Súroló-szívógép B 150 R Bp + D90
Agile B 150 R + D 90 felülős súrolószívó két tárcsás kefével (90 cm munkaszélesség). 3000-6000 m²-re. 150 literes tartályokkal, KIK rendszerrel és eco!efficiency üzemmóddal. Akkumulátoros működés.
Az innovatív, kompakt és nagy manőverezhetőségű akkumulátoros B 150 R + D 90 súrolószívót 3000 és 6000 m² közötti területekre tervezték. Még a nehezen hozzáférhető belső terek is a legmagasabb színvonalon tisztíthatók ezzel a géppel. A gép két tárcsakefével és 90 cm-es munkaszélességgel rendelkezik. A vezérlőelemek színkóddal vannak ellátva. Van még egy EASY Operation kapcsoló, amely kényelmes és intuitív kezelést biztosít. Minden beállítás a nagy színes kijelzőn állítható be. A hibás működés elleni fokozott védelem érdekében a KIK rendszeren keresztül adható hozzáférési jogosultság. Az eco!efficiency üzemmód vizet és energiát takarít meg. A zajszint is csökken. Az opcionális tartályöblítő rendszer biztosítja a szennyezett víztartály higiénikus és egyszerű tisztítását. Az automatikus feltöltési funkció, amely szintén opcionális, jelentős időt takarít meg a frissvíztartály feltöltésekor.
Jellemzők és előnyök
Robusztus alumínium öntött szívórúd
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Innovatív KIK rendszer
- Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
- Alacsonyabb szervizköltségek.
- Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Auto-Fill (opcionális)
- Automatikus frissvíz-betöltés
- Frissvíz tömlő csatlakoztatás, majd a betöltés automatikusan megáll amíg a tartály nem telítődik.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
- Csökkentett energiafogyasztás.
- 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
- Még halkabb, ezért ideális zajra érzékeny területeken való használatra (napközbeni takarítás, kórházak, szállodák, stb.).
Nagy, színes kijelző
- Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
- A beállítások módosítása gyorsan és könnyen lehetséges.
Tartály öblítő rendszer (opcionális)
- A szennyezett víztartály könnyű tisztítása.
- Akár 70%-os víz megtakarítás a hagyományos víztömlővel való tisztításhoz képest.
- Nagyobb higiénia.
Egyszerű kezelés
- Könnyű kezelhetőség a logikusan felépített, színkódolással ellátott kezelőelemeknek köszönhetően.
- Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Elektromos
|Kefék munkaszélessége (mm)
|900
|Szívás munkaszélessége (mm)
|1180 - 1180
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|150 / 150
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|7200
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|5040
|Akkumulátor (V)
|36
|Akkumulátortöltési idő (h)
|kb. 7
|Menetsebesség (km/h)
|8
|Emelkedési képesség (%)
|10
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180
|Fordulószélesség folyosón (cm)
|181
|Zajszint (dB (A))
|67
|Megengedett össztömeg (kg)
|957
|A szoftverfrissítések elérhetők
|2032-01-01
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|218
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 2 Darab(ok)
- Szívógerenda, hajlított
- masszív öntött alumínium szívórúd
Felszereltség
- Auto-Fill
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- Parkolófék
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
- szabványos nappali menetfény
- Szívóajak típusa: Linatex®
- masszív elülső lökhárító
- sebességfüggő vízadagolással
- a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- sebesség kanyarokban történő csökkentése a nagyobb biztonság érdekében
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Alkalmazási területek
- Bevásárlóközpontok/DIY üzletek
- Parkolóházak
- Az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatokhoz.