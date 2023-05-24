Finomszemcsés járólapok tisztítása

Strapabíró és csúszásmentes padlóburkolat

A finomszemcsés járólap egy vonzó, nagyon népszerű padlóburkolat, amely strapabíró és csúszásgátló tulajdonságainak, valamint nagyon alacsony nedvességfelvételi arányának köszönhetően kiemelkedik a többi közül. Ez a fajta padlóburkolat számos változatban és színben kapható, ennek köszönhetően nagyon elterjedt számos különféle típusú épületben – többek között műhelyekben, ipari konyhákban, benzinkutakon, folyosókon, szállodai előcsarnokokban és vasúti peronokon. Modern és biztonságos formatervezési elem – a padlóburkolatok manapság már elképzelhetetlenek a finomszemcsés kő nélkül.

A finomszemcsés járólap kezelt, homogén agyagból áll. A porlasztva szárított masszát nagy nyomáson préselik, 1200 °C feletti hőmérsékleten égetik, és a folyamat során alaposan szinterezik (zsugorítják). Ezáltal egy különösen kemény padlóburkolat jön létre, amely nagy szilárdsággal és nagyon alacsony vízfelvevő képességgel rendelkezik (kevesebb mint 0,5 tömegszázalék), ami azt jelenti, hogy kültéren is használható – a víz nem tud felgyülemleni a járólapban, így azok még fagyban is csak nagyon ritkán töredeznek. A finomszemcsés járólapoknak különböző típusai léteznek: vannak felületkezelt járólapok (csiszolt, durva csiszolású és polírozott), illetve kezeletlen, texturált vagy természetes felületű járólapok.