Az innovatív, kompakt és nagy manőverezhetőségű akkumulátoros B 150 R + D 90 súrolószívót 3000 és 6000 m² közötti területekre tervezték. Még a nehezen hozzáférhető belső terek is a legmagasabb színvonalon tisztíthatók ezzel a géppel. A gép két tárcsakefével és 90 cm-es munkaszélességgel rendelkezik. A vezérlőelemek színkóddal vannak ellátva. Van még egy EASY Operation kapcsoló, amely kényelmes és intuitív kezelést biztosít. Minden beállítás a nagy színes kijelzőn állítható be. A hibás működés elleni fokozott védelem érdekében a KIK rendszeren keresztül adható hozzáférési jogosultság. Az eco!efficiency üzemmód vizet és energiát takarít meg. A zajszint is csökken. Az opcionális tartályöblítő rendszer biztosítja a szennyezett víztartály higiénikus és egyszerű tisztítását. Az automatikus feltöltési funkció, amely szintén opcionális, jelentős időt takarít meg a frissvíztartály feltöltésekor.