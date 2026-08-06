Ultra-magasnyomású tisztító HD 18/50-4 Cage Classic
HD 18/50-4 Cage Classic Az ultra magasnyomású tisztító az UHP kompakt kategóriából, mobil „ketreces" kivitelezéssel, 30 kW tisztítási teljesítménnyel, 500 bar üzemi nyomással és 30 l/perc vízszállítással büszkélkedhet.
Alkalmas a felhasználási területek széles körében, hihetetlenül mobil és kompakt, optimális tisztítási eredményeket garantál: A HD 18/50-4 Cage Classic kiterjeszti UHP kompakt kategóriánkat azzal, hogy akár 30 kW tisztítási teljesítményre képes, a legerősebb ultra magasnyomású tisztítóvá téve ezt a gépet a mobil „ketreces" kivitelezésével. Az 500 bar üzemi nyomás és a 30 l/perces vízszállítás gyors eredményt garantál, még a legmakacsabb szennyeződéssel szemben is, melyekkel az iparban, az építőipari kereskedelemben és a szállítási szektorban szembesülnek. A forgókapcsoló intuitív vezérléssel és a józan döntés az elektromos alkatrészek nagy részének kiküszöbölésére azt jelentik, hogy a berendezés nagyon könnyen használható. Az ergonomikus részletek, a gép kis tömege, négy nagy kereke és az emelőszem leegyszerűsítik kezelését és szállítását, még durva terepen is. Ahol szükséges, a HD18/50-4 Cage Classic targoncával is szállítható, ezzel bemutatva maximális flexibilitását a gép szállításánál és a vele való munkavégzésnél.
Jellemzők és előnyök
Nagy beépített vízszűrő
- Csökkenti a karbantartási és javítási költségeket.
- Hosszú élettartamot biztosít minden magasnyomást vezető alkatrésznek.
Nagy mobilitás
- A nagy kerekek csakúgy, mint az optimális súlypont - mérete ellenére - nagymértékű mobilitást biztosítanak a gépnek.
- A praktikus emelőszem egyszerű szállítást tesz lehetővé, még durva terepen is.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Munkanyomás (bar/MPa)
|max. 500 / max. 50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|1800
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 60
|Üzemanyag
|Elektromos
|Motor teljesítménye (kW)
|30
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|380 - 415
|Frekvencia (Hz)
|50
|Pumpa típusa
|Forgattyús tengely
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|307
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|321
|Csomagolási súly (kg)
|331,5
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|747 x 1317 x 1093
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: Ipari szórópisztoly
- Rozsdamentes acél szórószár: 700 mm
- Lapos fúvóka
Felszereltség
- Nagynyomású tömlő hossza: 20 m
- Nagynyomású tömlő típusa: Nagy terhelés
- Biztonsági szelep
- Üzemóra-számláló
Videók
Alkalmazási területek
- Festékcseppekre és rozsdára a fém felületekről
- Alga, kagyló, kéreg és mészlerakódás eltávolítására hajókról
- Fedélzetek, rakodóállások és szállítókonténerek tisztítására
- Guminyomok eltávolítására repülőtéri kifutópályákon
- Csövek, tankok és egyéb tartályok tisztítására fúrótornyokon
- Általános tartálytisztításra, illetve hőcserélő csövek tisztítására
- Szállító teherautók/tankerek, járművek és felszerelés tisztítására
- Festősátrak, rácsok, gépalkatrészek tisztítására
- Építőipari gépek és alkatrészeik tisztítására, mint láncok, keverőtengelyek vagy keverőtartályok tisztítására
- Építőipari felépítmények, mint pl. zsaluzat és állványok, illetve járművek tisztítására