A kompakt B 150 R Adv + D90 rendkívül manőverezhető. Az akkumulátoros súrológép még a legkínosabb helyeken is gond nélkül manőverezhető. A beépített töltőnek köszönhetően az akkumulátor rendkívül egyszerűen újratölthető. A két tárcsakefe munkaszélessége 90 cm. A kiváló tapadású összkerékhajtásnak köszönhetően a gép kanyarokban és emelkedőkön is lenyűgöz. Egy másik plusz pont: az egyszerű kezelés a színkódolt vezérlőelemeknek, az EASY Operation kapcsolónak, a KIK rendszernek és a nagy színes kijelzőnek köszönhetően. Víz- és energiamegtakarítást, valamint csökkentett zajszintet biztosít az eco!efficiency üzemmód. A tartályöblítő rendszer lehetővé teszi a szennyezett víztartály higiénikus és egyszerű tisztítását. Az automatikus feltöltési funkciónak köszönhetően a frissvíztartály feltöltése közben más feladatok is biztonságosan elvégezhetők. (Konfigurációs példa: különböző konfigurációk állnak rendelkezésre.)