkalmazható vakcinák a madárinfluenza – más néven magas patogenitású influenzavírus-fertőzés – ellen. Ezért különösen fontos az állatok védelme ezen betegség ellen. Ezt a baromfi házak alapos tisztításával, fertőtlenítésével és a gazdaságon belüli tovább fertőzési útvonalak megszakításával érik el.
Kokcidiózis
A csirkék kokcidiózissal fertőződnek meg, főként a széklettel szennyezett élelmiszerek lenyelésével. Különösen a jól feltöltött istállókban magas a fertőzés kockázata. Ez azért van, mert e parazita betegség kórokozóinak elsősorban az alomban lévő nedvesség, hőmérséklet és oxigén kombinációja kedvez.
Csirketífusz
A csirketífusz nagyon fertőző, és különösen a fiatal csibék betegedhetnek meg súlyosan. A betegség kórokozója, más néven fehér csirkediszentéria vagy pullorum, az alomban, a talajban és a porban hónapokig életben maradhat. Az állomány megfertőződésének elkerülése érdekében az üzemeltetőknek vagy a személyzetnek rendszeresen tisztítaniuk kell a csirkeházat.
Marek-bénulás
A Marek-bénulás vírusos betegség, és rendkívül fertőző. A nagy veszteségek azonban megelőzhetők a naposcsibék vakcinázásával és a megfelelő csirkeházi higiéniával. A tyúktífuszhoz hasonlóan ezek a kórokozók akár egy évig is életben maradhatnak a keltetőtojásokon, az ürülékben, a talajban és az alomban.
Tisztítási ciklus a baromfiólban – ilyen gyakran kell tisztítani a tyúkólat
A betegségek terjedésének megakadályozása érdekében minden állományváltáskor a következőket érdemes szem előtt tartani: alaposan tisztítsa meg és fertőtlenítse az ólat. Ez azért van, mert a vírusok, baktériumok és más kórokozók észrevétlenül is megtalálhatók az istállókban – és így megfertőzik az új állományt.
A tisztítás és fertőtlenítés nem csak a baromfi házat érinti. Az előcsarnokokat, télikerteket, burkolt kifutókat, bejáratokat és berendezéseket szintén be kell vonni a tisztítási ciklusba.
Ezért az, hogy az üzemeltetők vagy a személyzet milyen gyakran takarítja ki alaposan a baromfiólat, kezdetben az adott termelési ciklustól függ. A használt eszközöket minden egyes eltávolítás után meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell.
Ettől függetlenül azonban vannak olyan takarítási munkák, amelyeket naponta és hetente kell elvégezni. És a WC-higiéniát sem szabad elhanyagolni.
Napi takarítási munka csirke és más baromfiólakban
Az adagolókat és az ivóvályúkat naponta ellenőrizni kell, és szükség esetén meg kell tisztítani. Ez megakadályozza azokat a betegségeket, amelyekkel az állatok táplálékfelvétel útján megfertőződhetnek.
Az előtér és az istálló között egy higiéniai zsilip megléte nagy jelentőségű a baromfitartó gazdaságokban. Ott az üzemeltetők és a személyzet ruhát és cipőt cserélnek, és alaposan kezet mosnak, mielőtt belépnének a baromfi házba, és miután elhagyták azt. A cipőket friss fertőtlenítőszerrel ellátott kádban fertőtleníthetjük.
A kórokozók és baktériumok távol tartása érdekében a higiéniai zsilipet minden nap javasolt ellenőrizni, és szükség esetén meg takarítani. A higiéniai terület falainak, padlóinak és zuhanyzóinak tisztításához különösen alkalmas a gőztisztító vagy a nedves/száraz porszívó.
Alapvetően fontos, hogy az ólakban használt ruházat ne kerüljön ki az épületből, és erősen javasolt ezek rendszeres cseréje. Ideális esetben a munkaruházat közvetlenül a higiéniai zsilipben, külön mosógépben mosható. Ha a mosógép egy másik épületben található, a ruhákat zárt tartályban kell oda és vissza szállítani.
Az istállócipő vagy csizma egyszerű kefével vagy csizmatisztítóval takarítható. Gumicsizmák esetében hasznos lehet egy fertőtlenítő kád.
A csirkeólak és más baromfi házak kültéri területének heti tisztítása
Az istálló körüli helyiségeket legalább hetente egyszer meg kell tisztítani. Ez csökkenti a gazdaság csíraterhelését, és ezáltal a kórokozók állatokra történő átvitelének kockázatát. Kézi seprőgéppel vagy ráülős seprő-szívógéppel ez különösen hatékonyan és gyorsan elvégezhető.
