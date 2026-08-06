Magasnyomású mosó HDS 6/15-4 C Classic

HDS 6/15-4 C Klasszikus egyfázisú melegvizes nagynyomású tisztító kompakt osztályban, tartós főtengely-szivattyúval, robusztus acélcsővázzal és kiváló ár-érték arányt kínál.

Kiváló ár-érték arány: az egyfázisú HDS 6/15-4 C Classic kompakt osztályú melegvizes nagynyomású tisztító erős 4 pólusú motorral. A nagy teljesítményű főtengely-szivattyú felállítja a szükséges nyomást, és lehetővé teszi a tisztítási feladatok széles skálájának hatékony és gyors elvégzését a jól bevált Classic nagynyomású pisztollyal. A nyomás és a vízáramlás az igényeknek megfelelően állítható. A beépített vízszűrő távol tartja a szennyeződésrészecskéket a szivattyútól, és meghosszabbítja az állásidőt. A melegvizes technológia még a kenőanyagokat is hatékonyan bontja fel, és csökkenti a tisztítószerek használatát. A rendkívül megbízható és karbantartásbarát HDS 6/15-4 C Classic kemény körülmények közötti mindennapi használatra készült, akár építkezéseken, akár a mezőgazdaságban, az autóiparban vagy a közlekedési iparban. A robusztus, cső alakú acélváz védelmet nyújt az ütésekkel szemben, míg a defektbiztos kerekek kiváló manőverezhetőséget biztosítanak. A gép egy rögzítési pontnak köszönhetően daruval is rakodható. A 30 literes üzemanyagtartály nagyon hosszú üzemidőt tesz lehetővé. Van egy praktikus tárolórekesz a tartozékok számára.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HDS 6/15-4 C Classic: Masszív és hosszú élettartamú
Masszív és hosszú élettartamú
A robusztus acélváz védi a készüléket a sérülésektől. Jó megközelíthetőség a könnyű szervizelés és karbantartás érdekében.
Magasnyomású mosó HDS 6/15-4 C Classic: Megbízhatóság
Megbízhatóság
Masszív főtengely hajtókaros szivattyú a már bevált Kärcher minőségben Bevált biztonsági technológia, például hő- és biztonsági szelep és vízszűrő.
Magasnyomású mosó HDS 6/15-4 C Classic: Hatékony égéstechnika
Hatékony égéstechnika
Magas hatásfok alacsony kibocsátással és hosszú élettartammal. Hosszú távú munkavégzés a 30 literes üzemanyagtartálynak köszönhetően. Az ECO fokozatban a gép a gazdaságos (60°C) hőmérséklettartományban dolgozik – teljes vízátfolyásnál.
Nagy mobilitás
  • Defekttűrő, nagy kerekek az egyenetlen felületeken történő biztonságos manőverezéshez.
  • A praktikus emelőszem egyszerű szállítást tesz lehetővé, még durva terepen is.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 300 - 600
Munkanyomás (bar/MPa) 30 - 150 / 3 - 15
Max. nyomás (bar) 200
Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C) max. 80
Csatlakozási teljesítmény (kW) 3,6
Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h) 3,9
Fűtőolaj-fogyasztás, eco! Efficiency (kg/h) 3,2
Tápkábel (m) 5
Fúvókaméret 025
Üzemanyagtartály (l) 30
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 108
Csomagolási súly (kg) 118
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1075 x 722 x 915

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: Normál meleg víz
  • Szórószár: 840 mm

Felszereltség

  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Nyomáslekapcsolás
Magasnyomású mosó HDS 6/15-4 C Classic
Magasnyomású mosó HDS 6/15-4 C Classic
Magasnyomású mosó HDS 6/15-4 C Classic
Magasnyomású mosó HDS 6/15-4 C Classic
Magasnyomású mosó HDS 6/15-4 C Classic
Magasnyomású mosó HDS 6/15-4 C Classic
Magasnyomású mosó HDS 6/15-4 C Classic
Magasnyomású mosó HDS 6/15-4 C Classic
Alkalmazási területek
  • Járműtisztítás
  • Készülék- és géptisztítás
  • Műhelytisztítás
  • Külső területek tisztítása
  • Töltőállomás-tisztítás
  • Homlokzattisztítás
  • Uszodatisztítás
  • Sportcsarnok-tisztítás
  • Tisztítás a gyártási folyamat közben
  • Gyártó rendszerek tisztítása
Tartozékok
Tisztítószerek
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