Erőteljes, hatékony és rugalmas: A HDS 17/20 melegvizes nagynyomású tisztító lenyűgöző dízelmotorjával, amely áram nélkül is 200 bar nyomást biztosít, tisztán tartja az építkezéseket, valamint az ipari és kommunális tereket. A maximális mobilitás és rugalmasság mellett a megbízható gép kiváló hatékonysággal is büszkélkedhet. A HDS pótkocsi az egyszerű szervizelhetőségével és egyszerű kezelésével is kitűnik. Ez a változat már előre konfigurálva van lengéscsillapítókkal, nagy- és alacsony nyomású tömlődobbal, csökkenő sebességgel és gőz üzemmóddal.