Kompakt, mozgékony, erőforrás-kímélő: a B 110 R ráülős súrolószívó gépünk lenyűgöző teljesítményt nyújt a mindennapi takarítás során a kipróbált és jól bevált tárcsakefés technikával, a 75 centiméteres munkaszélességgel és egy csatlakoztatott oldalsúrolóval, amely 10 centiméterrel megnöveli a munkaszélességet, és lehetővé teszi a szélekhez közeli tisztítást is. A nagy teljesítményű 170 Ah-s akkumulátor, amely kényelmesen tölthető a beépített akkumulátortöltővel, a 110 literes tartályok és a sebességfüggő vízadagolás hosszú munkaintervallumokat tesznek lehetővé. Ennek eredményeképpen 5100 m²-es területi teljesítmény is elérhető a gép használatával. A Dose tisztítószer-adagoló rendszer, az Auto Fill funkció a frissvíztartály időtakarékos feltöltéséhez és az automatikus tartályöblítő rendszer a szennyezettvíz-tartályban szintén mind környezetbarát, hatékony és kényelmes tisztítást biztosít. A gép a Kärcher Fleet flottakezelő rendszerünkhöz csatlakozik, amely minden lényeges gépadatot nyomon követ. A gép nagyon könnyen kezelhető, továbbá a KIK kulcsrendszerrel is rendelkezik, amellyel a legfontosabb gépparaméterekhez való hozzáférési jogosultságok egyénileg megadhatóak, valamint a gép állítható magasságú, kényelmes vezetőüléssel és nappali menetfénnyel is fel van szerelve.