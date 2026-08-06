Egytárcsás gép BDS 43/DUO C
Különböző padlótípusok tisztításához, polírozásához és csiszolásához univerzálisan alkalmazható BDS 43/DUO C egytárcsás gép. 150, ill. 300 fordulat/perc mellett is nagyon egyenletesen jár.
43 centiméteres munkaszélességgel, változtatható fordulatszámmal (150, ill. 300 fordulat/perc) és erős, 1500 wattos motorral a BDS 43/DUO C egytárcsás készülékünk sokoldalú felhasználást tesz lehetővé. Így a készülék alkalmas kemény és elasztikus padlók, valamint padlószőnyegek tisztítására, különböző burkolatok polírozására, és még parketta csiszolására is. Emellett a BDS 43/DUO C egyenletes járása nagyon felhasználóbarát. A széles markolat is a készülék egyszerű kezelhetőségét támogatja, így a gyakorlat nélküli felhasználók is egyszerűen kiigazodnak rajta.
Jellemzők és előnyök
Két sebesség150 f/perc és 300 f/perc választható a visszapattanó kapcsolóval A kapcsoló könnyen elérhető a közbenső sínen
Nagyon halkZajérzékeny helyeken is használható, például hotelekben, kórházakban, irodákban.
Erőteljes motorRobusztus méret, hosszú élettartam Nagy forgatónyomaték a hatékony munkavégzésért.
Nagyon alacsony felépítés
- Lehetővé teszi a bútorok és fűtőtestek alatti tisztítást is.
Nagy kerekek
- Hosszabb úton is könnyen szállítható.
- Lépcsőn is hordozható.
Bőséges tartozékkínálat
- Az alkalmazásra szabott tartozékok, pl. tartály mérete, különböző keménységű kefék, szívópárnavezérlés kapcsolótáblákkal, különböző szívópárnák, mikroszálas szívópárna, gyémánt szívópárnák stb.
- Szisztematikus tisztítás: minden használathoz a megfelelő tartozék.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Hálózati üzem
|Kefék munkaszélessége (mm)
|430
|Munkamagasság (mm)
|90
|Kefefordulatszám (fordulat)
|150 - 300
|Kefenyomás (kg)
|45
|Zajszint (dB (A))
|66
|Tápfeszültség (V)
|220
|Frekvencia (Hz)
|50
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|49,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|940 x 430 x 1070
A csomag tartalma
- Meghajtó tárcsa
Felszereltség
- Tartály, rendelhető: 10 l
- Hálózati üzem
Videók
Alkalmazási területek
- Kemény, elasztikus és textil padlóburkolatok tisztításához
- Parketta polírozásához, valamint csiszolásához is alkalmas
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