Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE+SSD
Megbízható B 110 R felülős súroló-szívógép 170 Ah akkumulátorral, beépített akkumulátortöltővel, oldalsó súrolófelülettel és Dose tisztítószer-adagoló rendszerrel. Területi teljesítménye: 5100 m2 / óra.
Az alapfelszereltségben nagy teljesítményű 170 Ah akkumulátorral és beépített akkumulátortöltővel felszerelt, kompakt B 110 R felülős súroló-szívógép 110 literes tartályaival óránként 5100 m2-t takarít fel. Ezt a teljesítményt a 75 centiméter munkaszélességű hengerkefe-fejjel és a seprőegységgel, valamint az oldalsó súrolófelülettel éri el, amely a készülék munkaszélességet 10 centiméterrel hosszabbítja meg, hogy ezáltal lehetővé tegye az élek közelében, valamint a polcok alatt történő tisztítást is. A készülék következő tulajdonságai is az alapfelszereltség részei: sebességtől függő vízadagolás és az erőforrások megőrzése érdekében használatos Dose tisztítószer-adagoló rendszer, az Auto Fill funkció a frissvíz-tartály időtakarékos feltöltéséhez, illetve a tartályöblítő rendszer a szennyezettvíz-tartály gyors kitisztításához. Minden funkció kényelmesen kezelhető, felhasználóbarát és 30 nyelven vezérelhető a nagy, színes kijelzőn, illetve az EASY Operation kapcsoló segítségével. Az integrált KIK kulcsrendszer lehetővé teszi a fontos gépfunkciókhoz való hozzáférési jogok egyedi hozzárendelését, így vele hatékonyan elkerülhetőek az üzemeltetési problémák. A passzív biztonság növeléseérdekében felszerelt nappali menetlámpák is a készülék részei.
Jellemzők és előnyök
Hengerkefefej beépített seprőegységgelÖntött alumíniumból készült, nagy kerekekkel. Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval. Nagyon sima működés és csendes üzemeltetés a zajérzékeny területeken.
Idő- és költségtakarékos oldalsó súrolófelületLehetővé teszi a falak közelében, illetve a szélek közelében lévő polcoknál is a tisztítást. Akadályok esetén a gép alá visszahúzódik, elkerülve ezzel a sérüléseket. Költségmegtakarítás a kézzel a szélek mentén újra elvégzendő takarítás elkerülése érdekében.
Állítható magasságú ülésTökéletes ülő helyzet beállítása, függetlenül a kezelő fizikai magasságától. Kiváló, kényelmes ülés az út során. Hosszabb, és a fáradtságtól megkímélő munkaintervallumokat tesz lehetővé
A sebességtől függő vízadagolás
- Csökkenti a vízellátást a kanyarodáskor, illetve a lassú működtetés során.
- A víztakarékos funkció növeli a területi teljesítményt.
- Gyorsabban szárad a talaj, ráadásul kisebb annak a kockázata, hogy a kanyarokban megmaradjon a víz.
Robusztus alumínium öntött szívórúd
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|750
|Szívás munkaszélessége (mm)
|950
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|110 / 110
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 5100
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|3600
|Akkumulátor (V/Ah)
|24 / 170
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2,5
|Akkumulátortöltési idő (h)
|7
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 230
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Emelkedési képesség (%)
|10
|Kefefordulatszám (fordulat)
|1200
|Kefenyomás (kg)
|75
|Fordulószélesség folyosón (mm)
|1750
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 5,7
|Zajszint (dB (A))
|59
|Felvételi teljesítmény (W)
|ig 2350
|Megengedett össztömeg (kg)
|650
|A szoftverfrissítések elérhetők
|2032-01-01
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|380
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1695 x 975 x 1315
A csomag tartalma
- Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
- Szívógerenda, hajlított
- Oldalsó súrolóelem
- masszív öntött alumínium szívórúd
- tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel
Felszereltség
- Auto-Fill
- Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- DOSE
- Parkolófék
- Beépített seprőberendezés
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- Állítható magasságú ülés
- Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
- szabványos nappali menetfény
- csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás
- masszív elülső lökhárító
- sebességfüggő vízadagolással
- a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Tökéletes szupermarketekben, bevásárlóközpontokban vagy kórházakban történő használatra
- Alkalmas gyártási területek és raktárak tisztítására is.