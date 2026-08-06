A közepes méretű területek hosszú munkaintervallumaihoz tervezett, különösen csendes, nagy akkumulátortartállyal felszerelt B 110 R Classic felülős súrológépünk óránként akár 4500 négyzetmétert is könnyedén megtisztít. Emellett nagyméretű, 110 literes tartállyal rendelkezik a friss és a szennyezett víz számára, gazdaságos eco!efficiency üzemmóddal, megbízható és bevált tárcsás kefetechnikával 75 centiméteres munkaszélességgel, valamint kiváló minőségű öntött alumíniumból készült, piacvezető szívóteljesítményű facsaróval. Az intelligens KIK kulcsrendszer a gép funkcióihoz való hozzáférési jogok egyéni kiosztására, a többnyelvű kijelző, az intelligens EASY Operation kapcsoló és a színkódolt kezelőelemek nagyon egyszerű kezelhetőséget biztosítanak. A még nagyobb munkakomfort és biztonság érdekében a gép jól látható nappali menetfénnyel is fel van szerelve.