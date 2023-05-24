Finomszemcsés járólapok tisztítása
A finomszemcsés járólap egy vonzó, nagyon népszerű padlóburkolat, amely strapabíró és csúszásgátló tulajdonságainak, valamint nagyon alacsony nedvességfelvételi arányának köszönhetően kiemelkedik a többi közül. Modern és biztonságos formatervezési elem – a padlóburkolatok manapság már elképzelhetetlenek a finomszemcsés kő nélkül.
Strapabíró és csúszásmentes padlóburkolat
A finomszemcsés járólap egy vonzó, nagyon népszerű padlóburkolat, amely strapabíró és csúszásgátló tulajdonságainak, valamint nagyon alacsony nedvességfelvételi arányának köszönhetően kiemelkedik a többi közül. Ez a fajta padlóburkolat számos változatban és színben kapható, ennek köszönhetően nagyon elterjedt számos különféle típusú épületben – többek között műhelyekben, ipari konyhákban, benzinkutakon, folyosókon, szállodai előcsarnokokban és vasúti peronokon. Modern és biztonságos formatervezési elem – a padlóburkolatok manapság már elképzelhetetlenek a finomszemcsés kő nélkül.
A finomszemcsés járólap kezelt, homogén agyagból áll. A porlasztva szárított masszát nagy nyomáson préselik, 1200 °C feletti hőmérsékleten égetik, és a folyamat során alaposan szinterezik (zsugorítják). Ezáltal egy különösen kemény padlóburkolat jön létre, amely nagy szilárdsággal és nagyon alacsony vízfelvevő képességgel rendelkezik (kevesebb mint 0,5 tömegszázalék), ami azt jelenti, hogy kültéren is használható – a víz nem tud felgyülemleni a járólapban, így azok még fagyban is csak nagyon ritkán töredeznek. A finomszemcsés járólapoknak különböző típusai léteznek: vannak felületkezelt járólapok (csiszolt, durva csiszolású és polírozott), illetve kezeletlen, texturált vagy természetes felületű járólapok.
Mivel az összes ilyen finomszemcsés járólap mikroporózus felülettel rendelkezik, nagyon apró szennyeződések is áthatolhatnak rajtuk. Ezt a beszivárgást a felületaktív anyagokat tartalmazó tisztítószerek használata tovább fokozhatja. A felületaktív anyagok csökkentik a víz felületi feszültségét, így a vízben felszabaduló szennyeződések és porszemcsék könnyebben behatolnak a finom pórusokba. A felületen lévő felületaktív anyagmaradványok szintén elősegítik az újraszennyeződést.
Ez szürkülést eredményez, ami komoly kihívás a padlótisztítás során. A tisztaságra, értékmegóvásra és csúszásgátlásra vonatkozó követelmények csak olyan megfelelő tisztítószerek és mikroszálas tisztítótextíliák használatával teljesíthetők, amelyek eltávolítják a szennyeződéseket a felületi struktúrából.
Tisztítás súroló-szívógépekkel
A műhelypadló tisztításához súroló-szívógépek használata ajánlott. A tisztítószer adagolása a frissvíz-tartályból származó vízbe történik, vagy összekeverhetők előzetesen is. A tisztítóvíz-keverék eljut a súrolófejhez, majd a keferendszeren keresztül a padlóra kerül. A kefék által kifejtett nyomással kombinálva eltávolítja a szennyeződést. A hátulsó szívógerenda felszívja a szennyezett vizet, és a szennyezettvíz-tartályba vezeti azt.
A megfelelő modell: a hengeres súrológép előnyei
A gépi tisztítás során különösen hatékonynak bizonyult a mikroszálas hengeres mosófej, mivel a hengerek elvégzik az elősöprést is, és öntisztítóak. Lehetőség van azonban a tárcsás technológiával történő tisztításra is.
Minden a sebességen múlik
Hogy a lehető legjobb tisztítási eredményeket érjük el finomszemcsés járólapokon, a mikroszálas henger sebessége döntő fontosságú (400-1100 fordulat/perc a súroló-szívógép típusától függően). A nagy sebesség ugyanis eléri, hogy a szennyeződés inkább kirepüljön, és ne maradjon a mikroszálas hengereken. Így azok öntisztulnak, és egyenletes tisztítási hatékonyságot nyújtanak. Ezenkívül nem szükséges elvégezni a mikroszálas hengerek időigényes tisztítási folyamatát, miután a tisztítási feladat befejeződött. Ehelyett elegendő egyszerűen leöblíteni őket a csap alatt. A mikroszálas hengereket hagyja a géptől elkülönítve megszáradni, hogy elkerülje a kellemetlen szagok kialakulását.
Finomszemcsés kő karbantartó tisztítása
Karbantartó tisztítás a hengeres súrológéppel
A gépi karbantartó tisztításhoz egy felületaktív anyagtól mentes, finomszemcsés járólaphoz való tisztítószert (0,5-3%) egyenletesen kell felvinni a hengeres súrolófejjel és mikroszálas hengerekkel ellátott súroló-szárítógéppel, majd a fellazított szennyeződéseket ugyanazon folyamat részeként (egylépéses módszerrel) újra felszívni. A hengereket nem szükséges tiszta vízzel kiöblíteni. Ez a tisztítási eljárás a fugákat is alaposan megtisztítja. Kisebb felületek karbantartó tisztításához és nehezen hozzáférhető területek takarításához különösen kicsi és kompakt súroló-szívógépek használata javasolt. A finomszemcsés járólapokhoz való tisztítószer kiválasztásakor nemcsak arra kell figyelni, hogy kiváló tisztítóerővel rendelkezzen, hanem arra is, hogy a tisztítószer tenzidmentes (felületaktív anyagtól mentes) legyen. Ez segít a szennyeződések fellazításában és az újbóli szennyeződések megelőzésében.