Száraz időben, amikor különösen nagy por van, szükség lehet a kültéri terület gyakoribb tisztítására a hét folyamán. Ugyanez a helyzet a takarmány szállításakor vagy a baromfi ki- és betelepítésekor. Ezekben az esetekben a tulajdonosoknak vagy a személyzetnek azonnal meg kell tisztítaniuk a közvetlenül a baromfiólakhoz kapcsolódó területeket.
A kültéri terület takarításakor különös figyelmet kell fordítani a növényzet és a rágcsálók vagy vadmadarak számára alkalmas egyéb búvóhelyek eltávolítására is. Ezáltal a vadmadaraknak, rágcsálóknak és más idegen állatoknak kevés lehetőségük marad a fészekrakásra.
Ha a nyílt terekben is sikerül megakadályoznunk a pocsolyák kialakulását, a lehetőségek száma tovább csökken. Minél kevesebb idegen állat van a gazdaságban, annál kisebb a kockázata a szalmonella vagy más kórokozók elterjedésének, és ezáltal az állomány megfertőződésének.
Tipp – Lista a kültéri területekhez:
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A lehető legkevesebb növényt engedje a bódék körül nőni.
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A meglévő növényeket időnként nyírja meg a rejtekhelyek csökkentése érdekében.
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Esetleg helyezzen ki csalétekdobozokat - és rendszeresen ellenőrizze azokat.
A tetemes doboz, amelyben az elhullott állatokat biztonságosan tárolják, szintén nélkülözhetetlen. Ezt minden ürítés után nagynyomású tisztítóval kell kitakarítani, majd fertőtleníteni. Ha a tisztításhoz hideg vizet használnak, tisztítószert kell hozzáadni.
Tipp – Karámos legeltetés a szabadban:
A kültéri karámos legeltetés csökkenti a betegségek kockázatát. Ez azt jelenti, hogy a baromfi csak a nyílt tér egy részén mozog. A legelőterület többi része pedig takarítható és szükség esetén meszelhető.
A baromfi házon és a szabadtéri területen kívül a gazdaság fennmaradó területeit évente legalább egyszer és minden állományváltáskor érdemes takarítani:
• Előcsarnokok
• Kültéri kaparók (kültéri klíma, télikert)
• kifutók és belépési pontok
• Létesítmények, az ól teljes felszereltsége és berendezései
• Takarmánysilók
• Átjárók
• Raktárak
• Hűtőszekrény gyógyszerek és vakcinák számára
WC-higiénia csirke és más baromfi házakban
Mind a tojástermelés, mind a hizlalás során az ürülék általában addig marad az istállóban, amíg maguk az állatok. Mivel azonban a nedves ürülék lehetőséget kínál a baktériumok és kórokozók szaporodására, itt is fontos az alapvető tyúkól-higiénia.
A hizlalási időszakban a szórás mennyiségének elegendőnek kell lennie a teljes termelési időszak alatt. Ezenkívül a hizlalás során egyes esetekben szükség lehet további alom hozzáadására.
Tojástermelésben - különösen a szabadtartásos és istállórendszerekben - szintén almot kell hozzáadni. A trágya nagy részét trágyaszalagok segítségével szintén ki kell szállítani az ólból. Ezeket a tojófészkek körül lehet elhelyezni. Ha a baromfit madárházban tartják, elegendő az ürüléket ürülékszalagokon keresztül eltávolítani. Az alomra itt általában nincs szükség.
Csirke és más baromfiólak tisztítása: a legjobb eszközök és tisztítóberendezések
A megfelelő felszerelés segítségével az üzemeltetők vagy a személyzet hatékonyan és gyorsan tisztíthatja a baromfi házat.
Magasnyomású mosó
A baromfiólban a magas szintű biológiai biztonság biztosításához a nagynyomású tisztító a megfelelő eszköz. A padló, a falak, a mennyezet, a madárházak és az ülőkék tisztításához szintén érdemes forró vizes magasnyomású tisztítót használni:
- A zsíros, olajos és ragacsos szennyeződések könnyebben eltávolíthatók.
- A megtisztított területek gyorsabban száradnak.
- A további takarítási lépésekhez, például a fertőtlenítéshez szükséges várakozási idő lerövidül.
- A 85 °C-os vízhőmérsékleten a vírusok, baktériumok és egyéb kórokozók elpusztulnak.
