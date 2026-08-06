Az akkumulátorral működő B 150 R Adv + R 75 motoros súrolószárító 2 db 75 cm-es munkaszélességű görgős kefével rendelkezik, és mindig újratölthető a beépített töltővel. A kefe sebessége igény szerint állítható a FACT segítségével. A kompakt kialakítás rendkívül manőverezhetővé teszi a gépet – és így ideális a kényelmetlen területeken. Az összkerékhajtás optimális tapadást biztosít kanyarokban és emelkedőkön. A színkóddal ellátott vezérlőelemek, az EASY Operation kapcsoló és a nagy színes kijelző mind egyszerűvé teszik a kezelést. Emellett a KIK rendszer a felhasználói jogok hozzárendelésével megbízható védelmet garantál a hibás működés ellen. Az eco!efficiency üzemmód vizet és energiát takarít meg, valamint csökkenti a zajt. A szennyezett víztartály higiénikus tisztítása lehetséges a tartályöblítő rendszernek köszönhetően, amely alapfelszereltség része. Az automatikus feltöltési funkciónak köszönhetően sok idő takarítható meg a frissvíztartály feltöltésekor. (Konfigurációs példa; különböző konfigurációk állnak rendelkezésre.)