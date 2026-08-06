Az innovatív KIK kulcsrendszer, amellyel a gép fontos funkcióihoz különböző felhasználók számára különböző hozzáférési jogokat lehet rendelni, és amellyel megelőzhetők a kezelési hibák is, csupán egy az akkumulátoros, felülős súroló-szívógép, a B 110 R vonzó felszereltségi csomagjának köréből. A színkódolt kezelőelemek, a tisztítási program kiválasztására szolgáló EASY Operation kapcsoló, továbbá a nagy, 30 nyelvű színes kijelző is a gép egyszerű és biztonságos kezelését biztosítja. A két tárcsás kefe, a 75 centiméteres munkaszélesség és a 110 literes tartálykapacitás is mind kiváló tisztítási eredményeket garantál - a kompakt kialakításnak köszönhetően még a sarkokkal rendelkező területeken is. A frissvíztartály időtakarékos feltöltésére szolgáló Auto Fill funkció is az alapfelszereltség része, ráadásul a B 110 R kompatibilis a Kärcher Fleet felhőalapú flottakezelő rendszerünkkel is, a gép minden lényeges paraméterének folyamatos nyomon követésének érdekében. A nagy teljesítményű 170 Ah-s akkumulátor és a beépített töltő alapfelszereltségként tartozik a készülékhez.