HDS Tréler HDS trailer 17/20 De Tr1

A hatékony gyommentesítésnek köszönhetően az előre konfigurált, önállóan működő HDS 17/20 pótkocsink 200 bar üzemi nyomással tökéletes választás városi környezetben élő felhasználók számára.

Előre konfigurált tompítókkal, nagy- és alacsony nyomású tömlődobbal, csökkenő sebességgel és hatékony gyommentesítési funkcióval, mobil HDS 17/20 pótkocsink tökéletes a települések melegvizes nagynyomású tisztítására. Magas üzemi nyomásának (200 bar) köszönhetően a gép könnyedén megbirkózik az iparban vagy az építőiparban felmerülő igényes feladatokkal is. Erőteljes dízelmotorja lehetővé teszi a külső áramforrásoktól független alkalmazásokat, és ezáltal a legmagasabb fokú rugalmasságot. A HDS 17/20 utánfutó nagyfokú rugalmasságával, kezelési kényelmével és egyszerű szervizelésével is lenyűgöz.

Jellemzők és előnyök
HDS Tréler HDS trailer 17/20 De Tr1: Maximális hatékonyság
Maximális hatékonyság
Nagyon hatékony, kipróbált és tesztelt égőtechnológia. Hővisszanyerés a motor által leadott hulladékhő felhasználásával. Környezetkímélő használat és alacsony üzemeltetési költség a Kärcher eco!efficiency fokozatnak köszönhetően.
HDS Tréler HDS trailer 17/20 De Tr1: Könnyű kezelhetőség
Könnyű kezelhetőség
A kezelés kényelmesen, egy központi átkapcsolón keresztül történik. Tartozékok gyors fel- és leszerelése a kezelőterületen lévő, 2 opcionális tömlődobnak köszönhetően. Biztonságos eltárolás a védőfelszereléshez, tartozékokhoz és tisztítószerekhez való tágas rakodólehetőségnek köszönhetően.
HDS Tréler HDS trailer 17/20 De Tr1: Független felhasználás
Független felhasználás
500 literes nagyméretű víztartály az akár 30 perces tisztításhoz teljes vízszállítás mellett. 100 literes gázolajtartállyal - ideális a hosszas munkavégzéshez. Az erőteljes Yanmar dízelmotorok lehetővé teszik a külső áramforrás nélküli, önellátó működést.
Kevés szervizelést igényel
  • Átgondolt szerviz-szoftver a hiba esetén történő gyors hiba-meghatározáshoz.
  • A bevált Kärcher minőségi elemek hosszú élettartamot biztosítanak.
  • A berendezés része: a vízlágyító rendszer a fűtőkígyó vízkövesedés okozta károk elleni védelméért.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Dízel
Motor gyártója Yanmar
Motor teljesítménye (kW/hp) 19 / 26
Átfolyási sebesség (l / h) 900 - 1700
Nyomás (bar/MPa) 60 - 200 / 6 - 20
Fűtőolaj-fogyasztás, eco! Efficiency (kg/h) 9,7
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 1382

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
  • Magasnyomású tömlő: 40 m
  • Szórószár: 1050 mm
  • Power fúvóka
  • Szervókontroll

Felszereltség

  • Nyomásállítás a fordulatszám-szabályozón keresztül
HDS Tréler HDS trailer 17/20 De Tr1
HDS Tréler HDS trailer 17/20 De Tr1
HDS Tréler HDS trailer 17/20 De Tr1
HDS Tréler HDS trailer 17/20 De Tr1
HDS Tréler HDS trailer 17/20 De Tr1
HDS Tréler HDS trailer 17/20 De Tr1
HDS Tréler HDS trailer 17/20 De Tr1
HDS Tréler HDS trailer 17/20 De Tr1
HDS Tréler HDS trailer 17/20 De Tr1
HDS Tréler HDS trailer 17/20 De Tr1
Alkalmazási területek
  • Kommunális szolgáltatás (közterek, közlekedési utak tisztítása, graffiti és rágógumi eltávolítása)
  • Építőipar (építési munkagépek, állványzatok, burkolatok, felszerelések tisztítása)
  • Ipari tisztítás (lakkok, bevonatok eltávolítása, gépek, alkatrészek és felszerelések tisztítása)
Tartozékok
Tisztítószerek