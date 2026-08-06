Súroló-szívógép B 150 R Adv + R 75
B 150 R Adv + R75: Akkumulátoros súrológép 2 görgős kefével (75 cm), 150 l-es tartállyal és összkerékhajtással. Kompakt és tökéletes 4000 és 8000 m² közötti nagy felületi teljesítményekhez.
Az akkumulátorral működő B 150 R Adv + R 75 motoros súrolószárító 2 db 75 cm-es munkaszélességű görgős kefével rendelkezik, és mindig újratölthető a beépített töltővel. A kefe sebessége igény szerint állítható a FACT segítségével. A kompakt kialakítás rendkívül manőverezhetővé teszi a gépet – és így ideális a kényelmetlen területeken. Az összkerékhajtás optimális tapadást biztosít kanyarokban és emelkedőkön. A színkóddal ellátott vezérlőelemek, az EASY Operation kapcsoló és a nagy színes kijelző mind egyszerűvé teszik a kezelést. Emellett a KIK rendszer a felhasználói jogok hozzárendelésével megbízható védelmet garantál a hibás működés ellen. Az eco!efficiency üzemmód vizet és energiát takarít meg, valamint csökkenti a zajt. A szennyezett víztartály higiénikus tisztítása lehetséges a tartályöblítő rendszernek köszönhetően, amely alapfelszereltség része. Az automatikus feltöltési funkciónak köszönhetően sok idő takarítható meg a frissvíztartály feltöltésekor. (Konfigurációs példa; különböző konfigurációk állnak rendelkezésre.)
Jellemzők és előnyök
Robusztus alumínium öntött szívórúd
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Hengerkefefej beépített seprőegységgel
- Öntött alumíniumból készült, nagy kerekekkel.
- Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval.
- Nagyon sima működés és csendes üzemeltetés a zajérzékeny területeken.
Összkerékmeghajtás
- Meredek parkolóházakban is alkalmazható
- 18 % emelkedési képesség
- Stabil sima felületeken is
Innovatív KIK rendszer
- Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
- Alacsonyabb szervizköltségek.
- Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Auto-fill funkció
- Automatikus frissvíz-betöltés
- Friss vizes tömlőt csatlakoztatni, a töltés automatikusan megáll, mikor a tartály telítettségét érzékeli.
4 akkumulátortípus választható
- Akkumulátor típusok: karbantartást nem igénylő 36 V/180 Ah, alacsony karbantartási igényű 36 V/180 Ah, karbantartást nem igénylő 36 V/240 Ah, alacsony karbantartási igényű 36 V/240 Ah.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
- Csökkentett energiafogyasztás.
- 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
- Még halkabb, ezért ideális zajra érzékeny területeken való használatra (napközbeni takarítás, kórházak, szállodák, stb.).
Tartály öblítő rendszer (opcionális)
- A szennyezett víztartály könnyű tisztítása.
- Akár 70%-os víz megtakarítás a hagyományos víztömlővel való tisztításhoz képest.
- Nagyobb higiénia.
Dose tisztítószer-adagolás (opcionális)
- Tisztítószer-takarékos.
- Pontos és egyenletes adagolás (beállítható 0%-tól 3%-ig).
- A tisztítószer kicserélhető a frissvíztartály ürítése nélkül.
Konfigurálható gép
- A berendezés részletei szabadon kiválaszthatók.
- Tökéletesen illeszkedik az egyedi igényekhez
- Gazdaságos, okos megoldás
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|750
|Szívás munkaszélessége (mm)
|950
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|150 / 150
|Hulladéktartály (l)
|7
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|7500
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|5300
|Akkumulátor (V)
|36
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 5
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Emelkedési képesség (%)
|15
|Kefefordulatszám (fordulat)
|600 - 1300
|Kefenyomás (g / cm²)
|560
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 7
|Zajszint (dB (A))
|61
|Felvételi teljesítmény (W)
|ig 3200
|Megengedett össztömeg (kg)
|957
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|702
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1790 x 1080 x 1800
A csomag tartalma
- Hengerkefe: 2 Darab(ok)
- Szívógerenda, hajlított
- Oldalkefe
Felszereltség
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- DOSE
- Seprőfunkció
- 2 tartályos rendszer
- Szívóajak típusa: Linatex®
- masszív elülső lökhárító
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Termelési területeken, például gyárépületekben való használatra fejlesztették ki.
- Ideális logisztikai műveletekhez is, például raktárak tisztításához.
- Gyors és hatékony mély- és karbantartó tisztításra alkalmas a bevásárlóközpontokban.
- Parkolóházak