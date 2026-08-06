Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah+D75+DOSE+SSD+Fleet
A B 110 R ráülős súrolószívó gép: beépített akkumulátortöltővel, 170 Ah-s akkumulátorral, a Kärcher Fleet flottakezelő rendszerhez való csatlakozással és tárcsakefefejjel, továbbá oldalsúrolóval van felszerelve.
Kompakt, mozgékony, erőforrás-kímélő: a B 110 R ráülős súrolószívó gépünk lenyűgöző teljesítményt nyújt a mindennapi takarítás során a kipróbált és jól bevált tárcsakefés technikával, a 75 centiméteres munkaszélességgel és egy csatlakoztatott oldalsúrolóval, amely 10 centiméterrel megnöveli a munkaszélességet, és lehetővé teszi a szélekhez közeli tisztítást is. A nagy teljesítményű 170 Ah-s akkumulátor, amely kényelmesen tölthető a beépített akkumulátortöltővel, a 110 literes tartályok és a sebességfüggő vízadagolás hosszú munkaintervallumokat tesznek lehetővé. Ennek eredményeképpen 5100 m²-es területi teljesítmény is elérhető a gép használatával. A Dose tisztítószer-adagoló rendszer, az Auto Fill funkció a frissvíztartály időtakarékos feltöltéséhez és az automatikus tartályöblítő rendszer a szennyezettvíz-tartályban szintén mind környezetbarát, hatékony és kényelmes tisztítást biztosít. A gép a Kärcher Fleet flottakezelő rendszerünkhöz csatlakozik, amely minden lényeges gépadatot nyomon követ. A gép nagyon könnyen kezelhető, továbbá a KIK kulcsrendszerrel is rendelkezik, amellyel a legfontosabb gépparaméterekhez való hozzáférési jogosultságok egyénileg megadhatóak, valamint a gép állítható magasságú, kényelmes vezetőüléssel és nappali menetfénnyel is fel van szerelve.
Jellemzők és előnyök
Idő- és költségtakarékos oldalsó súrolófelületLehetővé teszi a falak közelében, illetve a szélek közelében lévő polcoknál is a tisztítást. Akadályok esetén a gép alá visszahúzódik, elkerülve ezzel a sérüléseket. Költségmegtakarítás a kézzel a szélek mentén újra elvégzendő takarítás elkerülése érdekében.
Állítható magasságú ülésTökéletes ülő helyzet beállítása, függetlenül a kezelő fizikai magasságától. Kiváló, kényelmes ülés az út során. Hosszabb, és a fáradtságtól megkímélő munkaintervallumokat tesz lehetővé
A sebességtől függő vízadagolásCsökkenti a vízellátást a kanyarodáskor, illetve a lassú működtetés során. A víztakarékos funkció növeli a területi teljesítményt. Gyorsabban szárad a talaj, ráadásul kisebb annak a kockázata, hogy a kanyarokban megmaradjon a víz.
Robusztus alumínium öntött szívórúd
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|750
|Szívás munkaszélessége (mm)
|950
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|110 / 110
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|4500
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|3150
|Akkumulátor (V/Ah)
|24 / 170
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2,5
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 230
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Emelkedési képesség (%)
|10
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180
|Kefenyomás (g / cm²)
|40
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 5,7
|Zajszint (dB (A))
|59
|Felvételi teljesítmény (W)
|ig 2350
|Megengedett össztömeg (kg)
|650
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|380,5
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1695 x 975 x 1315
A csomag tartalma
- Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
- Szívógerenda, hajlított
- Oldalsó súrolóelem
- tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel
Felszereltség
- Auto-Fill
- Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- DOSE
- Parkolófék
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- Állítható magasságú ülés
- Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
- szabványos nappali menetfény
- csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás
- masszív elülső lökhárító
- sebességfüggő vízadagolással
- a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Tökéletes szupermarketekben, bevásárlóközpontokban vagy kórházakban történő használatra
- Alkalmas gyártási területek és raktárak tisztítására is.