Súroló-szívógép B 110 R Bp+R75
A Kärcher akkumulátorral működő, B 110 R súrológép óránként akár 4500 m² területteljesítményt is képes kezelni. A tartályöblítő rendszer jobb higiéniát biztosít.
A bevált görgős kefetechnikával, 75 centiméteres munkaszélességgel és integrált seprő funkcióval rendelkező akkumulátoros B 110 R súrológép gyors és mély tisztítást végez egyetlen lépésben. Az erőforrások megtakarítása érdekében a gép sebességfüggő vízadagolással rendelkezik. Innovatív Auto Fill funkciónk alapfelszereltség a 110 literes édesvíztartály kényelmes és időtakarékos feltöltéséhez. A nagyméretű színes kijelző is az alapfelszereltség része. 30 nyelven üzemeltethető, ezen a színes kijelzőn keresztül minden fontos beállítás elvégezhető. A működési hibák megbízható megelőzése érdekében az innovatív KIK kulcsrendszerrel minden felhasználóhoz egyedi hozzáférési jogok rendelhetők. A felhasználó magas szintű vezetési kényelmet és fokozott biztonságot nyújt a rugalmas ülésmagasság-állításnak és a nappali menetfénynek köszönhetően. Az opcionális tartályöblítő rendszer jobb higiéniát biztosít.
Jellemzők és előnyök
Állítható magasságú ülés
- Tökéletes ülő helyzet beállítása, függetlenül a kezelő fizikai magasságától.
- Kiváló, kényelmes ülés az út során.
- Hosszabb, és a fáradtságtól megkímélő munkaintervallumokat tesz lehetővé
A sebességtől függő vízadagolás
- Csökkenti a vízellátást a kanyarodáskor, illetve a lassú működtetés során.
- A víztakarékos funkció növeli a területi teljesítményt.
- Gyorsabban szárad a talaj, ráadásul kisebb annak a kockázata, hogy a kanyarokban megmaradjon a víz.
Robusztus alumínium öntött szívórúd
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Innovatív KIK rendszer
- Színkóddal ellátott kulcsok a különböző hozzáférési jogokhoz, illetve az operációs hibák elkerülése végett.
- A tisztítási módok és egyéb funkciók minden felhasználó számára előre beállíthatók.
- Optimális beállítás az adott felhasználó egyedi feladataihoz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|750
|Szívás munkaszélessége (mm)
|950
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|110 / 110
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|4500
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|3150
|Akkumulátor (V)
|24
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 4
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 230
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50
|Emelkedési képesség (%)
|10
|Kefefordulatszám (fordulat)
|1200
|Kefenyomás (g / cm²)
|500
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 5,7
|Zajszint (dB (A))
|59
|Felvételi teljesítmény (W)
|ig 2350
|Megengedett össztömeg (kg)
|650
|A szoftverfrissítések elérhetők
|2032-01-01
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|245,5
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1695 x 975 x 1315
A csomag tartalma
- Hengerkefe: 2 Darab(ok)
- Szívógerenda, hajlított
Felszereltség
- Auto-Fill
- Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- Parkolófék
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- Állítható magasságú ülés
- Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
- szabványos nappali menetfény
- masszív elülső lökhárító
- sebességfüggő vízadagolással
- a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Tökéletes szupermarketekben, bevásárlóközpontokban vagy kórházakban történő használatra
- Alkalmas gyártási területek és raktárak tisztítására is.