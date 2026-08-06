Súroló-szívógép B 110 R Bc+D75+DOSE+SSD

B 110 R súrolószárító 2 tárcsás kefével és oldalsó súrolófelülettel, valamint DOSE tisztítószer adagoló rendszerrel, 4500 m²/óra területteljesítményhez.

A B 110 R akkumulátoros súrológépünk nemcsak kiváló tisztítási eredménnyel nyűgöz le, hanem rendkívül egyszerű és biztonságos működésével is. Például az EASY Operation kapcsoló a tisztítási módok egyszerű kiválasztásához. Vagy a nagyméretű színes kijelző, amely 30 nyelven üzemeltethető, és amelyen keresztül minden fontos beállítás elvégezhető. A működési hibák megbízható megelőzése érdekében az innovatív KIK kulcsrendszerrel minden felhasználóhoz egyedi hozzáférési jogok rendelhetők. A felhasználó a rugalmas ülésmagasság-állításnak köszönhetően magas szintű vezetési kényelmet is élvez. Két tárcsakefe és a hozzátartozó oldalsó súrolófelület, amely 10 centiméterrel meghosszabbítja a 75 centiméteres munkaszélességet, és lehetővé teszi a szélekhez közeli tisztítást, kiváló eredményt biztosít a különösen kényelmetlen helyeken is. Az Auto Fill funkciónk a 110 literes frissvíztartály időtakarékos feltöltésére szolgál, míg a DOSE tisztítószer-adagoló rendszer és a sebességfüggő vízadagolás erőforrás-takarékos.

Jellemzők és előnyök
Súroló-szívógép B 110 R Bc+D75+DOSE+SSD: Idő- és költségtakarékos oldalsó súrolófelület
Idő- és költségtakarékos oldalsó súrolófelület
Lehetővé teszi a falak közelében, illetve a szélek közelében lévő polcoknál is a tisztítást. Akadályok esetén a gép alá visszahúzódik, elkerülve ezzel a sérüléseket. Költségmegtakarítás a kézzel a szélek mentén újra elvégzendő takarítás elkerülése érdekében.
Súroló-szívógép B 110 R Bc+D75+DOSE+SSD: Állítható magasságú ülés
Állítható magasságú ülés
Tökéletes ülő helyzet beállítása, függetlenül a kezelő fizikai magasságától. Kiváló, kényelmes ülés az út során. Hosszabb, és a fáradtságtól megkímélő munkaintervallumokat tesz lehetővé
Súroló-szívógép B 110 R Bc+D75+DOSE+SSD: A sebességtől függő vízadagolás
A sebességtől függő vízadagolás
Csökkenti a vízellátást a kanyarodáskor, illetve a lassú működtetés során. A víztakarékos funkció növeli a területi teljesítményt. Gyorsabban szárad a talaj, ráadásul kisebb annak a kockázata, hogy a kanyarokban megmaradjon a víz.
Robusztus alumínium öntött szívórúd
  • Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
  • A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
  • Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (mm) 750
Szívás munkaszélessége (mm) 950
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 110 / 110
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) max. 5100
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 3600
Akkumulátor (V) 24
Akkumulátor üzemideje (h) max. 4
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 100 - 230
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50 - 60
Emelkedési képesség (%) 10
Kefefordulatszám (fordulat) 180
Kefenyomás (g / cm²) 40
Vízfogyasztás (l/min) max. 5,7
Zajszint (dB (A)) 59
Felvételi teljesítmény (W) ig 2350
Megengedett össztömeg (kg) 650
A szoftverfrissítések elérhetők 2032-01-01
Súly tartozékok nélkül (kg) 258
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1695 x 975 x 1315

A csomag tartalma

  • Beépített töltőkészülék
  • Szívógerenda, hajlított
  • Oldalsó súrolóelem
  • tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel

Felszereltség

  • Auto-Fill
  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • DOSE
  • Parkolófék
  • Mágnesszelep
  • 2 tartályos rendszer
  • Állítható magasságú ülés
  • Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
  • szabványos nappali menetfény
  • csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás
  • masszív elülső lökhárító
  • sebességfüggő vízadagolással
  • a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • elektromos és mechanikus úszókapcsoló
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép B 110 R Bc+D75+DOSE+SSD
Súroló-szívógép B 110 R Bc+D75+DOSE+SSD
Súroló-szívógép B 110 R Bc+D75+DOSE+SSD
Súroló-szívógép B 110 R Bc+D75+DOSE+SSD
Súroló-szívógép B 110 R Bc+D75+DOSE+SSD
Súroló-szívógép B 110 R Bc+D75+DOSE+SSD
Súroló-szívógép B 110 R Bc+D75+DOSE+SSD
Súroló-szívógép B 110 R Bc+D75+DOSE+SSD

Videók

Alkalmazási területek
  • Tökéletes szupermarketekben, bevásárlóközpontokban vagy kórházakban történő használatra
  • Alkalmas gyártási területek és raktárak tisztítására is.
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