Súroló-szívógép B 110 R Bp+R75

A Kärcher akkumulátorral működő, B 110 R súrológép óránként akár 4500 m² területteljesítményt is képes kezelni. A tartályöblítő rendszer jobb higiéniát biztosít.

A bevált görgős kefetechnikával, 75 centiméteres munkaszélességgel és integrált seprő funkcióval rendelkező akkumulátoros B 110 R súrológép gyors és mély tisztítást végez egyetlen lépésben. Az erőforrások megtakarítása érdekében a gép sebességfüggő vízadagolással rendelkezik. Innovatív Auto Fill funkciónk alapfelszereltség a 110 literes édesvíztartály kényelmes és időtakarékos feltöltéséhez. A nagyméretű színes kijelző is az alapfelszereltség része. 30 nyelven üzemeltethető, ezen a színes kijelzőn keresztül minden fontos beállítás elvégezhető. A működési hibák megbízható megelőzése érdekében az innovatív KIK kulcsrendszerrel minden felhasználóhoz egyedi hozzáférési jogok rendelhetők. A felhasználó magas szintű vezetési kényelmet és fokozott biztonságot nyújt a rugalmas ülésmagasság-állításnak és a nappali menetfénynek köszönhetően. Az opcionális tartályöblítő rendszer jobb higiéniát biztosít.

Jellemzők és előnyök
Állítható magasságú ülés
  • Tökéletes ülő helyzet beállítása, függetlenül a kezelő fizikai magasságától.
  • Kiváló, kényelmes ülés az út során.
  • Hosszabb, és a fáradtságtól megkímélő munkaintervallumokat tesz lehetővé
A sebességtől függő vízadagolás
  • Csökkenti a vízellátást a kanyarodáskor, illetve a lassú működtetés során.
  • A víztakarékos funkció növeli a területi teljesítményt.
  • Gyorsabban szárad a talaj, ráadásul kisebb annak a kockázata, hogy a kanyarokban megmaradjon a víz.
Robusztus alumínium öntött szívórúd
  • Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
  • A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
  • Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Innovatív KIK rendszer
  • Színkóddal ellátott kulcsok a különböző hozzáférési jogokhoz, illetve az operációs hibák elkerülése végett.
  • A tisztítási módok és egyéb funkciók minden felhasználó számára előre beállíthatók.
  • Optimális beállítás az adott felhasználó egyedi feladataihoz.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (mm) 750
Szívás munkaszélessége (mm) 950
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 110 / 110
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 4500
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 3150
Akkumulátor (V) 24
Akkumulátor üzemideje (h) max. 4
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 100 - 230
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50
Emelkedési képesség (%) 10
Kefefordulatszám (fordulat) 1200
Kefenyomás (g / cm²) 500
Vízfogyasztás (l/min) max. 5,7
Zajszint (dB (A)) 59
Felvételi teljesítmény (W) ig 2350
Megengedett össztömeg (kg) 650
A szoftverfrissítések elérhetők 2032-01-01
Súly tartozékok nélkül (kg) 245,5
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1695 x 975 x 1315

A csomag tartalma

  • Hengerkefe: 2 Darab(ok)
  • Szívógerenda, hajlított

Felszereltség

  • Auto-Fill
  • Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • Parkolófék
  • Mágnesszelep
  • 2 tartályos rendszer
  • Állítható magasságú ülés
  • Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
  • szabványos nappali menetfény
  • masszív elülső lökhárító
  • sebességfüggő vízadagolással
  • a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • elektromos és mechanikus úszókapcsoló
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép B 110 R Bp+R75
Súroló-szívógép B 110 R Bp+R75
Súroló-szívógép B 110 R Bp+R75
Súroló-szívógép B 110 R Bp+R75
Súroló-szívógép B 110 R Bp+R75
Súroló-szívógép B 110 R Bp+R75
Súroló-szívógép B 110 R Bp+R75
Súroló-szívógép B 110 R Bp+R75

Videók

Alkalmazási területek
  • Tökéletes szupermarketekben, bevásárlóközpontokban vagy kórházakban történő használatra
  • Alkalmas gyártási területek és raktárak tisztítására is.
Tartozékok
Tisztítószerek