A baromfiól takarítása

A baromfitartó gazdaságok üzemeltetői tudják: a baromfiólt rendszeresen kell takarítani. Ez azért van, mert az istálló takarítása a biológiai biztonság része, és hozzájárul az állatok jólétéhez és egészségéhez. Ez egyaránt vonatkozik a nevelőgazdaságokra, keltetőkre, tojótyúktartó gazdaságokra és baromfihizlaló gazdaságokra. Az alábbiakban ismertetjük, miért fontos a takarítás és a baromfiól fertőtlenítése, mely segédeszközök hasznosak, és hogyan védheti meg egy hatékony eljárás a baromfit, például a csirkéket, pulykákat, kacsákat és libákat a fertőző betegségektől.

A baromfiól takarítása

Csirke és más baromfiólak tisztítása: ezért fontos

Az állatjólét és a gazdaság jövedelmezősége szempontjából egyaránt fontos: a tyúkól és más baromfi ólak rendszeres tisztítása. Ez csökkenti a vírusok, gombák, baktériumok és paraziták által okozott fertőzésveszélyt, és nem terheli szükségtelenül az állatok immunrendszerét. A baromfiól jó higiéniája – a baromfi vakcinázásával együtt – csökkenti a szalmonellafertőzés kockázatát. Ez veszélyes az állatokra és az emberekre egyaránt. Emellett a csirkéket, pulykákat és más baromfit elsősorban e betegségek ellen kell védeni:

Madárinfluenza

Egyelőre nem léteznek alkalmazható vakcinák a madárinfluenza – más néven magas patogenitású influenzavírus-fertőzés – ellen. Ezért különösen fontos az állatok védelme ezen betegség ellen. Ezt a baromfi házak alapos tisztításával, fertőtlenítésével és a gazdaságon belüli tovább fertőzési útvonalak megszakításával érik el.

Kokcidiózis

A csirkék kokcidiózissal fertőződnek meg, főként a széklettel szennyezett élelmiszerek lenyelésével. Különösen a jól feltöltött istállókban magas a fertőzés kockázata. Ez azért van, mert e parazita betegség kórokozóinak elsősorban az alomban lévő nedvesség, hőmérséklet és oxigén kombinációja kedvez.

Csirketífusz

A csirketífusz nagyon fertőző, és különösen a fiatal csibék betegedhetnek meg súlyosan. A betegség kórokozója, más néven fehér csirkediszentéria vagy pullorum, az alomban, a talajban és a porban hónapokig életben maradhat. Az állomány megfertőződésének elkerülése érdekében az üzemeltetőknek vagy a személyzetnek rendszeresen tisztítaniuk kell a csirkeházat.

Marek-bénulás

A Marek-bénulás vírusos betegség, és rendkívül fertőző. A nagy veszteségek azonban megelőzhetők a naposcsibék vakcinázásával és a megfelelő csirkeházi higiéniával. A tyúktífuszhoz hasonlóan ezek a kórokozók akár egy évig is életben maradhatnak a keltetőtojásokon, az ürülékben, a talajban és az alomban.

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Egy üres nagy csirkeól

Tisztítási ciklus a baromfiólban – ilyen gyakran kell tisztítani a tyúkólat

A betegségek terjedésének megakadályozása érdekében minden állományváltáskor a következőket érdemes szem előtt tartani: alaposan tisztítsa meg és fertőtlenítse az ólat. Ez azért van, mert a vírusok, baktériumok és más kórokozók észrevétlenül is megtalálhatók az istállókban – és így megfertőzik az új állományt.

A tisztítás és fertőtlenítés nem csak a baromfi házat érinti. Az előcsarnokokat, télikerteket, burkolt kifutókat, bejáratokat és berendezéseket szintén be kell vonni a tisztítási ciklusba.

Ezért az, hogy az üzemeltetők vagy a személyzet milyen gyakran takarítja ki alaposan a baromfiólat, kezdetben az adott termelési ciklustól függ. A használt eszközöket minden egyes eltávolítás után meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell.

Ettől függetlenül azonban vannak olyan takarítási munkák, amelyeket naponta és hetente kell elvégezni. És a WC-higiéniát sem szabad elhanyagolni.

Napi takarítási feladatok baromfiólokban.

Napi takarítási munka csirke és más baromfiólakban

Az adagolókat és az ivóvályúkat naponta ellenőrizni kell, és szükség esetén meg kell tisztítani. Ez megakadályozza azokat a betegségeket, amelyekkel az állatok táplálékfelvétel útján megfertőződhetnek.

Az előtér és az istálló között egy higiéniai zsilip megléte nagy jelentőségű a baromfitartó gazdaságokban. Ott az üzemeltetők és a személyzet ruhát és cipőt cserélnek, és alaposan kezet mosnak, mielőtt belépnének a baromfi házba, és miután elhagyták azt. A cipőket friss fertőtlenítőszerrel ellátott kádban fertőtleníthetjük.

A kórokozók és baktériumok távol tartása érdekében a higiéniai zsilipet minden nap javasolt ellenőrizni, és szükség esetén meg takarítani. A higiéniai terület falainak, padlóinak és zuhanyzóinak tisztításához különösen alkalmas a gőztisztító vagy a nedves/száraz porszívó.

Alapvetően fontos, hogy az ólakban használt ruházat ne kerüljön ki az épületből, és erősen javasolt ezek rendszeres cseréje. Ideális esetben a munkaruházat közvetlenül a higiéniai zsilipben, külön mosógépben mosható. Ha a mosógép egy másik épületben található, a ruhákat zárt tartályban kell oda és vissza szállítani.

Az istállócipő vagy csizma egyszerű kefével vagy csizmatisztítóval takarítható. Gumicsizmák esetében hasznos lehet egy fertőtlenítő kád.

A csirkeólak és más baromfi házak kültéri területének heti tisztítása

Az istálló körüli helyiségeket legalább hetente egyszer meg kell tisztítani. Ez csökkenti a gazdaság csíraterhelését, és ezáltal a kórokozók állatokra történő átvitelének kockázatát. Kézi seprőgéppel vagy ráülős seprő-szívógéppel ez különösen hatékonyan és gyorsan elvégezhető.

Száraz időben, amikor különösen nagy por van, szükség lehet a kültéri terület gyakoribb tisztítására a hét folyamán. Ugyanez a helyzet a takarmány szállításakor vagy a baromfi ki- és betelepítésekor. Ezekben az esetekben a tulajdonosoknak vagy a személyzetnek azonnal meg kell tisztítaniuk a közvetlenül a baromfiólakhoz kapcsolódó területeket.

A kültéri terület takarításakor különös figyelmet kell fordítani a növényzet és a rágcsálók vagy vadmadarak számára alkalmas egyéb búvóhelyek eltávolítására is. Ezáltal a vadmadaraknak, rágcsálóknak és más idegen állatoknak kevés lehetőségük marad a fészekrakásra.

Ha a nyílt terekben is sikerül megakadályoznunk a pocsolyák kialakulását, a lehetőségek száma tovább csökken. Minél kevesebb idegen állat van a gazdaságban, annál kisebb a kockázata a szalmonella vagy más kórokozók elterjedésének, és ezáltal az állomány megfertőződésének.

Tisztítsa meg a csirkeól külsejét

Tipp – Lista a kültéri területekhez:

  • A lehető legkevesebb növényt engedje a bódék körül nőni.

  • A meglévő növényeket időnként nyírja meg a rejtekhelyek csökkentése érdekében.

  • Esetleg helyezzen ki csalétekdobozokat - és rendszeresen ellenőrizze azokat.

A tetemes doboz, amelyben az elhullott állatokat biztonságosan tárolják, szintén nélkülözhetetlen. Ezt minden ürítés után nagynyomású tisztítóval kell kitakarítani, majd fertőtleníteni. Ha a tisztításhoz hideg vizet használnak, tisztítószert kell hozzáadni.

