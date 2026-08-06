Súroló-szívógép B 150 R Adv + D 75

Kompakt és akkumulátoros: a B 150 R Adv + D75 motoros súrolószárító. Két tárcsakefével (75 cm), összkerékhajtással és 150 l tartállyal. Tökéletes közepes méretű felületekre (4000-8000 m²).

A rövid, sima és így nagyon kompakt, akkumulátoros B 150 R Adv + D75 motoros súrolószárító tökéletes a kényelmetlen belső terek tisztítására. A gép két tárcsakefével rendelkezik (munkaszélesség 75 cm), és az összkerékhajtás lenyűgöző – a kiváló tapadásért kanyarokban és emelkedőkön. Az eco!efficiency üzemmód csökkenti a víz- és energiafogyasztást, valamint a zajszintet. A gép EASY Operation kapcsolóval, színkódolt vezérlőelemekkel és nagy színes kijelzővel is rendelkezik a különösen felhasználóbarát kezelés érdekében. MEGJEGYZÉS: A hibás működés elleni védelem érdekében a hozzáférési jogok a KIK rendszeren keresztül adhatók. A tartályöblítő rendszer lehetővé teszi a szennyezett víztartály higiénikus és egyszerű tisztítását. Az automatikus feltöltési funkció pedig lehetővé teszi a frissvíztartály kényelmes és gyors feltöltését. Praktikus beépített töltőt tartalmaz. (Konfigurációs példa: különböző konfigurációk állnak rendelkezésre.)

Jellemzők és előnyök
Robusztus alumínium öntött szívórúd
  • Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
  • A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
  • Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Kefefej tárcsatechnikával
  • A tárcsás kefék és a meghajtólapok könnyen cserélhetők.
  • A tárcsás kefék különböző keménységi fokozatokban kaphatók: puha, közepes és kemény.
  • Tárcsatisztító modellek, különösen sima felületeken való használatra.
Összkerékmeghajtás
  • Meredek parkolóházakban is alkalmazható
  • 18 % emelkedési képesség
  • Stabil sima felületeken is
Innovatív KIK rendszer
  • Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
  • Alacsonyabb szervizköltségek.
  • Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Auto-fill funkció
  • Automatikus frissvíz-betöltés
  • Friss vizes tömlőt csatlakoztatni, a töltés automatikusan megáll, mikor a tartály telítettségét érzékeli.
4 akkumulátortípus választható
  • Akkumulátor típusok: karbantartást nem igénylő 36 V/180 Ah, alacsony karbantartási igényű 36 V/180 Ah, karbantartást nem igénylő 36 V/240 Ah, alacsony karbantartási igényű 36 V/240 Ah.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
  • Csökkentett energiafogyasztás.
  • 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
  • Még halkabb, ezért ideális zajra érzékeny területeken való használatra (napközbeni takarítás, kórházak, szállodák, stb.).
Nagy, színes kijelző
  • Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
  • A beállítások módosítása gyorsan és könnyen lehetséges.
Tartály öblítő rendszer (opcionális)
  • A szennyezett víztartály könnyű tisztítása.
  • Akár 70%-os víz megtakarítás a hagyományos víztömlővel való tisztításhoz képest.
  • Nagyobb higiénia.
Konfigurálható gép
  • A berendezés részletei szabadon kiválaszthatók.
  • Tökéletesen illeszkedik az egyedi igényekhez
  • Gazdaságos, okos megoldás
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (mm) 750
Szívás munkaszélessége (mm) 950
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 150 / 150
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 7500
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 5300
Akkumulátor (V) 36
Akkumulátor üzemideje (h) max. 5
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 100 - 240
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50 - 60
Emelkedési képesség (%) 15
Kefefordulatszám (fordulat) 180
Kefenyomás (g / cm²) 46
Vízfogyasztás (l/min) max. 7
Zajszint (dB (A)) 61
Felvételi teljesítmény (W) ig 3100
Megengedett össztömeg (kg) 957
Súly tartozékok nélkül (kg) 702
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1790 x 1080 x 1800

A csomag tartalma

  • Tárcsakefe: 2 Darab(ok)
  • Szívógerenda, hajlított
  • Oldalkefe

Felszereltség

  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • DOSE
  • 2 tartályos rendszer
  • Szívóajak típusa: Linatex®
  • masszív elülső lökhárító
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • elektromos és mechanikus úszókapcsoló
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép B 150 R Adv + D 75
Súroló-szívógép B 150 R Adv + D 75
Súroló-szívógép B 150 R Adv + D 75
Súroló-szívógép B 150 R Adv + D 75
Súroló-szívógép B 150 R Adv + D 75
Súroló-szívógép B 150 R Adv + D 75
Súroló-szívógép B 150 R Adv + D 75

Videók

Alkalmazási területek
  • Termelési területeken, például gyárépületekben való használatra fejlesztették ki.
  • Ideális logisztikai műveletekhez is, például raktárak tisztításához.
  • Gyors és hatékony mély- és karbantartó tisztításra alkalmas a bevásárlóközpontokban.
  • Parkolóházak
Tartozékok
Tisztítószerek