Súroló-szívógép B 150 R Bp + D90

Agile B 150 R + D 90 felülős súrolószívó két tárcsás kefével (90 cm munkaszélesség). 3000-6000 m²-re. 150 literes tartályokkal, KIK rendszerrel és eco!efficiency üzemmóddal. Akkumulátoros működés.

Az innovatív, kompakt és nagy manőverezhetőségű akkumulátoros B 150 R + D 90 súrolószívót 3000 és 6000 m² közötti területekre tervezték. Még a nehezen hozzáférhető belső terek is a legmagasabb színvonalon tisztíthatók ezzel a géppel. A gép két tárcsakefével és 90 cm-es munkaszélességgel rendelkezik. A vezérlőelemek színkóddal vannak ellátva. Van még egy EASY Operation kapcsoló, amely kényelmes és intuitív kezelést biztosít. Minden beállítás a nagy színes kijelzőn állítható be. A hibás működés elleni fokozott védelem érdekében a KIK rendszeren keresztül adható hozzáférési jogosultság. Az eco!efficiency üzemmód vizet és energiát takarít meg. A zajszint is csökken. Az opcionális tartályöblítő rendszer biztosítja a szennyezett víztartály higiénikus és egyszerű tisztítását. Az automatikus feltöltési funkció, amely szintén opcionális, jelentős időt takarít meg a frissvíztartály feltöltésekor.

Jellemzők és előnyök
Robusztus alumínium öntött szívórúd
  • Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
  • A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
  • Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Innovatív KIK rendszer
  • Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
  • Alacsonyabb szervizköltségek.
  • Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Auto-Fill (opcionális)
  • Automatikus frissvíz-betöltés
  • Frissvíz tömlő csatlakoztatás, majd a betöltés automatikusan megáll amíg a tartály nem telítődik.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
  • Csökkentett energiafogyasztás.
  • 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
  • Még halkabb, ezért ideális zajra érzékeny területeken való használatra (napközbeni takarítás, kórházak, szállodák, stb.).
Nagy, színes kijelző
  • Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
  • A beállítások módosítása gyorsan és könnyen lehetséges.
Tartály öblítő rendszer (opcionális)
  • A szennyezett víztartály könnyű tisztítása.
  • Akár 70%-os víz megtakarítás a hagyományos víztömlővel való tisztításhoz képest.
  • Nagyobb higiénia.
Egyszerű kezelés
  • Könnyű kezelhetőség a logikusan felépített, színkódolással ellátott kezelőelemeknek köszönhetően.
  • Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Elektromos
Kefék munkaszélessége (mm) 900
Szívás munkaszélessége (mm) 1180 - 1180
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 150 / 150
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 7200
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 5040
Akkumulátor (V) 36
Akkumulátortöltési idő (h) kb. 7
Menetsebesség (km/h) 8
Emelkedési képesség (%) 10
Kefefordulatszám (fordulat) 180
Fordulószélesség folyosón (cm) 181
Zajszint (dB (A)) 67
Megengedett össztömeg (kg) 957
A szoftverfrissítések elérhetők 2032-01-01
Súly tartozékok nélkül (kg) 218
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1700 x 1070 x 1420

A csomag tartalma

  • Tárcsakefe: 2 Darab(ok)
  • Szívógerenda, hajlított
  • masszív öntött alumínium szívórúd

Felszereltség

  • Auto-Fill
  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • Parkolófék
  • Mágnesszelep
  • 2 tartályos rendszer
  • Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
  • szabványos nappali menetfény
  • Szívóajak típusa: Linatex®
  • masszív elülső lökhárító
  • sebességfüggő vízadagolással
  • a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • sebesség kanyarokban történő csökkentése a nagyobb biztonság érdekében
  • elektromos és mechanikus úszókapcsoló
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép B 150 R Bp + D90
Súroló-szívógép B 150 R Bp + D90
Súroló-szívógép B 150 R Bp + D90
Súroló-szívógép B 150 R Bp + D90
Súroló-szívógép B 150 R Bp + D90
Súroló-szívógép B 150 R Bp + D90
Alkalmazási területek
  • Bevásárlóközpontok/DIY üzletek
  • Parkolóházak
  • Az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatokhoz.
Tartozékok
Tisztítószerek