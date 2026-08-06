Súroló-szívógép B 150 R Bc+SB+Seat Belt+R85

A fürge B 150 R felülős súroló-szívógép két hengerkefével (85 cm munkaszélesség), 8 km/h menetsebességgel és 6800 m²/h területteljesítménnyel. 150 literes tartállyal, KIK rendszerrel és oldalkefével.

Kärcher B 150 R Bc SB felülős súroló-szívógép. Ez a rendkívül fordulékony, akkumulátoros berendezés rövid és keskeny felépítésének köszönhetően a nehezen hozzáférhető beltéri területeket is könnyedén eléri. A gép legfőbb technikai előnye a két hengerkefés súrolófej (85 cm munkaszélesség) és a seprési funkció kombinációja, amely a robusztus alumíniumöntvény házzal együtt hosszú élettartamot garantál. A FACT funkcióval a kefék fordulatszáma igény szerint állítható, míg az eco!efficiency mód jelentősen csökkenti a víz- és energiafelhasználást, valamint a zajszintet. A biztonságos üzemeltetést a KIK kulcsrendszer, a kormányszög-szenzor és a nappali menetfény támogatja, a kezelést pedig a nagyméretű színes kijelző és az EASY Operation kapcsoló teszi intuitívvá. Az integrált töltővel, Auto-Fill gyorstöltő funkcióval és opcionális tartályöblítő rendszerrel felszerelt gép a legmagasabb szintű higiéniát és hatékonyságot nyújtja a nagyüzemi takarításban.

Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Elektromos
Kefék munkaszélessége (mm) 850
Szívás munkaszélessége (mm) 1180 - 1180
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 150 / 150
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 6800
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 4760
Akkumulátor (V) 36
Akkumulátor üzemideje (h) max. 5
Akkumulátortöltési idő (h) kb. 7
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 100 - 240
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50 - 60
Menetsebesség (km/h) 8
Emelkedési képesség (%) 10
Kefefordulatszám (fordulat) 1300
Fordulószélesség folyosón (cm) 181
Vízfogyasztás (l/min) max. 7
Zajszint (dB (A)) 67
Megengedett össztömeg (kg) 957
A szoftverfrissítések elérhetők 2032-01-01
Súly tartozékok nélkül (kg) 218
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1790 x 1070 x 1420

A csomag tartalma

  • Beépített töltőkészülék
  • Szívógerenda, hajlított
  • masszív öntött alumínium szívórúd

Felszereltség

  • Auto-Fill
  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • Parkolófék
  • Beépített seprőberendezés
  • Seprőfunkció
  • Mágnesszelep
  • 2 tartályos rendszer
  • Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
  • szabványos nappali menetfény
  • Szívóajak típusa: Linatex®
  • masszív elülső lökhárító
  • sebességfüggő vízadagolással
  • a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • sebesség kanyarokban történő csökkentése a nagyobb biztonság érdekében
  • elektromos és mechanikus úszókapcsoló
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép B 150 R Bc+SB+Seat Belt+R85
Súroló-szívógép B 150 R Bc+SB+Seat Belt+R85
Súroló-szívógép B 150 R Bc+SB+Seat Belt+R85
Súroló-szívógép B 150 R Bc+SB+Seat Belt+R85
Súroló-szívógép B 150 R Bc+SB+Seat Belt+R85
Súroló-szívógép B 150 R Bc+SB+Seat Belt+R85
Súroló-szívógép B 150 R Bc+SB+Seat Belt+R85
Súroló-szívógép B 150 R Bc+SB+Seat Belt+R85
Alkalmazási területek
  • Termelési, logisztikai és nehézipari csarnokokban és raktárakban való használatra.
  • Parkolóházak
  • Az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatokhoz.
Tartozékok
Tisztítószerek