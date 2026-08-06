Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack Classic +D75

Felülős súrológép, 110 literes tartályokkal a friss és a szennyezett víz számára, 75 cm munkaszélességű tárcsás kefefejjel, AGM akkumulátorral és akkumulátortöltővel felszerelve.

Többnyelvű kijelző, az okos EASY kezelőkapcsoló, színkódolt kezelőelemek: A B 110 R Classic felülős súrológépünk lenyűgöz felhasználóbarát kezelési koncepciójával és ugyanakkor kiváló tisztítási eredményekkel rendelkezik a közepes méretű területeken. Erről a bevált tárcsás kefetechnika és a kiváló minőségű öntött alumíniumból készült, piacvezető szívóteljesítményű facsaró gondoskodik. Az alapfelszereltségként nagy teljesítményű, 170 Ah-s AGM akkumulátorral, a hozzá tartozó akkumulátortöltővel és a Kärcher gazdaságos eco!efficiency üzemmódjával felszerelt padlótisztító gép óránként akár 4500 négyzetméteres területteljesítményt és nagyon csendes működést kínál. A nagyméretű, 110 literes friss- és szennyezett víztartályok könnyedén lehetővé teszik a hosszabb munkavégzést, a nappali menetfény pedig magas szintű aktív és passzív biztonságot biztosít. Ezenkívül a gép funkcióihoz való hozzáférési jogok egyéni kiosztására szolgáló intelligens KIK kulcsrendszer hatékonyan segít elkerülni a kezelési hibákat.

Jellemzők és előnyök
Robusztus alumínium öntött szívórúd
  • Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
  • A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
  • Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Innovatív KIK rendszer
  • Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
  • Alacsonyabb szervizköltségek.
  • Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
  • Csökkentett energiafogyasztás.
  • 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
  • Még halkabb, így ideális zajérzékeny területekre (pl. napközbeni takarítás, kórházak, szállodák stb. esetén).
Nagy, színes kijelző
  • Nincs szükség külön töltőre.
  • Kényelmesen és könnyen kezelhető.
  • Beállítható a különböző akkumulátor típusokhoz.
Könnyű kezelés
  • Könnyű kezelhetőség a logikusan felépített, színkódolással ellátott kezelőelemeknek köszönhetően.
  • Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Kefés motor
Kefék munkaszélessége (mm) 750
Szívás munkaszélessége (mm) 950
Friss-/szennyezettvíz-tartály ( ) 110 / 110
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) max. 4500
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 3150
Akkumulátor típusa karbantartást nem igénylő
Akkumulátor (V/Ah) 24 / 170
Akkumulátor üzemideje (h) max. 2,5
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 230
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50
Menetsebesség (km/h) max. 6
Emelkedési képesség (%) max. 10
Kefefordulatszám (fordulat) 180
Kefenyomás (kg/g / cm²) 75 / 40
Fordulószélesség folyosón (cm) 175
Vízfogyasztás (l/min) max. 5
Zajszint (dB (A)) 59
Súly tartozékok nélkül (kg) 379
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1635 x 975 x 1265

A csomag tartalma

  • Tárcsakefe: 2 Darab(ok)
  • Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • Szívógerenda, hajlított
  • masszív öntött alumínium szívórúd

Felszereltség

  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • Mágnesszelep
  • 2 tartályos rendszer
  • szabványos nappali menetfény
  • Szívóajak típusa: Linatex®
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack Classic +D75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack Classic +D75

Videók

Alkalmazási területek
  • Tökéletes szupermarketekben, bevásárlóközpontokban vagy kórházakban történő használatra
  • Alkalmas gyártási területek és raktárak tisztítására is.
Tartozékok
Tisztítószerek