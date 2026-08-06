Súroló-szívógép B 150 R Bc+SB+Seat Belt+R85
A fürge B 150 R felülős súroló-szívógép két hengerkefével (85 cm munkaszélesség), 8 km/h menetsebességgel és 6800 m²/h területteljesítménnyel. 150 literes tartállyal, KIK rendszerrel és oldalkefével.
Kärcher B 150 R Bc SB felülős súroló-szívógép. Ez a rendkívül fordulékony, akkumulátoros berendezés rövid és keskeny felépítésének köszönhetően a nehezen hozzáférhető beltéri területeket is könnyedén eléri. A gép legfőbb technikai előnye a két hengerkefés súrolófej (85 cm munkaszélesség) és a seprési funkció kombinációja, amely a robusztus alumíniumöntvény házzal együtt hosszú élettartamot garantál. A FACT funkcióval a kefék fordulatszáma igény szerint állítható, míg az eco!efficiency mód jelentősen csökkenti a víz- és energiafelhasználást, valamint a zajszintet. A biztonságos üzemeltetést a KIK kulcsrendszer, a kormányszög-szenzor és a nappali menetfény támogatja, a kezelést pedig a nagyméretű színes kijelző és az EASY Operation kapcsoló teszi intuitívvá. Az integrált töltővel, Auto-Fill gyorstöltő funkcióval és opcionális tartályöblítő rendszerrel felszerelt gép a legmagasabb szintű higiéniát és hatékonyságot nyújtja a nagyüzemi takarításban.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Elektromos
|Kefék munkaszélessége (mm)
|850
|Szívás munkaszélessége (mm)
|1180 - 1180
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|150 / 150
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|6800
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|4760
|Akkumulátor (V)
|36
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 5
|Akkumulátortöltési idő (h)
|kb. 7
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Menetsebesség (km/h)
|8
|Emelkedési képesség (%)
|10
|Kefefordulatszám (fordulat)
|1300
|Fordulószélesség folyosón (cm)
|181
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 7
|Zajszint (dB (A))
|67
|Megengedett össztömeg (kg)
|957
|A szoftverfrissítések elérhetők
|2032-01-01
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|218
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1790 x 1070 x 1420
A csomag tartalma
- Beépített töltőkészülék
- Szívógerenda, hajlított
- masszív öntött alumínium szívórúd
Felszereltség
- Auto-Fill
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- Parkolófék
- Beépített seprőberendezés
- Seprőfunkció
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
- szabványos nappali menetfény
- Szívóajak típusa: Linatex®
- masszív elülső lökhárító
- sebességfüggő vízadagolással
- a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- sebesség kanyarokban történő csökkentése a nagyobb biztonság érdekében
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Alkalmazási területek
- Termelési, logisztikai és nehézipari csarnokokban és raktárakban való használatra.
- Parkolóházak
- Az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatokhoz.