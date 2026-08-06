A kompakt és kiválóan manőverezhető B 150 R + D90 akkumulátoros súrolószívó lenyűgözően megbirkózik a kényelmetlen belső terekkel is. A gép két tárcsás kefével rendelkezik (munkaszélesség 90 cm), és felszerelhető fedélzeti töltővel (opcionális). A vezérlőelemek színkódolása és az EASY Operation kapcsoló kényelmes kezelést biztosít. Minden beállítás a nagy színes kijelzőn állítható be. A hibás működés elleni védelem érdekében a KIK rendszerén keresztül adható hozzáférési jog. Az eco!efficiency üzemmód vizet és energiát takarít meg, valamint csökkenti a zajszintet. Az opcionális tartályöblítő rendszer biztosítja a szennyezett víztartály higiénikus és egyszerű tisztítását, az opcionális automatikus feltöltési funkció pedig időt takarít meg a frissvíztartály feltöltésekor. (Ez egy konfigurációs példa. Különböző konfigurációk állnak rendelkezésre.)