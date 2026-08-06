Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75
Az akkumulátoros B 110 R felülős súroló-szívógépünk óránkénti 4500 m2-es területet képes megtisztítani. Alapkivitelben egy 170 Ah-os akkumulátorral és egy akkumulátortöltővel kapható.
Hosszú munkaintervallumok és akár 4500 m2 / óra területi teljesítmény érhető el a B 110 R felülős súroló-szívógépünkkel. Erős, 170 Ah akkumulátorral, integrált akkumulátortöltővel, 110 literes frissvíz- és szennyezettvíz-tartállyal, valamint gazdaságos, sebességtől függő vízadagolással van felszerelve. A 75 centiméteres munkaszélességű készülék a területeket megbízható hengerkefe-technikával és beépített seprési funkcióval tisztítja meg. A gép kezelése szintén nagyon egyszerű. A működési hibák elkerülésére szolgáló innovatív KIK kulcsrendszerünkön kívül a színkódolt kezelőelemek, az EASY Operation kapcsoló, egy többnyelvű kijelző, valamint a frissvíz-tartály feltöltésére szolgáló időtakarékos és kényelmes Auto Fill funkció biztosítja az egyszerű kezelhetőséget. A gép állítható magasságú vezetőüléssel és jól látható nappali menetlámpákkal van felszerelve a fokozott munkavégzési kényelem és biztonság érdekében.
Jellemzők és előnyök
Hengerkefefej beépített seprőegységgelÖntött alumíniumból készült, nagy kerekekkel. Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval. Nagyon sima működés és csendes üzemeltetés a zajérzékeny területeken.
Állítható magasságú ülésTökéletes ülő helyzet beállítása, függetlenül a kezelő fizikai magasságától. Kiváló, kényelmes ülés az út során. Hosszabb, és a fáradtságtól megkímélő munkaintervallumokat tesz lehetővé
A sebességtől függő vízadagolásCsökkenti a vízellátást a kanyarodáskor, illetve a lassú működtetés során. A víztakarékos funkció növeli a területi teljesítményt. Gyorsabban szárad a talaj, ráadásul kisebb annak a kockázata, hogy a kanyarokban megmaradjon a víz.
Robusztus alumínium öntött szívórúd
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|750
|Szívás munkaszélessége (mm)
|950
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|110 / 110
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|4500
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|3150
|Akkumulátor (V/Ah)
|24 / 170
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2,5
|Akkumulátortöltési idő (h)
|7
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 230
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Emelkedési képesség (%)
|10
|Kefefordulatszám (fordulat)
|1200
|Kefenyomás (kg)
|75
|Fordulószélesség folyosón (mm)
|1750
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 5,7
|Zajszint (dB (A))
|59
|Felvételi teljesítmény (W)
|ig 2350
|Megengedett össztömeg (kg)
|650
|A szoftverfrissítések elérhetők
|2032-01-01
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|370
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1695 x 975 x 1315
A csomag tartalma
- Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
- Szívógerenda, hajlított
Felszereltség
- Auto-Fill
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- Parkolófék
- Beépített seprőberendezés
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- Állítható magasságú ülés
- Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
- szabványos nappali menetfény
- masszív elülső lökhárító
- sebességfüggő vízadagolással
- a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Tökéletes szupermarketekben, bevásárlóközpontokban vagy kórházakban történő használatra
- Alkalmas gyártási területek és raktárak tisztítására is.