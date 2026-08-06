Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD

A 110 literes frissvíz- és szennyezettvíz-tartályok, valamint az Auto Fill funkció a B 110 R felülős súroló-szívógép esetében 5100 m2 / óra teljesítményt tesznek lehetővé.

Az friss víz és szennyezett víz számára egyenként 110 literes tartálytérfogatának, valamint a 75 centiméteres munkaszélességű tárcsás kefefejnek köszönhetően a B 110 R felülős súroló-szívógépünk könnyedén eléri az 5100 m2 / óra körüli területi teljesítményt. Az oldalsó súrolófelület is a készülék része, amely 10 centiméterrel meghosszabbítja a munkaszélességét, és ezzel lehetővé teszi a szélekhez közel történő tisztítást is. Az erőforrás-megtakarító Dose tisztítószer-adagoló rendszerrel, a frissvíz-tartály feltöltésére szolgáló időmegtakarító Auto Fill funkcióval, és az üzemi hibák elkerülése érdekében használatos KIK kulcsrendszerrel a gép további kiváló tulajdonságokkal rendelkezik a hatékony és felhasználóbarát működés érdekében. A nagy teljesítményű 170 Ah-os akkumulátor és a beépített akkumulátortöltő alapfelszereltségként szintén a készülék részét képezi. A felhasználó élvezheti a kényelmes ülésmagasság-beállítást, a színes kijelző egyszerű kezelési lehetőségeit, amelyeket több mint 30 nyelven lehet megadni, továbbá a passzív biztonság növelése érdekében felszerelt nappali menetlámpák is a felhasználó kényelmét szolgálják.

Jellemzők és előnyök
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD: Idő- és költségtakarékos oldalsó súrolófelület
Idő- és költségtakarékos oldalsó súrolófelület
Lehetővé teszi a falak közelében, illetve a szélek közelében lévő polcoknál is a tisztítást. Akadályok esetén a gép alá visszahúzódik, elkerülve ezzel a sérüléseket. Költségmegtakarítás a kézzel a szélek mentén újra elvégzendő takarítás elkerülése érdekében.
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD: Állítható magasságú ülés
Állítható magasságú ülés
Tökéletes ülő helyzet beállítása, függetlenül a kezelő fizikai magasságától. Kiváló, kényelmes ülés az út során. Hosszabb, és a fáradtságtól megkímélő munkaintervallumokat tesz lehetővé
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD: A sebességtől függő vízadagolás
A sebességtől függő vízadagolás
Csökkenti a vízellátást a kanyarodáskor, illetve a lassú működtetés során. A víztakarékos funkció növeli a területi teljesítményt. Gyorsabban szárad a talaj, ráadásul kisebb annak a kockázata, hogy a kanyarokban megmaradjon a víz.
Robusztus alumínium öntött szívórúd
  • Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
  • A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
  • Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (mm) 750
Szívás munkaszélessége (mm) 950
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 110 / 110
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) max. 5100
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 3600
Akkumulátor (V/Ah) 24 / 170
Akkumulátor üzemideje (h) max. 2,5
Akkumulátortöltési idő (h) 7
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 100 - 230
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50 - 60
Emelkedési képesség (%) 10
Kefefordulatszám (fordulat) 180
Kefenyomás (kg) 75
Fordulószélesség folyosón (mm) 1750
Vízfogyasztás (l/min) max. 5,7
Zajszint (dB (A)) 59
Felvételi teljesítmény (W) ig 2350
Megengedett össztömeg (kg) 650
A szoftverfrissítések elérhetők 2032-01-01
Súly tartozékok nélkül (kg) 380
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1695 x 975 x 1315

A csomag tartalma

  • Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
  • Szívógerenda, hajlított
  • Oldalsó súrolóelem
  • masszív öntött alumínium szívórúd
  • tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel

Felszereltség

  • Auto-Fill
  • Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • DOSE
  • Parkolófék
  • Mágnesszelep
  • 2 tartályos rendszer
  • Állítható magasságú ülés
  • Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
  • szabványos nappali menetfény
  • csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás
  • masszív elülső lökhárító
  • sebességfüggő vízadagolással
  • a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • elektromos és mechanikus úszókapcsoló
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD

Videók

Alkalmazási területek
  • Tökéletes szupermarketekben, bevásárlóközpontokban vagy kórházakban történő használatra
  • Alkalmas gyártási területek és raktárak tisztítására is.
Tartozékok
Tisztítószerek