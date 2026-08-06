A nagyon könnyen kezelhető, akkumulátorral működő B 110 R Classic felülős súrológép egy piacvezető szívóteljesítménnyel rendelkező facsaróval, valamint egy 75 centiméter széles hengeres kefefejjel rendelkezik időtakarékos elősöprési funkcióval - mindkettő kiváló minőségű, öntött alumíniumból készült. A 110 literes tartályok a friss és a szennyezett víz számára nemcsak hosszabb munkavégzést tesznek lehetővé, hanem óránként akár 4500 négyzetméteres területteljesítményt is. A B 110 R Classic kompakt felépítésének köszönhetően nagyon mozgékony, ezért szögletes területek tisztítására is kiválóan alkalmas. A beépített nappali menetfények a legjobb áttekinthetőséget és láthatóságot biztosítják. A görgők nagy érintkezési nyomása kiváló tisztítási eredményt biztosít, és szükség esetén gyorsan és egyszerűen cserélhetők. Az összes fontos funkció beállítására szolgáló nagyméretű kijelző több mint 30 nyelven és a könnyen érthető, színkódolt kezelőelemek megkönnyítik a gép használatát. A gép funkcióihoz való hozzáférési jogok egyéni kiosztására szolgáló intelligens KIK kulcsrendszer a nem kívánt kezelési hibákat is megelőzi.