A nagyon könnyen használható, akkumulátoros súrolószárító B 110 R Classic egy piacvezető szívóteljesítményű gumibetéttel, valamint egy 75 cm széles görgős kefefejjel rendelkezik időtakarékos előseprési funkcióval – mindkettő kiváló minőségű matricából készült. öntött alumínium. A 110 literes friss és szennyezett víz tartályai nemcsak hosszabb munkaidőt tesznek lehetővé, hanem akár 4500 négyzetméter óránkénti területteljesítményt is. Kompakt felépítésének köszönhetően a B 110 R Classic nagyon mozgékony, ezért kiválóan alkalmas egyenetlen területek tisztítására is. Az integrált nappali menetfények biztosítják a legjobb áttekintést és láthatóságot. A hengerek nagy érintkezési nyomása kiváló tisztítási eredményt biztosít, és szükség esetén gyorsan és egyszerűen cserélhetők. A nagy kijelző az összes fontos funkció beállításához több mint 30 nyelven, valamint a könnyen érthető, színkódolt vezérlőelemek megkönnyítik a gép használatát. Az intelligens KIK kulcsrendszer a gép funkcióihoz való hozzáférési jogok egyéni hozzárendeléséhez szintén megakadályozza a nem kívánt működési hibákat.