Karbantartó tisztítás takarítógéppel kicsi vagy tárgyakkal és bútorokkal zsúfolt területeken
Ha kis területeket, tárgyakkal és bútorokkal túlzsúfolt vagy nagyon bonyolult formájú területeket tisztít, hatékonyabb lehet egy mikroszálas törlőkendővel ellátott nagy felületű takarítógépet használni, mint egy súroló-szívógépet.
Előkészítés: Távolítsa el a szilárd szennyeződéseket (porszívóval vagy mikroszálas törlőkendővel).
Távolítsa el a makacs szennyeződéseket egy- vagy kétlépéses nedves törléssel, mikroszálas törlőkendővel.
- Egylépéses törlés: egyetlen lépésben törölje át a padlóburkolatot. A fellazult szennyeződések összegyűlnek, és a makacs szennyeződések a padlóburkolaton maradhatnak.
- Kétlépéses törlés: először törölje át a felületet nagy mennyiségű felmosóvízzel azzal a céllal, hogy a szennyeződéseket felpuhítsa. A következő lépés a fellazult szennyeződések összegyűjtése egy kicsavart mikroszálas törlőkendővel.
Szennyeződéstípusok és a megfelelő tisztítószerek:
Kosz az utcán:
Az utcán lévő szennyeződések eltávolításához az utcán elegendő egy semleges tisztítószer.
Olajos és zsíros szennyeződések:
A nagyon olajos és zsíros szennyeződések lúgos tisztítószerrel távolíthatók el.
Ásványi szennyeződések:
Az ásványi szennyeződések, például a vízkő, savas tisztítószert igényelnek. A tisztítószer használata előtt az illesztéseket le kell öblíteni vízzel.
Kétlépéses mélytisztítási módszer
Olyan finomszemcsés kő padlóburkolatok esetében, ahol az évek során nagy szennyeződésréteg alakult ki, nincs más lehetőség, mint a hengeres súrológép segítségével, kétlépcsős módszerrel végzett gépi mélytisztítás. A szennyeződés típusától és mértékétől függően használjon jól nedvesítő, erősen lúgos vagy savas mélytisztítót.
A következő eljárást javasoljuk:
- Ha savas tisztítószert használ, akkor először vizet kell az illesztésekbe juttatni, hogy azok átázzanak..
- Vigye fel a tisztítószert (5-20%-os arányban, a szennyeződés mértékétől és típusától függően) szakaszonként.
- Súrolja át a területet a hengeres súroló-szívógép segítségével, valamelyest átfedő mozdulatokkal, és ne hagyja, hogy a felmosóvíz felszáradjon, azaz szükség esetén adagoljon hozzá.
- Szívja fel a szennyezett vizet.
- Ezután öblítse le a padlóburkolatot bő tiszta vízzel, egylépéses módszerrel.
Alternatíva: mélytisztítás egytárcsás géppel, mikroszálas vagy melamingyanta tisztítókoronggal.
Az alacsony fordulatszámon (pl. 180 percenkénti fordulatszámmal) működő egytárcsás gép nagy nyomatékot fejt ki a felületre, ezért ideális a tisztítási feladatra. A gépet tisztítószertartállyal és mikroszálas /melamingyanta tisztítókorongokkal ellátott korongtartóval is fel kell szerelni.
Vigye fel a megfelelő (szennyeződés típusától függő) tisztítószert szakaszosan. Kb. öt percen keresztül súrolja át a padlóburkolatot többször, egymást erősen átfedő, körkörös mozdulatokkal, hogy egyenletes tisztítási teljesítményt érjen el.
A víz és a tisztítófolyadék felhordásakor, valamint a tisztítandó területeken történő munka során ügyeljen arra, hogy a tisztítófolyadék ne száradjon fel. Szükség esetén pótolja a tartályból a tisztítóoldatot.
A következő lépés a szennyezett víz felszívása egy nagy teljesítményű száraz-nedves porszívóval. Végül öblítse le a megtisztított területet bő tiszta vízzel, és porszívózza fel ismét száraz-nedves porszívóval.
Tipp:
A szennyezett mikroszálas tisztítókorongokat a következő használat előtt ki kell mosni mosógépben.
Extra információ: melamingyanta tisztítókorongok
A tárcsás súrolófejjel rendelkező gépek esetében szintén ajánlott melamingyanta párnákat használni. Kiváló mechanizmusuknak köszönhetően a legtöbb esetben még tisztítószert sem kell használnia.
Összefoglalva: a megfelelő tisztítás megakadályozza a beszürkülést.
Ha rendszeresen tisztítják a leírt módszerrel a finomszemcsés járólapokat, amelyek mikroporózus szerkezetük miatt nehezen tisztíthatók, akkor nem kell aggódniuk a hosszú távú beszürkülés miatt. Ilyenkor érvényesül igazán a csempe eredetisége. Ráadásul ez a csúszásgátló tulajdonságokat is hangsúlyozhatja.