Alkalmas a felhasználási területek széles körében, hihetetlenül mobil és kompakt, optimális tisztítási eredményeket garantál: A HD 18/50-4 Cage Classic kiterjeszti UHP kompakt kategóriánkat azzal, hogy akár 30 kW tisztítási teljesítményre képes, a legerősebb ultra magasnyomású tisztítóvá téve ezt a gépet a mobil „ketreces" kivitelezésével. Az 500 bar üzemi nyomás és a 30 l/perces vízszállítás gyors eredményt garantál, még a legmakacsabb szennyeződéssel szemben is, melyekkel az iparban, az építőipari kereskedelemben és a szállítási szektorban szembesülnek. A forgókapcsoló intuitív vezérléssel és a józan döntés az elektromos alkatrészek nagy részének kiküszöbölésére azt jelentik, hogy a berendezés nagyon könnyen használható. Az ergonomikus részletek, a gép kis tömege, négy nagy kereke és az emelőszem leegyszerűsítik kezelését és szállítását, még durva terepen is. Ahol szükséges, a HD18/50-4 Cage Classic targoncával is szállítható, ezzel bemutatva maximális flexibilitását a gép szállításánál és a vele való munkavégzésnél.