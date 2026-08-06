Az akkumulátoros, ráülős súrolószívó gép, a B 110 R fel van szerelve jól bevált hengerkefés technikával, 75 centiméteres munkaszélességgel, illetve integrált seprési funkcióval, amelynek segítségével egyetlen lépésben végrehajtható a gyors- és mélytisztítás. Az erőforrások megtakarítása érdekében a gép rendelkezik a Dose tisztítószer-adagoló rendszerrel, valamint sebességfüggő vízadagolással. Az innovatív Auto Fill funkció alapfelszereltségként a 110 literes frissvíz-tartály kényelmes és időtakarékos feltöltésére szolgál. A nagy, színes kijelző 30 nyelven működtethető és amelyen keresztül minden fontos beállítás elvégezhető, szintén alapfelszereltség. A működési hibák megbízható megelőzésének érdekében az innovatív KIK kulcsrendszer segítségével minden felhasználóhoz egyedi hozzáférési jogosultságok rendelhetőek. A felhasználó a magas szintű vezetési kényelmet és a fokozott biztonságot is élvezheti a rugalmas ülésmagasság-beállításnak és a nappali menetfényeknek köszönhetően. A munkaszélesség meghosszabbításához és a szélekhez közeli tisztításhoz oldalsúroló is rendelhető.