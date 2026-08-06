Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75

Az akkumulátoros B 110 R felülős súroló-szívógépünk óránkénti 4500 m2-es területet képes megtisztítani. Alapkivitelben egy 170 Ah-os akkumulátorral és egy akkumulátortöltővel kapható.

Hosszú munkaintervallumok és akár 4500 m2 / óra területi teljesítmény érhető el a B 110 R felülős súroló-szívógépünkkel. Erős, 170 Ah akkumulátorral, integrált akkumulátortöltővel, 110 literes frissvíz- és szennyezettvíz-tartállyal, valamint gazdaságos, sebességtől függő vízadagolással van felszerelve. A 75 centiméteres munkaszélességű készülék a területeket megbízható hengerkefe-technikával és beépített seprési funkcióval tisztítja meg. A gép kezelése szintén nagyon egyszerű. A működési hibák elkerülésére szolgáló innovatív KIK kulcsrendszerünkön kívül a színkódolt kezelőelemek, az EASY Operation kapcsoló, egy többnyelvű kijelző, valamint a frissvíz-tartály feltöltésére szolgáló időtakarékos és kényelmes Auto Fill funkció biztosítja az egyszerű kezelhetőséget. A gép állítható magasságú vezetőüléssel és jól látható nappali menetlámpákkal van felszerelve a fokozott munkavégzési kényelem és biztonság érdekében.

Jellemzők és előnyök
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75: Hengerkefefej beépített seprőegységgel
Hengerkefefej beépített seprőegységgel
Öntött alumíniumból készült, nagy kerekekkel. Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval. Nagyon sima működés és csendes üzemeltetés a zajérzékeny területeken.
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75: Állítható magasságú ülés
Állítható magasságú ülés
Tökéletes ülő helyzet beállítása, függetlenül a kezelő fizikai magasságától. Kiváló, kényelmes ülés az út során. Hosszabb, és a fáradtságtól megkímélő munkaintervallumokat tesz lehetővé
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75: A sebességtől függő vízadagolás
A sebességtől függő vízadagolás
Csökkenti a vízellátást a kanyarodáskor, illetve a lassú működtetés során. A víztakarékos funkció növeli a területi teljesítményt. Gyorsabban szárad a talaj, ráadásul kisebb annak a kockázata, hogy a kanyarokban megmaradjon a víz.
Robusztus alumínium öntött szívórúd
  • Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
  • A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
  • Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (mm) 750
Szívás munkaszélessége (mm) 950
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 110 / 110
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 4500
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 3150
Akkumulátor (V/Ah) 24 / 170
Akkumulátor üzemideje (h) max. 2,5
Akkumulátortöltési idő (h) 7
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 100 - 230
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50 - 60
Emelkedési képesség (%) 10
Kefefordulatszám (fordulat) 1200
Kefenyomás (kg) 75
Fordulószélesség folyosón (mm) 1750
Vízfogyasztás (l/min) max. 5,7
Zajszint (dB (A)) 59
Felvételi teljesítmény (W) ig 2350
Megengedett össztömeg (kg) 650
A szoftverfrissítések elérhetők 2032-01-01
Súly tartozékok nélkül (kg) 370
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1695 x 975 x 1315

A csomag tartalma

  • Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
  • Szívógerenda, hajlított

Felszereltség

  • Auto-Fill
  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • Parkolófék
  • Beépített seprőberendezés
  • Mágnesszelep
  • 2 tartályos rendszer
  • Állítható magasságú ülés
  • Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
  • szabványos nappali menetfény
  • masszív elülső lökhárító
  • sebességfüggő vízadagolással
  • a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • elektromos és mechanikus úszókapcsoló
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75

Videók

Alkalmazási területek
  • Tökéletes szupermarketekben, bevásárlóközpontokban vagy kórházakban történő használatra
  • Alkalmas gyártási területek és raktárak tisztítására is.
Tartozékok
Tisztítószerek