Hosszú munkaintervallumok és akár 4500 m2 / óra területi teljesítmény érhető el a B 110 R felülős súroló-szívógépünkkel. Erős, 170 Ah akkumulátorral, integrált akkumulátortöltővel, 110 literes frissvíz- és szennyezettvíz-tartállyal, valamint gazdaságos, sebességtől függő vízadagolással van felszerelve. A 75 centiméteres munkaszélességű készülék a területeket megbízható hengerkefe-technikával és beépített seprési funkcióval tisztítja meg. A gép kezelése szintén nagyon egyszerű. A működési hibák elkerülésére szolgáló innovatív KIK kulcsrendszerünkön kívül a színkódolt kezelőelemek, az EASY Operation kapcsoló, egy többnyelvű kijelző, valamint a frissvíz-tartály feltöltésére szolgáló időtakarékos és kényelmes Auto Fill funkció biztosítja az egyszerű kezelhetőséget. A gép állítható magasságú vezetőüléssel és jól látható nappali menetlámpákkal van felszerelve a fokozott munkavégzési kényelem és biztonság érdekében.