Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75
Alapfelszereltségben erős, 170 Ah-os akkumulátorral és fedélzeti akkumulátortöltővel kapható: ez a mi B 110 R felülős súroló-szívógépünk. Kompakt, könnyedén manőverezhető készülék tárcsás kefefejjel.
Kompakt, mozgékony, akkumulátoros: a tárcsás kefefejjel és 75 centiméteres munkaszélességgel felszerelt B 110 R felülős súroló-szívógépünk tudja, hogyan győzze meg Önt a hatékonyságáról a karbantartási takarítások során, vagy sarkokkal rendelkező területek tisztításakor is. A készülék a friss víz és a szennyezettvíz számára kialakított, két 110 literes tartályának és a sebességtől függő vízadagolásnak köszönhetően hosszú munkaintervallumokat és akár 4500 m2 / óra területi teljesítményt tud elérni. Az alapfelszereltséghez hozzátartozik egy erőteljes, 170 Ah-os akkumulátor és egy kompatibilis akkumulátortöltő, valamint az Auto Fill funkció a frissvíz-tartály feltöltéséhez, amellyel időt takaríthat meg, illetve a KIK kulcsrendszer, amely lehetővé teszi a gép fontos funkcióhoz való hozzáférési jogok egyedi hozzárendelését. A B 110 R hihetetlenül egyszerűen kezelhető a színkódolt kezelőelemeknek és a nagyméretű kijelzőnek köszönhetően, amelyeken minden fontos funkció több mint 30 nyelven állítható be. A gép állítható magasságú vezetőüléssel és jól látható nappali menetlámpákkal van felszerelve a fokozott munkavégzési kényelem és a biztonság érdekében.
Jellemzők és előnyök
Állítható magasságú ülésTökéletes ülő helyzet beállítása, függetlenül a kezelő fizikai magasságától. Kiváló, kényelmes ülés az út során. Hosszabb, és a fáradtságtól megkímélő munkaintervallumokat tesz lehetővé
A sebességtől függő vízadagolásCsökkenti a vízellátást a kanyarodáskor, illetve a lassú működtetés során. A víztakarékos funkció növeli a területi teljesítményt. Gyorsabban szárad a talaj, ráadásul kisebb annak a kockázata, hogy a kanyarokban megmaradjon a víz.
Innovatív KIK rendszerSzínkóddal ellátott kulcsok a különböző hozzáférési jogokhoz, illetve az operációs hibák elkerülése végett. A tisztítási módok és egyéb funkciók minden felhasználó számára előre beállíthatók. Optimális beállítás az adott felhasználó egyedi feladataihoz.
Robusztus alumínium öntött szívórúd
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|750
|Szívás munkaszélessége (mm)
|950
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|110 / 110
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|4500
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|3150
|Akkumulátor (V/Ah)
|24 / 170
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2,5
|Akkumulátortöltési idő (h)
|7
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 230
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Emelkedési képesség (%)
|10
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180
|Kefenyomás (kg)
|75
|Fordulószélesség folyosón (mm)
|1750
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 5,7
|Zajszint (dB (A))
|59
|Felvételi teljesítmény (W)
|ig 2350
|Megengedett össztömeg (kg)
|650
|A szoftverfrissítések elérhetők
|2032-01-01
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|370
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1695 x 975 x 1315
A csomag tartalma
- Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
- Szívógerenda, hajlított
Felszereltség
- Auto-Fill
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- Parkolófék
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- Állítható magasságú ülés
- Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
- szabványos nappali menetfény
- masszív elülső lökhárító
- sebességfüggő vízadagolással
- a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Tökéletes szupermarketekben, bevásárlóközpontokban vagy kórházakban történő használatra
- Alkalmas gyártási területek és raktárak tisztítására is.