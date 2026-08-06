Egytárcsás gép BDS 43/DUO C

Különböző padlótípusok tisztításához, polírozásához és csiszolásához univerzálisan alkalmazható BDS 43/DUO C egytárcsás gép. 150, ill. 300 fordulat/perc mellett is nagyon egyenletesen jár.

43 centiméteres munkaszélességgel, változtatható fordulatszámmal (150, ill. 300 fordulat/perc) és erős, 1500 wattos motorral a BDS 43/DUO C egytárcsás készülékünk sokoldalú felhasználást tesz lehetővé. Így a készülék alkalmas kemény és elasztikus padlók, valamint padlószőnyegek tisztítására, különböző burkolatok polírozására, és még parketta csiszolására is. Emellett a BDS 43/DUO C egyenletes járása nagyon felhasználóbarát. A széles markolat is a készülék egyszerű kezelhetőségét támogatja, így a gyakorlat nélküli felhasználók is egyszerűen kiigazodnak rajta.

Jellemzők és előnyök
Egytárcsás gép BDS 43/DUO C: Két sebesség
Két sebesség
150 f/perc és 300 f/perc választható a visszapattanó kapcsolóval A kapcsoló könnyen elérhető a közbenső sínen
Egytárcsás gép BDS 43/DUO C: Nagyon halk
Nagyon halk
Zajérzékeny helyeken is használható, például hotelekben, kórházakban, irodákban.
Egytárcsás gép BDS 43/DUO C: Erőteljes motor
Erőteljes motor
Robusztus méret, hosszú élettartam Nagy forgatónyomaték a hatékony munkavégzésért.
Nagyon alacsony felépítés
  • Lehetővé teszi a bútorok és fűtőtestek alatti tisztítást is.
Nagy kerekek
  • Hosszabb úton is könnyen szállítható.
  • Lépcsőn is hordozható.
Bőséges tartozékkínálat
  • Az alkalmazásra szabott tartozékok, pl. tartály mérete, különböző keménységű kefék, szívópárnavezérlés kapcsolótáblákkal, különböző szívópárnák, mikroszálas szívópárna, gyémánt szívópárnák stb.
  • Szisztematikus tisztítás: minden használathoz a megfelelő tartozék.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Hálózati üzem
Kefék munkaszélessége (mm) 430
Munkamagasság (mm) 90
Kefefordulatszám (fordulat) 150 - 300
Kefenyomás (kg) 45
Zajszint (dB (A)) 66
Tápfeszültség (V) 220
Frekvencia (Hz) 50
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 49,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 940 x 430 x 1070

A csomag tartalma

  • Meghajtó tárcsa

Felszereltség

  • Tartály, rendelhető: 10 l
  • Hálózati üzem

Videók

Alkalmazási területek
  • Kemény, elasztikus és textil padlóburkolatok tisztításához
  • Parketta polírozásához, valamint csiszolásához is alkalmas
Tartozékok
Tisztítószerek
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