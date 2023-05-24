RAKTÁRTISZTÍTÁS

Seprés a raktárban: a por biztonságos eltávolítása

Különösen a raktárakban a fokozott porprobléma miatt a seprő-és seprőszívó gép előnyösebb, mint az egyszerű seprőgép: A seprési folyamat során a seprőszívó gép egy seprőhengert alkalmazva felpörgeti a port, egy szívóturbina (fúvó) segítségével felszívja a szennyeződést, és egy szűrőrendszeren keresztül leválasztja azt - a portartalom ezáltal csökken a takarítás során. A finom porszűrők rendszeres tisztításával jelentősen megnövelhető azok élettartama. A gép típusától függően ez gombnyomásra vagy automatikusan történik.

A raktárakban a por és a papírmaradványok mellett gyakran találhatók a padlón fóliamaradványok és csomagolószalagok vagy a raklapokról származó faforgácsok. Ezt a durva szennyeződést kézzel kell eltávolítani, különben fennáll a veszélye, hogy a használatban lévő gépek eltömődnek, vagy az anyag beakad a seprőhengerbe. A takarítás seprűvel vagy szemétfogóval végezhető.