Az alapfelszereltségben nagy teljesítményű 170 Ah akkumulátorral és beépített akkumulátortöltővel felszerelt, kompakt B 110 R felülős súroló-szívógép 110 literes tartályaival óránként 5100 m2-t takarít fel. Ezt a teljesítményt a 75 centiméter munkaszélességű hengerkefe-fejjel és a seprőegységgel, valamint az oldalsó súrolófelülettel éri el, amely a készülék munkaszélességet 10 centiméterrel hosszabbítja meg, hogy ezáltal lehetővé tegye az élek közelében, valamint a polcok alatt történő tisztítást is. A készülék következő tulajdonságai is az alapfelszereltség részei: sebességtől függő vízadagolás és az erőforrások megőrzése érdekében használatos Dose tisztítószer-adagoló rendszer, az Auto Fill funkció a frissvíz-tartály időtakarékos feltöltéséhez, illetve a tartályöblítő rendszer a szennyezettvíz-tartály gyors kitisztításához. Minden funkció kényelmesen kezelhető, felhasználóbarát és 30 nyelven vezérelhető a nagy, színes kijelzőn, illetve az EASY Operation kapcsoló segítségével. Az integrált KIK kulcsrendszer lehetővé teszi a fontos gépfunkciókhoz való hozzáférési jogok egyedi hozzárendelését, így vele hatékonyan elkerülhetőek az üzemeltetési problémák. A passzív biztonság növeléseérdekében felszerelt nappali menetlámpák is a készülék részei.