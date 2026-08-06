Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
A 110 literes frissvíz- és szennyezettvíz-tartályok, valamint az Auto Fill funkció a B 110 R felülős súroló-szívógép esetében 5100 m2 / óra teljesítményt tesznek lehetővé.
Az friss víz és szennyezett víz számára egyenként 110 literes tartálytérfogatának, valamint a 75 centiméteres munkaszélességű tárcsás kefefejnek köszönhetően a B 110 R felülős súroló-szívógépünk könnyedén eléri az 5100 m2 / óra körüli területi teljesítményt. Az oldalsó súrolófelület is a készülék része, amely 10 centiméterrel meghosszabbítja a munkaszélességét, és ezzel lehetővé teszi a szélekhez közel történő tisztítást is. Az erőforrás-megtakarító Dose tisztítószer-adagoló rendszerrel, a frissvíz-tartály feltöltésére szolgáló időmegtakarító Auto Fill funkcióval, és az üzemi hibák elkerülése érdekében használatos KIK kulcsrendszerrel a gép további kiváló tulajdonságokkal rendelkezik a hatékony és felhasználóbarát működés érdekében. A nagy teljesítményű 170 Ah-os akkumulátor és a beépített akkumulátortöltő alapfelszereltségként szintén a készülék részét képezi. A felhasználó élvezheti a kényelmes ülésmagasság-beállítást, a színes kijelző egyszerű kezelési lehetőségeit, amelyeket több mint 30 nyelven lehet megadni, továbbá a passzív biztonság növelése érdekében felszerelt nappali menetlámpák is a felhasználó kényelmét szolgálják.
Jellemzők és előnyök
Idő- és költségtakarékos oldalsó súrolófelületLehetővé teszi a falak közelében, illetve a szélek közelében lévő polcoknál is a tisztítást. Akadályok esetén a gép alá visszahúzódik, elkerülve ezzel a sérüléseket. Költségmegtakarítás a kézzel a szélek mentén újra elvégzendő takarítás elkerülése érdekében.
Állítható magasságú ülésTökéletes ülő helyzet beállítása, függetlenül a kezelő fizikai magasságától. Kiváló, kényelmes ülés az út során. Hosszabb, és a fáradtságtól megkímélő munkaintervallumokat tesz lehetővé
A sebességtől függő vízadagolásCsökkenti a vízellátást a kanyarodáskor, illetve a lassú működtetés során. A víztakarékos funkció növeli a területi teljesítményt. Gyorsabban szárad a talaj, ráadásul kisebb annak a kockázata, hogy a kanyarokban megmaradjon a víz.
Robusztus alumínium öntött szívórúd
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|750
|Szívás munkaszélessége (mm)
|950
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|110 / 110
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 5100
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|3600
|Akkumulátor (V/Ah)
|24 / 170
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2,5
|Akkumulátortöltési idő (h)
|7
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 230
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Emelkedési képesség (%)
|10
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180
|Kefenyomás (kg)
|75
|Fordulószélesség folyosón (mm)
|1750
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 5,7
|Zajszint (dB (A))
|59
|Felvételi teljesítmény (W)
|ig 2350
|Megengedett össztömeg (kg)
|650
|A szoftverfrissítések elérhetők
|2032-01-01
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|380
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1695 x 975 x 1315
A csomag tartalma
- Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
- Szívógerenda, hajlított
- Oldalsó súrolóelem
- masszív öntött alumínium szívórúd
- tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel
Felszereltség
- Auto-Fill
- Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- DOSE
- Parkolófék
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- Állítható magasságú ülés
- Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
- szabványos nappali menetfény
- csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás
- masszív elülső lökhárító
- sebességfüggő vízadagolással
- a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Tökéletes szupermarketekben, bevásárlóközpontokban vagy kórházakban történő használatra
- Alkalmas gyártási területek és raktárak tisztítására is.