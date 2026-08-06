Kompakt, mozgékony, akkumulátoros: a tárcsás kefefejjel és 75 centiméteres munkaszélességgel felszerelt B 110 R felülős súroló-szívógépünk tudja, hogyan győzze meg Önt a hatékonyságáról a karbantartási takarítások során, vagy sarkokkal rendelkező területek tisztításakor is. A készülék a friss víz és a szennyezettvíz számára kialakított, két 110 literes tartályának és a sebességtől függő vízadagolásnak köszönhetően hosszú munkaintervallumokat és akár 4500 m2 / óra területi teljesítményt tud elérni. Az alapfelszereltséghez hozzátartozik egy erőteljes, 170 Ah-os akkumulátor és egy kompatibilis akkumulátortöltő, valamint az Auto Fill funkció a frissvíz-tartály feltöltéséhez, amellyel időt takaríthat meg, illetve a KIK kulcsrendszer, amely lehetővé teszi a gép fontos funkcióhoz való hozzáférési jogok egyedi hozzárendelését. A B 110 R hihetetlenül egyszerűen kezelhető a színkódolt kezelőelemeknek és a nagyméretű kijelzőnek köszönhetően, amelyeken minden fontos funkció több mint 30 nyelven állítható be. A gép állítható magasságú vezetőüléssel és jól látható nappali menetlámpákkal van felszerelve a fokozott munkavégzési kényelem és a biztonság érdekében.