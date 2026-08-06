A kompakt B 150 R Adv + R 85 ideális feltételeket kínál a ferde és szabálytalan alakú beltéri területekhez. Az akkumulátoros hajtású súrolószárító 2 85 cm-es munkaszélességű görgős kefével, valamint összkerékhajtással rendelkezik az optimális tapadás érdekében kanyarokban és lejtőkön. A kefe sebessége igény szerint 3 fokozatra állítható a FACT funkció segítségével. Minden beállítás elvégezhető a nagyméretű színes kijelzőn. Az EASY Operation kapcsoló és a színkódolt kezelőelemek egyszerű kezelést biztosítanak. A hozzáférési jogok kényelmesen hozzárendelhetők a KIK rendszerrel az optimális működési hibák elleni védelem érdekében. Az eco!efficiency mód csökkenti a zajt, valamint a víz/energia felhasználást. A szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer garantálja a szennyezett víztartály egyszerű, higiénikus tisztítását. Az alapfelszereltséghez tartozó Auto Fill funkció lehetővé teszi a frissvíztartály hatékony feltöltését. Beépített töltő jár hozzá. (Minta konfiguráció: egyéb konfigurációs lehetőségek is elérhetők.)