Súroló-szívógép B 150 R Adv + R 90

Akkumulátoros súrolószárító B 150 R Adv + R 85 2 görgős kefével (85 cm), 150 literes tartállyal, összkerékhajtással – a kompakt megoldás 5000 és 10 000 m² közötti területteljesítményhez.

A kompakt B 150 R Adv + R 85 ideális feltételeket kínál a ferde és szabálytalan alakú beltéri területekhez. Az akkumulátoros hajtású súrolószárító 2 85 cm-es munkaszélességű görgős kefével, valamint összkerékhajtással rendelkezik az optimális tapadás érdekében kanyarokban és lejtőkön. A kefe sebessége igény szerint 3 fokozatra állítható a FACT funkció segítségével. Minden beállítás elvégezhető a nagyméretű színes kijelzőn. Az EASY Operation kapcsoló és a színkódolt kezelőelemek egyszerű kezelést biztosítanak. A hozzáférési jogok kényelmesen hozzárendelhetők a KIK rendszerrel az optimális működési hibák elleni védelem érdekében. Az eco!efficiency mód csökkenti a zajt, valamint a víz/energia felhasználást. A szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer garantálja a szennyezett víztartály egyszerű, higiénikus tisztítását. Az alapfelszereltséghez tartozó Auto Fill funkció lehetővé teszi a frissvíztartály hatékony feltöltését. Beépített töltő jár hozzá. (Minta konfiguráció: egyéb konfigurációs lehetőségek is elérhetők.)

Jellemzők és előnyök
Robusztus alumínium öntött szívórúd
  • Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
  • A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
  • Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Hengerkefefej beépített seprőegységgel
  • Öntött alumíniumból készült, nagy kerekekkel.
  • Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval.
  • Nagyon sima működés és csendes üzemeltetés a zajérzékeny területeken.
Összkerékmeghajtás
  • Meredek parkolóházakban is alkalmazható
  • 18 % emelkedési képesség
  • Stabil sima felületeken is
Innovatív KIK rendszer
  • Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
  • Alacsonyabb szervizköltségek.
  • Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Auto-fill funkció
  • Automatikus frissvíz-betöltés
  • Friss vizes tömlőt csatlakoztatni, a töltés automatikusan megáll, mikor a tartály telítettségét érzékeli.
4 akkumulátortípus választható
  • Akkumulátor típusok: karbantartást nem igénylő 36 V/180 Ah, alacsony karbantartási igényű 36 V/180 Ah, karbantartást nem igénylő 36 V/240 Ah, alacsony karbantartási igényű 36 V/240 Ah.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
  • Csökkentett energiafogyasztás.
  • 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
  • Még halkabb, ezért ideális zajra érzékeny területeken való használatra (napközbeni takarítás, kórházak, szállodák, stb.).
Tartály öblítő rendszer (opcionális)
  • A szennyezett víztartály könnyű tisztítása.
  • Akár 70%-os víz megtakarítás a hagyományos víztömlővel való tisztításhoz képest.
  • Nagyobb higiénia.
Dose tisztítószer-adagolás (opcionális)
  • Tisztítószer-takarékos.
  • Pontos és egyenletes adagolás (beállítható 0%-tól 3%-ig).
  • A tisztítószer kicserélhető a frissvíztartály ürítése nélkül.
Konfigurálható gép
  • A berendezés részletei szabadon kiválaszthatók.
  • Tökéletesen illeszkedik az egyedi igényekhez
  • Gazdaságos, okos megoldás
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (mm) 850
Szívás munkaszélessége (mm) 1180
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 150 / 150
Hulladéktartály (l) 9
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 8500
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 6000
Akkumulátor (V) 36
Akkumulátor üzemideje (h) max. 5
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 100 - 240
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50 - 60
Emelkedési képesség (%) 15
Kefefordulatszám (fordulat) 600 - 1300
Kefenyomás (g / cm²) 505
Vízfogyasztás (l/min) max. 7
Zajszint (dB (A)) 61
Felvételi teljesítmény (W) ig 3240
Megengedett össztömeg (kg) 957
Súly tartozékok nélkül (kg) 702
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1790 x 1080 x 1800

A csomag tartalma

  • Hengerkefe: 2 Darab(ok)
  • Szívógerenda, hajlított
  • Oldalkefe

Felszereltség

  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • DOSE
  • Seprőfunkció
  • 2 tartályos rendszer
  • Szívóajak típusa: Linatex®
  • masszív elülső lökhárító
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • elektromos és mechanikus úszókapcsoló
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép B 150 R Adv + R 90
Súroló-szívógép B 150 R Adv + R 90
Súroló-szívógép B 150 R Adv + R 90
Súroló-szívógép B 150 R Adv + R 90
Súroló-szívógép B 150 R Adv + R 90
Súroló-szívógép B 150 R Adv + R 90
Súroló-szívógép B 150 R Adv + R 90
Súroló-szívógép B 150 R Adv + R 90

Videók

Alkalmazási területek
  • Termelési területeken, például gyárépületekben való használatra fejlesztették ki.
  • Ideális logisztikai műveletekhez is, például raktárak tisztításához.
  • Gyors és hatékony mély- és karbantartó tisztításra alkalmas a bevásárlóközpontokban.
  • Parkolóházak
Tartozékok
Tisztítószerek