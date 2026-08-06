Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE

Erőteljes, nagyon könnyen kezelhető súrolószárító B 110 R nagy felszerelési csomaggal, hengeres kefefejjel integrált seprőegységgel és 75 centiméteres munkaszélességgel.

Az értékes erőforrások védelmét szolgáló okos felszerelési részletek, mint például a DOSE tisztítószer-adagoló rendszer és a sebességtől függő vízadagolás, a B 110 R motoros súrolószárítónk koncepciójának központi elemei. A szállítási terjedelem alapfelszereltsége az erős 285 Ah-s akkumulátor és a beépített töltő. A 75 centiméteres munkaszélességű hengerkefefej és az integrált előseprő funkció szintén optimális tisztítási teljesítményt nyújt. Okos Auto Fill funkciónk és automatikus tartályöblítő rendszerünk alapfelszereltség része a frissvíz-tartály gyors feltöltéséhez vagy a szennyezett víztartály mélytisztításához. Mindkét tartály 110 literes. Ezenkívül a felhasználók élvezhetik a kényelmes ülésmagasság-állítást, az egyszerű beállítási lehetőségeket a több mint 30 nyelven elérhető színes kijelzőn, valamint a nappali menetfényekkel a még nagyobb biztonság érdekében. A B 110 R területtel körülbelül 4500 m²/óra teljesítmény érhető el.

Jellemzők és előnyök
Hengerkefefej beépített seprőegységgel
  • Öntött alumíniumból készült, nagy kerekekkel.
  • Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval.
  • Nagyon sima működés és csendes üzemeltetés a zajérzékeny területeken.
Állítható magasságú ülés
  • Tökéletes ülő helyzet beállítása, függetlenül a kezelő fizikai magasságától.
  • Kiváló, kényelmes ülés az út során.
  • Hosszabb, és a fáradtságtól megkímélő munkaintervallumokat tesz lehetővé
A sebességtől függő vízadagolás
  • Csökkenti a vízellátást a kanyarodáskor, illetve a lassú működtetés során.
  • A víztakarékos funkció növeli a területi teljesítményt.
  • Gyorsabban szárad a talaj, ráadásul kisebb annak a kockázata, hogy a kanyarokban megmaradjon a víz.
Robusztus alumínium öntött szívórúd
  • Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
  • A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
  • Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (mm) 750
Szívás munkaszélessége (mm) 950
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 110 / 110
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 4500
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 3150
Akkumulátor (V/Ah) 24 / 285
Akkumulátor üzemideje (h) max. 4
Akkumulátortöltési idő (h) 7
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 100 - 230
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50 - 60
Emelkedési képesség (%) 10
Kefefordulatszám (fordulat) 1200
Kefenyomás (kg) 75
Fordulószélesség folyosón (mm) 1750
Vízfogyasztás (l/min) max. 5,7
Zajszint (dB (A)) 59
Felvételi teljesítmény (W) ig 2350
Megengedett össztömeg (kg) 650
A szoftverfrissítések elérhetők 2032-01-01
Súly tartozékok nélkül (kg) 456,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1695 x 975 x 1315

A csomag tartalma

  • Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
  • Szívógerenda, hajlított
  • tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel

Felszereltség

  • Auto-Fill
  • Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • DOSE
  • Parkolófék
  • Beépített seprőberendezés
  • Mágnesszelep
  • 2 tartályos rendszer
  • Állítható magasságú ülés
  • Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
  • szabványos nappali menetfény
  • csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás
  • masszív elülső lökhárító
  • sebességfüggő vízadagolással
  • a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • elektromos és mechanikus úszókapcsoló
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE

Videók

Alkalmazási területek
  • Tökéletes szupermarketekben, bevásárlóközpontokban vagy kórházakban történő használatra
  • Alkalmas gyártási területek és raktárak tisztítására is.
Tartozékok
Tisztítószerek