RAKTÁRTISZTÍTÁS
A látszólagos tisztaság mindenképpen előny egy anyagraktárban. Ez egyaránt vonatkozik a nagyon kis raktárhelyiségekre, mint például egy műhely, és a nagyon nagy raktárakra is. Minden esetben fontos szempont a munkavédelem és a tárolt anyagok védelme. A padlónak mindenekelőtt tisztának és biztonságosan járhatónak kell lennie, hogy a nem megfelelő tisztítás miatt ne álljon fenn balesetveszély. Ez pedig hatékonyan elvégezhető az egyedileg konfigurálható seprő- (porszívó-) és padlótisztító gépekkel.
Különböző típusú szennyeződések, különböző tisztítási technikák
A raktári dolgozók targoncák vagy egyéb ipari járművek segítségével szállítják el a raktári anyagokat A pontból B pontba - minden mozgás porfelhordó hatású. Ennek a pornak a következetes felporszívózása egyrészt a biztonságot és a tisztaságot szolgálja, másrészt biztosítja, hogy a raktári anyag védve legyen, és ne borítsa be a por. A raktárakban gyakran előfordulnak szakadt címkékből vagy szállítási dokumentumokból származó papírdarabok, fóliadarabok vagy fadarabok is. A por, a pihék, valamint az apró papírhulladékok kényelmesen eltávolíthatók seprűvel, seprőgéppel (porszívóval) vagy porszívóval - attól függően, hogy mekkora a raktár. Ez a tényező nagyon fontos a megfelelő takarítóeszközök és koncepciók kiválasztásakor.
Seprés a raktárban: a por biztonságos eltávolítása
Különösen a raktárakban a fokozott porprobléma miatt a seprő-és seprőszívó gép előnyösebb, mint az egyszerű seprőgép: A seprési folyamat során a seprőszívó gép egy seprőhengert alkalmazva felpörgeti a port, egy szívóturbina (fúvó) segítségével felszívja a szennyeződést, és egy szűrőrendszeren keresztül leválasztja azt - a portartalom ezáltal csökken a takarítás során. A finom porszűrők rendszeres tisztításával jelentősen megnövelhető azok élettartama. A gép típusától függően ez gombnyomásra vagy automatikusan történik.
A raktárakban a por és a papírmaradványok mellett gyakran találhatók a padlón fóliamaradványok és csomagolószalagok vagy a raklapokról származó faforgácsok. Ezt a durva szennyeződést kézzel kell eltávolítani, különben fennáll a veszélye, hogy a használatban lévő gépek eltömődnek, vagy az anyag beakad a seprőhengerbe. A takarítás seprűvel vagy szemétfogóval végezhető.
Tipp: alacsony porszint
Annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb porral dolgozzon, van egy pontosan illeszkedő, PVC bevonatú vászonszövetből készült huzat, amely tépőzárral a seprőgép teljes elülső területére feszül egészen a hátsó kerekekig. Így ez a tartozék a még kevesebb porfelverődésről gondoskosik.
Helyenkénti tisztítás a raktárban
A kisebb köztes tisztítási munkákhoz - a padlón, valamint a polcokon vagy a raktárhelyiségekben - ideális a megfelelő méretű nedves/száraz porszívó, különösen a nagyon kis raktárhelyiségekben, mivel rugalmasan használható és gyorsan kéznél van.
Ezzel gyorsan és kényelmesen fel lehet porszívózni a port, a vízfoltokat vagy a kiömlött folyadékokat. A nagyon kicsi tároló polcok esetében a törlőkendőkből és vödrökből álló kézi berendezések is kifogástalanul használhatók erre a célra.
