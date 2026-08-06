Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah+R75+DOSE+SSD+Fleet

Hengerkefefejjel, oldalsúrolóval, 170 Ah-s akkumulátorral, beépített akkumulátortöltővel, Kärcher Fleet és Dose tisztítószer-adagoló rendszerrel felszerelve: ez a B 110 R ráülős súrolószívó gép.

A kompakt és nagyon fordulékony B 110 R ráülős padlósúroló gépünk bőséges alapfelszereltségével és kiváló tisztítási eredményeivel nyűgöz le. Egy 170 Ah-s akkumulátor és egy integrált akkumulátortöltő benne van a szállítási terjedelemben. A gép emellett csatlakoztatható a modern Kärcher Fleet flottakezelő rendszerünkhöz, valamint számos idő-, erőforrás- és költségtakarékos megoldással rendelkezik, mint az Auto Fill funkció és az automatikus tartályöblítő rendszer a frissvíztartály feltöltéséhez vagy a szennyezett víztartály tisztításához. A DOSE tisztítószer-adagoló rendszer és a sebességfüggő vízadagolás szintén az alapfelszereltség részét képezi. A 75 centiméteres munkaszélességű hengerkefefej és a beépített seprőegység egyetlen lépésben elvégzi az előseprést és a tisztítást, az oldalsúroló pedig 10 centiméterrel növeli a munkaszélességet, és lehetővé teszi a szélekhez közeli munkavégzést. A gép emellett magas szintű felhasználói kényelmet biztosít az állítható magasságú ülésnek, a 30 nyelvű színes kijelzőnek, a kéziszerszámok rögzítési lehetőségeinek és a nappali menetfénynek köszönhetően.

Jellemzők és előnyök
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah+R75+DOSE+SSD+Fleet: Hengerkefefej beépített seprőegységgel
Hengerkefefej beépített seprőegységgel
Öntött alumíniumból készült, nagy kerekekkel. Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval. Nagyon sima működés és csendes üzemeltetés a zajérzékeny területeken.
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah+R75+DOSE+SSD+Fleet: Idő- és költségtakarékos oldalsó súrolófelület
Idő- és költségtakarékos oldalsó súrolófelület
Lehetővé teszi a falak közelében, illetve a szélek közelében lévő polcoknál is a tisztítást. Akadályok esetén a gép alá visszahúzódik, elkerülve ezzel a sérüléseket. Költségmegtakarítás a kézzel a szélek mentén újra elvégzendő takarítás elkerülése érdekében.
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah+R75+DOSE+SSD+Fleet: Állítható magasságú ülés
Állítható magasságú ülés
Tökéletes ülő helyzet beállítása, függetlenül a kezelő fizikai magasságától. Kiváló, kényelmes ülés az út során. Hosszabb, és a fáradtságtól megkímélő munkaintervallumokat tesz lehetővé
A sebességtől függő vízadagolás
  • Csökkenti a vízellátást a kanyarodáskor, illetve a lassú működtetés során.
  • A víztakarékos funkció növeli a területi teljesítményt.
  • Gyorsabban szárad a talaj, ráadásul kisebb annak a kockázata, hogy a kanyarokban megmaradjon a víz.
Robusztus alumínium öntött szívórúd
  • Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
  • A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
  • Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (mm) 750
Szívás munkaszélessége (mm) 950
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 110 / 110
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 4500
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 3150
Akkumulátor (V/Ah) 24 / 170
Akkumulátor üzemideje (h) max. 2,5
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 100 - 230
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50 - 60
Emelkedési képesség (%) 10
Kefefordulatszám (fordulat) 1200
Kefenyomás (g / cm²) 500
Vízfogyasztás (l/min) max. 5,7
Zajszint (dB (A)) 59
Felvételi teljesítmény (W) ig 2350
Megengedett össztömeg (kg) 650
A szoftverfrissítések elérhetők 2032-01-01
Súly tartozékok nélkül (kg) 380,5
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1695 x 975 x 1315

A csomag tartalma

  • Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
  • Szívógerenda, hajlított
  • Oldalsó súrolóelem
  • tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel

Felszereltség

  • Auto-Fill
  • Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • DOSE
  • Parkolófék
  • Beépített seprőberendezés
  • Mágnesszelep
  • 2 tartályos rendszer
  • Állítható magasságú ülés
  • Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
  • szabványos nappali menetfény
  • csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás
  • masszív elülső lökhárító
  • sebességfüggő vízadagolással
  • a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • elektromos és mechanikus úszókapcsoló
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah+R75+DOSE+SSD+Fleet
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah+R75+DOSE+SSD+Fleet
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah+R75+DOSE+SSD+Fleet
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah+R75+DOSE+SSD+Fleet
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah+R75+DOSE+SSD+Fleet
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah+R75+DOSE+SSD+Fleet
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah+R75+DOSE+SSD+Fleet
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah+R75+DOSE+SSD+Fleet
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah+R75+DOSE+SSD+Fleet
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah+R75+DOSE+SSD+Fleet
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah+R75+DOSE+SSD+Fleet
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah+R75+DOSE+SSD+Fleet

Videók

Alkalmazási területek
  • Tökéletes szupermarketekben, bevásárlóközpontokban vagy kórházakban történő használatra
  • Alkalmas gyártási területek és raktárak tisztítására is.
Tartozékok
Tisztítószerek