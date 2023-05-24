Recepció takarítása
A recepció olyan egy szálloda, autókereskedés vagy múzeum számára, mint egy névjegykártya. A helynek, ahol a vendégek belépnek egy létesítménybe, olyan helynek kell lennie, ahol szívesen látják őket és jól érzik magukat – lehetőleg olyan jól, hogy vissza akarjanak térni. De nem csak a stílusos berendezés és a mosolygós személyzet a döntő; a recepciónak makulátlanul tisztának is kell lennie, hogy minden látogatót megnyerjen, hiszen a higiénia kulcsszerepet játszik azokon a helyeken, ahol az emberek folyamatosan jönnek-mennek. Az alábbiakban áttekintjük azokat a hasznos intézkedéseket, amelyekkel minden recepciós terület a legjobb formáját mutathatja.
Az első benyomás: tisztaság
Öt perc az ügyvédi iroda recepciójánál, tíz perc várakozás a bejelentkezésre a szállodában – a recepció általában nem olyan hely, ahol az emberek sok időt töltenek. Ugyanakkor nagy a gyalogosforgalom, és ezeken a helyeken jellemzően számos interakció történik: egy űrlap kitöltése, beszélgetés a személyzettel, fizetés, aláírás, egy percnyi üldögélés, amíg sorra kerülünk. Így hát sok olyan felület van, amihez hozzá lehet érni, és ami gyorsan be is szennyeződhet.
A lista élén minden recepciós területen: a jól karbantartott padló
A padlók természetesen különösen érzékenyek a szennyeződésre. Aki bejön, általában kívülről is behozza a szennyeződést, különösen nedves időben, és főleg akkor, ha a helyiségek közvetlenül kintről nyílnak, és nem például lépcsőházon keresztül érhetők el. A szennyeződésfelfogó zónák és a bejárati szőnyegek itt mentőövek lehetnek: Megakadályozzák a szennyeződések bejutását a helyiségekbe, és bizonyos mértékig távol tartják a nedvességet és a havat is. A szőnyegeket rendszeresen kell tisztítani száraz-nedves porszívóval, elektromos seprővel vagy függőleges kialakítású kefés porszívóval. A gépek a szomszédos padlóterületek karbantartó tisztításra is alkalmasak.
Természetesen a padló ettől függetlenül is rendszeres alapos tisztításra szorul. Ha kemény és ellenálló padlókról, például járólapról vagy linóleumról van szó, a napi karbantartó tisztítás népszerű eszközei a kézi törlőeszközök. A szárazporszívók vagy a száraz-nedves porszívók szintén bizonyítottak, mivel a takarítási feladatok széles skáláját lefedik, rugalmasan alkalmazkodva a különféle padlóburkolatokhoz. Szintén megfontolandó tényező, hogy 100 négyzetméteres vagy annál nagyobb terület esetén érdemes lehet manőverezhető súroló-szívógépet használni. Nemcsak alaposabban dolgozik, mint egy kézi törlőeszköz, de higiénikusabb is a végeredmény, mivel a szennyezett vizet azonnal felszívja. A súroló-szívógép még az intenzívebb tisztítási lépések, például köztes vagy mélytisztítás esetén is időtakarékosságot és lenyűgöző eredményt biztosít. A padlótisztításnál különösen fontos, hogy a recepciós helyiségekben használt különféle padlóburkolatok eltérő tisztítási követelményekkel rendelkeznek. Ezért a padlóburkolatok tulajdonságait minden tisztítási folyamat során figyelembe kell venni.
Finomszemcsés járólapok tisztítása
A finomszemcsés járólap egy vonzó, nagyon népszerű padlóburkolat, amely strapabíró és csúszásgátló tulajdonságainak, valamint nagyon alacsony nedvességfelvételi arányának köszönhetően kiemelkedik a többi közül. Modern és biztonságos formatervezési elem – a padlóburkolatok manapság már elképzelhetetlenek a finomszemcsés kő nélkül.
Kifogástalan üvegfelületek a hibátlan megjelenésért
A jól karbantartott üvegfelületek a recepciót is ragyogóvá teszik. Az üveget gyakran használják a világos és barátságos légkör megteremtésére, de érzékeny a látható szennyeződésekre. A foltokat a legjobb ablaktisztítóval és egy törlőkendővel kezelni a szennyeződéseket. Nagyobb területek esetén egyenletes eredményt érhet el egy professzionális ablakmosógép és egy lehúzólapát vagy egy ipari ablaklehúzó együttes használatával. A Kärcher akkumulátoros ablaktisztítója segítségével elkerülhetők a padlóra kerülő tócsák és az ezzel járó biztonsági kockázatok.
Olyan csábító ráülni: hogyan maradjanak minden nap szépek a recepciós helyiségek kárpitozott bútorai?