Karámos legeltetés a szabadban:

Tipp – Karámos legeltetés a szabadban:

A kültéri karámos legeltetés csökkenti a betegségek kockázatát. Ez azt jelenti, hogy a baromfi csak a nyílt tér egy részén mozog. A legelőterület többi része pedig takarítható és szükség esetén meszelhető.

A baromfi házon és a szabadtéri területen kívül a gazdaság fennmaradó területeit évente legalább egyszer és minden állományváltáskor érdemes takarítani:

• Előcsarnokok

• Kültéri kaparók (kültéri klíma, télikert)

• kifutók és belépési pontok

• Létesítmények, az ól teljes felszereltsége és berendezései

• Takarmánysilók

• Átjárók

• Raktárak

• Hűtőszekrény gyógyszerek és vakcinák számára

WC-higiénia csirkeólakban

WC-higiénia csirke és más baromfi házakban

Mind a tojástermelés, mind a hizlalás során az ürülék általában addig marad az istállóban, amíg maguk az állatok. Mivel azonban a nedves ürülék lehetőséget kínál a baktériumok és kórokozók szaporodására, itt is fontos az alapvető tyúkól-higiénia.

A hizlalási időszakban a szórás mennyiségének elegendőnek kell lennie a teljes termelési időszak alatt. Ezenkívül a hizlalás során egyes esetekben szükség lehet további alom hozzáadására.

Tojástermelésben - különösen a szabadtartásos és istállórendszerekben - szintén almot kell hozzáadni. A trágya nagy részét trágyaszalagok segítségével szintén ki kell szállítani az ólból. Ezeket a tojófészkek körül lehet elhelyezni. Ha a baromfit madárházban tartják, elegendő az ürüléket ürülékszalagokon keresztül eltávolítani. Az alomra itt általában nincs szükség.

Csirke és más baromfiólak tisztítása: a legjobb eszközök és tisztítóberendezések

A megfelelő felszerelés segítségével az üzemeltetők vagy a személyzet hatékonyan és gyorsan tisztíthatja a baromfi házat.

Magasnyomású mosó

A baromfiólban a magas szintű biológiai biztonság biztosításához a nagynyomású tisztító a megfelelő eszköz. A padló, a falak, a mennyezet, a madárházak és az ülőkék tisztításához szintén érdemes forró vizes magasnyomású tisztítót használni:

  • A zsíros, olajos és ragacsos szennyeződések könnyebben eltávolíthatók.
  • A megtisztított területek gyorsabban száradnak.
  • A további takarítási lépésekhez, például a fertőtlenítéshez szükséges várakozási idő lerövidül.
  • A 85 °C-os vízhőmérsékleten a vírusok, baktériumok és egyéb kórokozók elpusztulnak.

Az állandóan rögzített, helyhez kötött nagynyomású tisztítóberendezések szintén jobban megfelelnek a mobil eszközöknél. Ha a berendezéseket istállóról istállóra kell szállítani, megnő a kockázata annak, hogy útközben baktériumokat vesznek fel és tovább viszik. A magasnyomású tisztítókra is érvényes a következő: minden istállóhoz külön tömlőt, pisztolyt és lándzsát tanácsos használni.

Csirkeól tisztítása magasnyomású mosóval
A melegvizes magasnyomású mosók előnyei

A melegvizes magasnyomású mosók előnyei

Forró vízzel a magasnyomású tisztítók még hatékonyabban tisztítanak ugyanazon a nyomáson. A jobb eredmények és a gyorsabb tisztítási és szárítási idő mellett a baktériumok mérhető csökkenése is megvalósul a forró vizes magasnyomású tisztítókkal. A gőzfázis segítségével az érzékeny felületek akár 155 °C-ig is kíméletesen tisztíthatók. Ezenkívül az eszközök lehetővé teszik az üzemi nyomás, a szükséges idő és a használandó tisztítószerek mennyiségének csökkentését. A forró vízzel történő tisztítás így bizonyos előnyöket és különféle lehetőségeket kínál a tisztítási folyamat optimalizálására.

