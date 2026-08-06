Ultra-magasnyomású tisztító HD 18/50-4 Cage Classic

HD 18/50-4 Cage Classic Az ultra magasnyomású tisztító az UHP kompakt kategóriából, mobil „ketreces" kivitelezéssel, 30 kW tisztítási teljesítménnyel, 500 bar üzemi nyomással és 30 l/perc vízszállítással büszkélkedhet.

Alkalmas a felhasználási területek széles körében, hihetetlenül mobil és kompakt, optimális tisztítási eredményeket garantál: A HD 18/50-4 Cage Classic kiterjeszti UHP kompakt kategóriánkat azzal, hogy akár 30 kW tisztítási teljesítményre képes, a legerősebb ultra magasnyomású tisztítóvá téve ezt a gépet a mobil „ketreces" kivitelezésével. Az 500 bar üzemi nyomás és a 30 l/perces vízszállítás gyors eredményt garantál, még a legmakacsabb szennyeződéssel szemben is, melyekkel az iparban, az építőipari kereskedelemben és a szállítási szektorban szembesülnek. A forgókapcsoló intuitív vezérléssel és a józan döntés az elektromos alkatrészek nagy részének kiküszöbölésére azt jelentik, hogy a berendezés nagyon könnyen használható. Az ergonomikus részletek, a gép kis tömege, négy nagy kereke és az emelőszem leegyszerűsítik kezelését és szállítását, még durva terepen is. Ahol szükséges, a HD18/50-4 Cage Classic targoncával is szállítható, ezzel bemutatva maximális flexibilitását a gép szállításánál és a vele való munkavégzésnél.

Jellemzők és előnyök
Nagy beépített vízszűrő
  • Csökkenti a karbantartási és javítási költségeket.
  • Hosszú élettartamot biztosít minden magasnyomást vezető alkatrésznek.
Nagy mobilitás
  • A nagy kerekek csakúgy, mint az optimális súlypont - mérete ellenére - nagymértékű mobilitást biztosítanak a gépnek.
  • A praktikus emelőszem egyszerű szállítást tesz lehetővé, még durva terepen is.
Specifikációk

Műszaki adatok

Munkanyomás (bar/MPa) max. 500 / max. 50
Átfolyási sebesség (l / h) 1800
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 60
Üzemanyag Elektromos
Motor teljesítménye (kW) 30
Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 380 - 415
Frekvencia (Hz) 50
Pumpa típusa Forgattyús tengely
Súly tartozékok nélkül (kg) 307
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 321
Csomagolási súly (kg) 331,5
Méretek (H × Sz × M) (mm) 747 x 1317 x 1093

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: Ipari szórópisztoly
  • Rozsdamentes acél szórószár: 700 mm
  • Lapos fúvóka

Felszereltség

  • Nagynyomású tömlő hossza: 20 m
  • Nagynyomású tömlő típusa: Nagy terhelés
  • Biztonsági szelep
  • Üzemóra-számláló
Ultra-magasnyomású tisztító HD 18/50-4 Cage Classic
Ultra-magasnyomású tisztító HD 18/50-4 Cage Classic
Ultra-magasnyomású tisztító HD 18/50-4 Cage Classic

Videók

Alkalmazási területek
  • Festékcseppekre és rozsdára a fém felületekről
  • Alga, kagyló, kéreg és mészlerakódás eltávolítására hajókról
  • Fedélzetek, rakodóállások és szállítókonténerek tisztítására
  • Guminyomok eltávolítására repülőtéri kifutópályákon
  • Csövek, tankok és egyéb tartályok tisztítására fúrótornyokon
  • Általános tartálytisztításra, illetve hőcserélő csövek tisztítására
  • Szállító teherautók/tankerek, járművek és felszerelés tisztítására
  • Festősátrak, rácsok, gépalkatrészek tisztítására
  • Építőipari gépek és alkatrészeik tisztítására, mint láncok, keverőtengelyek vagy keverőtartályok tisztítására
  • Építőipari felépítmények, mint pl. zsaluzat és állványok, illetve járművek tisztítására
Tartozékok