A tartósan jó benyomás elérése érdekében van még egy tényező, amely legalább annyira fontos, mint a ragyogóan tiszta üvegfelületek: a jól karbantartott kárpitozott bútorok. Ha nem szeretné, hogy bosszantó foltok rontsák el az összbenyomást, akkor gyorsan kell cselekednie, mert a foltokat még a keletkezés napján el kell távolítani. A friss foltokat ugyanis könnyebb eltüntetni, könnyebb észrevenni őket, és megakadályozhatjuk a terjedésüket.
Kézi folteltávolítás
A foltok kilencven százaléka már vízben is feloldódik – ezért célszerű először mikroszálas kendővel vagy mikroszálas párnával és vízzel kezelni a foltot. Gyengéd nyomkodó mozdulatokkal, majd felülről lefelé irányuló, óvatos körkörös forgó mozdulatokkal távolítsa el a szennyeződést a szövetszálakról. Ez azért fontos, hogy a szennyeződés ne nyomódjon bele még jobban a szálakba.
Ha a foltok nem vízben oldhatóak, vízzel elegyedő oldószer alapú folteltávolítót kell használni. Fújja be a mikroszálas kendőt a folteltávolító permetszerrel, és nyomkodja addig az érintett területet, amíg a folt el nem tűnik. Ezután alulról felfelé irányuló, gyengéd, forgó mozdulatokkal távolítsa el a foltot a szövetről.
Tippek:
- Folteltávolítás előtt porszívóval távolítsa el a laza szennyeződéseket.
- Ne gyakoroljon túlzott nyomást a felületre.
- Mindig a törlőkendő tiszta felét használja.
- A száradás felgyorsítható, ha átnyomkodja a foltot egy száraz ruhával.
Gépi kárpittisztítás
A kárpitozott bútorok alaposabb mélytisztításához használhat permetextrakciós gépet. A permetextrakció, ami egy vagy két lépésben is elvégezhető, alapos tisztítási eredményt ér el a szövet mélyén.
Felülettisztítás
Annak érdekében, hogy minden látogató maradéktalanul jól érezze magát, különös figyelmet kell fordítani a felületek tisztítására is. A megnövekedett higiéniai követelmények miatt a recepció, az emberi interakciók központja, itt is rendkívül fontos csomópont.
Kézi felülettisztítás
A felületek kézi tisztításához mikroszálas kendők és tisztítószerrel – szükség esetén fertőtlenítőszerrel – ellátott szórófejes flakonok használata ajánlott.
Két módszer teheti praktikusabbá és biztonságosabbá a munkafolyamatot: ott van például a színkódos módszer, amelyben a felületekhez kék, a WC-khez és a piszoárokhoz pedig piros kendőket használnak, így biztosan nem tévesztik össze a kettőt. Használható kendők esetében a nyolcszoros vagy tizenhatszoros hajtogatásos módszer is, így biztosítható, hogy a felületeket mindig a kendő tiszta oldalával takarítsuk, és ne vigyünk át baktériumokat egyik felületről a másikra. A mikroszálas kendőt egyszer lefelé hajtjuk félbe, majd a mérettől függően egyszer vagy kétszer oldalra. Ezután a kendő tiszta oldalát (fertőtlenítő) tisztítószerrel befújjuk, és a felületet áttöröljük. A kendő szisztematikus összehajtogatásával nyolc vagy tizenhat területet lehet felhasználni, mielőtt új kendőre lenne szükség.
Gőztisztítók használata felülettisztításra
Alternatívaként professzionális gőztisztítót is használhat. A gépek a magas tisztítási hőmérsékletnek köszönhetően hatékony és időtakarékos megoldást jelentenek, segítik a megfelelő higiénia biztosítását és a baktériumok vagy vírusok elleni küzdelmet. A gőz nagyon apró cseppekben és a gép típusától függően 100 °C körüli hőmérsékleten és akár 8 bar nyomáson áramlik ki. Ezzel nem csak a padló és a bútorok hatékony tisztítása lehetséges, hanem olyan nehezen hozzáférhető helyeké is, ahová a gőz be tud hatolni.
Tiszta recepciós pult
A recepció olyan terület, ahol a kifogástalan higiénia kiemelkedően fontos. Még mielőtt a vendégek megközelítenék a pultot, lehetőséget kell biztosítani számukra, hogy fertőtlenítsék kezüket. A sok ember által érintett kontaktfelületeket rendszeresen tisztítani és fertőtleníteni kell, és a személyzet védelme érdekében számos helyen elhelyezett Plexiglas® üvegek is törődést igényelnek. Hogy ne váljanak homályossá vagy karcossá, finom mikroszálas kendővel és vízzel kell tisztítani őket. Ha további tisztítószert használunk, az nem lehet erősen lúgos vagy savas, illetve nem tartalmazhat túl sok alkoholt, hogy ne károsítsa az anyagot.
Tipp:
Amikor a személyzet távozik és érkezik műszakváltáskor, célszerű a pult mögötti területre is figyelni –
az asztalt és a telefont például érdemes letisztítani és fertőtleníteni.