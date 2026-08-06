Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack Classic +R75
Agilis, akkumulátoros súrolószárító 170 Ah-s akkumulátorral, akkumulátortöltővel, nagy teljesítményű gumibetéttel és kefefejjel 75 cm-es munkaszélességgel és 110 literes tartállyal.
A nagyon könnyen kezelhető, akkumulátorral működő B 110 R Classic felülős súrológép egy piacvezető szívóteljesítménnyel rendelkező facsaróval, valamint egy 75 centiméter széles hengeres kefefejjel rendelkezik időtakarékos elősöprési funkcióval - mindkettő kiváló minőségű, öntött alumíniumból készült. A 110 literes tartályok a friss és a szennyezett víz számára nemcsak hosszabb munkavégzést tesznek lehetővé, hanem óránként akár 4500 négyzetméteres területteljesítményt is. A B 110 R Classic kompakt felépítésének köszönhetően nagyon mozgékony, ezért szögletes területek tisztítására is kiválóan alkalmas. A beépített nappali menetfények a legjobb áttekinthetőséget és láthatóságot biztosítják. A görgők nagy érintkezési nyomása kiváló tisztítási eredményt biztosít, és szükség esetén gyorsan és egyszerűen cserélhetők. Az összes fontos funkció beállítására szolgáló nagyméretű kijelző több mint 30 nyelven és a könnyen érthető, színkódolt kezelőelemek megkönnyítik a gép használatát. A gép funkcióihoz való hozzáférési jogok egyéni kiosztására szolgáló intelligens KIK kulcsrendszer a nem kívánt kezelési hibákat is megelőzi.
Jellemzők és előnyök
Robusztus alumínium öntött szívórúd
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Hengerkefefej beépített seprőegységgel
- Öntött alumíniumból készült, nagy kerekekkel.
- Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval.
- Nagyon sima működés és csendes üzemeltetés a zajérzékeny területeken.
Innovatív KIK rendszer
- Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
- Alacsonyabb szervizköltségek.
- Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
- Csökkentett energiafogyasztás.
- 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
- Még halkabb, így ideális zajérzékeny területekre (pl. napközbeni takarítás, kórházak, szállodák stb. esetén).
Nagy, színes kijelző
- Nincs szükség külön töltőre.
- Kényelmesen és könnyen kezelhető.
- Beállítható a különböző akkumulátor típusokhoz.
Könnyű kezelés
- Könnyű kezelhetőség a logikusan felépített, színkódolással ellátott kezelőelemeknek köszönhetően.
- Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Kefés motor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|750
|Szívás munkaszélessége (mm)
|950
|Friss-/szennyezettvíz-tartály ( )
|110 / 110
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 4500
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|3150
|Akkumulátor típusa
|karbantartást nem igénylő
|Akkumulátor (V/Ah)
|24 / 170
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2,5
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|230
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50
|Menetsebesség (km/h)
|max. 6
|Emelkedési képesség (%)
|max. 10
|Kefefordulatszám (fordulat)
|1200
|Kefenyomás (kg/g / cm²)
|75 / 500
|Fordulószélesség folyosón (cm)
|175
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 5
|Zajszint (dB (A))
|59
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|379
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1635 x 975 x 1265
A csomag tartalma
- Hengerkefe: 2 Darab(ok)
- Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Szívógerenda, hajlított
- masszív öntött alumínium szívórúd
Felszereltség
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- Beépített seprőberendezés
- Seprőfunkció
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- szabványos nappali menetfény
- Szívóajak típusa: Linatex®
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Tökéletes szupermarketekben, bevásárlóközpontokban vagy kórházakban történő használatra
- Alkalmas gyártási területek és raktárak tisztítására is.