Padlótisztítás a raktárban súroló-szívógéppel
Az első dolog, amit figyelembe kell venni, a padló típusa. A kis műhelyraktárakban gyakran fektetnek kerámialapokat, például porceláncserép csempét, mivel ezek robusztusak és nagyon alacsony nedvességfelvevő képességgel rendelkeznek. A vállalati raktárakban vagy logisztikai központokban gyakran ipari padlóburkolat van - az esztrichtől az olyan rugalmas szintetikus burkolatokig, mint a műgyanta.
Mivel a raktárakban a padlók nagyon különbözőek lehetnek, a megfelelő tisztítási technika kiválasztása is sokféle lehet. A padló állapota és a raktárban lévő szennyeződések típusa a két fő kritérium. A nagy mennyiségű durva szennyeződésekre a görgős technológiával ellátott súrológépek különösen alkalmasak, mivel a maradék durva szennyeződés a görgők elővigyázatossági funkciójának köszönhetően egyetlen művelettel felszedhető.
A megfelelő mechanizmus (henger vagy tárcsa), valamint a megfelelő tisztítóeszköz (szivacs vagy kefe) kiválasztása a padlóburkolattól és a szennyeződés típusától függ.
Ha a padló lehetővé teszi, általában lúgos tisztítószert javasolt használni. Ha savas tisztítószereket alkalmazunk, akkor ügyelni kell a cementkötések vízzel történő előnedvesítésére, hogy azok ne károsodjanak.
Különösen raktárakban történő használat esetén ügyelni kell arra, hogy a súrológépek takarítása után, száraz maradjon a padlót. Ez a kritérium különösen fontos, mivel a megtisztított felületeket gyakran azonnal újra végig járják, vagy targoncával áthajtanak rajtuk - és a munkavédelem elengedhetetlen.
Kombinált gépek nagy raktárakhoz: Söprés, súrolás és porszívózás egyben
A kombinált gépet nagyon nagy, 10 000 négyzetméternél nagyobb területű raktárakhoz ajánljuk. Ebben az esetben porszívóval és legfeljebb 10 négyzetméteres szűrőfelülettel rendelkező gépek alkalmazása ésszerű. Ezek az eszközök egy lépésben söpörnek, súrolnak és porszívóznak, így időt takarítanak meg és növelik a termelékenységet. Különösen az oldalsó kefékkel ellátott modellek mindemellett a falról is felszedik a laza szennyeződéseket.
A kombinált gépek két típusa:
1. Takarító gépek előre telepített seprőegységgel
Vannak olyan gépek, amelyek elé egy seprőegységet szereltek, és így szárazon tisztítják a padlót, mielőtt az utána következő hengerkefe átvenné a nedves súrolást.
Ezek a modellek külön seprőhengerrel működnek, és nagyon jó tisztítási eredmény jellemzi őket. A seprőmodul miatt azonban hosszú programmal üzemelnek (viszonylag nagy fordulatszám a ciklusok között), és a száraz tisztítás során több por keveredhet fel. Másrészt az összegyűjtött szennyeződés könnyen és szárazon kiüríthető.
2. Nagy hengerkefés fejjel rendelkező gépek söpréshez és súroláshoz
Az integrált seprőfunkcióval rendelkező gépek esetén alapvetően egy nagy hengerkefefejről van szó. Itt azonban a szennyeződéseket néha 2,5-szer nagyobb átmérőjű hengerek söprik össze, és általában egy nagy tartályba dobják. Ezek a modellek képesek automatikusan súroló üzemmódban, valamint víz nélkül, de szűrőrendszerrel szárazon söpörni.
Ennek előnye, hogy a tárolóban lévő összes port a víz megköti. A szennyeződéstartályt azonban nehezebb tisztítani a nedves szennyeződés miatt. Ezenkívül a gép sokkal kompaktabb, irányíthatóbb, és nincs szükség külön seprőhengerre.
