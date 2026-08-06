A B 110 R akkumulátoros súrológépünk nemcsak kiváló tisztítási eredménnyel nyűgöz le, hanem rendkívül egyszerű és biztonságos működésével is. Például az EASY Operation kapcsoló a tisztítási módok egyszerű kiválasztásához. Vagy a nagyméretű színes kijelző, amely 30 nyelven üzemeltethető, és amelyen keresztül minden fontos beállítás elvégezhető. A működési hibák megbízható megelőzése érdekében az innovatív KIK kulcsrendszerrel minden felhasználóhoz egyedi hozzáférési jogok rendelhetők. A felhasználó a rugalmas ülésmagasság-állításnak köszönhetően magas szintű vezetési kényelmet is élvez. Két tárcsakefe és a hozzátartozó oldalsó súrolófelület, amely 10 centiméterrel meghosszabbítja a 75 centiméteres munkaszélességet, és lehetővé teszi a szélekhez közeli tisztítást, kiváló eredményt biztosít a különösen kényelmetlen helyeken is. Az Auto Fill funkciónk a 110 literes frissvíztartály időtakarékos feltöltésére szolgál, míg a DOSE tisztítószer-adagoló rendszer és a sebességfüggő vízadagolás erőforrás-takarékos.