Az állandóan rögzített, helyhez kötött nagynyomású tisztítóberendezések szintén jobban megfelelnek a mobil eszközöknél. Ha a berendezéseket istállóról istállóra kell szállítani, megnő a kockázata annak, hogy útközben baktériumokat vesznek fel és tovább viszik. A magasnyomású tisztítókra is érvényes a következő: minden istállóhoz külön tömlőt, pisztolyt és lándzsát tanácsos használni.
A melegvizes magasnyomású mosók előnyei
Forró vízzel a magasnyomású tisztítók még hatékonyabban tisztítanak ugyanazon a nyomáson. A jobb eredmények és a gyorsabb tisztítási és szárítási idő mellett a baktériumok mérhető csökkenése is megvalósul a forró vizes magasnyomású tisztítókkal. A gőzfázis segítségével az érzékeny felületek akár 155 °C-ig is kíméletesen tisztíthatók. Ezenkívül az eszközök lehetővé teszik az üzemi nyomás, a szükséges idő és a használandó tisztítószerek mennyiségének csökkentését. A forró vízzel történő tisztítás így bizonyos előnyöket és különféle lehetőségeket kínál a tisztítási folyamat optimalizálására.
Seprő-szívógépek és nedves/száraz porszívó
A kézi és ráülős seprőgépek hatékony megoldást jelentenek a por és egyéb laza szennyeződések nagy területekről történő gyors eltávolítására. Ez mind a baromfi ház padlójára, mind a gazdaság kültéri területeire is vonatkozik. Sima talajon a kezelők és a személyzet nedves/száraz porszívót is használhat a baromfiól tisztításához.
Tipp – Egy készüléket csak egy istállóban használjunk:
A berendezéseket egyszerre csak egy istállóban szabad használni. Ez megakadályozza, hogy a baktériumokat egyik istállóból a másikba átvigyük. Ha a berendezéseket mégis több istállóhoz használják, azokat minden egyes alkalommal tisztítani és fertőtleníteni kell.
Baromfiólak tisztítószerei
A fehérjék és zsírok általában víztaszítóak. Ez azt jelenti, hogy nem keverednek a vízzel, és ezért nehezen eltávolíthatók. A tisztítás megkönnyítése érdekében zsírbontó tisztítószer ajánlott. Fontos, hogy olyan tisztítószert használjunk, amely ártalmatlan a baromfira. Erről az állatorvosok és az állatorvosi hivatal tud tájékoztatást adni.
Tipp - Alkalmazza a tisztítószert habszóró lándzsával:
A tisztítószer könnyű felvitele érdekében a hab lándzsák különösen alkalmasak. Ezek könnyen csatlakoztathatók a magasnyomású tisztító lándzsájához vagy pisztolyához.
Védőruházat a baromfi ház tisztításakor
A kezelők és a személyzet védelme érdekében a csirkeólak vagy más baromfi házak tisztításakor személyi védőfelszerelést (PPE) kell viselniük. Az egyéni védőeszközöknek a következőkből kell állniuk:
- Védőruha
- Védőszemüveg
- Gumi csizma
- Gumikesztyű
A szem védelmére védőszemüveg használata javasolt. Szükség esetén a légutak védelme érdekében száj-orrvédő maszkot is kell viselni. Ez különösen fontos a baromfiól fertőtlenítése során.
A védőruházatot is rendszeresen mosni kell. Javasoljuk, hogy zárt tartályban közvetlenül a mosógépbe juttassák őket. Ez megakadályozza, hogy az istállóból származó baktériumok elterjedjenek az udvaron.
Csirke és más baromfiólak tisztítása: Így lehetséges az egyes munkalépések hatékonyan és gyorsan elvégzése
Legyen szó csirke-, kacsa-, liba-, fürj- vagy pulykaházról: az állomány cseréjekor a takarítás kötelező. mégpedig a lehető legalaposabban és leghatékonyabban. Az állatállomány kiürítése után a baromfi ház tisztításához a következő eljárás ajánlott:
1. Legyek elleni küzdelem
A baromfiólban hemzseghetnek a legyek. A populáció mintegy 85 százaléka azonban tojásokból, lárvákból és bábokból áll. A fertőzési láncok megtörése érdekében ezért fontos, hogy a legyek kifejlődését még a növekedési fázisban megfékezzük. Megfelelő szerek biztosítják, hogy a legyek ne fejlődjenek túl a lárva állapotán.
