Az értékes erőforrások védelmét szolgáló okos felszerelési részletek, mint például a DOSE tisztítószer-adagoló rendszer és a sebességtől függő vízadagolás, a B 110 R motoros súrolószárítónk koncepciójának központi elemei. A szállítási terjedelem alapfelszereltsége az erős 285 Ah-s akkumulátor és a beépített töltő. A 75 centiméteres munkaszélességű hengerkefefej és az integrált előseprő funkció szintén optimális tisztítási teljesítményt nyújt. Okos Auto Fill funkciónk és automatikus tartályöblítő rendszerünk alapfelszereltség része a frissvíz-tartály gyors feltöltéséhez vagy a szennyezett víztartály mélytisztításához. Mindkét tartály 110 literes. Ezenkívül a felhasználók élvezhetik a kényelmes ülésmagasság-állítást, az egyszerű beállítási lehetőségeket a több mint 30 nyelven elérhető színes kijelzőn, valamint a nappali menetfényekkel a még nagyobb biztonság érdekében. A B 110 R területtel körülbelül 4500 m²/óra teljesítmény érhető el.