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Padlótisztítás baromfitartásban nedves/száraz porszívóval

Seprő-szívógépek és nedves/száraz porszívó

A kézi és ráülős seprőgépek hatékony megoldást jelentenek a por és egyéb laza szennyeződések nagy területekről történő gyors eltávolítására. Ez mind a baromfi ház padlójára, mind a gazdaság kültéri területeire is vonatkozik. Sima talajon a kezelők és a személyzet nedves/száraz porszívót is használhat a baromfiól tisztításához.

Tipp – Egy készüléket csak egy istállóban használjunk:

A berendezéseket egyszerre csak egy istállóban szabad használni. Ez megakadályozza, hogy a baktériumokat egyik istállóból a másikba átvigyük. Ha a berendezéseket mégis több istállóhoz használják, azokat minden egyes alkalommal tisztítani és fertőtleníteni kell.

Baromfiólak tisztítószerei

A fehérjék és zsírok általában víztaszítóak. Ez azt jelenti, hogy nem keverednek a vízzel, és ezért nehezen eltávolíthatók. A tisztítás megkönnyítése érdekében zsírbontó tisztítószer ajánlott. Fontos, hogy olyan tisztítószert használjunk, amely ártalmatlan a baromfira. Erről az állatorvosok és az állatorvosi hivatal tud tájékoztatást adni.

Tipp - Alkalmazza a tisztítószert habszóró lándzsával:

A tisztítószer könnyű felvitele érdekében a hab lándzsák különösen alkalmasak. Ezek könnyen csatlakoztathatók a magasnyomású tisztító lándzsájához vagy pisztolyához.

Védőruházat viselése a csirkeól tisztítása és fertőtlenítése során

Védőruházat a baromfi ház tisztításakor

A kezelők és a személyzet védelme érdekében a csirkeólak vagy más baromfi házak tisztításakor személyi védőfelszerelést (PPE) kell viselniük. Az egyéni védőeszközöknek a következőkből kell állniuk:

  • Védőruha
  • Védőszemüveg
  • Gumi csizma
  • Gumikesztyű

A szem védelmére védőszemüveg használata javasolt. Szükség esetén a légutak védelme érdekében száj-orrvédő maszkot is kell viselni. Ez különösen fontos a baromfiól fertőtlenítése során.

A védőruházatot is rendszeresen mosni kell. Javasoljuk, hogy zárt tartályban közvetlenül a mosógépbe juttassák őket. Ez megakadályozza, hogy az istállóból származó baktériumok elterjedjenek az udvaron.

Csirke és más baromfiólak tisztítása: Így lehetséges az egyes munkalépések hatékonyan és gyorsan elvégzése

Legyen szó csirke-, kacsa-, liba-, fürj- vagy pulykaházról: az állomány cseréjekor a takarítás kötelező. mégpedig a lehető legalaposabban és leghatékonyabban. Az állatállomány kiürítése után a baromfi ház tisztításához a következő eljárás ajánlott:

1. Legyek elleni küzdelem

A baromfiólban hemzseghetnek a legyek. A populáció mintegy 85 százaléka azonban tojásokból, lárvákból és bábokból áll. A fertőzési láncok megtörése érdekében ezért fontos, hogy a legyek kifejlődését még a növekedési fázisban megfékezzük. Megfelelő szerek biztosítják, hogy a legyek ne fejlődjenek túl a lárva állapotán.

2. Rendetlenség

A székletet, az almot, az élelmiszermaradványokat és a port el kell távolítani. Az első durva tisztításhoz ajánlott egy lapáttal, kerekes rakodóval vagy más műszaki berendezéssel ellátott traktor használata, különösen nagy istállókban. 

Ezt követően a maradék por és szennyeződés hatékonyan eltávolítható seprőgépek segítségével – kézi vagy ráülős változat.

Tipp - Az alom és az ürülék eltávolítása:

Az almot, ürüléket és egyéb hulladékot legalább 100 méterre kell tárolni az istállótól a fő szélirányban. Ez biztosítja, hogy ne érintkezzenek újra az istállóval, és megakadályozzák a kórokozók újra küldését. Szántóföldi halomban történő tárolás vagy biogázüzemben történő erjesztés szintén nagyon ajánlott.

Áztatás magasnyomású tisztítóval a baromfiól tisztítás során

3. Áztatás

Különösen a tojástermelésben a kiszáradt alom és egyéb szennyeződések általában visszamaradnak a trágyázás után. A teljes eltávolítás érdekében ezt ezért intenzíven be kell áztatni. Az időmegtakarítás miatt az egész istállót, beleértve a készletet is, nagynyomású tisztítóval kell átitatni. A szennyeződés mértékétől függően hasznos lehet áztatószer használata is.

Azokat az istállókat, amelyekben a baromfit hizlalják, általában nem kell áztatni. A rövid, néhány hetes tartózkodási idő miatt ott csak kevés szennyeződés halmozódhat fel.

4. Nagynyomású tisztítás

A tyúkól vagy más baromfiólak alapos tisztítása magában foglalja a magasnyomású tisztítószerrel történő nedves tisztítást. Tojástermelésben ezt megfelelő áztatási idő után, hizlaló gazdaságokban közvetlenül a trágyázás után alkalmazzák. A padlót, a berendezés részeit, a mennyezetet és a falakat gondosan, vízzel kell tisztítani.

Általában a legjobb, ha a baromfiólat hideg vízzel tisztítjuk. Ez biztosítja a komplex pajta berendezések láthatóságát. Fontos azonban, hogy megfelelő tisztítószert használjunk. A kevésbé felszerelt ólakban forró víz is használható.

Nem szabad megfeledkezni a kiállásokról, ahová leszállhatnak, az üreges peremekről, az itatótálakról és az ülőrudakról sem, valamint a mobil berendezésekről (például etetők, tojófészkek, nyersrost-adagolók, játékok, ventilátorok) és szellőzőaknákról. Ezeket először kívülről, majd belülről kell tisztítani.

A mennyezet tisztítása csirkeólokban nagynyomású tisztítóval

 

Nagy figyelmet kell fordítani az etetővezetékekre és az egyes etetőtálakra is. Ezek különösen érzékenyek a szennyeződésre. A baromfiólba való megfelelő tisztítószer segít a szennyeződések és baktériumok optimális eltávolításában. Hatékonyan szétszórható egy habosító tartályos szórószár segítségével. Fontos: utána mindent öblítsen le tiszta vízzel.

Tipp – Az ivóvízcsöveket sem szabad elfelejteni:

Az ivóvízvezetékeket is meg kell tisztítani, különösen belülről. Általános gyakorlat, hogy az ivóvízhez megfelelő szereket adnak. Így a csövek már a használat során rendszeresen megtisztulnak. Egyedi esetekben csőtisztító készletet is lehet használni a nagytakarítás alkalmával.

5. Fertőtlenítés

A nedves tisztítást bódéfertőtlenítés követi. A baromfiól azonban csak akkor fertőtleníthető, ha minden felület megszáradt. Ellenkező esetben a fertőtlenítőszert a maradék nedvesség felhígítaná, és már nem lenne teljesen hatékony.

A szárítás a hőmérséklettől és a légmozgástól függően akár két napig is eltarthat. Ha a baromfiólat forró vízzel tisztították, ez valamivel gyorsabb lesz.

A fertőtlenítőszer egyenletes eloszlatása érdekében ajánlott permetezőberendezéseket, például nyomóspray palackokat és csészehabos lándzsákat használni. Ezeket egyszerűen a magasnyomású tisztítóhoz lehet csatlakoztatni. Nagyobb területeken a hátizsákos permetezőgépek vagy a traktorra szerelt permetezőgépek is hasznos segítséget jelenthetnek.

Fontos: A tisztítási ciklus végén a higiéniai zsilipet is takarítani és fertőtleníteni kell, hogy a szokásos módon használható legyen.

Tipp - Fertőtlenítés előtt javasoltak a szükséges javítások:

Ha az istállóberendezést javítani vagy cserélni kell, ajánlatos ezt szárítás után és fertőtlenítés előtt elvégezni.

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Kézi seprőgép

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