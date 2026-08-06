Annyira keskeny és kompakt, hogy akár szupermarketekben is használható, könnyedén megtisztítja a szögletes és nehezen hozzáférhető területeket: a 75 centiméteres munkaszélességű és 110 literes tartálykapacitású B 110 R ráülő padlósúroló gép lenyűgöz fürgeségével és manőverezhetőségével, a széles körű felszereltségi csomaggal és az egyszerű kezelhetőséggel. A gép a súrolást és az elősöprést egyetlen lépésben végzi el a beépített seprőegységgel ellátott hengerkefefejnek köszönhetően - amit egy nagy teljesítményű, 170 Ah-s akkumulátor hajt, és a beépített akkumulátortöltővel kényelmesen tölthet. A DOSE tisztítószer-adagoló rendszer, a sebességfüggő vízadagolás, valamint az Auto Fill funkció a frissvíztartály időtakarékos feltöltéséhez és az automatikus tartályöblítő rendszer a szennyezett víztartályhoz szintén a tartozék. A gép kompatibilis a Kärcher Fleet modern flottakezelő rendszerünkkel, amely az összes releváns gépadatot nyomon követi. A felhasználók számára rendelkezésre áll a kényelmes ülésmagasság-állítás, az egyszerű beállítási lehetőség a színes kijelzőn keresztül több mint 30 nyelven, valamint a nappali menetfény a még nagyobb biztonság érdekében.