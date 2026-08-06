Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah+R75+DOSE+SSD+Fleet
Hengerkefefejjel, oldalsúrolóval, 170 Ah-s akkumulátorral, beépített akkumulátortöltővel, Kärcher Fleet és Dose tisztítószer-adagoló rendszerrel felszerelve: ez a B 110 R ráülős súrolószívó gép.
A kompakt és nagyon fordulékony B 110 R ráülős padlósúroló gépünk bőséges alapfelszereltségével és kiváló tisztítási eredményeivel nyűgöz le. Egy 170 Ah-s akkumulátor és egy integrált akkumulátortöltő benne van a szállítási terjedelemben. A gép emellett csatlakoztatható a modern Kärcher Fleet flottakezelő rendszerünkhöz, valamint számos idő-, erőforrás- és költségtakarékos megoldással rendelkezik, mint az Auto Fill funkció és az automatikus tartályöblítő rendszer a frissvíztartály feltöltéséhez vagy a szennyezett víztartály tisztításához. A DOSE tisztítószer-adagoló rendszer és a sebességfüggő vízadagolás szintén az alapfelszereltség részét képezi. A 75 centiméteres munkaszélességű hengerkefefej és a beépített seprőegység egyetlen lépésben elvégzi az előseprést és a tisztítást, az oldalsúroló pedig 10 centiméterrel növeli a munkaszélességet, és lehetővé teszi a szélekhez közeli munkavégzést. A gép emellett magas szintű felhasználói kényelmet biztosít az állítható magasságú ülésnek, a 30 nyelvű színes kijelzőnek, a kéziszerszámok rögzítési lehetőségeinek és a nappali menetfénynek köszönhetően.
Jellemzők és előnyök
Hengerkefefej beépített seprőegységgelÖntött alumíniumból készült, nagy kerekekkel. Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval. Nagyon sima működés és csendes üzemeltetés a zajérzékeny területeken.
Idő- és költségtakarékos oldalsó súrolófelületLehetővé teszi a falak közelében, illetve a szélek közelében lévő polcoknál is a tisztítást. Akadályok esetén a gép alá visszahúzódik, elkerülve ezzel a sérüléseket. Költségmegtakarítás a kézzel a szélek mentén újra elvégzendő takarítás elkerülése érdekében.
Állítható magasságú ülésTökéletes ülő helyzet beállítása, függetlenül a kezelő fizikai magasságától. Kiváló, kényelmes ülés az út során. Hosszabb, és a fáradtságtól megkímélő munkaintervallumokat tesz lehetővé
A sebességtől függő vízadagolás
- Csökkenti a vízellátást a kanyarodáskor, illetve a lassú működtetés során.
- A víztakarékos funkció növeli a területi teljesítményt.
- Gyorsabban szárad a talaj, ráadásul kisebb annak a kockázata, hogy a kanyarokban megmaradjon a víz.
Robusztus alumínium öntött szívórúd
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|750
|Szívás munkaszélessége (mm)
|950
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|110 / 110
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|4500
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|3150
|Akkumulátor (V/Ah)
|24 / 170
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2,5
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 230
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Emelkedési képesség (%)
|10
|Kefefordulatszám (fordulat)
|1200
|Kefenyomás (g / cm²)
|500
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 5,7
|Zajszint (dB (A))
|59
|Felvételi teljesítmény (W)
|ig 2350
|Megengedett össztömeg (kg)
|650
|A szoftverfrissítések elérhetők
|2032-01-01
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|380,5
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1695 x 975 x 1315
A csomag tartalma
- Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
- Szívógerenda, hajlított
- Oldalsó súrolóelem
- tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel
Felszereltség
- Auto-Fill
- Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- DOSE
- Parkolófék
- Beépített seprőberendezés
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- Állítható magasságú ülés
- Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
- szabványos nappali menetfény
- csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás
- masszív elülső lökhárító
- sebességfüggő vízadagolással
- a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Tökéletes szupermarketekben, bevásárlóközpontokban vagy kórházakban történő használatra
- Alkalmas gyártási területek és raktárak tisztítására is.