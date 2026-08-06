Az friss víz és szennyezett víz számára egyenként 110 literes tartálytérfogatának, valamint a 75 centiméteres munkaszélességű tárcsás kefefejnek köszönhetően a B 110 R felülős súroló-szívógépünk könnyedén eléri az 5100 m2 / óra körüli területi teljesítményt. Az oldalsó súrolófelület is a készülék része, amely 10 centiméterrel meghosszabbítja a munkaszélességét, és ezzel lehetővé teszi a szélekhez közel történő tisztítást is. Az erőforrás-megtakarító Dose tisztítószer-adagoló rendszerrel, a frissvíz-tartály feltöltésére szolgáló időmegtakarító Auto Fill funkcióval, és az üzemi hibák elkerülése érdekében használatos KIK kulcsrendszerrel a gép további kiváló tulajdonságokkal rendelkezik a hatékony és felhasználóbarát működés érdekében. A nagy teljesítményű 170 Ah-os akkumulátor és a beépített akkumulátortöltő alapfelszereltségként szintén a készülék részét képezi. A felhasználó élvezheti a kényelmes ülésmagasság-beállítást, a színes kijelző egyszerű kezelési lehetőségeit, amelyeket több mint 30 nyelven lehet megadni, továbbá a passzív biztonság növelése érdekében felszerelt nappali menetlámpák is a felhasználó kényelmét szolgálják.