Többnyelvű kijelző, az okos EASY kezelőkapcsoló, színkódolt kezelőelemek: A B 110 R Classic felülős súrológépünk lenyűgöz felhasználóbarát kezelési koncepciójával és ugyanakkor kiváló tisztítási eredményekkel rendelkezik a közepes méretű területeken. Erről a bevált tárcsás kefetechnika és a kiváló minőségű öntött alumíniumból készült, piacvezető szívóteljesítményű facsaró gondoskodik. Az alapfelszereltségként nagy teljesítményű, 170 Ah-s AGM akkumulátorral, a hozzá tartozó akkumulátortöltővel és a Kärcher gazdaságos eco!efficiency üzemmódjával felszerelt padlótisztító gép óránként akár 4500 négyzetméteres területteljesítményt és nagyon csendes működést kínál. A nagyméretű, 110 literes friss- és szennyezett víztartályok könnyedén lehetővé teszik a hosszabb munkavégzést, a nappali menetfény pedig magas szintű aktív és passzív biztonságot biztosít. Ezenkívül a gép funkcióihoz való hozzáférési jogok egyéni kiosztására szolgáló intelligens KIK kulcsrendszer hatékonyan segít elkerülni a kezelési hibákat.