Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah+FleetEU+D75

2 tárcsás kefével, 170 Ah-s akkumulátorral és integrált akkumulátortöltővel felszerelve: ez a B 110 R felülős súroló-szívógép. A Kärcher Fleet felhőalapú flottakezelő rendszerével is kompatibilis.

Az innovatív KIK kulcsrendszer, amellyel a gép fontos funkcióihoz különböző felhasználók számára különböző hozzáférési jogokat lehet rendelni, és amellyel megelőzhetők a kezelési hibák is, csupán egy az akkumulátoros, felülős súroló-szívógép, a B 110 R vonzó felszereltségi csomagjának köréből. A színkódolt kezelőelemek, a tisztítási program kiválasztására szolgáló EASY Operation kapcsoló, továbbá a nagy, 30 nyelvű színes kijelző is a gép egyszerű és biztonságos kezelését biztosítja. A két tárcsás kefe, a 75 centiméteres munkaszélesség és a 110 literes tartálykapacitás is mind kiváló tisztítási eredményeket garantál - a kompakt kialakításnak köszönhetően még a sarkokkal rendelkező területeken is. A frissvíztartály időtakarékos feltöltésére szolgáló Auto Fill funkció is az alapfelszereltség része, ráadásul a B 110 R kompatibilis a Kärcher Fleet felhőalapú flottakezelő rendszerünkkel is, a gép minden lényeges paraméterének folyamatos nyomon követésének érdekében. A nagy teljesítményű 170 Ah-s akkumulátor és a beépített töltő alapfelszereltségként tartozik a készülékhez.

Jellemzők és előnyök
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah+FleetEU+D75: Hengerkefefej beépített seprőegységgel
Hengerkefefej beépített seprőegységgel
Tökéletes ülő helyzet beállítása, függetlenül a kezelő fizikai magasságától. Kiváló, kényelmes ülés az út során. Hosszabb, és a fáradtságtól megkímélő munkaintervallumokat tesz lehetővé
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah+FleetEU+D75: A sebességtől függő vízadagolás
A sebességtől függő vízadagolás
Csökkenti a vízellátást a kanyarodáskor, illetve a lassú működtetés során. A víztakarékos funkció növeli a területi teljesítményt. Gyorsabban szárad a talaj, ráadásul kisebb annak a kockázata, hogy a kanyarokban megmaradjon a víz.
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah+FleetEU+D75: Innovatív KIK rendszer
Innovatív KIK rendszer
Színkóddal ellátott kulcsok a különböző hozzáférési jogokhoz, illetve az operációs hibák elkerülése végett. A tisztítási módok és egyéb funkciók minden felhasználó számára előre beállíthatók. Optimális beállítás az adott felhasználó egyedi feladataihoz.
Robusztus alumínium öntött szívórúd
  • Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
  • A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
  • Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (mm) 750
Szívás munkaszélessége (mm) 950
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 110 / 110
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 4500
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 3150
Akkumulátor (V/Ah) 24 / 170
Akkumulátor üzemideje (h) max. 2,5
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 100 - 230
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50 - 60
Emelkedési képesség (%) 10
Kefefordulatszám (fordulat) 180
Kefenyomás (g / cm²) 40
Vízfogyasztás (l/min) max. 5,7
Zajszint (dB (A)) 59
Felvételi teljesítmény (W) ig 2350
Megengedett össztömeg (kg) 650
Súly tartozékok nélkül (kg) 370,5
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1695 x 975 x 1315

A csomag tartalma

  • Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
  • Szívógerenda, hajlított

Felszereltség

  • Auto-Fill
  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • Parkolófék
  • Mágnesszelep
  • 2 tartályos rendszer
  • Állítható magasságú ülés
  • Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
  • szabványos nappali menetfény
  • masszív elülső lökhárító
  • sebességfüggő vízadagolással
  • a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • elektromos és mechanikus úszókapcsoló
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah+FleetEU+D75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah+FleetEU+D75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah+FleetEU+D75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah+FleetEU+D75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah+FleetEU+D75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah+FleetEU+D75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah+FleetEU+D75

Videók

Alkalmazási területek
  • Tökéletes szupermarketekben, bevásárlóközpontokban vagy kórházakban történő használatra
  • Alkalmas gyártási területek és raktárak tisztítására is.
Tartozékok
Tisztítószerek