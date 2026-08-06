A rövid, sima és így nagyon kompakt, akkumulátoros B 150 R Adv + D75 motoros súrolószárító tökéletes a kényelmetlen belső terek tisztítására. A gép két tárcsakefével rendelkezik (munkaszélesség 75 cm), és az összkerékhajtás lenyűgöző – a kiváló tapadásért kanyarokban és emelkedőkön. Az eco!efficiency üzemmód csökkenti a víz- és energiafogyasztást, valamint a zajszintet. A gép EASY Operation kapcsolóval, színkódolt vezérlőelemekkel és nagy színes kijelzővel is rendelkezik a különösen felhasználóbarát kezelés érdekében. MEGJEGYZÉS: A hibás működés elleni védelem érdekében a hozzáférési jogok a KIK rendszeren keresztül adhatók. A tartályöblítő rendszer lehetővé teszi a szennyezett víztartály higiénikus és egyszerű tisztítását. Az automatikus feltöltési funkció pedig lehetővé teszi a frissvíztartály kényelmes és gyors feltöltését. Praktikus beépített töltőt tartalmaz. (Konfigurációs példa: különböző konfigurációk állnak rendelkezésre.)