A kompakt és nagyon fordulékony B 110 R ráülős padlósúroló gépünk bőséges alapfelszereltségével és kiváló tisztítási eredményeivel nyűgöz le. Egy 170 Ah-s akkumulátor és egy integrált akkumulátortöltő benne van a szállítási terjedelemben. A gép emellett csatlakoztatható a modern Kärcher Fleet flottakezelő rendszerünkhöz, valamint számos idő-, erőforrás- és költségtakarékos megoldással rendelkezik, mint az Auto Fill funkció és az automatikus tartályöblítő rendszer a frissvíztartály feltöltéséhez vagy a szennyezett víztartály tisztításához. A DOSE tisztítószer-adagoló rendszer és a sebességfüggő vízadagolás szintén az alapfelszereltség részét képezi. A 75 centiméteres munkaszélességű hengerkefefej és a beépített seprőegység egyetlen lépésben elvégzi az előseprést és a tisztítást, az oldalsúroló pedig 10 centiméterrel növeli a munkaszélességet, és lehetővé teszi a szélekhez közeli munkavégzést. A gép emellett magas szintű felhasználói kényelmet biztosít az állítható magasságú ülésnek, a 30 nyelvű színes kijelzőnek, a kéziszerszámok rögzítési lehetőségeinek és a nappali menetfénynek köszönhetően.