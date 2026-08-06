A bevált görgős kefetechnikával, 75 centiméteres munkaszélességgel és integrált seprő funkcióval rendelkező akkumulátoros B 110 R súrológép gyors és mély tisztítást végez egyetlen lépésben. Az erőforrások megtakarítása érdekében a gép sebességfüggő vízadagolással rendelkezik. Innovatív Auto Fill funkciónk alapfelszereltség a 110 literes édesvíztartály kényelmes és időtakarékos feltöltéséhez. A nagyméretű színes kijelző is az alapfelszereltség része. 30 nyelven üzemeltethető, ezen a színes kijelzőn keresztül minden fontos beállítás elvégezhető. A működési hibák megbízható megelőzése érdekében az innovatív KIK kulcsrendszerrel minden felhasználóhoz egyedi hozzáférési jogok rendelhetők. A felhasználó magas szintű vezetési kényelmet és fokozott biztonságot nyújt a rugalmas ülésmagasság-állításnak és a nappali menetfénynek köszönhetően. Az opcionális tartályöblítő rendszer jobb higiéniát biztosít.