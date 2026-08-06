Súroló-szívógép B 110 R Bc+R75+DOSE+SSD
A B 110 R akkumulátoros, ráülős padlósúroló-szívó gép Dose adagolórendszerrel, hengerkefefejjel, oldalsúrolóval és 110 literes tartályokkal van felszerelve. Óránként akár 5100 m2 tisztítására is alkalmas.
Az akkumulátoros B 110 R ráülős padlósúroló gép a 110 literes tartálykapacitásával, valamint a 75 centiméteres munkaszélességű hengerkefefejjel, illetve az integrált seprőegységgel akár 5100 m²-es óránkénti területi teljesítményt is képes elérni. A standard oldalsúroló segítségével a munkaszélesség 10 centiméterrel növelhető, és így a szélekhez közeli területek is egyszerűbben tisztíthatók. Minden beállítás kényelmesen, ráadásul 30 nyelven megadható a nagy színes kijelzőn, ezenkívül a színkódolt kezelőelemek szintén megkönnyítik a munkát a felhasználó számára. Az állítható magasságú ülés maximális kényelmet biztosít, a nappali menetfény növeli a biztonságot, az Auto Fill funkció pedig értékes munkaidőt takarít meg. Az innovatív KIK kulcsrendszernek köszönhetően hatékonyan megelőzhetők a kezelési hibák, mivel a KIK használatával különböző felhasználókhoz különböző jogosultságok rendelhetők a tisztítási módok és egyéb funkciók beállításakor. A B 110 R a Dose tisztítószer-adagoló rendszerrel és a sebességfüggő vízadagolással is kíméli az erőforrásokat.
Jellemzők és előnyök
Hengerkefefej beépített seprőegységgelÖntött alumíniumból készült, nagy kerekekkel. Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval. Nagyon sima működés és csendes üzemeltetés a zajérzékeny területeken.
Idő- és költségtakarékos oldalsó súrolófelületLehetővé teszi a falak közelében, illetve a szélek közelében lévő polcoknál is a tisztítást. Akadályok esetén a gép alá visszahúzódik, elkerülve ezzel a sérüléseket. Költségmegtakarítás a kézzel a szélek mentén újra elvégzendő takarítás elkerülése érdekében.
Állítható magasságú ülésTökéletes ülő helyzet beállítása, függetlenül a kezelő fizikai magasságától. Kiváló, kényelmes ülés az út során. Hosszabb, és a fáradtságtól megkímélő munkaintervallumokat tesz lehetővé
A sebességtől függő vízadagolás
- Csökkenti a vízellátást a kanyarodáskor, illetve a lassú működtetés során.
- A víztakarékos funkció növeli a területi teljesítményt.
- Gyorsabban szárad a talaj, ráadásul kisebb annak a kockázata, hogy a kanyarokban megmaradjon a víz.
Robusztus alumínium öntött szívórúd
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|750
|Szívás munkaszélessége (mm)
|950
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|110 / 110
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 5100
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|3600
|Akkumulátor (V)
|24
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 4
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 230
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Emelkedési képesség (%)
|10
|Kefefordulatszám (fordulat)
|1200
|Kefenyomás (g / cm²)
|500
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 5,7
|Zajszint (dB (A))
|59
|Felvételi teljesítmény (W)
|ig 2350
|Megengedett össztömeg (kg)
|650
|A szoftverfrissítések elérhetők
|2032-01-01
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|258
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1695 x 975 x 1315
A csomag tartalma
- Beépített töltőkészülék
- Szívógerenda, hajlított
- Oldalsó súrolóelem
- tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel
Felszereltség
- Auto-Fill
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- DOSE
- Parkolófék
- Beépített seprőberendezés
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- Állítható magasságú ülés
- Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
- szabványos nappali menetfény
- csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás
- masszív elülső lökhárító
- sebességfüggő vízadagolással
- a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Tökéletes szupermarketekben, bevásárlóközpontokban vagy kórházakban történő használatra
- Alkalmas gyártási területek és raktárak tisztítására is.