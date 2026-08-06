Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
A nagy teljesítményű, nagyon könnyen kezelhető felülős súroló-szívógép, a B 110 R nagy felszereltségi csomaggal, hengeres kefefejjel, integrált seprőegységgel és 75 centiméteres munkaszélességgel van felszerelve.
Az értékes erőforrások védelmét szolgáló okos felszereltségi kiegészítők, mint például a Dose tisztítószer-adagoló rendszer és a sebességfüggő vízadagolás is a B 110 R felülős súroló-szívógép koncepciójának központi elemei. A nagy teljesítményű 170 Ah-s akkumulátor és a beépített töltő alapfelszereltségként tartozik a készülékhez. A 75 centiméteres munkaszélességű hengerkefefej, illetve a beépített elősöprési funkció szintén optimális tisztítási teljesítményével tűnik ki. Az intelligens Auto Fill funkció és az automatikus tartályöblítő rendszer alapfelszereltségként tartalmazza a frissvíztartály gyors feltöltését vagy a szennyezettvíz-tartály mélytisztítását. Mindkét tartály 110 literes. Ezenkívül a felhasználók kivételesen előnyösnek találják a kényelmes ülésmagasság-állítást, a több mint 30 nyelven elérhető színes kijelzőn keresztül végezhető egyszerű beállítási lehetőségeket, valamint nappali menetfényt, amely a még nagyobb biztonság elérését szolgálja. A B 110 R-rel óránként mintegy 4500 m²-es területi teljesítmény érhető el.
Jellemzők és előnyök
Hengerkefefej beépített seprőegységgelÖntött alumíniumból készült, nagy kerekekkel. Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval. Nagyon sima működés és csendes üzemeltetés a zajérzékeny területeken.
Állítható magasságú ülésTökéletes ülő helyzet beállítása, függetlenül a kezelő fizikai magasságától. Kiváló, kényelmes ülés az út során. Hosszabb, és a fáradtságtól megkímélő munkaintervallumokat tesz lehetővé
A sebességtől függő vízadagolásCsökkenti a vízellátást a kanyarodáskor, illetve a lassú működtetés során. A víztakarékos funkció növeli a területi teljesítményt. Gyorsabban szárad a talaj, ráadásul kisebb annak a kockázata, hogy a kanyarokban megmaradjon a víz.
Robusztus alumínium öntött szívórúd
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|750
|Szívás munkaszélessége (mm)
|950
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|110 / 110
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|4500
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|3150
|Akkumulátor (V/Ah)
|24 / 170
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2,5
|Akkumulátortöltési idő (h)
|7
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 230
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Emelkedési képesség (%)
|10
|Kefefordulatszám (fordulat)
|1200
|Kefenyomás (kg)
|75
|Fordulószélesség folyosón (mm)
|1750
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 5,7
|Zajszint (dB (A))
|59
|Felvételi teljesítmény (W)
|ig 2350
|Megengedett össztömeg (kg)
|650
|A szoftverfrissítések elérhetők
|2032-01-01
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|373
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1695 x 975 x 1315
A csomag tartalma
- Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
- Szívógerenda, hajlított
- tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel
Felszereltség
- Auto-Fill
- Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- DOSE
- Parkolófék
- Beépített seprőberendezés
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- Állítható magasságú ülés
- Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
- szabványos nappali menetfény
- csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás
- masszív elülső lökhárító
- sebességfüggő vízadagolással
- a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Tökéletes szupermarketekben, bevásárlóközpontokban vagy kórházakban történő használatra
- Alkalmas gyártási területek és raktárak tisztítására is.