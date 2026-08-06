Az értékes erőforrások védelmét szolgáló okos felszereltségi kiegészítők, mint például a Dose tisztítószer-adagoló rendszer és a sebességfüggő vízadagolás is a B 110 R felülős súroló-szívógép koncepciójának központi elemei. A nagy teljesítményű 170 Ah-s akkumulátor és a beépített töltő alapfelszereltségként tartozik a készülékhez. A 75 centiméteres munkaszélességű hengerkefefej, illetve a beépített elősöprési funkció szintén optimális tisztítási teljesítményével tűnik ki. Az intelligens Auto Fill funkció és az automatikus tartályöblítő rendszer alapfelszereltségként tartalmazza a frissvíztartály gyors feltöltését vagy a szennyezettvíz-tartály mélytisztítását. Mindkét tartály 110 literes. Ezenkívül a felhasználók kivételesen előnyösnek találják a kényelmes ülésmagasság-állítást, a több mint 30 nyelven elérhető színes kijelzőn keresztül végezhető egyszerű beállítási lehetőségeket, valamint nappali menetfényt, amely a még nagyobb biztonság elérését szolgálja. A B 110 R-rel óránként mintegy 4500 m²-es területi teljesítmény érhető el.