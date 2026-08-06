43 centiméteres munkaszélességgel, változtatható fordulatszámmal (150, ill. 300 fordulat/perc) és erős, 1500 wattos motorral a BDS 43/DUO C egytárcsás készülékünk sokoldalú felhasználást tesz lehetővé. Így a készülék alkalmas kemény és elasztikus padlók, valamint padlószőnyegek tisztítására, különböző burkolatok polírozására, és még parketta csiszolására is. Emellett a BDS 43/DUO C egyenletes járása nagyon felhasználóbarát. A széles markolat is a készülék egyszerű kezelhetőségét támogatja, így a gyakorlat nélküli felhasználók is egyszerűen kiigazodnak rajta.