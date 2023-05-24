Tisztítási ciklus a baromfiólban – ilyen gyakran kell tisztítani a tyúkólat

A betegségek terjedésének megakadályozása érdekében minden állományváltáskor a következőket érdemes szem előtt tartani: alaposan tisztítsa meg és fertőtlenítse az ólat. Ez azért van, mert a vírusok, baktériumok és más kórokozók észrevétlenül is megtalálhatók az istállókban – és így megfertőzik az új állományt.

A tisztítás és fertőtlenítés nem csak a baromfi házat érinti. Az előcsarnokokat, télikerteket, burkolt kifutókat, bejáratokat és berendezéseket szintén be kell vonni a tisztítási ciklusba.

Ezért az, hogy az üzemeltetők vagy a személyzet milyen gyakran takarítja ki alaposan a baromfiólat, kezdetben az adott termelési ciklustól függ. A használt eszközöket minden egyes eltávolítás után meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell.

Ettől függetlenül azonban vannak olyan takarítási munkák, amelyeket naponta és hetente kell elvégezni. És a WC-higiéniát sem szabad elhanyagolni.