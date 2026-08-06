Súroló-szívógép B 110 R Bc+R75+DOSE

Erőforrás-kímélő B 110 R ráülős súrolószívó gép DOSE tisztítószer-adagoló rendszerrel, sebességfüggő vízadagolással és innovatív KIK kulcsrendszerrel.

Az akkumulátoros, ráülős súrolószívó gép, a B 110 R fel van szerelve jól bevált hengerkefés technikával, 75 centiméteres munkaszélességgel, illetve integrált seprési funkcióval, amelynek segítségével egyetlen lépésben végrehajtható a gyors- és mélytisztítás. Az erőforrások megtakarítása érdekében a gép rendelkezik a Dose tisztítószer-adagoló rendszerrel, valamint sebességfüggő vízadagolással. Az innovatív Auto Fill funkció alapfelszereltségként a 110 literes frissvíz-tartály kényelmes és időtakarékos feltöltésére szolgál. A nagy, színes kijelző 30 nyelven működtethető és amelyen keresztül minden fontos beállítás elvégezhető, szintén alapfelszereltség. A működési hibák megbízható megelőzésének érdekében az innovatív KIK kulcsrendszer segítségével minden felhasználóhoz egyedi hozzáférési jogosultságok rendelhetőek. A felhasználó a magas szintű vezetési kényelmet és a fokozott biztonságot is élvezheti a rugalmas ülésmagasság-beállításnak és a nappali menetfényeknek köszönhetően. A munkaszélesség meghosszabbításához és a szélekhez közeli tisztításhoz oldalsúroló is rendelhető.

Jellemzők és előnyök
Súroló-szívógép B 110 R Bc+R75+DOSE: Hengerkefefej beépített seprőegységgel
Hengerkefefej beépített seprőegységgel
Öntött alumíniumból készült, nagy kerekekkel. Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval. Nagyon sima működés és csendes üzemeltetés a zajérzékeny területeken.
Súroló-szívógép B 110 R Bc+R75+DOSE: Állítható magasságú ülés
Állítható magasságú ülés
Tökéletes ülő helyzet beállítása, függetlenül a kezelő fizikai magasságától. Kiváló, kényelmes ülés az út során. Hosszabb, és a fáradtságtól megkímélő munkaintervallumokat tesz lehetővé
Súroló-szívógép B 110 R Bc+R75+DOSE: A sebességtől függő vízadagolás
A sebességtől függő vízadagolás
Csökkenti a vízellátást a kanyarodáskor, illetve a lassú működtetés során. A víztakarékos funkció növeli a területi teljesítményt. Gyorsabban szárad a talaj, ráadásul kisebb annak a kockázata, hogy a kanyarokban megmaradjon a víz.
Robusztus alumínium öntött szívórúd
  • Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
  • A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
  • Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (mm) 750
Szívás munkaszélessége (mm) 950
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 110 / 110
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 4500
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 3150
Akkumulátor (V) 24
Akkumulátor üzemideje (h) max. 4
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 100 - 230
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50 - 60
Emelkedési képesség (%) 10
Kefefordulatszám (fordulat) 1200
Kefenyomás (g / cm²) 500
Vízfogyasztás (l/min) max. 5,7
Zajszint (dB (A)) 59
Felvételi teljesítmény (W) ig 2350
Megengedett össztömeg (kg) 650
A szoftverfrissítések elérhetők 2032-01-01
Súly tartozékok nélkül (kg) 251
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1695 x 975 x 1315

A csomag tartalma

  • Beépített töltőkészülék
  • Szívógerenda, hajlított
  • tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel

Felszereltség

  • Auto-Fill
  • Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • DOSE
  • Parkolófék
  • Beépített seprőberendezés
  • Mágnesszelep
  • 2 tartályos rendszer
  • Állítható magasságú ülés
  • Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
  • szabványos nappali menetfény
  • csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás
  • masszív elülső lökhárító
  • sebességfüggő vízadagolással
  • a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • elektromos és mechanikus úszókapcsoló
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép B 110 R Bc+R75+DOSE
Súroló-szívógép B 110 R Bc+R75+DOSE
Súroló-szívógép B 110 R Bc+R75+DOSE
Súroló-szívógép B 110 R Bc+R75+DOSE
Súroló-szívógép B 110 R Bc+R75+DOSE
Súroló-szívógép B 110 R Bc+R75+DOSE
Súroló-szívógép B 110 R Bc+R75+DOSE
Súroló-szívógép B 110 R Bc+R75+DOSE
Súroló-szívógép B 110 R Bc+R75+DOSE

Videók

Alkalmazási területek
  • Tökéletes szupermarketekben, bevásárlóközpontokban vagy kórházakban történő használatra
  • Alkalmas gyártási területek és raktárak tisztítására is.
Tartozékok
Tisztítószerek