2. Rendetlenség
A székletet, az almot, az élelmiszermaradványokat és a port el kell távolítani. Az első durva tisztításhoz ajánlott egy lapáttal, kerekes rakodóval vagy más műszaki berendezéssel ellátott traktor használata, különösen nagy istállókban.
Ezt követően a maradék por és szennyeződés hatékonyan eltávolítható seprőgépek segítségével – kézi vagy ráülős változat.
Tipp - Az alom és az ürülék eltávolítása:
Az almot, ürüléket és egyéb hulladékot legalább 100 méterre kell tárolni az istállótól a fő szélirányban. Ez biztosítja, hogy ne érintkezzenek újra az istállóval, és megakadályozzák a kórokozók újra küldését. Szántóföldi halomban történő tárolás vagy biogázüzemben történő erjesztés szintén nagyon ajánlott.
3. Áztatás
Különösen a tojástermelésben a kiszáradt alom és egyéb szennyeződések általában visszamaradnak a trágyázás után. A teljes eltávolítás érdekében ezt ezért intenzíven be kell áztatni. Az időmegtakarítás miatt az egész istállót, beleértve a készletet is, nagynyomású tisztítóval kell átitatni. A szennyeződés mértékétől függően hasznos lehet áztatószer használata is.
Azokat az istállókat, amelyekben a baromfit hizlalják, általában nem kell áztatni. A rövid, néhány hetes tartózkodási idő miatt ott csak kevés szennyeződés halmozódhat fel.
4. Nagynyomású tisztítás
A tyúkól vagy más baromfiólak alapos tisztítása magában foglalja a magasnyomású tisztítószerrel történő nedves tisztítást. Tojástermelésben ezt megfelelő áztatási idő után, hizlaló gazdaságokban közvetlenül a trágyázás után alkalmazzák. A padlót, a berendezés részeit, a mennyezetet és a falakat gondosan, vízzel kell tisztítani.
Általában a legjobb, ha a baromfiólat hideg vízzel tisztítjuk. Ez biztosítja a komplex pajta berendezések láthatóságát. Fontos azonban, hogy megfelelő tisztítószert használjunk. A kevésbé felszerelt ólakban forró víz is használható.
Nem szabad megfeledkezni a kiállásokról, ahová leszállhatnak, az üreges peremekről, az itatótálakról és az ülőrudakról sem, valamint a mobil berendezésekről (például etetők, tojófészkek, nyersrost-adagolók, játékok, ventilátorok) és szellőzőaknákról. Ezeket először kívülről, majd belülről kell tisztítani.
Nagy figyelmet kell fordítani az etetővezetékekre és az egyes etetőtálakra is. Ezek különösen érzékenyek a szennyeződésre. A baromfiólba való megfelelő tisztítószer segít a szennyeződések és baktériumok optimális eltávolításában. Hatékonyan szétszórható egy habosító tartályos szórószár segítségével. Fontos: utána mindent öblítsen le tiszta vízzel.
Tipp – Az ivóvízcsöveket sem szabad elfelejteni:
Az ivóvízvezetékeket is meg kell tisztítani, különösen belülről. Általános gyakorlat, hogy az ivóvízhez megfelelő szereket adnak. Így a csövek már a használat során rendszeresen megtisztulnak. Egyedi esetekben csőtisztító készletet is lehet használni a nagytakarítás alkalmával.
5. Fertőtlenítés
A nedves tisztítást bódéfertőtlenítés követi. A baromfiól azonban csak akkor fertőtleníthető, ha minden felület megszáradt. Ellenkező esetben a fertőtlenítőszert a maradék nedvesség felhígítaná, és már nem lenne teljesen hatékony.
A szárítás a hőmérséklettől és a légmozgástól függően akár két napig is eltarthat. Ha a baromfiólat forró vízzel tisztították, ez valamivel gyorsabb lesz.
A fertőtlenítőszer egyenletes eloszlatása érdekében ajánlott permetezőberendezéseket, például nyomóspray palackokat és csészehabos lándzsákat használni. Ezeket egyszerűen a magasnyomású tisztítóhoz lehet csatlakoztatni. Nagyobb területeken a hátizsákos permetezőgépek vagy a traktorra szerelt permetezőgépek is hasznos segítséget jelenthetnek.
Fontos: A tisztítási ciklus végén a higiéniai zsilipet is takarítani és fertőtleníteni kell, hogy a szokásos módon használható legyen.
Tipp - Fertőtlenítés előtt javasoltak a szükséges javítások:
Ha az istállóberendezést javítani vagy cserélni kell, ajánlatos ezt szárítás után és fertőtlenítés előtt elvégezni.