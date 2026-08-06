Az akkumulátoros B 110 R ráülős padlósúroló gép a 110 literes tartálykapacitásával, valamint a 75 centiméteres munkaszélességű hengerkefefejjel, illetve az integrált seprőegységgel akár 5100 m²-es óránkénti területi teljesítményt is képes elérni. A standard oldalsúroló segítségével a munkaszélesség 10 centiméterrel növelhető, és így a szélekhez közeli területek is egyszerűbben tisztíthatók. Minden beállítás kényelmesen, ráadásul 30 nyelven megadható a nagy színes kijelzőn, ezenkívül a színkódolt kezelőelemek szintén megkönnyítik a munkát a felhasználó számára. Az állítható magasságú ülés maximális kényelmet biztosít, a nappali menetfény növeli a biztonságot, az Auto Fill funkció pedig értékes munkaidőt takarít meg. Az innovatív KIK kulcsrendszernek köszönhetően hatékonyan megelőzhetők a kezelési hibák, mivel a KIK használatával különböző felhasználókhoz különböző jogosultságok rendelhetők a tisztítási módok és egyéb funkciók beállításakor. A B 110 R a Dose tisztítószer-adagoló rendszerrel és a sebességfüggő vízadagolással is kíméli az erőforrásokat.