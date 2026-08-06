Súroló-szívógép B 110 R Bp Classic +R75

Ideális közepes méretű területekhez: mozgékony, akkumulátoros és csendes felülős súrológép 110 literes tartállyal, nagy teljesítményű kefefejjel és facsaróval.

A nagyon könnyen használható, akkumulátoros súrolószárító B 110 R Classic egy piacvezető szívóteljesítményű gumibetéttel, valamint egy 75 cm széles görgős kefefejjel rendelkezik időtakarékos előseprési funkcióval – mindkettő kiváló minőségű matricából készült. öntött alumínium. A 110 literes friss és szennyezett víz tartályai nemcsak hosszabb munkaidőt tesznek lehetővé, hanem akár 4500 négyzetméter óránkénti területteljesítményt is. Kompakt felépítésének köszönhetően a B 110 R Classic nagyon mozgékony, ezért kiválóan alkalmas egyenetlen területek tisztítására is. Az integrált nappali menetfények biztosítják a legjobb áttekintést és láthatóságot. A hengerek nagy érintkezési nyomása kiváló tisztítási eredményt biztosít, és szükség esetén gyorsan és egyszerűen cserélhetők. A nagy kijelző az összes fontos funkció beállításához több mint 30 nyelven, valamint a könnyen érthető, színkódolt vezérlőelemek megkönnyítik a gép használatát. Az intelligens KIK kulcsrendszer a gép funkcióihoz való hozzáférési jogok egyéni hozzárendeléséhez szintén megakadályozza a nem kívánt működési hibákat.

Jellemzők és előnyök
Robusztus alumínium öntött szívórúd
  • Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
  • A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
  • Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Hengerkefefej beépített seprőegységgel
  • Öntött alumíniumból készült, nagy kerekekkel.
  • Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval.
  • Nagyon sima működés és csendes üzemeltetés a zajérzékeny területeken.
Innovatív KIK rendszer
  • Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
  • Alacsonyabb szervizköltségek.
  • Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
  • Csökkentett energiafogyasztás.
  • 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
  • Még halkabb, így ideális zajérzékeny területekre (pl. napközbeni takarítás, kórházak, szállodák stb. esetén).
Nagy, színes kijelző
  • Nincs szükség külön töltőre.
  • Kényelmesen és könnyen kezelhető.
  • Beállítható a különböző akkumulátor típusokhoz.
Könnyű kezelés
  • Könnyű kezelhetőség a logikusan felépített, színkódolással ellátott kezelőelemeknek köszönhetően.
  • Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Kefés motor
Kefék munkaszélessége (mm) 750
Szívás munkaszélessége (mm) 950
Friss-/szennyezettvíz-tartály ( ) 110 / 110
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) max. 4500
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 3150
Akkumulátor (V) 24
Menetsebesség (km/h) max. 6
Emelkedési képesség (%) max. 10
Kefefordulatszám (fordulat) 1200
Kefenyomás (kg/g / cm²) 75 / 500
Fordulószélesség folyosón (cm) 175
Vízfogyasztás (l/min) max. 5
Zajszint (dB (A)) 59
Súly tartozékok nélkül (kg) 251
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1635 x 975 x 1265

A csomag tartalma

  • Hengerkefe: 2 Darab(ok)
  • Szívógerenda, hajlított
  • masszív öntött alumínium szívórúd

Felszereltség

  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • Beépített seprőberendezés
  • Seprőfunkció
  • Mágnesszelep
  • 2 tartályos rendszer
  • szabványos nappali menetfény
  • Szívóajak típusa: Linatex®
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép B 110 R Bp Classic +R75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Classic +R75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Classic +R75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Classic +R75

Videók

Alkalmazási területek
  • Tökéletes szupermarketekben, bevásárlóközpontokban vagy kórházakban történő használatra
  • Alkalmas gyártási területek és raktárak tisztítására is.
Tartozékok
Tisztítószerek