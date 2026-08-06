Kärcher B 150 R Bc SB felülős súroló-szívógép. Ez a rendkívül fordulékony, akkumulátoros berendezés rövid és keskeny felépítésének köszönhetően a nehezen hozzáférhető beltéri területeket is könnyedén eléri. A gép legfőbb technikai előnye a két hengerkefés súrolófej (85 cm munkaszélesség) és a seprési funkció kombinációja, amely a robusztus alumíniumöntvény házzal együtt hosszú élettartamot garantál. A FACT funkcióval a kefék fordulatszáma igény szerint állítható, míg az eco!efficiency mód jelentősen csökkenti a víz- és energiafelhasználást, valamint a zajszintet. A biztonságos üzemeltetést a KIK kulcsrendszer, a kormányszög-szenzor és a nappali menetfény támogatja, a kezelést pedig a nagyméretű színes kijelző és az EASY Operation kapcsoló teszi intuitívvá. Az integrált töltővel, Auto-Fill gyorstöltő funkcióval és opcionális tartályöblítő rendszerrel felszerelt gép a legmagasabb szintű higiéniát és hatékonyságot nyújtja a nagyüzemi takarításban.