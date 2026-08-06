Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
Erőteljes, nagyon könnyen kezelhető súrolószárító B 110 R nagy felszerelési csomaggal, hengeres kefefejjel integrált seprőegységgel és 75 centiméteres munkaszélességgel.
Az értékes erőforrások védelmét szolgáló okos felszerelési részletek, mint például a DOSE tisztítószer-adagoló rendszer és a sebességtől függő vízadagolás, a B 110 R motoros súrolószárítónk koncepciójának központi elemei. A szállítási terjedelem alapfelszereltsége az erős 285 Ah-s akkumulátor és a beépített töltő. A 75 centiméteres munkaszélességű hengerkefefej és az integrált előseprő funkció szintén optimális tisztítási teljesítményt nyújt. Okos Auto Fill funkciónk és automatikus tartályöblítő rendszerünk alapfelszereltség része a frissvíz-tartály gyors feltöltéséhez vagy a szennyezett víztartály mélytisztításához. Mindkét tartály 110 literes. Ezenkívül a felhasználók élvezhetik a kényelmes ülésmagasság-állítást, az egyszerű beállítási lehetőségeket a több mint 30 nyelven elérhető színes kijelzőn, valamint a nappali menetfényekkel a még nagyobb biztonság érdekében. A B 110 R területtel körülbelül 4500 m²/óra teljesítmény érhető el.
Jellemzők és előnyök
Hengerkefefej beépített seprőegységgel
- Öntött alumíniumból készült, nagy kerekekkel.
- Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval.
- Nagyon sima működés és csendes üzemeltetés a zajérzékeny területeken.
Állítható magasságú ülés
- Tökéletes ülő helyzet beállítása, függetlenül a kezelő fizikai magasságától.
- Kiváló, kényelmes ülés az út során.
- Hosszabb, és a fáradtságtól megkímélő munkaintervallumokat tesz lehetővé
A sebességtől függő vízadagolás
- Csökkenti a vízellátást a kanyarodáskor, illetve a lassú működtetés során.
- A víztakarékos funkció növeli a területi teljesítményt.
- Gyorsabban szárad a talaj, ráadásul kisebb annak a kockázata, hogy a kanyarokban megmaradjon a víz.
Robusztus alumínium öntött szívórúd
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|750
|Szívás munkaszélessége (mm)
|950
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|110 / 110
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|4500
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|3150
|Akkumulátor (V/Ah)
|24 / 285
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 4
|Akkumulátortöltési idő (h)
|7
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 230
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Emelkedési képesség (%)
|10
|Kefefordulatszám (fordulat)
|1200
|Kefenyomás (kg)
|75
|Fordulószélesség folyosón (mm)
|1750
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 5,7
|Zajszint (dB (A))
|59
|Felvételi teljesítmény (W)
|ig 2350
|Megengedett össztömeg (kg)
|650
|A szoftverfrissítések elérhetők
|2032-01-01
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|456,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1695 x 975 x 1315
A csomag tartalma
- Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
- Szívógerenda, hajlított
- tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel
Felszereltség
- Auto-Fill
- Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- DOSE
- Parkolófék
- Beépített seprőberendezés
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- Állítható magasságú ülés
- Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
- szabványos nappali menetfény
- csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás
- masszív elülső lökhárító
- sebességfüggő vízadagolással
- a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Tökéletes szupermarketekben, bevásárlóközpontokban vagy kórházakban történő használatra
- Alkalmas gyártási területek és raktárak tisztítására is.