Állandó probléma a raktárakban: A gumiabroncsok kopásnyomainak eltávolítása
Különösen a nagyobb (magas polcos) raktárakban a targoncák és a padlószállító járművek naponta több kilométert tesznek meg a csarnok egyik végéből a másikba - és a por mellett gumikopásnyomokat is hagynak a padlón. Ebben az esetben érdemes speciálisan kifejlesztett tisztítószert használni a gumikopás hatékony eltávolítására. Ezt hígítatlanul kell a szennyezett területekre fújni, majd néhány percig hatni hagyni. Ezután a súroló-szívó géppel tanácsos felszedni a szennyeződéseket, majd ismét leöblíteni tiszta vízzel.
Vigyázat: Ne használja ezt a módszert polimer- és viaszbevonatokon, mivel ezeket a tisztítószer feloldja!
Egyéni konfigurálás: Melyik a megfelelő takarítógép?
Egyéni konfigurálás: Melyik a megfelelő takarítógép?
Aki takarítógépet vásárol, - legyen az seprőgép (porszívó funkcióval), súroló-szívógép vagy kombinált készülék - az kényelmesen és hatékonyan szeretne takarítani, valamint takarékoskodni. A beszerzési folyamat során a saját raktárban lévő tényezőket éppúgy figyelembe kell venni, mint a leendő takarítógépre vonatkozó kritériumokat.
Az alábbi táblázat áttekintést nyújt azokról a tényezőkről és kritériumokról, amelyeket minden vásárlásnál érdemes szem előtt tartani.
Méret
A tárolási terület kritériumai
- A tárolási terület méretének kiszámítása
- A gép elméleti területteljesítményéből általában 30-50%-ot kell levonni = gyakorlati területteljesítmény
- Különbség a kanyarodásból, a megszakítási időkből stb. adódik.
A gép kritériumai
Elméleti területteljesítmény = megtett méter × munkaszélesség egyenes menetben / óra
Seprő- és seprő-szívógépek
kis raktárterületekre: kézzel tolt vagy irányított modellek (kb. 5000 m2-ig)
nagy raktárterületekre: felülős modellek 5.000 m2-től
nagyon szűk területekhez: száraz porszívó
Súroló – szívógépek:
kis raktárterületekre: kompakt vagy tolós modellek
nagy raktárakban: felülős súroló-szívógépek
Padló típusa
A tárolási terület kritériumai
- a raktárban lévő szennyeződés és padlóburkolat típusa határozza meg a seprőhenger/kefefej kiválasztását
- csúszásgátló, robusztus
A gép kritériumai
Seprő- és seprő-szívógépek:
Különböző seprőhengerek kiválasztása
- standard (sokoldalú felületek)
- kemény (durva felületek)
- puha (sima padló)
Súroló – szívógépek:
A hengeres és tárcsás technológia közti választás
- Hengerek: durva textúrájú padlókhoz, kívánt elősöprési funkcióval
- Korongok: sima padlókhoz
Meghajtás
A tárolási terület kritériumai
- Raktár tartalma és az épület jellege
- A raktárakban tűzvédelmi okokból az akkumulátoros modelleket részesítik előnyben
A gép kritériumai
- Akkumulátor
- Folyékony gáz
- Belső égésű motor
Belső égésű motorok csak jól szellőző helyiségekben!
Manőverezhetőség
A tárolási terület kritériumai
- Ellenőrizze az átjárókat, szűk helyeket, zsákutcákat
A gép kritériumai
- Vegye figyelembe a gép fordulókörét
Költségek
A tárolási terület kritériumai
- Személyi költségek a gépi tisztítással megtakarított időhöz képest
A gép kritériumai
- Beszerzési költségek
- Karbantartási költségek
Konfiguráció
A tárolási terület kritériumai
- Egyedi konfiguráció a munkakörnyezet igényei szerint
A gép kritériumai
- Számos tartozék és extra rendelhető
- Példák a padlótisztítókra: oldalsó kefék, speciális gumiabroncsok, védőtető, gyorstöltő
- Példák a seprőgépekre: védőtető, munkalámpa, defektbiztos gumiabroncsok