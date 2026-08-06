Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah+FleetEU+D75
2 tárcsás kefével, 170 Ah-s akkumulátorral és integrált akkumulátortöltővel felszerelve: ez a B 110 R felülős súroló-szívógép. A Kärcher Fleet felhőalapú flottakezelő rendszerével is kompatibilis.
Az innovatív KIK kulcsrendszer, amellyel a gép fontos funkcióihoz különböző felhasználók számára különböző hozzáférési jogokat lehet rendelni, és amellyel megelőzhetők a kezelési hibák is, csupán egy az akkumulátoros, felülős súroló-szívógép, a B 110 R vonzó felszereltségi csomagjának köréből. A színkódolt kezelőelemek, a tisztítási program kiválasztására szolgáló EASY Operation kapcsoló, továbbá a nagy, 30 nyelvű színes kijelző is a gép egyszerű és biztonságos kezelését biztosítja. A két tárcsás kefe, a 75 centiméteres munkaszélesség és a 110 literes tartálykapacitás is mind kiváló tisztítási eredményeket garantál - a kompakt kialakításnak köszönhetően még a sarkokkal rendelkező területeken is. A frissvíztartály időtakarékos feltöltésére szolgáló Auto Fill funkció is az alapfelszereltség része, ráadásul a B 110 R kompatibilis a Kärcher Fleet felhőalapú flottakezelő rendszerünkkel is, a gép minden lényeges paraméterének folyamatos nyomon követésének érdekében. A nagy teljesítményű 170 Ah-s akkumulátor és a beépített töltő alapfelszereltségként tartozik a készülékhez.
Jellemzők és előnyök
Hengerkefefej beépített seprőegységgelTökéletes ülő helyzet beállítása, függetlenül a kezelő fizikai magasságától. Kiváló, kényelmes ülés az út során. Hosszabb, és a fáradtságtól megkímélő munkaintervallumokat tesz lehetővé
A sebességtől függő vízadagolásCsökkenti a vízellátást a kanyarodáskor, illetve a lassú működtetés során. A víztakarékos funkció növeli a területi teljesítményt. Gyorsabban szárad a talaj, ráadásul kisebb annak a kockázata, hogy a kanyarokban megmaradjon a víz.
Innovatív KIK rendszerSzínkóddal ellátott kulcsok a különböző hozzáférési jogokhoz, illetve az operációs hibák elkerülése végett. A tisztítási módok és egyéb funkciók minden felhasználó számára előre beállíthatók. Optimális beállítás az adott felhasználó egyedi feladataihoz.
Robusztus alumínium öntött szívórúd
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|750
|Szívás munkaszélessége (mm)
|950
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|110 / 110
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|4500
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|3150
|Akkumulátor (V/Ah)
|24 / 170
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2,5
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 230
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Emelkedési képesség (%)
|10
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180
|Kefenyomás (g / cm²)
|40
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 5,7
|Zajszint (dB (A))
|59
|Felvételi teljesítmény (W)
|ig 2350
|Megengedett össztömeg (kg)
|650
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|370,5
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1695 x 975 x 1315
A csomag tartalma
- Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
- Szívógerenda, hajlított
Felszereltség
- Auto-Fill
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- Parkolófék
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- Állítható magasságú ülés
- Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
- szabványos nappali menetfény
- masszív elülső lökhárító
- sebességfüggő vízadagolással
- a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Tökéletes szupermarketekben, bevásárlóközpontokban vagy kórházakban történő használatra
- Alkalmas gyártási területek és raktárak tisztítására is.