Előre konfigurált tompítókkal, nagy- és alacsony nyomású tömlődobbal, csökkenő sebességgel és hatékony gyommentesítési funkcióval, mobil HDS 17/20 pótkocsink tökéletes a települések melegvizes nagynyomású tisztítására. Magas üzemi nyomásának (200 bar) köszönhetően a gép könnyedén megbirkózik az iparban vagy az építőiparban felmerülő igényes feladatokkal is. Erőteljes dízelmotorja lehetővé teszi a külső áramforrásoktól független alkalmazásokat, és ezáltal a legmagasabb fokú rugalmasságot. A HDS 17/20 utánfutó nagyfokú rugalmasságával, kezelési kényelmével és egyszerű szervizelésével is lenyűgöz.