Súroló-szívógép B 150 R Bc +D90
B 150 R + D90: tökéletes közepes méretű, 3000-6000 m² felületekhez. A kompakt, akkumulátoros súrológép 2 tárcsás kefével (90 cm munkaszélesség) és 150 literes tartállyal rendelkezik.
A kompakt és kiválóan manőverezhető B 150 R + D90 akkumulátoros súrolószárító lenyűgözően megbirkózik a kényelmetlen belső terekkel is. A gép két tárcsás kefével rendelkezik (munkaszélesség 90 cm), és felszerelhető fedélzeti töltővel (opcionális). A vezérlőelemek színkódolása és az EASY Operation kapcsoló kényelmes kezelést biztosít. Minden beállítás a nagy színes kijelzőn állítható be. A hibás működés elleni védekezés érdekében a KIK rendszerén keresztül adható hozzáférési jog. Az eco!efficiency üzemmód vizet és energiát takarít meg, valamint csökkenti a zajszintet. Az opcionális tartályöblítő rendszer biztosítja a szennyezett víztartály higiénikus és egyszerű tisztítását, az opcionális automatikus feltöltési funkció pedig időt takarít meg a frissvíztartály feltöltésekor. (Ez egy konfigurációs példa. Különböző konfigurációk állnak rendelkezésre.)
Jellemzők és előnyök
Robusztus alumínium öntött szívórúd
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Kefefej tárcsatechnikával
- A tárcsás kefék és a meghajtólapok könnyen cserélhetők.
- A tárcsás kefék különböző keménységi fokozatokban kaphatók: puha, közepes és kemény.
- Tárcsatisztító modellek, különösen sima felületeken való használatra.
Innovatív KIK rendszer
- Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
- Alacsonyabb szervizköltségek.
- Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
- Csökkentett energiafogyasztás.
- 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
- Még halkabb, ezért ideális zajra érzékeny területeken való használatra (napközbeni takarítás, kórházak, szállodák, stb.).
Nagy, színes kijelző
- Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
- A beállítások módosítása gyorsan és könnyen lehetséges.
Auto-Fill (opcionális)
- Automatikus frissvíz-betöltés
- Friss vizes tömlőt csatlakoztatni, a töltés automatikusan megáll, mikor a tartály telítettségét érzékeli.
4 akkumulátortípus választható
- Akkumulátor típusok: karbantartást nem igénylő 36 V/180 Ah, alacsony karbantartási igényű 36 V/180 Ah, karbantartást nem igénylő 36 V/240 Ah, alacsony karbantartási igényű 36 V/240 Ah.
Tartály öblítő rendszer (opcionális)
- A szennyezett víztartály könnyű tisztítása.
- Akár 70%-os víz megtakarítás a hagyományos víztömlővel való tisztításhoz képest.
- Nagyobb higiénia.
Beépített töltőkészülék
- Nincs szükség külön töltőre.
- Kényelmesen és könnyen kezelhető.
- Beállítható a különböző akkumulátor típusokhoz.
Egyszerű kezelés
- Könnyű kezelhetőség a logikusan felépített, színkódolással ellátott kezelőelemeknek köszönhetően.
- Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Kefék munkaszélessége ( )
|900
|Szívás munkaszélessége (mm)
|1180
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|150 / 150
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|5400
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|3800
|Akkumulátor (V)
|36
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 5
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|220 - 240
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Emelkedési képesség (%)
|10
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180
|Kefenyomás (g / cm²)
|89
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 7
|Zajszint (dB (A))
|61
|Felvételi teljesítmény (W)
|ig 2400
|Megengedett össztömeg (kg)
|957
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 2 Darab(ok)
- Beépített töltőkészülék
- Szívógerenda, hajlított
Felszereltség
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- szabványos nappali menetfény
- Szívóajak típusa: Linatex®
- masszív elülső lökhárító
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Bevásárlóközpontok/DIY üzletek
- Parkolóházak
- Tartálytisztításhoz a szállítási és logisztikai ágazatban, a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban és a vegyiparban.
- Az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatokhoz.