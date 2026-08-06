Súroló-szívógép B 150 R Adv + D 90
Kompakt B 150 R Adv + D90 ráhajtható súrolószárító összkerékhajtással és 2 tárcsakefével, 90 cm munkaszélességgel. Nagy területteljesítmény: 5000-10000 m2. Akkumulátoros működés.
A kompakt B 150 R Adv + D90 rendkívül manőverezhető. Az akkumulátoros súrológép még a legkínosabb helyeken is gond nélkül manőverezhető. A beépített töltőnek köszönhetően az akkumulátor rendkívül egyszerűen újratölthető. A két tárcsakefe munkaszélessége 90 cm. A kiváló tapadású összkerékhajtásnak köszönhetően a gép kanyarokban és emelkedőkön is lenyűgöz. Egy másik plusz pont: az egyszerű kezelés a színkódolt vezérlőelemeknek, az EASY Operation kapcsolónak, a KIK rendszernek és a nagy színes kijelzőnek köszönhetően. Víz- és energiamegtakarítást, valamint csökkentett zajszintet biztosít az eco!efficiency üzemmód. A tartályöblítő rendszer lehetővé teszi a szennyezett víztartály higiénikus és egyszerű tisztítását. Az automatikus feltöltési funkciónak köszönhetően a frissvíztartály feltöltése közben más feladatok is biztonságosan elvégezhetők. (Konfigurációs példa: különböző konfigurációk állnak rendelkezésre.)
Jellemzők és előnyök
Robusztus alumínium öntött szívórúd
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Kefefej tárcsatechnikával
- A tárcsás kefék és a meghajtólapok könnyen cserélhetők.
- A tárcsás kefék különböző keménységi fokozatokban kaphatók: puha, közepes és kemény.
- Tárcsatisztító modellek, különösen sima felületeken való használatra.
Összkerékmeghajtás
- Meredek parkolóházakban is alkalmazható
- 18 % emelkedési képesség
- Stabil sima felületeken is
Innovatív KIK rendszer
- Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
- Alacsonyabb szervizköltségek.
- Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Auto-fill funkció
- Automatikus frissvíz-betöltés
- Friss vizes tömlőt csatlakoztatni, a töltés automatikusan megáll, mikor a tartály telítettségét érzékeli.
4 akkumulátortípus választható
- Akkumulátor típusok: karbantartást nem igénylő 36 V/180 Ah, alacsony karbantartási igényű 36 V/180 Ah, karbantartást nem igénylő 36 V/240 Ah, alacsony karbantartási igényű 36 V/240 Ah.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
- Csökkentett energiafogyasztás.
- 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
- Még halkabb, ezért ideális zajra érzékeny területeken való használatra (napközbeni takarítás, kórházak, szállodák, stb.).
Nagy, színes kijelző
- Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
- A beállítások módosítása gyorsan és könnyen lehetséges.
Tartály öblítő rendszer (opcionális)
- A szennyezett víztartály könnyű tisztítása.
- Akár 70%-os víz megtakarítás a hagyományos víztömlővel való tisztításhoz képest.
- Nagyobb higiénia.
Konfigurálható gép
- A berendezés részletei szabadon kiválaszthatók.
- Tökéletesen illeszkedik az egyedi igényekhez
- Gazdaságos, okos megoldás
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|900
|Szívás munkaszélessége (mm)
|1180
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|150 / 150
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|9000
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|6300
|Akkumulátor (V)
|36
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 5
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Emelkedési képesség (%)
|15
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180
|Kefenyomás (g / cm²)
|34
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 7
|Zajszint (dB (A))
|61
|Felvételi teljesítmény (W)
|ig 3300
|Megengedett össztömeg (kg)
|957
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|702
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1790 x 1080 x 1800
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 2 Darab(ok)
- Szívógerenda, hajlított
- Oldalkefe
Felszereltség
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- DOSE
- 2 tartályos rendszer
- Szívóajak típusa: Linatex®
- masszív elülső lökhárító
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Termelési területeken, például gyárépületekben való használatra fejlesztették ki.
- Ideális logisztikai műveletekhez is, például raktárak tisztításához.
- Gyors és hatékony mély- és karbantartó tisztításra alkalmas a bevásárlóközpontokban.
- Parkolóházak